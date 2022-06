Azemar: un roadshow per presentare la catena Sun Siyam Group

Giovedì 9 giugno, si è tenuta presso l’esclusiva e prestigiosissima location di Villa D’Este a Cernobbio, la sesta tappa del roadshow organizzato dal tour operator Azemar, specialista sull’ Oceano Indiano, in collaborazione con la catena alberghiera Sun Siyam Group.

Le agenzie di viaggio presenti alla serata hanno avuto modo di conoscere da vicino la nuova struttura cinque stelle alle Maldive in Wow All inclusive, Siyam Group, inaugurata nell’atollo di Noonu il 28 ottobre 2021.

Innovativo nel suo concept il resort si propone di offrire ai suoi ospiti esperienze indimenticabili ed uniche alle Maldive, come per esempio la possibilità di soggiornare in camere sull’acqua tutte provviste di piscina e scivolo e/o di provare il più grande parco acquatico alle Maldive Siyam World.

Il 2022 è un anno molto speciale per Villa d’Este, che celebra quest’anno la sua 150esima stagione.

L’anniversario di quest’anno onora le tradizioni per le quali Villa d’Este è celebre ma festeggia anche le continue innovazioni che la proiettano nel futuro.