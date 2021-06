Boscolo Tours: le mete preferite per l’estate? Il Sud in Italia, e poi Provenza, Andalusia e Portogallo

Sono la Puglia, la costiera amalfitana, la Sicilia e le isole Egadi le mete più richieste dell’offerta di itinerari Boscolo Tours per l’estate. Una predilezione, sostiene l’operatore padovano, che si sta peraltro traducendo anche in un maggior volume di prenotazioni. Ma non c’è solo l’Italia: ad attirare i viaggiatori cominciano infatti a esserci anche le destinazioni di prossimità, come Spagna, Francia e Portogallo. Nella penisola iberica, in particolare, ad andar forte è l’Andalusia, così come un certo favore sta riscuotendo il Gran tour del paese lusitano. Nella terra dei cugini transalpini, invece, le preferenze vanno a Camargue e Provenza.

Tutti i viaggi guidati sono personalizzabili fin dal momento della partenza: se il cliente predilige ritmi rilassanti e lenti potrà quindi scegliere i viaggi in pullman che partono direttamente dalla propria città o raggiugere il punto di ritrovo grazie alla fitta rete di navette Boscolo. Per un trattamento ancora più esclusivo e personalizzato il to mette inoltre a disposizione il servizio Partenza sotto casa che, con un piccolo supplemento, offre la possibilità di mettersi in cammino direttamente dal proprio domicilio. Se invece il cliente preferisce ottimizzare i tempi, potrà anche raggiungere il resto del gruppo viaggiando in aereo. Per tutti, a disposizione un’assistenza continuativa, dal momento della partenza al ritorno. Sempre presenti, infine, gli accompagnatori e le guide locali parlanti in italiano.