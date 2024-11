Carnival: cambio ai vertici Princess Cruises, Holland America e Seabourn Triplice giro di poltrone in casa Carnival, che vede ben tre nuovi presidenti ai vertici dei propri brand Princess Cruises, Holland America Line e Seabourn Cruises. A partire dal prossimo 2 dicembre, Gus Antorcha assumerà infatti la carica di presidente Princess Cruises, lasciando il medesimo ruolo che aveva in Holland America dal 2020. Antorcha sostituirà John Padgett, che lascerà il mondo delle crociere a metà febbraio. Al suo posto, alla guida di Holland America, andrà quindi Beth Bodensteiner, il cui incarico includerà anche responsabilità executive per il marchio lusso Seabourn Cruises. Beth Bodensteiner è in Holland America da 20 anni, negli ultimi sei avendo ricoperto il ruolo di senior vice president e chief commercial officer. Sia Antorcha, sia Beth Bodensteiner riporteranno direttamente al ceo di Carnival Corporation, Josh Weinstein. Anche Seabourn avrà un nuovo presidente: Mark Tamis, già alla guida della compagnia di management Aimbridge Hospitality, prenderà il posto di Natalya Leahy, che ha accettato un nuovo incarico al di fuori del gruppo Carnival. Prima di Aimbridge, Tamis ha diretto le hotel e onboard operations di Royal Caribbean International ed è stato senior vice president of guest operations per il brand Carnival Cruise Line. Ha lavorato inoltre per i gruppi Four Seasons e Ian Schrager Hotels. Condividi

