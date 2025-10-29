Club Med, cresce la montagna: prenotazioni a + 26% Negli ultimi anni, il costo di una settimana bianca è cresciuto sensibilmente, con rincari che – secondo Assoutenti – in alcune località italiane sfiorano il +30%. In questo contesto Club Med si approccia al mercato con la formula Premium all inclusive, che tra i numerosi servizi offerti include anche skipass e lezioni di sci e snowboard di gruppo garantendo un modo più semplice e trasparente di vivere la montagna, senza rinunciare alla qualità del tempo e del servizio. Il segmento montagna di Club Med conferma la solidità di questo modello, registrando nella stagione invernale una crescita del 26% rispetto al 2024, con Pragelato Sestriere e Saint Moritz tra i resort più richiesti, insieme a Club Med Serre Chevalier. I servizi inclusi Per chi ama lo sci, i resort Club Med garantiscono un’ottima occasione di vacanza. Grazie all’accesso diretto alle piste con la formula ski-in/ski-out, gli ospiti possono indossare gli sci direttamente dal resort, uscire dalla ski-room e immergersi subito nel piacere delle discese. Con attrezzature di alta qualità provenienti dai migliori brand come Rossignol, che i clienti possono noleggiare pagando un supplemento, e ski room attrezzate con armadietti privati inclusi nel costo del soggiorno, tutto è pensato per garantire un’esperienza senza stress. Un altro punto forte è la disponibilità di fino a 25 ore di lezioni incluse di sci e snowboard sui pacchetti settimanali, per principianti ed esperti, bambini (che fino ai 4 anni soggiornano gratuitamente in resort) e adulti. Condividi

