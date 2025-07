BCD in partnership con SkyLink. I viaggi aziendali si fanno con l’Intelligenza artificiale BCD Travel ha annunciato oggi una partnership strategica con SkyLink, assistente interattivo basato sull’intelligenza artificiale pensato per il business travel. Questa tecnologia di nuova generazione offre un’esperienza di prenotazione completamente autonoma tramite chat, pensata per aumentare la produttività e l’efficienza di viaggiatori, travel arranger e agenti, garantendo al contempo il rispetto delle travel policy e un risparmio sui costi per le aziende clienti. SkyLink utilizza un insieme di tecnologie AI all’avanguardia per offrire raccomandazioni personalizzate e conformi alle policy aziendali, attraverso un’interfaccia conversazionale. La tecnologia si integra in modo sicuro con i canali di messaggistica aziendali già in uso dai clienti, come Microsoft Teams e Slack. I viaggiatori possono interagire in tempo reale con l’applicazione SkyLink, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per cercare e completare prenotazioni, modificare o cancellare viaggi già prenotati o ottenere risposte a domande legate ai propri spostamenti. “Stiamo rispondendo alla crescente richiesta di efficienza e velocità da parte dei viaggiatori, senza perdere di vista la necessità di controllo dei costi e compliance da parte dei nostri clienti,” ha dichiarato Yannis Karmis, senior vice president product planning & development di BCD. “L’integrazione di SkyLink con la nostra piattaforma ci consente di offrire un’esperienza di ingaggio all’avanguardia. Questa partnership conferma l’impegno di BCD nel proporre soluzioni flessibili e innovative, capaci di rispondere alle esigenze specifiche dei travel program aziendali.” Condividi

