Cemar: crocieristi in Italia verso quota 12,8 mln. Oltre il 9% in più del 2019 Un anno record per le crociere in Italia. Così ha definito il 2023 il presidente di Cemar Agency Network, Sergio Senesi, in occasione del Seatrade Cruise Global in corso di svolgimento a Ft. Lauderdale, in Florida. “Abbiamo ricevuto e analizzato forti segnali di crescita, in particolare per quanto riguarda il numero dei passeggeri movimentati nei porti tricolori rispetto alle toccate nave”. Secondo le previsioni di Cemar Agency Network, al termine del 2023 saranno in particolare circa 12,8 milioni i passeggeri movimentati nei porti della penisola (+37,6% rispetto al 2022 e +9,2% rispetto al 2019, che fu l’ultima stagione pre-pandemica). Le toccate nave saranno invece leggermente inferiori a quelle registrate nel 2022: 4.915 contro le 4.955 dell’anno precedente. Saranno infine 168 le navi in transito nelle acque italiane in rappresentanza di 52 compagnie di navigazione. I porti italiani coinvolti nel traffico crocieristico saranno 72. Proseguirà il primato di Civitavecchia (2,8 mln), seguito a pari merito da Genova (1,4 mln) e Napoli (1,4 mln). Tra i primi dieci troveremo poi in ordine Savona, La Spezia, Palermo, Messina, Livorno, Venezia e Trieste. Per quanto riguarda il traffico su base regionale, la Liguria (3,2 mln) si conferma quindi prima in classifica, oltre a essere la regione in cui si concentra l’83% delle agenzie che gestiscono gli scali delle navi da crociera in Italia, seguita da Lazio (2,9 mln), Campania (1,6 mln) e Sicilia (1,5 mln). Tra le Compagnie che nel 2023 movimenteranno il maggior numero di passeggeri nei porti italiani, spicca Msc, che si avvicinerà ai 4 milioni di passeggeri movimentati. Seguiranno Costa (2,4 milioni), Royal Caribbean (1,2 milioni), Norwegian Cruise Line

(1,1 milioni) e Celebrity Cruises (0,8 milioni). I mesi più trafficati saranno quelli di ottobre (725 scali), settembre (639 scali), maggio (636 scali) e agosto (625 scali). Il giorno più trafficato sarà sabato 14 ottobre, con 32 navi ormeggiate nei porti italiani e oltre 69 mila passeggeri movimentati in una sola giornata. In base alle prime valutazioni effettuate da Cemar Agency Network, la crescita proseguirà anche nel 2024, quando i passeggeri movimentati nei porti italiani supereranno certamente i 13 milioni.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Kenya ha totalizzato nel 2022 una crescita dei profitti derivanti dal turismo dell'83% rispetto al 2021, ma la cifra non ha ancora raggiunto i livelli precedenti alla pandemia. secondo quanto dichiarato mercoledì dal Ministro del Turismo del Paese. "Le entrate turistiche hanno raggiunto i 268,09 miliardi di scellini kenioti (circa 2 miliardi di euro) contro i 146,51 miliardi di scellini del 2021, con una crescita dell'83%", ha dichiarato Peninah Malonza, ministro del Turismo, durante una conferenza stampa a Nairobi. L'anno scorso il numero dei visitatori ha segnato un recupero al 72% dei livelli pre-pandemia, superando la ripresa del resto del continente africano che si è attestata al 65% delle cifre 2019. La maggior parte dei turisti 2022 proveniva dall'America, seguita da Uganda, Regno Unito e Tanzania. Complessivamente gli arrivi sono stati circa 1,5 milioni, con un aumento del 70% rispetto al 2021, ma non ancora ai livelli pre-pandemia quando i visitatori erano stati oltre 2 milioni. Per il 2023 il Tourism Research Institute stima che i profitti turistici raggiungano i 425 miliardi di scellini (3,37 miliardi di dollari) per poi salire a quota 540 miliardi di scellini nel 2027. [post_title] => Kenya: entrate turistiche in rapida crescita, anche se non ancora ai livelli 2019 [post_date] => 2023-03-27T14:42:19+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679928139000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442441 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un anno record per le crociere in Italia. Così ha definito il 2023 il presidente di Cemar Agency Network, Sergio Senesi, in occasione del Seatrade Cruise Global in corso di svolgimento a Ft. Lauderdale, in Florida. “Abbiamo ricevuto e analizzato forti segnali di crescita, in particolare per quanto riguarda il numero dei passeggeri movimentati nei porti tricolori rispetto alle toccate nave”. Secondo le previsioni di Cemar Agency Network, al termine del 2023 saranno in particolare circa 12,8 milioni i passeggeri movimentati nei porti della penisola (+37,6% rispetto al 2022 e +9,2% rispetto al 2019, che fu l’ultima stagione pre-pandemica). Le toccate nave saranno invece leggermente inferiori a quelle registrate nel 2022: 4.915 contro le 4.955 dell’anno precedente. Saranno infine 168 le navi in transito nelle acque italiane in rappresentanza di 52 compagnie di navigazione. I porti italiani coinvolti nel traffico crocieristico saranno 72. Proseguirà il primato di Civitavecchia (2,8 mln), seguito a pari merito da Genova (1,4 mln) e Napoli (1,4 mln). Tra i primi dieci troveremo poi in ordine Savona, La Spezia, Palermo, Messina, Livorno, Venezia e Trieste. Per quanto riguarda il traffico su base regionale, la Liguria (3,2 mln) si conferma quindi prima in classifica, oltre a essere la regione in cui si concentra l’83% delle agenzie che gestiscono gli scali delle navi da crociera in Italia, seguita da Lazio (2,9 mln), Campania (1,6 mln) e Sicilia (1,5 mln). Tra le Compagnie che nel 2023 movimenteranno il maggior numero di passeggeri nei porti italiani, spicca Msc, che si avvicinerà ai 4 milioni di passeggeri movimentati. Seguiranno Costa (2,4 milioni), Royal Caribbean (1,2 milioni), Norwegian Cruise Line (1,1 milioni) e Celebrity Cruises (0,8 milioni). I mesi più trafficati saranno quelli di ottobre (725 scali), settembre (639 scali), maggio (636 scali) e agosto (625 scali). Il giorno più trafficato sarà sabato 14 ottobre, con 32 navi ormeggiate nei porti italiani e oltre 69 mila passeggeri movimentati in una sola giornata. In base alle prime valutazioni effettuate da Cemar Agency Network, la crescita proseguirà anche nel 2024, quando i passeggeri movimentati nei porti italiani supereranno certamente i 13 milioni. [post_title] => Cemar: crocieristi in Italia verso quota 12,8 mln. Oltre il 9% in più del 2019 [post_date] => 2023-03-27T13:37:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679924237000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo Stato dovrà mantenere una posizione di "partecipazione pubblica strategica" in Tap Air Portugal quando la compagnia aerea sarà privatizzata: questa la posizione del primo ministro portoghese António Costa, che ha specificato anche come la quota pubblica potrebbe essere più o meno importante a seconda del "partner". Nel dibattito di politica generale al Parlamento portoghese di giovedì 23 marzo, il primo ministro ha negato qualsiasi cambiamento di posizione e ha assicurato che lo Stato intende ancora riprivatizzare la compagnia. "Tap sarà ciò che dovrebbe essere", ha sottolineato, aggiungendo che lo Stato "manterrà una riserva strategica pubblica", con la riprivatizzazione della compagnia "nella misura strettamente necessaria". Il Primo Ministro ha difeso la necessità che lo Stato abbia una posizione nella compagnia aerea "non per gestire Tap su base giornaliera, ma per garantire gli obiettivi strategici per il Paese". "Per garantire la continuità territoriale con le regioni autonome, il nostro rapporto con la diaspora e che il Portogallo rimanga un hub strategico per il Sud America, il Brasile e preferibilmente il Nord America", ha sottolineato. [post_title] => Tap Air Portugal e la privatizzazione: lo Stato manterrà una "partecipazione strategica" [post_date] => 2023-03-27T10:10:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679911840000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442390 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Mappamondo continua a puntare forte sul Giappone e, dopo aver chiuso con successo le vendite per l’Hanami, il periodo della fioritura dei ciliegi, nonché beneficiando già di un buon riscontro per il tour costruito ad hoc per la stagione del foliage a novembre, rafforza la propria programmazione dedicata al paese del Sol levante. La novità è rappresentata dall'itinerario estivo i kadobi di Obon: in Giappone, nei giorni a cavallo del Ferragosto, si celebra infatti l'Obon, una festività buddhista durante la quale è usanza accendere delle lanterne, in lingua locale kadobi. La quota a persona è di 3.890 euro, partenza l’11 agosto da Roma con volo diretto Ita Airways su Tokyo, e possibilità di avvicinamento da altre città italiane. “Il nuovo tour è in esclusiva per i soli clienti Mappamondo e a conferma immediata – spiega il product manager Daniele Fornari –. La possibilità di raggiungere Tokyo con un volo diretto Ita Airways, la guida in italiano durante le visite, la notte in un ryokan e alcune esperienze come la cerimonia del tè danno, penso, a questo itinerario un grande appeal. Tanto che registriamo già un buon interesse sui kadobi di Obon: un nome che è un deciso richiamo alle tradizioni del popolo giapponese proprio nel periodo di Ferragosto”. Ma la terra del Sol Levante ben si presta anche a itinerari combinati, in particolare per i viaggi di nozze. Mappamondo propone perciò un’offerta trasversale, capace di rispondere alle esigenze di target differenti. Tra i prodotti più richiesti ecco allora Giappone&Thailandia, per chi desidera un’estensione mare sempre in Asia, oppure Giappone&Polinesia, un viaggio sempre molto apprezzato dagli honeymooners. Infine, per prenotare in tutta serenità la propria vacanza, Mappamondo garantisce sempre il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore prima della partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione. [post_title] => Cresce l'offerta Mappamondo sul Giappone con il tour ferragostano i kadobi di Obon [post_date] => 2023-03-27T10:10:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679911824000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Appuntamento a Dubrovnik giovedì 4 e venerdì 5 maggio per Adriatic Sea Forum – Cruise, Ferry, Sail & Yacht 2023, l’evento internazionale organizzato da Risposte Turismo dedicato al turismo nel mare Adriatico. Lanciato nel 2013, il forum è diventato negli anni un punto d'incontro per tutti gli operatori dei settori crociere, traghetti e nautica e sarà nuovamente occasione di confronto con partecipanti già confermati da oltre 15 diversi Paesi. Ad oggi sono già accreditati oltre 200 operatori provenienti sia dalla zona adriatica che dal nord europa. I piani per il futuro Le dichiarazioni di Francesco di Cesare presidente di Risposte Turismo «Siamo lieti di tornare ad incontrarci a Dubrovnik. In questi anni il turismo via mare ha visto alcune forti accelerazioni e cambiamenti. Mentre altri, uno su tutti la notorietà e l’appeal del brand Adriatico come destinazione turistica, sono ambiti su cui si può ancora incidere molto e intervenire - continua il presidente - Presenteremo nel dettaglio i dati e le tendenze di un Adriatico già capace nel 2022 di registrare 22 milioni di persone movimentate in oltre 50 porti per i soli comparti crociere e ferry, e con una articolata offerta per la nautica composta da 330 strutture, con una disponibilità complessiva di oltre 200 posti barca per gli yacht di oltre 50 metri». Tra i principali temi degli interventi e delle presentazioni che animeranno l’Asf 2023, le modalità con cui bilanciare gli interessi degli operatori, come e dove trovare domanda per l’offerta addizionale in arrivo grazie ai nuovi progetti di investimento nella nautica, il rilancio della vacanza via ferry, lo spazio per crescere nel segmento dei grandi yacht, il futuro della crocieristica nell’area e della sostenibilità. [post_title] => Adriatic Sea Forum ritorna a Dubrovnik: l'Adriatico e la sua espansione [post_date] => 2023-03-24T12:30:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679661040000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442204 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Brussels Airlines potenzia la capacità sulle rotte europee in vista dell'estate: la compagnia ha infatti siglato un accordo di wet-lease con CityJet per due Crj-900 che andranno ad ampliare la flotta. "Questa cooperazione ci permette di far crescere la nostra flotta in modo flessibile e di aumentare la nostra offerta europea - ha dichiarato Jan Derycke, responsabile della strategia e della pianificazione network di Brussels Airlines. Oltre alla cooperazione con CityJet, altri due Airbus A320 entreranno a far parte della flotta della compagnia aerea. In questo modo le operazioni europee di Brussels Airlines cresceranno del 10% quest'estate". I Crj-900 avranno 88 posti opereranno voli giornalieri verso destinazioni europee, tra cui Bordeaux, Milano, Lione, Ginevra e Vienna. "Inoltre, potremo aggiungere Billund al network e aumentare la frequenza da e per Copenaghen e Berlino. Saremo anche in grado di servire maggiormente le rotte regionali (business) come Amburgo e Birmingham. In totale, in collaborazione con CityJet, serviremo nove destinazioni. Con questo wet lease potremo anche garantire un collegamento più agevole e ampio con il nostro network intercontinentale". I due Airbus A320 entreranno a far parte della flotta in modo permanente e saranno impiegati sull'intera rete di medio raggio, con particolare attenzione alle nuove destinazioni leisure come Djerba e Monastir. "In totale, la nostra flotta sale a 36 aeromobili per il medio raggio e 9 per il lungo raggio. Con questa espansione di flotta e network stiamo raggiungendo il nostro obiettivo di crescita con tre anni di anticipo rispetto al previsto". [post_title] => Brussels Airlines aumenta la capacità sulle rotte europee con 2 nuovi A320 e due Crj-900 [post_date] => 2023-03-23T12:11:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679573509000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => RwandAir amplia la flotta di lungo raggio con l'ingresso di un nuovo Airbus A330-200, basato all'hub di Kigali. L'aeromobile consentirà al vettore ruandese - rappresentato in Italia da Tal Aviation - di espandere ulteriormente le sue operazioni long haul, con ulteriori voli operativi tra Europa, Medio Oriente e Africa. Il velivolo è configurato con 30 posti in Business Class e 222 posti in Economy Class e verrà impiegato verso le sue principali destinazioni in Europa, Africa e Medio Oriente, tra cui Londra, Bruxelles, Lagos e Dubai. Con questo ingresso la flotta di RwandAir salirà a quota 13 aeromobili, di cui tre aerei a lungo raggio, uno destinato al cargo e nove al corto raggio. Lo scorso novembre, la compagnia aerea ruandese ha ricevuto il suo primo aereo cargo dedicato, in quanto il vettore ha sottolineato l'importanza sempre crescente del carico in Ruanda e dell'industria aeronautica nel suo complesso. RwandAir attualmente opera verso una varietà di destinazioni in Africa orientale, centrale, occidentale e meridionale, Medio Oriente, Europa e Asia. [post_title] => RwandAir accoglie in flotta il terzo Airbus A330-200 [post_date] => 2023-03-23T11:15:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679570127000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442181 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 19 le partenze dei Viaggi Imperdibili programmate per la prossima estate: la collezione di tour di gruppo a conferma immediata con minimo due partecipanti griffata Tour2000AmericaLatina. Proposte con appunto partenze a date fisse inclusive di quota a persona, voli intercontinentali e domestici, hotel, trasferimenti e guida in lingua italiana. Esplorando il Messico è in particolare in programma dal 1° agosto: un viaggio tra siti archeologici come Uxmal, Chichen Itza e Palenque e la natura prorompente del Canyon del Sumidero, fino alle acque cristalline della Riviera Maya. Magica Cuba con partenza 29 luglio e 12 agosto e Spirito di Cuba con partenza 7, 14 e 28 agosto sono invece due itinerari per esplorare l’isola caraibica: da L’Avana alle oasi naturalistiche de Las Terrazas nella Sierra del Rosario, dalle cittadine di Cienfuegos e Trinidad alle spiagge bianche di Varadero Esplorando la Costa Rica prevede la partenza il 4 agosto con pernottamenti in eco lodge immersi nella natura: è un itinerario per esplorare i luoghi più incantati del Paese, dal parco Tortuguero al vulcano Arenal, dal bosco di Monteverde al Parco Rincón de la Vieja. Todo Bolivia, con partenza 4 e 18 agosto, e Bolivia Express, partenza 11 agosto, sono poi i viaggi giusti per scattare la foto perfetta nel leggendario Salar de Uyuni, il deserto salato più alto al mondo, nonché per ammirare l’incredibile tavolozza di colori delle lagune andine e andare alla scoperta del primo impero Inca visitando l’Isla del Sol sul lago Titicaca. Colori del Perù, con partenze 15 e 29 luglio e 5, 12 e 19 agosto, nonché Perù Express, con partenza 14 agosto, sono stati inoltre pensati per toccare le tappe imperdibili del Paese, dal sorvolo delle linee di Nazca alle isole del lago Titicaca fino alla Valle Sacra e Machu Picchu, la città perduta degli Incas. Due infine le proposte per il Brasile: Rio e la Rotta delle Emozioni, con partenza 3 agosto, ed Esplorando il Brasile, con partenza 3 e 17 agosto, per vivere l’esperienza di un tuffo nelle lagune spettacolari circondate da altissime dune di sabbia bianca del parco dei Lencois e raggiungere in 4×4 attraverso piste di sabbia la spiaggia di Jericoacoara. [post_title] => Tour2000AmericaLatina: 19 le partenze dei Viaggi Imperdibili per l'estate 2023 [post_date] => 2023-03-23T11:04:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679569444000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442172 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair rilancia la propria scommessa sulla Puglia con l'aggiunta di sei nuove rotte per Bari e Brindisi che portano il totale a quota 72: si tratta di Breslavia, Dublino, Kaunas, Poznan, Skiathos e Venezia. Per l'estate in arrivo la low cost baserà 5 aeromobili nella regione (3 a Bari, 2 a Brindisi), per un investimento di 500 milioni di dollari e supporterà 150 posti di lavoro per piloti, personale di cabina ed ingegneri. Complessivamente Ryanair opererà oltre 770 voli alla settimana, pari ad una crescita di oltre il 60% rispetto al periodo pre-pandemia; i passeggeri stimati da e per la Puglia sono 5,5 milioni. "Tuttavia se Ryanair vuole continuare a crescere e investire nella Regione - dichiara Jason McGuinness, direttore commerciale della compagnia - il Comune di Brindisi deve abbandonare il suo piano di introdurre un ulteriore e penalizzante aumento di 1 euro per ogni passeggero in partenza, che renderebbe la città non competitiva rispetto ad altre destinazioni dell'Ue. Inoltre, al Governo italiano di eliminare immediatamente l’addizionale comunale (6,50 euro per passeggero in partenza) da tutti gli aeroporti italiani per garantire una crescita continua dell'economia turistica italiana". "Quella ormai alle porte si preannuncia come una nuova straordinaria stagione per gli aeroporti di Bari e Brindisi - ha aggiunto il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. In questo scenario, Ryanair si conferma un partner commerciale di assoluto valore: i nuovi collegamenti annunciati oggi, che si aggiungono ai tanti ormai consolidati nel tempo, ci permettono di offrire un network di destinazioni che coprono tutti i più importanti mercati nazionali e internazionali". Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato alla presentazione della summer e ha sottolineato come le low cost abbiano "contribuito in modo straordinario alla crescita della rete aeroportuale pugliese e, con essa, all’affermazione del brand Puglia sul mercato turistico internazionale. Se la Puglia, oggi più che mai, è una tra le più importanti top destination lo è anche per la capillarità dei collegamenti che Aeroporti di Puglia e le compagnie aeree, in questo caso Ryanair, hanno messo a disposizione dell’industria turistica pugliese". [post_title] => Ryanair spinge dalla Puglia: 6 nuove rotte su Bari e Brindisi che portano il totale a 72 [post_date] => 2023-03-23T09:40:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679564404000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cemar crocieristi in italia verso quota 128 mln oltre il 9 in piu del 2019" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1454,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Kenya ha totalizzato nel 2022 una crescita dei profitti derivanti dal turismo dell'83% rispetto al 2021, ma la cifra non ha ancora raggiunto i livelli precedenti alla pandemia. secondo quanto dichiarato mercoledì dal Ministro del Turismo del Paese.\r

\r

\"Le entrate turistiche hanno raggiunto i 268,09 miliardi di scellini kenioti (circa 2 miliardi di euro) contro i 146,51 miliardi di scellini del 2021, con una crescita dell'83%\", ha dichiarato Peninah Malonza, ministro del Turismo, durante una conferenza stampa a Nairobi.\r

\r

L'anno scorso il numero dei visitatori ha segnato un recupero al 72% dei livelli pre-pandemia, superando la ripresa del resto del continente africano che si è attestata al 65% delle cifre 2019. La maggior parte dei turisti 2022 proveniva dall'America, seguita da Uganda, Regno Unito e Tanzania. Complessivamente gli arrivi sono stati circa 1,5 milioni, con un aumento del 70% rispetto al 2021, ma non ancora ai livelli pre-pandemia quando i visitatori erano stati oltre 2 milioni.\r

\r

Per il 2023 il Tourism Research Institute stima che i profitti turistici raggiungano i 425 miliardi di scellini (3,37 miliardi di dollari) per poi salire a quota 540 miliardi di scellini nel 2027.\r

\r

","post_title":"Kenya: entrate turistiche in rapida crescita, anche se non ancora ai livelli 2019","post_date":"2023-03-27T14:42:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1679928139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442441","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un anno record per le crociere in Italia. Così ha definito il 2023 il presidente di Cemar Agency Network, Sergio Senesi, in occasione del Seatrade Cruise Global in corso di svolgimento a Ft. Lauderdale, in Florida. “Abbiamo ricevuto e analizzato forti segnali di crescita, in particolare per quanto riguarda il numero dei passeggeri movimentati nei porti tricolori rispetto alle toccate nave”.\r

\r

Secondo le previsioni di Cemar Agency Network, al termine del 2023 saranno in particolare circa 12,8 milioni i passeggeri movimentati nei porti della penisola (+37,6% rispetto al 2022 e +9,2% rispetto al 2019, che fu l’ultima stagione pre-pandemica). Le toccate nave saranno invece leggermente inferiori a quelle registrate nel 2022: 4.915 contro le 4.955 dell’anno precedente. Saranno infine 168 le navi in transito nelle acque italiane in rappresentanza di 52 compagnie di navigazione.\r

\r

I porti italiani coinvolti nel traffico crocieristico saranno 72. Proseguirà il primato di Civitavecchia (2,8 mln), seguito a pari merito da Genova (1,4 mln) e Napoli (1,4 mln). Tra i primi dieci troveremo poi in ordine Savona, La Spezia, Palermo, Messina, Livorno, Venezia e Trieste. Per quanto riguarda il traffico su base regionale, la Liguria (3,2 mln) si conferma quindi prima in classifica, oltre a essere la regione in cui si concentra l’83% delle agenzie che gestiscono gli scali delle navi da crociera in Italia, seguita da Lazio (2,9 mln), Campania (1,6 mln) e Sicilia (1,5 mln).\r

\r

Tra le Compagnie che nel 2023 movimenteranno il maggior numero di passeggeri nei porti italiani, spicca Msc, che si avvicinerà ai 4 milioni di passeggeri movimentati. Seguiranno Costa (2,4 milioni), Royal Caribbean (1,2 milioni), Norwegian Cruise Line\r

(1,1 milioni) e Celebrity Cruises (0,8 milioni). I mesi più trafficati saranno quelli di ottobre (725 scali), settembre (639 scali), maggio (636 scali) e agosto (625 scali). Il giorno più trafficato sarà sabato 14 ottobre, con 32 navi ormeggiate nei porti italiani e oltre 69 mila passeggeri movimentati in una sola giornata. In base alle prime valutazioni effettuate da Cemar Agency Network, la crescita proseguirà anche nel 2024, quando i passeggeri movimentati nei porti italiani supereranno certamente i 13 milioni.","post_title":"Cemar: crocieristi in Italia verso quota 12,8 mln. Oltre il 9% in più del 2019","post_date":"2023-03-27T13:37:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1679924237000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo Stato dovrà mantenere una posizione di \"partecipazione pubblica strategica\" in Tap Air Portugal quando la compagnia aerea sarà privatizzata: questa la posizione del primo ministro portoghese António Costa, che ha specificato anche come la quota pubblica potrebbe essere più o meno importante a seconda del \"partner\".\r

\r

Nel dibattito di politica generale al Parlamento portoghese di giovedì 23 marzo, il primo ministro ha negato qualsiasi cambiamento di posizione e ha assicurato che lo Stato intende ancora riprivatizzare la compagnia. \"Tap sarà ciò che dovrebbe essere\", ha sottolineato, aggiungendo che lo Stato \"manterrà una riserva strategica pubblica\", con la riprivatizzazione della compagnia \"nella misura strettamente necessaria\".\r

\r

Il Primo Ministro ha difeso la necessità che lo Stato abbia una posizione nella compagnia aerea \"non per gestire Tap su base giornaliera, ma per garantire gli obiettivi strategici per il Paese\". \"Per garantire la continuità territoriale con le regioni autonome, il nostro rapporto con la diaspora e che il Portogallo rimanga un hub strategico per il Sud America, il Brasile e preferibilmente il Nord America\", ha sottolineato.\r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal e la privatizzazione: lo Stato manterrà una \"partecipazione strategica\"","post_date":"2023-03-27T10:10:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679911840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Mappamondo continua a puntare forte sul Giappone e, dopo aver chiuso con successo le vendite per l’Hanami, il periodo della fioritura dei ciliegi, nonché beneficiando già di un buon riscontro per il tour costruito ad hoc per la stagione del foliage a novembre, rafforza la propria programmazione dedicata al paese del Sol levante. La novità è rappresentata dall'itinerario estivo i kadobi di Obon: in Giappone, nei giorni a cavallo del Ferragosto, si celebra infatti l'Obon, una festività buddhista durante la quale è usanza accendere delle lanterne, in lingua locale kadobi.\r

\r

La quota a persona è di 3.890 euro, partenza l’11 agosto da Roma con volo diretto Ita Airways su Tokyo, e possibilità di avvicinamento da altre città italiane. “Il nuovo tour è in esclusiva per i soli clienti Mappamondo e a conferma immediata – spiega il product manager Daniele Fornari –. La possibilità di raggiungere Tokyo con un volo diretto Ita Airways, la guida in italiano durante le visite, la notte in un ryokan e alcune esperienze come la cerimonia del tè danno, penso, a questo itinerario un grande appeal. Tanto che registriamo già un buon interesse sui kadobi di Obon: un nome che è un deciso richiamo alle tradizioni del popolo giapponese proprio nel periodo di Ferragosto”.\r

\r

Ma la terra del Sol Levante ben si presta anche a itinerari combinati, in particolare per i viaggi di nozze. Mappamondo propone perciò un’offerta trasversale, capace di rispondere alle esigenze di target differenti. Tra i prodotti più richiesti ecco allora Giappone&Thailandia, per chi desidera un’estensione mare sempre in Asia, oppure Giappone&Polinesia, un viaggio sempre molto apprezzato dagli honeymooners. Infine, per prenotare in tutta serenità la propria vacanza, Mappamondo garantisce sempre il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore prima della partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.","post_title":"Cresce l'offerta Mappamondo sul Giappone con il tour ferragostano i kadobi di Obon","post_date":"2023-03-27T10:10:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679911824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Appuntamento a Dubrovnik giovedì 4 e venerdì 5 maggio per Adriatic Sea Forum – Cruise, Ferry, Sail & Yacht 2023, l’evento internazionale organizzato da Risposte Turismo dedicato al turismo nel mare Adriatico.\r

Lanciato nel 2013, il forum è diventato negli anni un punto d'incontro per tutti gli operatori dei settori crociere, traghetti e nautica e sarà nuovamente occasione di confronto con partecipanti già confermati da oltre 15 diversi Paesi.\r

Ad oggi sono già accreditati oltre 200 operatori provenienti sia dalla zona adriatica che dal nord europa. \r

\r

I piani per il futuro\r

Le dichiarazioni di Francesco di Cesare presidente di Risposte Turismo «Siamo lieti di tornare ad incontrarci a Dubrovnik. In questi anni il turismo via mare ha visto alcune forti accelerazioni e cambiamenti. Mentre altri, uno su tutti la notorietà e l’appeal del brand Adriatico come destinazione turistica, sono ambiti su cui si può ancora incidere molto e intervenire - continua il presidente - Presenteremo nel dettaglio i dati e le tendenze di un Adriatico già capace nel 2022 di registrare 22 milioni di persone movimentate in oltre 50 porti per i soli comparti crociere e ferry, e con una articolata offerta per la nautica composta da 330 strutture, con una disponibilità complessiva di oltre 200 posti barca per gli yacht di oltre 50 metri».\r

\r

Tra i principali temi degli interventi e delle presentazioni che animeranno l’Asf 2023, le modalità con cui bilanciare gli interessi degli operatori, come e dove trovare domanda per l’offerta addizionale in arrivo grazie ai nuovi progetti di investimento nella nautica, il rilancio della vacanza via ferry, lo spazio per crescere nel segmento dei grandi yacht, il futuro della crocieristica nell’area e della sostenibilità.","post_title":"Adriatic Sea Forum ritorna a Dubrovnik: l'Adriatico e la sua espansione","post_date":"2023-03-24T12:30:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1679661040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442204","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines potenzia la capacità sulle rotte europee in vista dell'estate: la compagnia ha infatti siglato un accordo di wet-lease con CityJet per due Crj-900 che andranno ad ampliare la flotta. \"Questa cooperazione ci permette di far crescere la nostra flotta in modo flessibile e di aumentare la nostra offerta europea - ha dichiarato Jan Derycke, responsabile della strategia e della pianificazione network di Brussels Airlines. Oltre alla cooperazione con CityJet, altri due Airbus A320 entreranno a far parte della flotta della compagnia aerea. In questo modo le operazioni europee di Brussels Airlines cresceranno del 10% quest'estate\".\r

\r

I Crj-900 avranno 88 posti opereranno voli giornalieri verso destinazioni europee, tra cui Bordeaux, Milano, Lione, Ginevra e Vienna. \"Inoltre, potremo aggiungere Billund al network e aumentare la frequenza da e per Copenaghen e Berlino. Saremo anche in grado di servire maggiormente le rotte regionali (business) come Amburgo e Birmingham. In totale, in collaborazione con CityJet, serviremo nove destinazioni. Con questo wet lease potremo anche garantire un collegamento più agevole e ampio con il nostro network intercontinentale\". \r

\r

I due Airbus A320 entreranno a far parte della flotta in modo permanente e saranno impiegati sull'intera rete di medio raggio, con particolare attenzione alle nuove destinazioni leisure come Djerba e Monastir.\r

\r

\"In totale, la nostra flotta sale a 36 aeromobili per il medio raggio e 9 per il lungo raggio. Con questa espansione di flotta e network stiamo raggiungendo il nostro obiettivo di crescita con tre anni di anticipo rispetto al previsto\".\r

\r

","post_title":"Brussels Airlines aumenta la capacità sulle rotte europee con 2 nuovi A320 e due Crj-900","post_date":"2023-03-23T12:11:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679573509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"RwandAir amplia la flotta di lungo raggio con l'ingresso di un nuovo Airbus A330-200, basato all'hub di Kigali. L'aeromobile consentirà al vettore ruandese - rappresentato in Italia da Tal Aviation - di espandere ulteriormente le sue operazioni long haul, con ulteriori voli operativi tra Europa, Medio Oriente e Africa.\r

\r

Il velivolo è configurato con 30 posti in Business Class e 222 posti in Economy Class e verrà impiegato verso le sue principali destinazioni in Europa, Africa e Medio Oriente, tra cui Londra, Bruxelles, Lagos e Dubai.\r

\r

Con questo ingresso la flotta di RwandAir salirà a quota 13 aeromobili, di cui tre aerei a lungo raggio, uno destinato al cargo e nove al corto raggio.\r

\r

Lo scorso novembre, la compagnia aerea ruandese ha ricevuto il suo primo aereo cargo dedicato, in quanto il vettore ha sottolineato l'importanza sempre crescente del carico in Ruanda e dell'industria aeronautica nel suo complesso.\r

\r

RwandAir attualmente opera verso una varietà di destinazioni in Africa orientale, centrale, occidentale e meridionale, Medio Oriente, Europa e Asia.","post_title":"RwandAir accoglie in flotta il terzo Airbus A330-200","post_date":"2023-03-23T11:15:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679570127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442181","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 19 le partenze dei Viaggi Imperdibili programmate per la prossima estate: la collezione di tour di gruppo a conferma immediata con minimo due partecipanti griffata Tour2000AmericaLatina. Proposte con appunto partenze a date fisse inclusive di quota a persona, voli intercontinentali e domestici, hotel, trasferimenti e guida in lingua italiana.\r

\r

Esplorando il Messico è in particolare in programma dal 1° agosto: un viaggio tra siti archeologici come Uxmal, Chichen Itza e Palenque e la natura prorompente del Canyon del Sumidero, fino alle acque cristalline della Riviera Maya. Magica Cuba con partenza 29 luglio e 12 agosto e Spirito di Cuba con partenza 7, 14 e 28 agosto sono invece due itinerari per esplorare l’isola caraibica: da L’Avana alle oasi naturalistiche de Las Terrazas nella Sierra del Rosario, dalle cittadine di Cienfuegos e Trinidad alle spiagge bianche di Varadero\r

\r

Esplorando la Costa Rica prevede la partenza il 4 agosto con pernottamenti in eco lodge immersi nella natura: è un itinerario per esplorare i luoghi più incantati del Paese, dal parco Tortuguero al vulcano Arenal, dal bosco di Monteverde al Parco Rincón de la Vieja. Todo Bolivia, con partenza 4 e 18 agosto, e Bolivia Express, partenza 11 agosto, sono poi i viaggi giusti per scattare la foto perfetta nel leggendario Salar de Uyuni, il deserto salato più alto al mondo, nonché per ammirare l’incredibile tavolozza di colori delle lagune andine e andare alla scoperta del primo impero Inca visitando l’Isla del Sol sul lago Titicaca.\r

\r

Colori del Perù, con partenze 15 e 29 luglio e 5, 12 e 19 agosto, nonché Perù Express, con partenza 14 agosto, sono stati inoltre pensati per toccare le tappe imperdibili del Paese, dal sorvolo delle linee di Nazca alle isole del lago Titicaca fino alla Valle Sacra e Machu Picchu, la città perduta degli Incas. Due infine le proposte per il Brasile: Rio e la Rotta delle Emozioni, con partenza 3 agosto, ed Esplorando il Brasile, con partenza 3 e 17 agosto, per vivere l’esperienza di un tuffo nelle lagune spettacolari circondate da altissime dune di sabbia bianca del parco dei Lencois e raggiungere in 4×4 attraverso piste di sabbia la spiaggia di Jericoacoara.\r

\r

","post_title":"Tour2000AmericaLatina: 19 le partenze dei Viaggi Imperdibili per l'estate 2023","post_date":"2023-03-23T11:04:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679569444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rilancia la propria scommessa sulla Puglia con l'aggiunta di sei nuove rotte per Bari e Brindisi che portano il totale a quota 72: si tratta di Breslavia, Dublino, Kaunas, Poznan, Skiathos e Venezia. Per l'estate in arrivo la low cost baserà 5 aeromobili nella regione (3 a Bari, 2 a Brindisi), per un investimento di 500 milioni di dollari e supporterà 150 posti di lavoro per piloti, personale di cabina ed ingegneri. Complessivamente Ryanair opererà oltre 770 voli alla settimana, pari ad una crescita di oltre il 60% rispetto al periodo pre-pandemia; i passeggeri stimati da e per la Puglia sono 5,5 milioni.\r

\"Tuttavia se Ryanair vuole continuare a crescere e investire nella Regione - dichiara Jason McGuinness, direttore commerciale della compagnia - il Comune di Brindisi deve abbandonare il suo piano di introdurre un ulteriore e penalizzante aumento di 1 euro per ogni passeggero in partenza, che renderebbe la città non competitiva rispetto ad altre destinazioni dell'Ue. Inoltre, al Governo italiano di eliminare immediatamente l’addizionale comunale (6,50 euro per passeggero in partenza) da tutti gli aeroporti italiani per garantire una crescita continua dell'economia turistica italiana\".\r

\"Quella ormai alle porte si preannuncia come una nuova straordinaria stagione per gli aeroporti di Bari e Brindisi - ha aggiunto il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. In questo scenario, Ryanair si conferma un partner commerciale di assoluto valore: i nuovi collegamenti annunciati oggi, che si aggiungono ai tanti ormai consolidati nel tempo, ci permettono di offrire un network di destinazioni che coprono tutti i più importanti mercati nazionali e internazionali\".\r

\r

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato alla presentazione della summer e ha sottolineato come le low cost abbiano \"contribuito in modo straordinario alla crescita della rete aeroportuale pugliese e, con essa, all’affermazione del brand Puglia sul mercato turistico internazionale. Se la Puglia, oggi più che mai, è una tra le più importanti top destination lo è anche per la capillarità dei collegamenti che Aeroporti di Puglia e le compagnie aeree, in questo caso Ryanair, hanno messo a disposizione dell’industria turistica pugliese\".","post_title":"Ryanair spinge dalla Puglia: 6 nuove rotte su Bari e Brindisi che portano il totale a 72","post_date":"2023-03-23T09:40:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679564404000]}]}}