C-Way, i nuovi city-break a Genova che combinano Euroflora 2022, Acquario e Biosfera

Genova ospiterà la 12^ edizione di Euroflora, nella suggestiva cornice dei Parchi di Nervi dal 23 aprile all’8 maggio.

C-Way tour operator dell’edutainment, grazie alla sua profonda conoscenza e presenza sul territorio, ha costruito un’offerta improntata sulla bellezza della natura che unisce la manifestazione florovivaistica e le principali attrazioni cittadine in cui la natura dà spettacolo. I city-break di C-Way combinano Euroflora con la visita all’Acquario di Genova e alla Biosfera, il giardino tropicale sul mare, simbolo della bellezza e della fragilità della flora e della fauna tropicale.

La più grande esposizione di biodiversità acquatica presentata dall’Acquario si arricchisce così della ricca collezione della Biosfera che ospita piante tropicali, tradizionalmente utilizzate dall’uomo, quali gomma, caffè, cannella, banani e altri frutti esotici, una collezione di orchidee e alcune specie di pesci, uccelli e rettili e diversi esemplari di ibis scarlatto, con il caratteristico piumaggio di un intenso color rosso. È possibile prenotare un soggiorno di 2 o 3 giorni.

C-Way ha sviluppato nel tempo una solida programmazione di viaggi costruiti “su misura” spesso combinati con ingressi a musei, mostre, acquari ed impreziositi da elementi di esclusività.

Da sempre attento alla sostenibilità, C-Way promuove un turismo socio-culturale che non ha stagionalità, fruibile tutto l’anno, senza impattare sul territorio in un breve arco temporale e si serve delle più moderne tecnologie per gestire con un maggiore approccio etico l’operatività quotidiana, sia essa la divulgazione di proposte turistiche, prevalentemente circolarizzata via web o la gestione dei flussi di ingresso nelle strutture gestite. C-way promuove itinerari che valorizzino realtà turisticamente inconsuete e fuori dai grandi flussi turistici: i piccoli borghi medievali della Liguria e della Toscana, gioielli Unesco, come Genova o Siena, generalmente non inclusi negli itinerari classici del turismo di massa

Tutta l’offerta di C-Way è consultabile su www.c-way.it, sito mirato ad agevolare l’esperienza di navigazione dell’utente attraverso un layout semplice ed emozionale, con sezioni dedicate a Ticket, Destinazioni, Experience, Hotel e Family in modo da potersi immediatamente orientare verso quello che potrebbe soddisfare le proprie esigenze.