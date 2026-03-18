Celestyal Cruises: annullate altre due crociere tra le isole greche (27 e 30 marzo)

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Nel dettaglio, la rotta per Melbourne decollerà il 9 gennaio 2027, in tempo per l’Australian Open e il Gran Premio di Melbourne. I voli saranno attivi tutto l’anno da Londra Heathrow, via Kuala Lumpur, con frequenza giornaliera.\r

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Il collegamento per Colombo sarà invece operativo dal 23 ottobre 2026, con tre frequenze alla settimana da Londra Gatwick.\r

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","post_title":"British Airways amplia il network invernale: lungo raggio a +9%","post_date":"2026-03-18T09:45:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773827147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ajet aggiorna la policy relative alla modifiche dei voli in relazione all’attuale situazione in Medio Oriente, che coinvolge Iran, Iraq, Siria, Libano, Emirati Arabi Uniti, Dammam e Riyadh.\r

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In una nota al trade, la compagnia aerea spiega che tutti i passeggeri di AJet Airlines registrati per i voli da/per Iran, Iraq, Siria, Libano, Emirati Arabi Uniti, Dammam e Riyadh dal 28 febbraio 2026 al 31 marzo 2026 (inclusi), per i biglietti emessi entro il 28 febbraio 2026, possono effettuare modifiche entro il 10 maggio 2026 (incluso).\r

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Nel dettaglio: le modifiche alla prenotazione saranno effettuate gratuitamente. Per le richieste di rimborso: i biglietti non utilizzati saranno rimborsati gratuitamente; i biglietti parzialmente utilizzati, per i quali il viaggio non è stato completato, il rimborso dei voli non utilizzati sarà effettuato gratuitamente.\r

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Proroga della validità del biglietto: può essere estesa fino al 10 maggio 2026 (incluso) senza alcuna differenza tariffaria o penale. Queste policy si applicano anche ai servizi accessori e saranno valide solo per i voli operati da AJet.","post_title":"Ajet aggiorna la policy per cancellazioni e modifiche dei biglietti","post_date":"2026-03-18T09:25:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773825955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SriLankan Airlines potenzia i collegamenti sulla rotta tra Colombo e Melbourne, portando la frequenza a 10 voli settimanali a partire dal 2 agosto 2026.\r

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Tre nuovi voli settimanali (martedì, giovedì e domenica) andranno ad aggiungersi all'attuale servizio giornaliero, offrendo una maggiore disponibilità di posti e una maggiore flessibilità nella pianificazione dei viaggi in Australia.\r

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Il nuovo operativo prevede: Colombo-Melbourne: partenza alle 14:10, arrivo alle 04:30 del giorno successivo; Melbourne-Colombo: partenza alle 06:00, arrivo alle 12:15\r

Grazie al comodo hub di Colombo, i passeggeri possono inoltre usufruire di numerosi collegamenti con il subcontinente indiano e altre destinazioni in Asia, rendendo SriLankan Airlines la soluzione ideale per itinerari con più destinazioni.\r

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Tutti i voli sono prenotabili tramite i principali gds.","post_title":"SriLankan Airlines aggiunge capacità sulla Colombo-Melbourne, da agosto","post_date":"2026-03-18T09:15:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773825336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'offerta diversificata di collegamenti aerei insieme alle infrastrutture dedicate all'aviazione privata consentono alle Maldive di rimanere una destinazione accessibile anche in un momento delicato come quello attuale che inevitabilmente si riversa sul turismo e sulle scelte di viaggio.\r

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Grazie all'ampliamento dei voli commerciali e all'aumento del traffico dell'aviazione privata, l'arcipelago dell'oceano Indiano continua a dimostrare la propria resilienza come destinazione turistica di alto livello, mantenendo la connettività sia per i viaggiatori di lusso che per quelli tradizionali, nonostante le continue interruzioni del traffico aereo nei principali hub mediorientali.\r

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Dati recenti della Maldives Airports Company Limited mostrano un forte aumento del traffico dell'aviazione privata: tra il 28 febbraio e il 14 marzo sono atterrati alle Maldive 128 jet privati, pari ad un aumento del 166% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.\r

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Le cifre indicano un chiaro cambiamento nelle abitudini di viaggio tra i viaggiatori di fascia alta che cercano un accesso diretto alla destinazione insulare. L'anno scorso le Maldive hanno registrato una media di cinque arrivi di jet privati al giorno nello stesso periodo, con un picco giornaliero di nove velivoli. Quest'anno la media è salita a più di dodici arrivi giornalieri, con un record di 18 jet atterrati solo il 3 marzo.\r

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Anche le compagnie aeree commerciali stanno rispondendo all’evoluzione della domanda di viaggi aggiungendo voli per le Maldive, in risposta alla ricerca da parte dei viaggiatori di soluzioni alternative alle tradizionali rotte via Medio Oriente.\r

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Ad esempio: Edelweiss Air amplierà il collegamento tra Zurigo e Malé: dal 3 aprile all’8 maggio, la compagnia aerea aumenterà la frequenza della rotta da tre a quattro voli settimanali; tra il 12 e il 27 aprile, la frequenza salirà ulteriormente a cinque voli a settimana.\r

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Anche Air India ha annunciato un ampliamento temporaneo delle operazioni internazionali: 78 voli aggiuntivi stanno operando dallo scorso 10 marzo e fino al 18 marzo su nove rotte che collegano Delhi e Mumbai con destinazioni quali Malé, Colombo e i principali hub europei e americani. La compagnia aerea sta impiegando l’Airbus A320neo sui servizi ampliati tra India e Maldive, aggiungendo al network circa 17.660 posti. ","post_title":"Maldive: accessibilità garantita da un maggior numero di voli diretti. Boom dei jet privati","post_date":"2026-03-17T14:30:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773757857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spezia ospita dal 23 al 25 marzo la terza edizione di Bitesp 2026, la Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale dedicata all’Area Ligure Apuana.\r

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La manifestazione, organizzata dal comune della Spezia, registra ogni anno una partecipazione sempre più ampia da parte di operatori, buyer e realtà del territorio interessate al turismo esperienziale, sostenibile e legato alle eccellenze locali.\r

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«Questa manifestazione rappresenta un’occasione unica per far conoscere le eccellenze del nostro territorio – commenta Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia - dalle bellezze naturali ai borghi storici, dalle produzioni tipiche alle esperienze culturali e artigianali che rendono l’Area Ligure Apuana così distintiva. In un contesto internazionale complesso, riteniamo strategico rafforzare la promozione turistica verso i paesi europei, mercati particolarmente vicini e facilmente collegati al nostro territorio. L’Europa rappresenta infatti uno spazio privilegiato di relazioni e scambi, nel quale La Spezia può consolidare la propria presenza e attrarre un turismo sempre più qualificato e interessato alle esperienze autentiche. Negli anni precedenti Bitesp ha dimostrato quanto sia efficace promuovere il territorio attraverso workshop B2B e fam trip, favorendo nuove collaborazioni tra operatori locali e mercati internazionali, e creando opportunità concrete per lo sviluppo turistico ed economico della città e dell’intera area vasta. Si tratta inoltre di un impegno che si inserisce nelle numerose iniziative volte a promuovere il territorio e ad attrarre visitatori. Con questa edizione confermiamo la nostra volontà di valorizzare un turismo sostenibile, innovativo e di qualità, capace di coniugare cultura, natura e tradizioni».\r

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I dati confermano una crescita significativa del turismo, con il numero di notti alla Spezia che ha superato il milione e mezzo, con un incremento del 16% dei crocieristi, che nel corso dell’anno hanno toccato quota oltre 730.000 persone.\r

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Il 23 marzo sarà dedicato al Workshop B2B, un’intera giornata di incontri tra circa 60 operatori turistici del comprensorio ALA – tra strutture ricettive, DMC, agenzie incoming, fornitori di esperienze, realtà artigianali ed enogastronomiche – e 30 buyer internazionali selezionati e invitati appositamente.\r

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I 30 buyer internazionali sono provenienti da 13 paesi. Dall’Armenia parteciperà Tour Advice, mentre dall’Austria arriveranno Sabtours Touristik e Awardit Group. La delegazione asiatica sarà rappresentata da quattro importanti operatori cinesi: Itatour Voglia d’Italia, Swan Tour, Hiseas International e Faraway Land Travel. Dal cuore dell’Europa giungeranno Adagio con Brio dalla Germania, LLP Viaris dal Kazakhstan, Vildora e Baltic Travel Service dalla Lituania.\r

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I Paesi Bassi saranno presenti con Mijn Hemel e Stap Reizen, mentre una nutrita delegazione arriverà dalla Polonia, rappresentata da Cortina Travel, Dolce Vita, Peregrinus, Polub Travel e LTM Luxury Travel Management. Dalla Repubblica Ceca parteciperanno CK Saturn e Cestyl, mentre dal versante balcanico e danubiano giungeranno Unique Au Monde, Elf Tours ed Europa Travel dalla Romania, oltre alla slovena Kompas.\r

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La Spagna sarà rappresentata da Travelia, La Dolce Vita Travel, Sol d’Or e Turitalia, mentre la Svezia porterà La Villa Travel. Chiude il gruppo l’ungherese Bono Utazási Központ.\r

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«Bitesp rappresenta per la Spezia un appuntamento strategico – aggiunge l’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia - Non solo una fiera, ma un vero acceleratoare per la crescita internazionale del nostro territorio. Portare qui 30 buyer da oltre dieci paesi significa rafforzare il posizionamento della nostra destinazione nei mercati esteri, creando nuove opportunità per le imprese locali e valorizzando il lavoro fatto in questi anni per costruire un’offerta autentica, esperienziale e fortemente legata alla nostra identità. Questa terza edizione conferma che la Spezia è pronta a competere a livello globale con professionalità, qualità e visione».","post_title":"Bitesp 2026, dal 23 al 25 marzo il turismo della Spezia incontra il mercato internazionale","post_date":"2026-03-17T12:08:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773749306000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa ha esteso la sospensione dei collegamenti tra Madrid e Tel Aviv: lo stop, inizialmente previsto fino al 21 marzo, è stato prolungato fino al 10 aprile compreso, a causa del protrarsi del conflitto con l’Iran.\r

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La compagnia aerea spagnola offre ai passeggeri con voli prenotati per Israele fino al 31 maggio la possibilità di modificare gratuitamente la data oltre all'opzione di richiedere il rimborso dell'importo del biglietto. Il vettore consente anche cambi di rotta verso Istanbul o qualsiasi destinazione in Europa, nella stessa classe, fino al 31 ottobre di quest'anno.\r

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Come riferisce Preferente, Air Europa spiega di essere «in costante contatto con le autorità competenti al fine di garantire in ogni momento la massima sicurezza delle nostre operazioni», che confida di riprendere a partire dall'11 aprile.","post_title":"Air Europa prolunga fino al 10 aprile la sospensione della rotta su Tel Aviv","post_date":"2026-03-17T12:08:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773749293000]}]}}