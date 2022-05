Baobab completa la programmazione estate con i cataloghi Grecia e Canarie

Quasi 150 strutture su 12 isole greche, oltre 70 alle Canarie e più di 100 collegamenti diretti da ben 14 aeroporti diversi. Anche gli ultimi cataloghi della stagione estiva di Baobab, Grecia e Canarie, sono ora disponibili presso le agenzie, su www.baobab.it e nell’area agenzie del portale di teleprenotazione del gruppo Th.

La programmazione Canarie si sviluppa in particolare tra Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria. Presenta numerosi best seller del mercato italiano come il Corralejo Beach, forse l’hotel 4 stelle più famoso e richiesto della località, o gli Hovima Santa Maria e Jardin Caleta di Tenerife. Si segnalano inoltre collaborazioni prestigiose con catene come H10, Barcelò, con l’Occidental Jandia Mar, ottimo per famiglie, o con il Corralejo Sands, e poi ancora Riu con una vera chicca come il Maspalomas Palace di Gran Canaria, lussuoso 5 stelle a ridosso delle dune di Maspalomas. Infine, sempre rimanendo a Gran Canaria, merita citare la partnership con la catena Dunas.

Sulla Grecia la programmazione proposta è ancora più ampia. A Rodi si trovano molti prodotti di fascia medio-alta ma molto competitivi. Si spazia da Rodi Città alla vicina Kalithea, con l’elegante 5 stelle Kresten Royal, fino all’immancabile e divertentissima Faliraki con best seller e nomi molto noti al mercato italiano come Evita Bay, importante esclusiva di Baobab, Evita Resort, Pegasos o Lymberia. A Kolymbia troviamo grandi strutture tutto incluso del calibro di Lutania Beach Resort o Lydia Maris. Nella più piccola Kos si fanno notare il celebre Natura Park Village Hotel&Spa e il Kipriotis Village di Psalidi, una delle località principali della programmazione assieme a Kos Town (dove citiamo tra i tanti il Maritina), Lambi (uno su tutti il famoso Atlantis), Kefalos, Mastichari e Marmari. Chiude il Dodecaneso Karpathos, una delle destinazioni più care a Baobab. Qui la programmazione si concentra su Pigadia, con alcuni hotel molto noti come Seven Stars e Minos Beach, e su Amoopi con best seller storici come Blue Sea o Argo, dove solo Baobab avrà a disposizione le nuovissime e più eleganti camere superior. Creta offre un ampio focus su Hersonissos, con varie proposte 4 stelle direttamente sul mare, ma anche su Stalida, Malia, Rethymnon, Chania e Matala, con proposte per tutti i target di clientela, dai giovani indipendenti alle famiglie, dal self catering al tutto incluso. Con la stessa filosofia sono costruite le programmazioni sulle isole Cicladi, dove svetta l’ottimo Anastasia Village di Kalafatis a Mykonos, e su Corfù, Cefalonia e Zante.

Anche Canarie e Grecia, come Baleari e mar Rosso, saranno prenotabili sulla nuovissima piattaforma di packaging dinamico realizzata da Th Group, che consente di abbinare il prodotto in programmazione alle migliori compagnie aeree, con collegamenti diretti da tutti i principali aeroporti italiani. Su queste nuove destinazioni si contano ben 14 aeroporti collegati con voli diretti per un totale di oltre 100 diverse rotte. Le tratte sono in continuo aumento grazie al rapido potenziamento della piattaforma e alla progressiva aggiunta di sempre nuove compagnie aeree.

“Su queste nuove destinazioni – dichiara Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab – abbiamo potuto mettere a frutto l’esperienza straordinaria di due professioniste di lungo corso. Silvana Zanini, brand manager Baobab, è attiva e conosciutissima in Grecia da oltre vent’anni e sicuramente una delle principali esperte nel nostro mercato. Sul fronte Canarie invece, così come sulle Baleari, la firma è di Silvia Dichirico, contrattatrice Spagna da oltre dieci anni. Sono orgoglioso di avere nel team due punte di diamante di questo calibro e sono certo che agenzie e clienti non avranno difficoltà a riconoscerne il valore anche solo semplicemente sfogliando i due cataloghi”.