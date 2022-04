Boscolo: tre partenze speciali per visitare la Floriade in Olanda

Non solo mari di tulipani e girasoli, ma una vera celebrazione del verde e della sostenibilità per un’expo internazionale di grande interesse. Sono ben tre le partenze speciali che Boscolo Tours dedica alla Floriade: la grande esposizione di giardinaggio e orticoltura che ha luogo ogni dieci anni nella località di Almere, in Olanda. Il programma prevede la visita di un’intera giornata alla manifestazione inclusa nel tour di sette giorni Amsterdam Floriade in partenza il 9 maggio, il 13 giugno e il 22 agosto.

Nella formula in bus esclusivo si parte dall’Italia alla volta di Friburgo per giungere ad Amsterdam dopo aver solcato la valle del Reno a bordo di un romantico battello e visitato la cappella Palatina di Aquisgrana. Sulla traccia di questo itinerario muove nelle altre date anche il tour Amsterdam Express di sette notti, di cui tre nella capitale, presente in catalogo con numerose date da aprile a dicembre e partenze già confermate per maggio.

Nel tour di nove giorni Amsterdam Fiandre e Reno, infine, la proposta Boscolo combina paesi diversi con momenti speciali, come il pernottamento nello storico quartiere dei diamanti ad Anversa, una cena con vista sulla Grand Place a Bruxelles, la visita al museo Van Gogh e, fino a metà maggio, l’escursione al parco floreale di Keukenhof. Prossima partenza il 27 maggio, con possibilità di scegliere il tour completo in bus dall’Italia o raggiungendo il gruppo in volo.