Incontro fra Aviazione francese e controllori di volo è fallito. Sciopero 3 e 4 luglio Venerdì scorso si è svolto un incontro di conciliazione tra la direzione dell’Aviazione Civile Francese e gli organizzatori dello sciopero dei controllori di volo del 3 e 4 luglio, che però non ha avuto successo. Al momento di andarsene, i membri del sindacato hanno espresso forti critiche nei confronti dell’azienda, in questo caso dello Stato. Il conflitto si sta aggravando perché anche altri sindacati hanno aderito allo sciopero, che per il momento dovrebbe aver luogo, e non è possibile stimarne l’esito. L’Aviazione Civile Francese, da parte sua, ha ammesso la carenza di controllori di volo, con prospettive ancora più disastrose dato l’invecchiamento della forza lavoro. Tuttavia, si rifiuta di accettare altre due motivazioni per lo sciopero: il desiderio dei controllori di volo di essere i soli a decidere sulle presenze e un aumento di stipendio, una richiesta costante. Problemi L’aviazione civile ammette solo che ci sono problemi di personale. E ha affermato di avere un piano, chiamato “Horizon 2030”, per risolvere una volta per tutte l’arretrato dei controllori di volo. Le autorità hanno lamentato la tempistica dello sciopero, che cade nei primi due giorni dopo l’inizio delle vacanze scolastiche in Francia. “Queste date corrispondono ai giorni di maggiore attività dell’anno”, ha dichiarato Civil Aviation. Sia l’azienda che i sindacati ignorano l’impatto degli scioperi in altri paesi, perché gli scioperi del controllo del traffico aereo francese paralizzano effettivamente i sorvoli nel paese, cosa che non accade altrove. Condividi

