Burgio, Alpitour: per il turismo il 2023 è stato l'anno del vero ritorno Dopo un 2022 tutto sommato buono ma non ancora comparabile con il 2019, il 2023 è stato per il turismo il vero anno del ritorno ai livelli pre-Covid, in termini di traffico e interesse. Parola di Gabriele Burgio. Il presidente e amministratore delegato di Alpitour World ha tracciato sulle colonne di MilanoFinanza un bilancio della stagione appena trascorsa, tra nuove traiettorie, questioni aperte e graditi ritorni. Si comincia dall'advance booking, che è finalmente riapparso all'orizzonte, con oltre il 50% dei clienti della compagnia torinese che ha prenotato con tre mesi di anticipo o più. Certo, parte della rinnovata propensione alla prenotazione anticipata è stata dovuta al timore dei rincari, tanto che il numero complessivo dei turisti è calato. Ma proprio a causa dell'inflazione, il decremento del numero dei viaggiatori non si è riflesso sui ricavi totali. Presto per dire se i conti economici subiranno dei contraccolpi a riguardo, ma rimane il segnale positivo di un giro d'affari che è finalmente ritornato sui livelli pre-Covid. Se l'incremento dei prezzi ha generato qualche criticità sul fronte della domanda italiana, in patria e all'estero, non altrettanto invece si può dire sul fronte incoming. Il 2023 ha infatti segnato il grande ritorno degli stranieri, in particolare degli americani, che dallo scorso maggio hanno ricominciato a macinare numeri importanti. Bene sono andate soprattutto le città d'arte, con la sorpresa tra le altre di Taormina trascinata dal fenomeno White Lotus. Una tendenza, quest'ultima, favorita soprattutto dai flussi dei repeater interessati ad andare oltre il classico delle Big 4. Una domanda da coccolare, secondo l'a.d. di Alpitour, anche solo perché acquistare nuovi clienti costa molto di più, in termini di investimenti marketing, piuttosto che convincere chi è già stato in Italia a ripetere la propria visita. Per il futuro, inoltre, un elemento chiave sarà la ricerca di nuove mete. Un compito che Alpitour affronta forte dell'apporto di Neos, capace di garantire al gruppo la giusta dose di flessibilità. Il focus al momento è soprattutto sull'Africa, con la notevole eccezione dell'astro nascente Albania. In tale contesto cresce infine anche il ruolo delle agenzie, il cui apporto consulenziale e soprattutto il lato umano continua a essere un fattore rilevante nella scelta d'acquisto degli italiani.

Di proprietà di Christian Lechner, amministratore di Carron Bau società del gruppo Carron, la struttura rispetta i principi logici e razionali della bioarchitettura, come la filiera corta, la produzione di energia autonoma e l’impiego di risorse idriche provenienti da un pozzo artesiano.\r

\r

L'aparthotel nasce come ampliamento di un preesistente garnì, anima tradizionale di un edificio di 33 unità. Il tutto declinato in una struttura circolare, del diametro di 110 metri, che include una superficie di 4.200 metri quadrati sviluppata su due livelli con appartamenti capaci di ospitare da due a sei persone, 25 dei quali dotati di sauna finlandese privata (90 gradi) .\r

\r

Presente pure un'area spa di 500 mq con palestra provvista di sala yoga, una zona relax, una piscina di 1,40 metri di profondità per 25 metri di lunghezza che prosegue verso l’esterno, due cabine per massaggi, una sauna al vapore e una finlandese, nonché un percorso Kneipp. Prevista pure un'offerta dinner due volte alla settimana, a cura dello chef Berni Aichner, già braccio destro dello stellato Norbert Niederkofler. Ogni appartamento dispone comunque della propria kitchenette, usufruendo dei prodotti e delle soluzioni take away disponibili presso lo shop alla reception. Sono infine previsti dine around e cene organizzate da chef esterni.","post_title":"In arrivo il prossimo 1° dicembre in Alto-Adige l'eco-aparthotel sostenibile Olm","post_date":"2023-09-04T15:33:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693841625000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Giovanni Perosino, chief marketing officer di Ita Airways, a tracciare i contorni dell'estate che volge ormai al termine: «E' stata una summer straordinaria che ha visto la compagnia trasportare 4,2 milioni di passeggeri e di questi circa 533.000 sulle rotte intercontinentali, che sono la nostra spina dorsale con 12 destinazioni servite, il nostro prodotto più strategico. Il load factor medio è stato dell'84% con punte dell'87% sui voli di lungo raggio, dati che rappresentano record mai raggiunti prima».\r

\r

I dati sono stati illustrati in occasione del lancio della nuova campagna \"A sky full of Italy\", che va a stimolare il booking dei prossimi mesi invernali, quelli tradizionalmente più calmi dal punto di vista delle prenotazioni, «ma indubbiamente guarda anche all'estate 2024, specie per i mercati esteri, le prenotazioni sono già aperte e questo è il momento per mettere fieno in cascina».\r

\r

Il varo della campagna giunge in un momento particolarmente delicato per Ita Airways, in attesa del via libera della Commissione Ue all'ingresso del gruppo Lufthansa nel capitale del vettore: «Questo settore vive di ottiche di gruppo e Ita, sin dalla sua nascita, è andata in questa direzione. Ma l'italianità (e cioè il perno su cui ruota la campagna, ndr) rimane. Poco importa qual è l'azionista alle spalle».\r

\r

Il ritorno del brand Alitalia\r

\r

Quanto al ventilato ritorno dello storico marchio Alitalia, più volte riapparso tra i rumors di mercato, Perosino spiega: «Il brand Alitalia è parte del patrimonio di Ita e verrà valorizzato, nel tempo, sicuramente».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Perosino, Ita: «Estate straordinaria, oltre 4,2 milioni di passeggeri e load factor medio all'84%»","post_date":"2023-09-04T15:19:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693840750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un 2022 tutto sommato buono ma non ancora comparabile con il 2019, il 2023 è stato per il turismo il vero anno del ritorno ai livelli pre-Covid, in termini di traffico e interesse. Parola di Gabriele Burgio. Il presidente e amministratore delegato di Alpitour World ha tracciato sulle colonne di MilanoFinanza un bilancio della stagione appena trascorsa, tra nuove traiettorie, questioni aperte e graditi ritorni.\r

\r

Si comincia dall'advance booking, che è finalmente riapparso all'orizzonte, con oltre il 50% dei clienti della compagnia torinese che ha prenotato con tre mesi di anticipo o più. Certo, parte della rinnovata propensione alla prenotazione anticipata è stata dovuta al timore dei rincari, tanto che il numero complessivo dei turisti è calato. Ma proprio a causa dell'inflazione, il decremento del numero dei viaggiatori non si è riflesso sui ricavi totali. Presto per dire se i conti economici subiranno dei contraccolpi a riguardo, ma rimane il segnale positivo di un giro d'affari che è finalmente ritornato sui livelli pre-Covid.\r

\r

Se l'incremento dei prezzi ha generato qualche criticità sul fronte della domanda italiana, in patria e all'estero, non altrettanto invece si può dire sul fronte incoming. Il 2023 ha infatti segnato il grande ritorno degli stranieri, in particolare degli americani, che dallo scorso maggio hanno ricominciato a macinare numeri importanti. Bene sono andate soprattutto le città d'arte, con la sorpresa tra le altre di Taormina trascinata dal fenomeno White Lotus. Una tendenza, quest'ultima, favorita soprattutto dai flussi dei repeater interessati ad andare oltre il classico delle Big 4. Una domanda da coccolare, secondo l'a.d. di Alpitour, anche solo perché acquistare nuovi clienti costa molto di più, in termini di investimenti marketing, piuttosto che convincere chi è già stato in Italia a ripetere la propria visita.\r

\r

Per il futuro, inoltre, un elemento chiave sarà la ricerca di nuove mete. Un compito che Alpitour affronta forte dell'apporto di Neos, capace di garantire al gruppo la giusta dose di flessibilità. Il focus al momento è soprattutto sull'Africa, con la notevole eccezione dell'astro nascente Albania. In tale contesto cresce infine anche il ruolo delle agenzie, il cui apporto consulenziale e soprattutto il lato umano continua a essere un fattore rilevante nella scelta d'acquisto degli italiani.","post_title":"Burgio, Alpitour: per il turismo il 2023 è stato l'anno del vero ritorno","post_date":"2023-09-04T15:08:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693840095000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia tutta nel segno dell'italianità e delle eccellenze del territorio così come della creatività degli italiani la nuova piattaforma di comunicazione \"A sky full of Italy\" e della brand campaign \"Search Bar\" di Ita Airways.\r

\r

Al via da domani nel nostro Paese, il progetto realizzato dalla compagnia aerea con la collaborazione di Vmly&R ha previsto un investimento il cui importo non è stato reso noto ma che «sfiora la doppia cifra in milioni di euro» ha puntualizzato Giovanni Perosino, chief marketing officer del vettore, presentando l'iniziativa questa mattina presso il Portrait di Corso Venezia. Dei circa 10 milioni di euro complessivi «il 50% circa è destinato ai mercati esteri».\r

\r

La campagna - che va incentivare le prenotazioni della stagione invernale, ma guarda direttamente anche alla summer 2024 - è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia. E proprio la \"search bar\" diventa il tratto distintivo e più riconoscibile della campagna.\r

\r

Visibile su un ampio ventaglio di media, «principalmente televisioni in prime time» per sei settimane, avrà un grande focus sui mercati di lungo raggio, che rappresentano quelli più strategici per lo sviluppo del vettore. «La sfida è quella di conquistare il mondo. Siamo già in onda in Argentina e Brasile: proprio quest'ultimo vedrà il 29 ottobre l'apertura del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino per Rio de Janiero, dodicesima destinazione intercontinentale di Ita, servita da uno dei sei Airbus A350 in flotta».\r

\r

A seguire, «da fine settembre sarà la volta degli Stati Uniti con i lanci della campagna su New York, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles, Miami. In Europa i mercati coinvolti saranno quelli di Spagna, Francia, Londra; poi Israele e il Giappone». I messaggi veicolati saranno declinati in linea con ciò che è più richiesto dai viaggiatori di ciascun Paese.\r

\r

Una seconda wave della campagna è fissata per il prossimo 15 ottobre (in occasione del secondo anniversario della compagnia) e una terza per Natale.\r

\r

La valorizzazione delle eccellenze italiane che ci distinguono è stato anche il criterio che ha guidato la produzione della campagna: dalla scelta della regia a quella musicale (Blanco, Salmo e Mace), dalla selezione delle location (veri e propri camei del nostro Paese) alle scelte stilistiche per la ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore (da Ferrari per le bollocine a bordo, a Brunello Cucinelli per le divise degli assistenti di volo, a Lavazza per il caffè e alle Poltrone Frau delle lounge e Campari, solo per citarne alcuni). «Valori che differenziano la cultura italiana e che caratterizzano l'intera nostra strategia \"italianissima\". Come raccontarlo?».\r

\r

Simona Maggini, ceo di Vmly&R Italy, lo spiega: «Abbiamo ricercato quale fosse l'essenza dell'italianità nel mondo, con un team di 50 persone che hanno tentato di capire cosa i potenziali viaggiatori cercano in Italia, siano il food & wine, lo stile, il design e l'accoglienza». E l'obiettivo nonché il messaggio è che «l'Italia che cerchi la trovi già a bordo, prima di atterrare». Nel mirino «300 milioni di contatti lordi in Italia, con 2000 spot tv di cui 60% prime time; pianificazione web e stampa; digital out of home con oltre 2500 passaggi video. A livello mondiale parliamo di 2,7 miliardi di contatti lordi, di cui 300 milioni in Europa, 930 milioni negli Usa e 600 milioni in Sud America oltre a 520 milioni in Giappone».\r

\r

[gallery ids=\"451549,451540,451550\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways vara la nuova campagna milionaria: \"A sky full of Italy\"","post_date":"2023-09-04T14:56:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1693839386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È un programma ricco di esperienze e di incontri quello offerto dalla 6a edizione de Le Giornate della cucina Alpe Adria, tra le strade della bella Klagenfurt e i suoi dintorni. «Ci siamo affermati come l'evento culinario leader in Carinzia sottolineano con orgoglio Adi Kulterer presidente e Helmuth Micheler amministratore delegato dell’ente turistico della cittá di Klagenfurt.\r

\r

L’occasione di scoperta della cultura e della tradizione, organizzata dall’Ente del Turismo locale dal 7 al 24 settembre, metterà infatti in luce - ancora una volta - la ricchezza di un territorio che unisce Austria, Italia e Slovenia e un’offerta variegata dal punto di vista gastronomico e vinicolo. Nel corso dei 18 giorni del festival gastronomico sono stati organizzati 40 eventi, alla presenza di 20 rinomati chef provenienti dall’area geografica. Le Giornate della cucina Alpe Adria prenderanno il via il 7 settembre con il 2° Festival del vino della Carinzia, dove conoscere e degustare i vini della regione vinicola più giovane dell'Austria.\r

\r

Dopo la Serata Slovena dell’8 settembre - momento di incontro di economia e politica - il 9 si svolgerà a Moosburg la prima edizione della Festa dell'agnello Alpe-Adria, volta a sottolineare il potenziale di un prodotto prezioso e adatto a piatti saporiti. Nelle belle sale del Castello Maria Loretto, affacciato sul Wörthersee, si terrà poi l’evento: \"Pordenone. Una serata italiana\", dove sarà protagonista il comune friulano, alla presenza dello chef stellato Terry Giacomello e delle sue creazioni. Inoltre dal 14 al 16 settembre 60 produttori parteciperano al Festival Bio e renderanno Klagenfurt un hotspot culinario grazie ai loro stand collocati lungo il Miglio del Gusto, tra Neuer Platz e Alte Platz. Un vero e proprio mercato Alpe Adria a cielo aperto con tantissimi produttori di altissima qualitá, tra cui il Friuli Venezia Giulia con „Io sono FVG“.\r

\r

Al centro de Le Giornate della cucina Alpe Adria anche la scienza gastronomica, grazie al format \"Alpe-Adria Food Lab\" messo a punto dal carinziano Philipp Kolmann e da Suzanna Bernhardt che il 14,15 e 17 settembre parleranno di design e della reinterpretazione del cibo, in un tempo di cambiamento nella produzione e lavorazione degli alimenti. Concluderà il festival gastronomico l’evento “Archeologia del gusto” con Lojze Wieser e lo chef Hartwig Häusl. Il programma de Le Giornate, disponibile sul sito www.visitklagenfurt.at/alpenadria, offre l’occasione per scoprire un territorio vicino e affascinante, dalla ricca tradizione.\r

\r

[gallery ids=\"451506,451507,451508\"]","post_title":"Austria: al via la sesta edizione de Le Giornate della cucina Alpe Adria","post_date":"2023-09-04T13:53:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693835599000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate full booked per Caboverdetime, che conferma le già rosee proiezioni primaverili: \"I mesi di luglio e agosto hanno registrato il 100% di occupazione: un risultato importante e segno della fiducia delle adv nei nostri confronti e della correttezza del pricing proposto\", racconta il direttore commerciale del to, Pietro Dusi.\r

\r

Favorito anche da una certa stabilità dei prezzi del carburante aereo, rispetto all'estrema volatilità che ha contraddistinto la scorsa estate, l'operatore bresciano specializzato sul prodotto isola di Sal ha quindi registrato una sensibile crescita del fatturato sia a luglio (+23%), sia ad agosto (+10%). \"Ma soprattutto sono aumentati i nostri margini operativi che nei due mesi più caldi sono saliti rispettivamente del 298% e del 76%, in confronto al medesimo periodo del 2022 - sottolinea sempre Dusi -. Non solo: abbiamo venduto meglio, con la quasi totalità dei posti prenotati in anticipo, senza dover ricorrere a offerte last minute o a proposte particolari. Un dato che ci conforta e che possiamo considerare come un obiettivo fondamentale raggiunto\".\r

\r

Per l'immediato futuro, Caboverdetime ha infine in atto un piano di incentivazione incrementale dedicato alle agenzie di viaggio, per le partenze di settembre e ottobre: \"Si possono raggiungere 450 euro di guadagni con sole tre pratiche confermate per i viaggi dal 9 settembre al 7 ottobre\", conclude Dusi.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Caboverdetime: margini operativi a +298% e +76% a luglio e agosto","post_date":"2023-09-04T13:20:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693833643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un risultato record per Genova e per tutta la Liguria: saranno quasi 4 milioni entro il 2023 i passeggeri in transito nel porto di Genova. Si tratta di un dato molto importante che si riflette sull'economia della regione.\r

\r

«Quello delle crociere - commenta Giovanni Toti, presidente regione Liguria- è uno dei settori trainanti non solo per presenze turistiche in grande crescita nella nostra regione, ma anche come motore della promozione turistica in Italia e nel mondo di tutto il nostro territorio. Le proiezioni per la fine dell'anno, tra crocieristi e passeggeri di traghetti, parlano di un totale di circa 3,8 milioni di passeggeri per la città di Genova, con il confronto con gli anni precedenti che segna una crescita progressiva di quasi un terzo rispetto al 2022. Un nuovo record che conferma come la nostra regione sia riuscita a ottenere un risultato storico in un comparto strategico».","post_title":"Genova, 3,8 milioni di passeggeri in transito entro fine anno dal Porto ligure","post_date":"2023-09-04T12:47:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693831635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hertz e Global Gsa semplificano la prenotazione di noleggi mensili con il lancio di Easy, la nuova tariffa esclusiva dedicata al trade. Consente la prenotazione di noleggi in Italia per uno o più mesi, con prezzi competitivi, franchigie ridotte in caso di danno o furto del veicolo e la massima flessibilità, grazie alla possibilità di cancellare gratuitamente fino a un'ora prima del noleggio. L'offerta Easy è disponibile presso gli oltre 230 uffici di noleggio Hertz in Italia, distribuiti in tutti i principali aeroporti, stazioni e centri città. Questa soluzione è prenotabile per una vasta gamma di veicoli, garantendo la risposta a ogni esigenza di mobilità, compresi i modelli elettrici Tesla Model 3 Lr e Polestar 2, per un’esperienza di guida elettrica di alto livello.\r

\r

Easy si unisce alla già ampia gamma di tariffe pensate per i viaggiatori d'affari delle piccole e medie imprese, tutte disponibili sul sito di prenotazione b2b www.hertz-gsa.it. Oltre a Easy, le agenzie di viaggi troveranno altre opzioni come la tariffa Executive, che include copertura totale per danno e furto, la E-Lite, che coniuga convenienza e franchigie minime e Flexible, la soluzione con prezzi flessibili.\r

\r

","post_title":"Hertz e Global Gsa lanciano Easy: nuova tariffa trade per i noleggi mensili","post_date":"2023-09-04T12:45:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1693831514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451518","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la Nave di libri per Barcellona, Grimaldi Lines torna protagonista della lettura con Una Nave di Libri per Palermo. Organizzata da Agra Editrice in collaborazione con Leggere:tutti, l'iniziativa è in programma dal 7 al 10 ottobre sulla rotta Napoli - Palermo. \r

\r

Appena imbarcati nel capoluogo campano, nelle sale della Cruise Ausonia saranno in programma, sia all’andata sia al ritorno, incontri con scrittori, spettacoli musicali e animazioni. Hanno già confermato la loro partecipazione l'autore Diego De Silva, con il romanzo Sono felice, dove ho sbagliato, che racconta le vicissitudini dell’avvocato Vincenzo Malinconico, interpretato dall’attore Massimiliano Gallo nella fortunata fiction televisiva della Rai; Emilia Costantini, critico teatrale e giornalista di cultura e spettacolo del Corriere della Sera, con il libro Tu dentro di me; Valeria Gargiullo, esordiente con Salani con il libro Mai stati innocenti, con cui ha vinto il premio John Fante Opera Prima 2022; la psicologa Francesca Picozzi, che conta centinaia di migliaia di follower, con il libro Parlarne aiuta; Luca Giachi con il suo terzo libro Senza disturbare nessuno; Luisa Sodano, curatrice del libro Emozioni virali.\r

\r

Si parlerà anche di vino, in particolare di vini rosati, con Bruno Gambacorta, giornalista del Tg2, ideatore e conduttore della rubrica enogastronomica Eat Parade, e Dario Stefàno, protagonista della rinascita del vino pugliese e coautore del libro Viaggio nell’Italia del vino. Per la gioia dei partecipanti, il vino sarà peraltro presente sulla nave non solo con le parole, ma anche con una degustazione. Spazio anche alla musica con la cantautrice Patrizia Cirulli, che presenterà un repertorio di canzoni tratte dalle poesie di Eduardo De Filippo e di altri grandi poeti.\r

\r

Dopo una notte in cabina, si sbarcherà a Palermo e si inizierà una visita guidata in pullman gran turismo; si visiteranno la cappella Palatina, il palazzo dei Normanni e la cattedrale; si proseguirà poi per Monreale, nota per l’imponente cattedrale e il Duomo; in serata trasferimento in hotel 4 stelle a Palermo. Lunedì 9 ottobre visita guidata a Cefalù e nel pomeriggio trasferimento a Palermo per l’imbarco sulla Cruise Ausonia per far ritorno a Napoli nella prima mattina del 10 ottobre, con la possibilità, per chi vorrà, di una visita individuale alla città prima di far ritorno a casa. I libri degli scrittori partecipanti saranno presenti sulla nave grazie alla libreria Culture Club Cafè di Mola di Bari di Domenico Sparno.","post_title":"Grimaldi Lines lancia la Nave dei libri per Palermo, in programma dal 7 al 10 ottobre","post_date":"2023-09-04T12:04:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693829057000]}]}}