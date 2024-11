Civitatis: salgono al 15% le commissioni di agenzia per le attività a New York Informazione PR New York non è solo una destinazione, è un’esperienza che trasforma chi visita questa grande città. Ogni angolo della Grande Mela racconta una storia: le luci di Times Square, i tramonti dal The Edge, la famosa Statua della Libertà e la maestosità dell’Empire State Building. È una città dove i sogni si mescolano alla realtà e ogni turista trova qualcosa che lo segna per sempre. Per questo Civitatis, piattaforma leader per le attività turistiche, ha annunciato qualche settimana fa una nuova iniziativa per rafforzare il rapporto con i suoi partner del settore, in particolare con questa destinazione. La campagna, in vigore fino al 15 dicembre, ha l’obiettivo di consentire alle agenzie di viaggio che operano attraverso la sua piattaforma di beneficiare di un aumento della commissione, che passa dal 10% al 15% sulle prenotazioni di attività a New York. New York, una delle destinazioni più iconiche e ricercate dai viaggiatori di tutto il mondo, ha più di 121 esperienze disponibili su Civitatis. Tra le TOP 3 delle attività più richieste dagli italiani ci sono: le Go City Tourist Card: New York Explorer Pass e New York City Pass, che hanno aumentato le vendite di oltre il 20%; il biglietto New York Summit, che nello stesso periodo ha venduto il 50% in più rispetto all’anno precedente; e il tour New York Contrasts, tra i preferiti. La campagna è applicabile a tutte le prenotazioni effettuate durante il periodo promozionale ed esclude servizi quali: tour gratuiti, trasferimenti, E-Sim e assicurazioni. Non ci sono restrizioni sulla data del viaggio. Con oltre 2 milioni di viaggiatori che quest’anno si sono affidati a Civitatis per scoprire la città, e una valutazione media di 9 su 10, la piattaforma cerca di consolidare il proprio supporto alle agenzie di viaggio offrendo vantaggi concreti in questa destinazione chiave. Questa campagna vuole aiutare gli agenti di viaggio a far vivere ai loro clienti la magia di New York e a scoprire ogni angolo della città. Perché non si tratta solo di un viaggio, ma di un ricordo indimenticabile. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480027 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New York non è solo una destinazione, è un'esperienza che trasforma chi visita questa grande città. Ogni angolo della Grande Mela racconta una storia: le luci di Times Square, i tramonti dal The Edge, la famosa Statua della Libertà e la maestosità dell'Empire State Building. È una città dove i sogni si mescolano alla realtà e ogni turista trova qualcosa che lo segna per sempre. Per questo Civitatis, piattaforma leader per le attività turistiche, ha annunciato qualche settimana fa una nuova iniziativa per rafforzare il rapporto con i suoi partner del settore, in particolare con questa destinazione. La campagna, in vigore fino al 15 dicembre, ha l'obiettivo di consentire alle agenzie di viaggio che operano attraverso la sua piattaforma di beneficiare di un aumento della commissione, che passa dal 10% al 15% sulle prenotazioni di attività a New York. New York, una delle destinazioni più iconiche e ricercate dai viaggiatori di tutto il mondo, ha più di 121 esperienze disponibili su Civitatis. Tra le TOP 3 delle attività più richieste dagli italiani ci sono: le Go City Tourist Card: New York Explorer Pass e New York City Pass, che hanno aumentato le vendite di oltre il 20%; il biglietto New York Summit, che nello stesso periodo ha venduto il 50% in più rispetto all'anno precedente; e il tour New York Contrasts, tra i preferiti. La campagna è applicabile a tutte le prenotazioni effettuate durante il periodo promozionale ed esclude servizi quali: tour gratuiti, trasferimenti, E-Sim e assicurazioni. Non ci sono restrizioni sulla data del viaggio. Con oltre 2 milioni di viaggiatori che quest'anno si sono affidati a Civitatis per scoprire la città, e una valutazione media di 9 su 10, la piattaforma cerca di consolidare il proprio supporto alle agenzie di viaggio offrendo vantaggi concreti in questa destinazione chiave. Questa campagna vuole aiutare gli agenti di viaggio a far vivere ai loro clienti la magia di New York e a scoprire ogni angolo della città. Perché non si tratta solo di un viaggio, ma di un ricordo indimenticabile. [post_title] => Civitatis: salgono al 15% le commissioni di agenzia per le attività a New York [post_date] => 2024-11-28T14:33:02+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732804382000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480013 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spagna celebra con 'Tarraco25' il quarto di secolo dalla dichiarazione di Patrimonio mondiale dell’Umanità del complesso archeologico di Tarraco (riconosciuto anche come una delle 7 meraviglie della Catalogna). Il 30 novembre porte aperte ai visitatori all’anfiteatro romano, al pretorio e al circo romano, per la passeggiata archeologica alla muraglia o al foro della colonia; ingresso libero per il plastico di Tarraco e il mapping, all’esposizione ‘Tarraco Mnat’, alla necropoli, alla villa romana di Els Munts e al complesso romano di Centelles Nel pomeriggio una merenda offerta sul lungomare Rafael Casanova, di sera lo spettacolo con 220 droni che sulla punta della spiaggia del Miracle realizzeranno una coreografia di luci e colori; poi la proiezione sulle pareti del Circo romano organizzata da Mèdol, Centro di arti contemporanee, di un video mapping realizzato da artiste donne, ispirato alle gladiatrici romane e all’immaginario della forza femminile. Le opere celebrano il potere e la resilienza delle donne attraverso la tecnologia e i mezzi digitali. Il 1 dicembre ancora porte aperte all’esposizione ‘Tarraco Mnat’, alla necropoli di Tarraco, alla villa romana di Els Munts e al complesso romano di Centelles; alle ore 12 nella Bóveda di Sant Hermenegild, all’interno del circo romano, sarà assegnato il Premio Tarraco all’architetto tarragonese Antoni Pujol. L’8 dicembre, infine, ‘Fargar’, impressionante spettacolo di danza verticale sulla facciata esterna del pretorio, visibile dal Passeig de Sant Antoni. Ma i festeggiamenti per il venticinquennale si prolungheranno fino al 30 novembre 2025, con il coinvolgimento educativo della comunità, per valorizzare il patrimonio con un’attenzione particolare ai bambini e alle bambine di Tarragona, che attraverso le attività potranno coinvolgere anche le famiglie. L’obiettivo è rendere l’anno del 25esimo anniversario un’occasione unica per celebrare il patrimonio di Tarragona in modo inclusivo, partecipativo e festivo, coinvolgendo l’intera comunità. [post_title] => La Spagna celebra i 25 anni dall'ingresso di Tarraco nel Patrimonio Unesco [post_date] => 2024-11-28T12:33:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732797234000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air ha ottenuto il sì dall'Antitrust dell'Unione europea al progetto di fusione con Asiana Airlines. L'atteso semaforo verde da Bruxelles è arrivato oggi, con la conferma che Korean Air ha soddisfatto tutte le condizioni richieste per il merger. Nel febbraio 2024, la Commissione europea ha concesso l'approvazione condizionata a due requisiti fondamentali: garantire la stabilità delle operazioni con l'ingresso di un remedy taker su quattro rotte europee che verrebbero a sovrapporsi con la fusione (Barcellona, Francoforte, Parigi e Roma) e la dismissione delle attività cargo di Asiana. Il vettore designato a coprire questo ruolo sulle rotte europee, come indicato da Korean Air, è T'way Air: la compagnia coreana si è impegnata a garantire un supporto operativo a quest'ultimo, compresi gli aeromobili, l'equipaggio di volo e i servizi di manutenzione. Air Incheon è stata invece approvata come acquirente delle attività cargo di Asiana Airlines. Korean Air ha presentato l'approvazione finale della Commissione europea al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e prevede di completare la transazione entro dicembre 2024. [post_title] => Korean Air: semaforo verde dall'Ue alla fusione con Asiana Airlines [post_date] => 2024-11-28T10:47:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732790833000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una selezione di dodici cofanetti che racchiudono migliaia di esperienze da vivere in solitaria, con amici o in famiglia. E' la proposta Smartbox per le prossime festività. Si comincia con tre cofanetti speciali per Natale: da un soggiorno di charme e relax, per chi desidera una pausa di benessere, a un viaggio alla scoperta di nuove mete, per chi non rinuncia all’avventura. Per gli amanti della buona cucina, molteplici proposte gourmet e, per i più impavidi, un’ampia selezione di attività sportive. Se il desiderio di questo Natale è invece quello di far vivere a chi amiamo un momento di puro relax in un’oasi di pace e tranquillità, le proposte dedicate al benessere di Smartbox assicurano una rapida ricarica di energie: oltre al cofanetto Addio Stress per due, con innumerevoli opzioni per ritrovare l'equilibrio tra corpo e mente, anche la proposta Insieme alle terme (in partnership con Thermalia by Federterme) offre una vasta selezione di centri wellness. Questo Natale, la selezione che Smartbox dedica a tutti gli appassionati della buona tavola, comprende, oltre al cofanetto Sapori autentici della cucina regionale, con un’offerta di 130 osterie in partnership con Slow Food Editore, anche un percorso di Soggiorno e Sapori diVini per gli amanti del mondo enologico. B&b, agriturismi, hotel e resort di tutta Italia ed Europa (Francia, Belgio, Spagna, Portogallo) sono invece pronti ad accogliere i nostri cari per soggiorni per tutti i gusti e le esigenze: se Bella Italia, della gamma premium Collezione Esclusiva, racchiude le location più prestigiose per un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Bel Paese, da vivere in hotel a 4 stelle e relais di prestigio, Tre giorni nei borghi più belli d’Italia è ideale per chi è alla ricerca di esperienze autentiche, ricche di storia e attività. Per una fuga insieme alla dolce metà Notti romantiche in Europa regala una o due notti in alcune tra le più affascinati destinazioni europee. La magia del Natale è racchiusa anche nelle piccole, grandi, emozioni come condividere un viaggio con chi si ama o regalare e regalarsi un momento di spensierata felicità. Insieme a Smartbox. Ecco allora i cofanetti Magiche Emozioni per due e Disney 1 ingresso per 2. Per chi desidera infine anticipare gli acquisti e approfittare degli sconti, è attiva sino al prossimo 1° dicembre Black Week di Smartbox, durante la quale sarà possibile trovare un’ampia selezione di cofanetti ed esperienze con promozioni fino al 20%. [post_title] => Dodici le proposte Smartbox per le prossime festività [post_date] => 2024-11-28T10:19:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732789156000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479977 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leonardo Rosatelli è il nuovo direttore commerciale di Move viaggi. Vanta una lunga e importante esperienza maturata nel settore viaggi e turismo, avendo lavorato in diverse realtà sia come direttore commerciale, sia come titolare. In Move avrà il compito di ampliare gli accordi e le collaborazioni esistenti, oltre a individuare nuove opportunità di crescita del business anche attraverso attività innovative. “Sono molto contento di entrare a far parte di Move - commenta lo stesso Rosatelli -. Ringrazio i soci e l’advisor Paolo Donzelli per questa opportunità. Non vedo l’ora di mettere a disposizione tutta la mia esperienza in questa nuova avventura”. [post_title] => Leonardo Rosatelli nuovo direttore commerciale di Move viaggi [post_date] => 2024-11-28T10:02:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732788179000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro nuove suite per Palazzo Planeta, l'apartmemt hotel realizzato a Palermo all'interno della dimora di famiglia costruita agli inizi del ‘900 su progetto dell'architetto palermitano Francesco Paolo Palazzotto. Sale così a undici l'offerta di chiavi della struttura siciliana gestito da Planeta Estate, ramo dell'azienda omonima dedicato all'ospitalità. I nomi e i colori degli interni delle nuove suite celebrano le quattro stagioni, come le allegorie che adornano la piazza ottagonale dei Quattro Canti nel centro storico di Palermo. Il progetto di recupero e valorizzazione degli spazi ha inteso in particolare riflettere il legame con la storia di Palermo, grazie a un un restauro rispettoso dell’architettura storica dell'edificio che preserva gli infissi originali tramite il lavoro di artigiani locali. L'arredamento riflette il gusto della famiglia: le scelte stilistiche sono state curate da Francesca Planeta, insignita quest’anno del Compasso d’oro alla carriera. Le antiche stampe della collezione di Vito Planeta arricchiscono inoltre gli ambienti. Altra novità è poi la grande cucina conviviale, di cui gli ospiti potranno usufruire durante il loro soggiorno: uno spazio che inaugura le attività di degustazione, percorsi guidati da un wine expert alla scoperta delle grandi varietà siciliane prodotte da Planeta in cinque territori dell’isola: Menfi, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo. [gallery ids="479974,479973,479972"] [post_title] => Quattro nuove suite per l'apartment hotel di Palermo Palazzo Planeta [post_date] => 2024-11-28T09:56:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732787788000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479965 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono Turchia, Oman, Dubai, Maldive, New York e Repubblica Dominicana le mete top di Idee per Viaggiare per il prossimo Capodanno. Il tutto confezionato in proposte all'insegna della scoperta, della cultura e di nuove esperienze, lontani dalla routine e immersi in scenari indimenticabili. Per la Turchia il to capitolino propone in particolare un tour di cinque giorni e quattro notti pensato per immergersi nella città di Istanbul, visitando i monumenti storici e percependo le atmosfere pulsanti della metropoli: Meravigliosa Istanbul, quattro notti in 4 stelle da Napoli. Partenza 28 dicembre 24 - quotazione a partire da 1.460 euro. Tour di cinque giorni e 4 notti a Istanbul Meravigliosa Istanbul, quattro notti in 5 stelle da Milano. Partenza 28 dicembre 24 - quotazione a partire da 1.800 euro. Tour di cinque giorni e quattro notti a Istanbul Il percorso Iter Experientia di nove giorni conduce nel cuore dell’Oman, tra scenari spettacolari e tradizioni ancestrali. Idee per Viaggiare ha ideato un itinerario autentico: crociere lungo le coste, escursioni guidate, cene sotto cieli stellati e notti immersi nella quiete del deserto di Wahiba. Iter Exp. I Profumi dell'Oman - da Roma. Partenza 26 dicembre 24 - quotazione a partire da 3.780 euro. Tour di nove giorni/otto notti Muscat - Wahiba Sands - Nizwa - Muscat Festeggiare il nuovo anno tra i grattacieli e le luci sfavillanti di Dubai è un’esperienza senza pari. Ja Ocean View da Venezia, sei notti. Partenza 27 dicembre 24 - quotazione a partire da 3.570 euro. Pernottamento e prima colazione, e cena del 31 dicembre Media One Hotel da Bergamo, sei notti. Partenza 28 dicembre 24 - quotazione a partire da 2.180 euro. Pernottamento e prima colazione, e cena del 31 dicembre Bronze Package Un Capodanno immersi nella meraviglia senza tempo delle Maldive è il sogno che si avvera per chi desidera celebrare l’arrivo del nuovo anno in paradiso Villa Park da Roma, sette notti. Partenza 29 dicembre 24 – quotazione a partire da 4.390 euro. Pensione completa con cena del 31 dicembre Royal Island da Milano, sette notti. Partenza 28 dicembre 24 - quotazione a partire da 4.920 euro. Pensione completa con cena del 31 dicembre Cuore pulsante del mondo, New York si veste di pura magia per celebrare l’arrivo del nuovo anno, regalando emozioni che restano impresse per sempre. Dai fuochi d’artificio che danzano sopra Times Square alle crociere raffinate sull’Hudson, passando per cene gourmet nei ristoranti più esclusivi e feste riservate, ogni angolo della città diventa palcoscenico di un’esperienza unica. Capodanno New York: Park Central da Roma, cinque notti. Partenza 30 dicembre 24 - quotazione a partire da 2.360 euro Capodanno New York: The New Yorker da Milano, cinque notti. Partenza 30 dicembre 24 - quotazione a partire da 2.140 euro. Un incontro sublime tra festeggiamenti scintillanti e natura incontaminata, la Repubblica Dominicana si trasforma in una cornice da sogno per salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo. Impressive da Roma - Milano, otto notti. Partenza 28 dicembre 24 - quotazione a partire da 2.360 euro. Trattamento all inclusive [post_title] => Turchia, Oman, Dubai, Maldive, New York e Dominicana le mete top IpV per il Capodanno [post_date] => 2024-11-28T09:14:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732785260000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479968 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il futuro da remedy taker di easyJet assume contorni precisi, a ridosso del via libera da parte dell'Antitrust Ue, atteso a brevissimo, al matrimonio fra Ita Airways e Lufthansa. La compagnia inglese è pronta ad aprire due nuove basi in Italia, da fine marzo 2025: Milano Linate e Roma Fiumicino, che si sommano a quelle storiche di Malpensa e Napoli - dove verranno posizionati otto aeromobili. EasyJet, come riferisce Il Corriere della Sera, risponde così alla richiesta di garantire per tre anni le connessioni tra Linate e Fiumicino e alcuni scali di Germania, Svizzera, Belgio e Austria, andando a compensare il rischio di monopolio da parte di Ita-Lufthansa sulle medesime tratte. Sul fronte flotta, degli otto Airbus, almeno 3 saranno gli A320 messi a disposizione da Ita Airways con un accordo di wetlease. L’apertura delle due basi - precisa una nota di easyJet inviata agli investitori in occasione della presentazione dei risultati di fine esercizio 2023-24 - "è soggetta all’approvazione della transazione Ita-Lufthansa da parte della Commissione europea". Quanto al network, oltre alle 10 rotte europee incluse nell’ambito dei rimedi Ita-Lufthansa, la compagnia aerea si appresta ad aumentare frequenze e ottimizzare gli schedule sulle rotte già attive: da un maggior numero di voli tra Linate e Londra Gatwick all'apertura di nuove destinazioni (nel Regno Unito, nell’Europa continentale e diverse mete leisure). Il mercato Italia Oltre 20 milioni di posti in vendita da e per l’Italia su un totale di 234 rotte, 29 delle quali lanciate nel corso dell’anno fiscale 2024: questa la fotografia del posizionamento di easyJet nel nostro Paese. Nell'anno fiscale appena chiuso (lo scorso 30 settembre) compagnia si è confermata primo vettore a Malpensa, con una capacità di 8,6 milioni di posti (in crescita dell’8%) su 67 rotte. Proprio ieri il vettore ha presentato, in collaborazione con Cae, un ulteriore investimento nel proprio training center di Malpensa con l’aggiunta di un nuovo simulatore dedicato alla formazione degli equipaggi della compagnia, che consolida ulteriormente il ruolo dell’aeroporto come principale hub continentale di easyJet. Sulla base di Napoli il vettore ha offerto 3,7 milioni di posti su 49 rotte, in crescita del 13%. [post_title] => EasyJet a tutta Italia all'indomani delle nozze Ita-Lufthansa: nuove basi e rotte [post_date] => 2024-11-28T08:29:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732782578000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2023, il valore delle prenotazioni globali nel settore turistico ha raggiunto la cifra impressionante di 722 miliardi di dollari e si prevede una crescita costante del 6%-9% all'anno, portando il valore stimato a 824 miliardi di dollari entro il 2026. Un aspetto chiave di questa espansione è la crescente penetrazione del digitale: se nel 2019 le prenotazioni online rappresentavano il 49% del totale, si stima che questa percentuale salirà al 65% entro il 2026, confermando la digitalizzazione come uno dei trend più significativi del settore. Questi sono solo alcuni dei dati contenuti nella ricerca di Phocuswright, il più importante ente di ricerca al mondo, presentata nella prima giornata di Bto – Be Travel Onlife, la manifestazione di riferimento in Italia sul binomio tra travel e tecnologia promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze. La 16° edizione si è aperta oggi alla Stazione Leopolda di Firenze alla presenza delle istituzioni e degli organizzatori, nel segno del 'Balance: AI confluence in travel', ovvero la ricerca dell’equilibrio tra Intelligenza artificiale e il valore dell’interazione umana. Dai dati di Phocuswright– presentati dal suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani – emerge anche che la tecnologia sta trasformando profondamente il modo in cui le persone pianificano e vivono i viaggi. La realtà virtuale (VR) è utilizzata dal 64% dei viaggiatori europei per esplorare hotel e attrazioni prima della prenotazione, mentre la realtà aumentata (AR) è apprezzata per le sue funzioni pratiche, come le traduzioni in tempo reale (50%) e le informazioni interattive (47%). L’intelligenza artificiale (AI) generativa sta iniziando a prendere piede, tuttavia, l’utilizzo pratico dell’AI per scopi turistici è ancora più diffuso negli Stati Uniti (39%) rispetto all’Europa (29%), con una preferenza per la pianificazione di attività, voli e alloggi. «Ad un anno dall’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite, abbiamo voluto indagare il rapporto che c’è tra questo nuovo straordinario strumento ed il turismo, aprendo una discussione su come potrà evolversi in futuro – ha spiegato il direttore scientifico di Bto 2024, Francesco Tapinassi –. La grande sfida è capire come si evolverà il comparto, pur tenendo sempre a mente che l’IA non è nemica dell’uomo, ma se usata consapevolmente può contribuire a migliorare l’esperienza di viaggio. A raccontarcelo saranno gli oltre 300 speaker e relatori internazionali, che fino a domani si confronteranno sul futuro del settore». [gallery ids="479944,479945,479946"] Sul palco della Leopolda si è parlato anche di come la robotica collaborativa stia ridefinendo l’ospitalità, mercato che nel settore alberghiero sta attraversando una fase di sviluppo, con un tasso di crescita annuale del 25,4%. Tra i fattori trainanti l’aumento dell'efficienza operativa, la riduzione dei costi del lavoro e il miglioramento dell'esperienza degli ospiti, mentre le applicazioni più comuni sono la pulizia, il servizio in camera, la reception e l'assistenza ai clienti. L'impatto sull'occupazione prevede una trasformazione significativa dei lavori esistenti (75%), con una minore percentuale di posti di lavoro completamente sostituiti (8%) o creati (3%). Enogastronomia e nuovi trend Al centro della prima giornata anche il turismo enogastronomico che, nei panel curati da Roberta Milano, ha evidenziato nuovi trend ed opportunità. D’altronde l’enogastronomia è diventata la motivazione principale nella scelta della destinazione per il 14% degli statunitensi, mentre per italiani, svizzeri e tedeschi rappresenta rispettivamente il 10% il 9% e il 6% delle decisioni. Di questo si è parlato nel panel con l’ente turismo Langhe Monferrato Roero, in cui sono state fornite ricerche tratte dall’Osservatorio travel innovation del Politecnico di Milano sul comportamento del turista in diversi mercati internazionali. Quanto all’utilizzo dell’AI generativa in fase di ispirazione, ricerca servizi o creazione di un itinerario, dallo studio emerge che è più diffuso oltreoceano, con il 38% degli americani seguono Svizzera con il 23%, Germania 17% e Italia 15%. A prescindere dal Paese di provenienza e dalla destinazione, i viaggiatori ricercano soprattutto autenticità e tradizione. [post_title] => I trend dei viaggi del futuro a Bto: tra intelligenza artificiale e ricerca di autenticità [post_date] => 2024-11-28T08:12:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732781532000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "civitatis salgono al 15 le commissioni di agenzia per le attivita a new york" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":112,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2360,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480027","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New York non è solo una destinazione, è un'esperienza che trasforma chi visita questa grande città. Ogni angolo della Grande Mela racconta una storia: le luci di Times Square, i tramonti dal The Edge, la famosa Statua della Libertà e la maestosità dell'Empire State Building. È una città dove i sogni si mescolano alla realtà e ogni turista trova qualcosa che lo segna per sempre. \r

\r

Per questo Civitatis, piattaforma leader per le attività turistiche, ha annunciato qualche settimana fa una nuova iniziativa per rafforzare il rapporto con i suoi partner del settore, in particolare con questa destinazione. La campagna, in vigore fino al 15 dicembre, ha l'obiettivo di consentire alle agenzie di viaggio che operano attraverso la sua piattaforma di beneficiare di un aumento della commissione, che passa dal 10% al 15% sulle prenotazioni di attività a New York.\r

\r

New York, una delle destinazioni più iconiche e ricercate dai viaggiatori di tutto il mondo, ha più di 121 esperienze disponibili su Civitatis. Tra le TOP 3 delle attività più richieste dagli italiani ci sono: le Go City Tourist Card: New York Explorer Pass e New York City Pass, che hanno aumentato le vendite di oltre il 20%; il biglietto New York Summit, che nello stesso periodo ha venduto il 50% in più rispetto all'anno precedente; e il tour New York Contrasts, tra i preferiti.\r

\r

La campagna è applicabile a tutte le prenotazioni effettuate durante il periodo promozionale ed esclude servizi quali: tour gratuiti, trasferimenti, E-Sim e assicurazioni. Non ci sono restrizioni sulla data del viaggio.\r

\r

Con oltre 2 milioni di viaggiatori che quest'anno si sono affidati a Civitatis per scoprire la città, e una valutazione media di 9 su 10, la piattaforma cerca di consolidare il proprio supporto alle agenzie di viaggio offrendo vantaggi concreti in questa destinazione chiave. Questa campagna vuole aiutare gli agenti di viaggio a far vivere ai loro clienti la magia di New York e a scoprire ogni angolo della città. Perché non si tratta solo di un viaggio, ma di un ricordo indimenticabile.","post_title":"Civitatis: salgono al 15% le commissioni di agenzia per le attività a New York","post_date":"2024-11-28T14:33:02+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732804382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna celebra con 'Tarraco25' il quarto di secolo dalla dichiarazione di Patrimonio mondiale dell’Umanità del complesso archeologico di Tarraco (riconosciuto anche come una delle 7 meraviglie della Catalogna).\r

\r

Il 30 novembre porte aperte ai visitatori all’anfiteatro romano, al pretorio e al circo romano, per la passeggiata archeologica alla muraglia o al foro della colonia; ingresso libero per il plastico di Tarraco e il mapping, all’esposizione ‘Tarraco Mnat’, alla necropoli, alla villa romana di Els Munts e al complesso romano di Centelles\r

\r

Nel pomeriggio una merenda offerta sul lungomare Rafael Casanova, di sera lo spettacolo con 220 droni che sulla punta della spiaggia del Miracle realizzeranno una coreografia di luci e colori; poi la proiezione sulle pareti del Circo romano organizzata da Mèdol,\r

\r

Centro di arti contemporanee, di un video mapping realizzato da artiste donne, ispirato alle gladiatrici romane e all’immaginario della forza femminile. Le opere celebrano il potere e la resilienza delle donne attraverso la tecnologia e i mezzi digitali.\r

\r

Il 1 dicembre ancora porte aperte all’esposizione ‘Tarraco Mnat’, alla necropoli di Tarraco, alla villa romana di Els Munts e al complesso romano di Centelles; alle ore 12 nella Bóveda di Sant Hermenegild, all’interno del circo romano, sarà assegnato il Premio Tarraco all’architetto tarragonese Antoni Pujol. L’8 dicembre, infine, ‘Fargar’, impressionante spettacolo di danza verticale sulla facciata esterna del pretorio, visibile dal Passeig de Sant Antoni.\r

\r

Ma i festeggiamenti per il venticinquennale si prolungheranno fino al 30 novembre 2025, con il coinvolgimento educativo della comunità, per valorizzare il patrimonio con un’attenzione particolare ai bambini e alle bambine di Tarragona, che attraverso le attività potranno coinvolgere anche le famiglie. L’obiettivo è rendere l’anno del 25esimo anniversario un’occasione unica per celebrare il patrimonio di Tarragona in modo inclusivo, partecipativo e festivo, coinvolgendo l’intera comunità.","post_title":"La Spagna celebra i 25 anni dall'ingresso di Tarraco nel Patrimonio Unesco","post_date":"2024-11-28T12:33:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732797234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air ha ottenuto il sì dall'Antitrust dell'Unione europea al progetto di fusione con Asiana Airlines. L'atteso semaforo verde da Bruxelles è arrivato oggi, con la conferma che Korean Air ha soddisfatto tutte le condizioni richieste per il merger.\r

\r

Nel febbraio 2024, la Commissione europea ha concesso l'approvazione condizionata a due requisiti fondamentali: garantire la stabilità delle operazioni con l'ingresso di un remedy taker su quattro rotte europee che verrebbero a sovrapporsi con la fusione (Barcellona, Francoforte, Parigi e Roma) e la dismissione delle attività cargo di Asiana.\r

\r

Il vettore designato a coprire questo ruolo sulle rotte europee, come indicato da Korean Air, è T'way Air: la compagnia coreana si è impegnata a garantire un supporto operativo a quest'ultimo, compresi gli aeromobili, l'equipaggio di volo e i servizi di manutenzione. Air Incheon è stata invece approvata come acquirente delle attività cargo di Asiana Airlines.\r

\r

Korean Air ha presentato l'approvazione finale della Commissione europea al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e prevede di completare la transazione entro dicembre 2024.","post_title":"Korean Air: semaforo verde dall'Ue alla fusione con Asiana Airlines","post_date":"2024-11-28T10:47:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732790833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una selezione di dodici cofanetti che racchiudono migliaia di esperienze da vivere in solitaria, con amici o in famiglia. E' la proposta Smartbox per le prossime festività. Si comincia con tre cofanetti speciali per Natale: da un soggiorno di charme e relax, per chi desidera una pausa di benessere, a un viaggio alla scoperta di nuove mete, per chi non rinuncia all’avventura. Per gli amanti della buona cucina, molteplici proposte gourmet e, per i più impavidi, un’ampia selezione di attività sportive.\r

\r

Se il desiderio di questo Natale è invece quello di far vivere a chi amiamo un momento di puro relax in un’oasi di pace e tranquillità, le proposte dedicate al benessere di Smartbox assicurano una rapida ricarica di energie: oltre al cofanetto Addio Stress per due, con innumerevoli opzioni per ritrovare l'equilibrio tra corpo e mente, anche la proposta Insieme alle terme (in partnership con Thermalia by Federterme) offre una vasta selezione di centri wellness. Questo Natale, la selezione che Smartbox dedica a tutti gli appassionati della buona tavola, comprende, oltre al cofanetto Sapori autentici della cucina regionale, con un’offerta di 130 osterie in partnership con Slow Food Editore, anche un percorso di Soggiorno e Sapori diVini per gli amanti del mondo enologico.\r

\r

B&b, agriturismi, hotel e resort di tutta Italia ed Europa (Francia, Belgio, Spagna, Portogallo) sono invece pronti ad accogliere i nostri cari per soggiorni per tutti i gusti e le esigenze: se Bella Italia, della gamma premium Collezione Esclusiva, racchiude le location più prestigiose per un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Bel Paese, da vivere in hotel a 4 stelle e relais di prestigio, Tre giorni nei borghi più belli d’Italia è ideale per chi è alla ricerca di esperienze autentiche, ricche di storia e attività. Per una fuga insieme alla dolce metà Notti romantiche in Europa regala una o due notti in alcune tra le più affascinati destinazioni europee. La magia del Natale è racchiusa anche nelle piccole, grandi, emozioni come condividere un viaggio con chi si ama o regalare e regalarsi un momento di spensierata felicità. Insieme a Smartbox. Ecco allora i cofanetti Magiche Emozioni per due e Disney 1 ingresso per 2. \r

\r

Per chi desidera infine anticipare gli acquisti e approfittare degli sconti, è attiva sino al prossimo 1° dicembre Black Week di Smartbox, durante la quale sarà possibile trovare un’ampia selezione di cofanetti ed esperienze con promozioni fino al 20%.","post_title":"Dodici le proposte Smartbox per le prossime festività","post_date":"2024-11-28T10:19:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732789156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leonardo Rosatelli è il nuovo direttore commerciale di Move viaggi. Vanta una lunga e importante esperienza maturata nel settore viaggi e turismo, avendo lavorato in diverse realtà sia come direttore commerciale, sia come titolare. In Move avrà il compito di ampliare gli accordi e le collaborazioni esistenti, oltre a individuare nuove opportunità di crescita del business anche attraverso attività innovative.\r

\r

“Sono molto contento di entrare a far parte di Move - commenta lo stesso Rosatelli -. Ringrazio i soci e l’advisor Paolo Donzelli per questa opportunità. Non vedo l’ora di mettere a disposizione tutta la mia esperienza in questa nuova avventura”.","post_title":"Leonardo Rosatelli nuovo direttore commerciale di Move viaggi","post_date":"2024-11-28T10:02:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732788179000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro nuove suite per Palazzo Planeta, l'apartmemt hotel realizzato a Palermo all'interno della dimora di famiglia costruita agli inizi del ‘900 su progetto dell'architetto palermitano Francesco Paolo Palazzotto. Sale così a undici l'offerta di chiavi della struttura siciliana gestito da Planeta Estate, ramo dell'azienda omonima dedicato all'ospitalità. I nomi e i colori degli interni delle nuove suite celebrano le quattro stagioni, come le allegorie che adornano la piazza ottagonale dei Quattro Canti nel centro storico di Palermo.\r

\r

Il progetto di recupero e valorizzazione degli spazi ha inteso in particolare riflettere il legame con la storia di Palermo, grazie a un un restauro rispettoso dell’architettura storica dell'edificio che preserva gli infissi originali tramite il lavoro di artigiani locali. L'arredamento riflette il gusto della famiglia: le scelte stilistiche sono state curate da Francesca Planeta, insignita quest’anno del Compasso d’oro alla carriera. Le antiche stampe della collezione di Vito Planeta arricchiscono inoltre gli ambienti.\r

\r

Altra novità è poi la grande cucina conviviale, di cui gli ospiti potranno usufruire durante il loro soggiorno: uno spazio che inaugura le attività di degustazione, percorsi guidati da un wine expert alla scoperta delle grandi varietà siciliane prodotte da Planeta in cinque territori dell’isola: Menfi, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo.\r

\r

[gallery ids=\"479974,479973,479972\"]","post_title":"Quattro nuove suite per l'apartment hotel di Palermo Palazzo Planeta","post_date":"2024-11-28T09:56:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732787788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono Turchia, Oman, Dubai, Maldive, New York e Repubblica Dominicana le mete top di Idee per Viaggiare per il prossimo Capodanno. Il tutto confezionato in proposte all'insegna della scoperta, della cultura e di nuove esperienze, lontani dalla routine e immersi in scenari indimenticabili. Per la Turchia il to capitolino propone in particolare un tour di cinque giorni e quattro notti pensato per immergersi nella città di Istanbul, visitando i monumenti storici e percependo le atmosfere pulsanti della metropoli:\r

\r

Meravigliosa Istanbul, quattro notti in 4 stelle da Napoli. Partenza 28 dicembre 24 - quotazione a partire da 1.460 euro. Tour di cinque giorni e 4 notti a Istanbul\r

\r

Meravigliosa Istanbul, quattro notti in 5 stelle da Milano. Partenza 28 dicembre 24 - quotazione a partire da 1.800 euro. Tour di cinque giorni e quattro notti a Istanbul\r

\r

Il percorso Iter Experientia di nove giorni conduce nel cuore dell’Oman, tra scenari spettacolari e tradizioni ancestrali. Idee per Viaggiare ha ideato un itinerario autentico: crociere lungo le coste, escursioni guidate, cene sotto cieli stellati e notti immersi nella quiete del deserto di Wahiba.\r

\r

Iter Exp. I Profumi dell'Oman - da Roma. Partenza 26 dicembre 24 - quotazione a partire da 3.780 euro. Tour di nove giorni/otto notti Muscat - Wahiba Sands - Nizwa - Muscat\r

\r

Festeggiare il nuovo anno tra i grattacieli e le luci sfavillanti di Dubai è un’esperienza senza pari.\r

\r

Ja Ocean View da Venezia, sei notti. Partenza 27 dicembre 24 - quotazione a partire da 3.570 euro. Pernottamento e prima colazione, e cena del 31 dicembre\r

\r

Media One Hotel da Bergamo, sei notti. Partenza 28 dicembre 24 - quotazione a partire da 2.180 euro. Pernottamento e prima colazione, e cena del 31 dicembre Bronze Package\r

\r

Un Capodanno immersi nella meraviglia senza tempo delle Maldive è il sogno che si avvera per chi desidera celebrare l’arrivo del nuovo anno in paradiso\r

\r

Villa Park da Roma, sette notti. Partenza 29 dicembre 24 – quotazione a partire da 4.390 euro. Pensione completa con cena del 31 dicembre\r

\r

Royal Island da Milano, sette notti. Partenza 28 dicembre 24 - quotazione a partire da 4.920 euro. Pensione completa con cena del 31 dicembre\r

\r

Cuore pulsante del mondo, New York si veste di pura magia per celebrare l’arrivo del nuovo anno, regalando emozioni che restano impresse per sempre. Dai fuochi d’artificio che danzano sopra Times Square alle crociere raffinate sull’Hudson, passando per cene gourmet nei ristoranti più esclusivi e feste riservate, ogni angolo della città diventa palcoscenico di un’esperienza unica.\r

\r

Capodanno New York: Park Central da Roma, cinque notti. Partenza 30 dicembre 24 - quotazione a partire da 2.360 euro\r

\r

Capodanno New York: The New Yorker da Milano, cinque notti. Partenza 30 dicembre 24 - quotazione a partire da 2.140 euro.\r

\r

Un incontro sublime tra festeggiamenti scintillanti e natura incontaminata, la Repubblica Dominicana si trasforma in una cornice da sogno per salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo.\r

\r

Impressive da Roma - Milano, otto notti. Partenza 28 dicembre 24 - quotazione a partire da 2.360 euro. Trattamento all inclusive","post_title":"Turchia, Oman, Dubai, Maldive, New York e Dominicana le mete top IpV per il Capodanno","post_date":"2024-11-28T09:14:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732785260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il futuro da remedy taker di easyJet assume contorni precisi, a ridosso del via libera da parte dell'Antitrust Ue, atteso a brevissimo, al matrimonio fra Ita Airways e Lufthansa.\r

\r

La compagnia inglese è pronta ad aprire due nuove basi in Italia, da fine marzo 2025: Milano Linate e Roma Fiumicino, che si sommano a quelle storiche di Malpensa e Napoli - dove verranno posizionati otto aeromobili. EasyJet, come riferisce Il Corriere della Sera, risponde così alla richiesta di garantire per tre anni le connessioni tra Linate e Fiumicino e alcuni scali di Germania, Svizzera, Belgio e Austria, andando a compensare il rischio di monopolio da parte di Ita-Lufthansa sulle medesime tratte.\r

\r

Sul fronte flotta, degli otto Airbus, almeno 3 saranno gli A320 messi a disposizione da Ita Airways con un accordo di wetlease. L’apertura delle due basi - precisa una nota di easyJet inviata agli investitori in occasione della presentazione dei risultati di fine esercizio 2023-24 - \"è soggetta all’approvazione della transazione Ita-Lufthansa da parte della Commissione europea\". \r

\r

Quanto al network, oltre alle 10 rotte europee incluse nell’ambito dei rimedi Ita-Lufthansa, la compagnia aerea si appresta ad aumentare frequenze e ottimizzare gli schedule sulle rotte già attive: da un maggior numero di voli tra Linate e Londra Gatwick all'apertura di nuove destinazioni (nel Regno Unito, nell’Europa continentale e diverse mete leisure).\r

\r

Il mercato Italia\r

\r

Oltre 20 milioni di posti in vendita da e per l’Italia su un totale di 234 rotte, 29 delle quali lanciate nel corso dell’anno fiscale 2024: questa la fotografia del posizionamento di easyJet nel nostro Paese. Nell'anno fiscale appena chiuso (lo scorso 30 settembre) compagnia si è confermata primo vettore a Malpensa, con una capacità di 8,6 milioni di posti (in crescita dell’8%) su 67 rotte.\r

\r

Proprio ieri il vettore ha presentato, in collaborazione con Cae, un ulteriore investimento nel proprio training center di Malpensa con l’aggiunta di un nuovo simulatore dedicato alla formazione degli equipaggi della compagnia, che consolida ulteriormente il ruolo dell’aeroporto come principale hub continentale di easyJet.\r

\r

Sulla base di Napoli il vettore ha offerto 3,7 milioni di posti su 49 rotte, in crescita del 13%.","post_title":"EasyJet a tutta Italia all'indomani delle nozze Ita-Lufthansa: nuove basi e rotte","post_date":"2024-11-28T08:29:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1732782578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2023, il valore delle prenotazioni globali nel settore turistico ha raggiunto la cifra impressionante di 722 miliardi di dollari e si prevede una crescita costante del 6%-9% all'anno, portando il valore stimato a 824 miliardi di dollari entro il 2026.\r

\r

Un aspetto chiave di questa espansione è la crescente penetrazione del digitale: se nel 2019 le prenotazioni online rappresentavano il 49% del totale, si stima che questa percentuale salirà al 65% entro il 2026, confermando la digitalizzazione come uno dei trend più significativi del settore. Questi sono solo alcuni dei dati contenuti nella ricerca di Phocuswright, il più importante ente di ricerca al mondo, presentata nella prima giornata di Bto – Be Travel Onlife, la manifestazione di riferimento in Italia sul binomio tra travel e tecnologia promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze. La 16° edizione si è aperta oggi alla Stazione Leopolda di Firenze alla presenza delle istituzioni e degli organizzatori, nel segno del 'Balance: AI confluence in travel', ovvero la ricerca dell’equilibrio tra Intelligenza artificiale e il valore dell’interazione umana.\r

\r

Dai dati di Phocuswright– presentati dal suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani – emerge anche che la tecnologia sta trasformando profondamente il modo in cui le persone pianificano e vivono i viaggi. La realtà virtuale (VR) è utilizzata dal 64% dei viaggiatori europei per esplorare hotel e attrazioni prima della prenotazione, mentre la realtà aumentata (AR) è apprezzata per le sue funzioni pratiche, come le traduzioni in tempo reale (50%) e le informazioni interattive (47%). L’intelligenza artificiale (AI) generativa sta iniziando a prendere piede, tuttavia, l’utilizzo pratico dell’AI per scopi turistici è ancora più diffuso negli Stati Uniti (39%) rispetto all’Europa (29%), con una preferenza per la pianificazione di attività, voli e alloggi.\r

\r

«Ad un anno dall’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite, abbiamo voluto indagare il rapporto che c’è tra questo nuovo straordinario strumento ed il turismo, aprendo una discussione su come potrà evolversi in futuro – ha spiegato il direttore scientifico di Bto 2024, Francesco Tapinassi –. La grande sfida è capire come si evolverà il comparto, pur tenendo sempre a mente che l’IA non è nemica dell’uomo, ma se usata consapevolmente può contribuire a migliorare l’esperienza di viaggio. A raccontarcelo saranno gli oltre 300 speaker e relatori internazionali, che fino a domani si confronteranno sul futuro del settore».\r

\r

[gallery ids=\"479944,479945,479946\"]\r

\r

Sul palco della Leopolda si è parlato anche di come la robotica collaborativa stia ridefinendo l’ospitalità, mercato che nel settore alberghiero sta attraversando una fase di sviluppo, con un tasso di crescita annuale del 25,4%. Tra i fattori trainanti l’aumento dell'efficienza operativa, la riduzione dei costi del lavoro e il miglioramento dell'esperienza degli ospiti, mentre le applicazioni più comuni sono la pulizia, il servizio in camera, la reception e l'assistenza ai clienti. L'impatto sull'occupazione prevede una trasformazione significativa dei lavori esistenti (75%), con una minore percentuale di posti di lavoro completamente sostituiti (8%) o creati (3%).\r

\r

Enogastronomia e nuovi trend\r

Al centro della prima giornata anche il turismo enogastronomico che, nei panel curati da Roberta Milano, ha evidenziato nuovi trend ed opportunità. D’altronde l’enogastronomia è diventata la motivazione principale nella scelta della destinazione per il 14% degli statunitensi, mentre per italiani, svizzeri e tedeschi rappresenta rispettivamente il 10% il 9% e il 6% delle decisioni. Di questo si è parlato nel panel con l’ente turismo Langhe Monferrato Roero, in cui sono state fornite ricerche tratte dall’Osservatorio travel innovation del Politecnico di Milano sul comportamento del turista in diversi mercati internazionali. Quanto all’utilizzo dell’AI generativa in fase di ispirazione, ricerca servizi o creazione di un itinerario, dallo studio emerge che è più diffuso oltreoceano, con il 38% degli americani seguono Svizzera con il 23%, Germania 17% e Italia 15%. A prescindere dal Paese di provenienza e dalla destinazione, i viaggiatori ricercano soprattutto autenticità e tradizione.","post_title":"I trend dei viaggi del futuro a Bto: tra intelligenza artificiale e ricerca di autenticità","post_date":"2024-11-28T08:12:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732781532000]}]}}