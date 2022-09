Battifora, Gastaldi: primi mesi super. Ma non rincorriamo i volumi

Molto bene la destinazione America, da sempre core business del to, ma buoni anche i risultati dei viaggi di nozze di cui in questo caso ha beneficiato anche l’Australia. Parte con il piede giusto l’avventura di Gastaldi in Baja Hotels Travel Management, che ha acquisito lo storico brand a cavallo tra fine e inizio anno. “Tra giugno e settembre abbiamo persino superato il budget prefissato e stiamo mantenendo il giusto trend per chiudere l’esercizio centrando tutti i risultati che ci eravamo posti”, racconta il nuovo managing director del gruppo, Luca Battifora, approdato in Baja Hotels Travel Management proprio lo scorso mese di giugno, per contribuire allo sviluppo e al consolidamento delle singole linee di business della compagnia: alberghi sia di proprietà sia in gestione o commitment, tour operating, ristorazione, valorizzazione del territorio.

“I risultati di questi primi mesi – prosegue Battifora – confermano la bontà dell’investimento fatto. Dopo i due anni terribili della pandemia la ripartenza è stata molto buona. Il marchio Gastaldi è riconosciuto e apprezzato sia dagli addetti ai lavori sia dai clienti, mentre in sede c’è un team di professionisti con grandi competenze. Tutti indici che equivalgono a un ottimo potenziale prospettico su cui investire. Siamo all’inizio: non rincorreremo i volumi solo per crescere nella dimensione; i prossimi mesi serviranno ancora per lavorare sull’assetto interno in chiave 2023″.

Oltre a Gastaldi, bene è anche andato il to specializzato sull’Italia Sardinia 360, che sta terminando la stagione 20222 con una crescita esponenziale grazie agli investimenti fatti sul prodotto, attraverso le proprietà in commitment di Sentido Orosei, Marina Seada e Cormorano. “E pure gli alberghi di proprietà Baja Hotels hanno registrato performance di assoluta eccellenza in termini di occupazione, tariffe e soprattutto soddisfazione dei clienti”, conclude Battifora.