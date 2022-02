Boscolo: 20 monografici per il 2022. Obiettivo 75% del fatturato 2019

L’anno della ripartenza. Così lo definisce Elisa Boscolo dell’omonimo tour operator padovano, Boscolo Tours ha grandi ambizioni per questo 2022 e lo dimostra mettendo già in distribuzione ben 20 cataloghi monografici dedicati a Italia ed Europa, con un prodotto sempre più ampio e standard qualitativi migliorati, tra cui le partenze con massimo 30 persone. Flessibilità è la parola d’ordine di oggi ed ecco allora che i volumi rappresentano solo le fondamenta dell’offerta Boscolo, con una serie di itinerari in background già composti e dotati di disponibilità adeguate, pronti a essere immessi sul mercato per seguire le oscillazioni della domanda e dei contesti regolatori.

“L’anno scorso abbiamo chiuso con i viaggi guidati, il nostro core business, che hanno saputo raccogliere il 40% circa del fatturato 2019 – racconta Elisa Boscolo -. Quest’anno l’obiettivo è quello di arrivare almeno al 75%, se non di più. Tutto dipende naturalmente dall’andamento della pandemia ma siamo fiduciosi. E nel budget non abbiamo per nulla considerato le destinazioni extra-europee come per esempio Marocco e Giordania, la cui eventuale apertura dei confini ci potrebbe dare una spinta ulteriore. Così come la Turchia, che è stata appena inclusa nei cosiddetti corridoi e su cui abbiamo già quattro itinerari pronti con ulteriori due in preparazione”.

Inflazione e capacità ridotta dei pullman non possono naturalmente non impattare sui costi: “Ma siamo riusciti a contenere gli aumenti medi in uno spettro compreso tra il 3% e il 5% – spiega il responsabile prodotto, Domenico Cocozza -. In molti casi siamo persino stati in grado di mantenere i prezzi sul medesimo livello dell’anno scorso, sempre però con un approccio dinamico alla strategia tariffaria. La maggior parte degli incrementi ha comunque riguardato i trasporti via pullman, soprattutto a seguito della salita dei costi del carburante”.