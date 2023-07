Arriva il format Costa Voyages: f&b e intrattenimento a bordo ad hoc per gli itinerari lunghi Una nuova esperienza di crociera pensata per vivere in maniera unica gli itinerari lunghi, in cui il viaggio incontra il meglio della gastronomia e un intrattenimento ad hoc bordo. Costa Crociere presenta le Costa Voyages: da settembre 2023, con un’unica crociera dai dieci ai 14 giorni, gli ospiti potranno partire alla scoperta di mete esclusive in autunno e primavera, per esplorare le destinazioni in tutta tranquillità. Le esperienze di viaggio proposte comprendono le isole più selvagge delle Canarie, i mille volti della Turchia, tra Oriente e Occidente, il mistero delle piramidi d’Egitto, la natura delle Azzorre, la mistica terra di Israele, il Marocco, le diverse culture dal Nord Europa, la Normandia e le calde mete della Spagna. Navigando tra queste destinazioni, gli ospiti potranno assaporare esperienze gastronomiche d’eccezione. A cominciare dalla linea di 14 nuovissimi dessert creati in collaborazione con il maestro dei maestri, Iginio Massari. In tutti i ristoranti principali di ogni nave sarà inoltre possibile scegliere, durante tre diverse cene, un nuovo menù inedito, incluso in tariffa, ideato dai tre chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Le Costa Voyages offriranno anche l’occasione di brindare con il comandante a cena. Ad aspettare gli ospiti a bordo ci sarà poi il Banquet Night Party: un buffet accompagnato da sculture di ghiaccio, scolpite da maestri ice carver e live dj set. Anche l’intrattenimento beneficerà di partnership speciali: Rolling Stone salirà a bordo delle navi Costa per proporre uno spettacolo musicale esclusivo, mentre gli esperti di Canon coinvolgeranno gli ospiti in appuntamenti dedicati alla fotografia. Le Costa Voyages potranno pure contare sulla collaborazione con la Federazione italiana bridge, per una full immersion con tornei alla presenza di giocatori esperti e workshop dedicati. Per gli amanti del glamour, Costa proporrà poi tre serate eleganti in crociera. La prima è una serata di gala, al Grand Bar, in cui poter ballare con gli ufficiali di bordo. La seconda è la Fashion Night: una sfilata in cui saranno protagonisti gli ospiti, che si sfideranno sul red carpet del Grand Bar in una gara all’ultima moda, seguita da dj set. La terza è la Glamour Night: una competizione di ballo, tra tango, walzer, rumba e cha-cha-cha, in cui mettere a frutto le lezioni tenute dai maestri di bordo durante il giorno. Anche in questo caso l’abito elegante sarà d’obbligo. Infine, nelle Costa Voyages verranno organizzati giochi dagli anni ’60 ai ’90, come l’Intervista doppia alle coppie, il Musichiere e il C-Music, con quiz, sfide e aste musicali, oltre a tanti workshop e laboratori per i più creativi. Infine, si potrà vivere l’emozione di una visita guidata alla scoperta del dietro le quinte della nave, tra cucine, ponte di comando, crew bar e altri spazi. Condividi

L'evento ha visto la partecipazione di Qian Gang, vicedirettore del Dipartimento, che ha evidenziato come Jiangsu e l'Italia abbiano una lunga storia di scambi culturali e siano accomunati da notevoli risorse turistiche e da un fascino culturale unico. "Cina e Italia hanno molte potenzialità e opportunità di cooperazione nel campo del turismo culturale. Le due parti dovrebbero rafforzare gli scambi e cooperazione per promuovere la cooperazione turistica sino-italiana verso nuovi livelli". Lara Carano, sindaco di Assago, ha espresso apprezzamento per le risorse turistiche e il fascino della provincia di Jiangsu, sottolineando l'importanza degli scambi turistici culturali. nel rapporto tra Cina e Italia, e ha confermato la volontà di continuare a rafforzare la cooperazione tra i due paesi nel settore del turismo. La creazione di Jiangsu Tourism a Milano vede la collaborazione di Jiangsu Radio and Television International Communication, Italian Alpine Tourism Group e Italian Leos Aviation. Il Centro di Promozione (Italia) ha il compito di aumentare la visibilità del marchio turistico culturale "Shuiyun Jiangsu" nel mercato italiano, costruire una piattaforma di cooperazione per il turismo in entrata tra l'Italia e lo Jiangsu e incentivare i flussi turistici dall'Italia a Jiangsu. Momento speciale dell'incontro è stato quello che ha visto protagonisti i maestri del patrimonio culturale immateriale dalla Cina. Nel novembre 2022 le "tecniche tradizionali cinesi di preparazione del tè e le relative usanze", tra cui il tè Nanjing Yuhua di Jiangsu, le tecniche di preparazione del tè di Suzhou Biluochun e Yangzhou Fuchun, sono state infatti incluse nell'elenco del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. Attualmente sono 43 i progetti in Cina che sono stati inclusi nell'elenco, compresi gli 11 progetti dello Jiangsu, al primo posto in Cina. [gallery ids="449266,449265,449272,449269,449270,449274"] [post_title] => Cina: arriva a Milano il Centro di promozione turistica dello Jiangsu [post_date] => 2023-07-07T12:23:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688732588000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449253 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ruotano attorno alla cultura i piani di sviluppo del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) per promuovere, salvaguardare e sviluppare il turismo. Saood Al Hosani, sottosegretario del Dct Abu Dhabi (nella foto), ha sottolineato che la cultura gioca un ruolo chiave nella creazione di comunità innovative e resilienti. "Con la cultura al centro di tutto ciò che facciamo, abbiamo fissato obiettivi audaci e ambiziosi per il 2023, promuovendo, salvaguardando e dando nuovo impulso ai settori della cultura e del turismo ad Abu Dhabi. Stiamo facendo progredire l'emirato creando nuove opportunità di lavoro e di carriera e consentendo la crescita del settore culturale attraverso le industrie culturali e creative, permettendo al contempo al turismo d'affari e leisure di prosperare. Il nostro scopo è condividere Abu Dhabi con il mondo e arricchire le vite delle persone in visita". Per sostenere l'obiettivo del Dipartimento di accogliere più di 24 milioni di visitatori nel 2023 - dai 18 milioni del 2022 - l'offerta della destinazione è in continua crescita, come dimostrano le recenti aperture di molte nuove attrazioni come SeaWorld Yas Island, Abu Dhabi, Pixoul Gaming, Adrenark Adventure e Snow Abu Dhabi, attrazioni che incentivano i visitatori a scegliere di tornare ad Abu Dhabi per sperimentare tutto ciò che l’Emirato ha da offrire. Experience Abu Dhabi, il marchio di destinazione di Dct Abu Dhabi, promuove l'emirato come destinazione turistica per tutto l'anno, capace di offrire esperienze emozionanti, stimolanti e rigeneranti da vivere al proprio ritmo, tra cui l'"oasi vivente" di Al Ain, un'esperienza autentica per i visitatori regionali e gli amanti della cultura. Quest'anno, Experience Abu Dhabi raggiungerà più di 40 mercati a livello internazionale, attraverso 22 campagne creative. Nel 2022 l'Emirato ha accolto 18 milioni di visitatori, con un aumento del 17% rispetto all'anno precedente. La crescita del turismo nazionale e internazionale dimostra la maggiore consapevolezza del paese come destinazione e l'ampia attrattiva esercitata da una gamma ampliata di esperienze culturali, intrattenimento, eventi sportivi, fiere e roadshow internazionali, disponibili tutto l'anno. [post_title] => Abu Dhabi: la cultura è il perno dello sviluppo turistico 2023 [post_date] => 2023-07-07T11:01:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688727702000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sulla Costa del Mito, nella Sicilia sudoccidentale, si celebrano quest'anno gli 80 anni dello sbarco degli Alleati. Dall'8 al 10 luglio, a Licata, approdo turistico vicino alla Valle dei Templi, sono in programma eventi culturali, spettacoli musicali, una fiera di prodotti tipici locali e degustazioni per ricordare lo storico sbarco. Le celebrazioni sono state denominate "80th Anniversary - Landing in Sicily - Operation Husky – Licata 10 july 1943 - 2023". Ricorre, infatti, il 10 Luglio l’ottantesimo anniversario dell’operazione Husky e il Comune di Licata, in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, l’Associazione Memento e la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi-Costa del Mito, inaugurerà il primo Centro Studi sullo sbarco in Sicilia. Proprio a Licata la VII Armata Usa mise piede per prima, nell'Isola, penetrando così nell'Europa occupata. È stata accolta la proposta dell’Associazione Europea Liberation Route di tenere una giornata di studi sullo sbarco e i suoi vari risvolti storici. Saranno presenti personalità accademiche ed esperti. In quest'occasione sarà anche lanciata la campagna internazionale Europe “Remembers 80”, che accompagnerà le commemorazioni sul Continente fino al maggio 2025. La tre giorni prenderà il via sabato 8 luglio dalle ore 10 con la visita ai luoghi dello sbarco: le quattro spiagge, il Castel Sant'Angelo, i rifugi antiaerei e il bunker di Torre di Gaffe. Alle 18 sarà inaugurato il centro studi e la mostra fotografica di Phil Stern dell’Associazione Memento dal titolo “Itinerari della memoria: gli americani a Licata" presso il Museo Archeologico della Badia. Alle 19, il Convegno di apertura al Centro Studi sul progetto “Facciamo rete". Alle ore 21, tutti in piazza Progresso per ascoltare il cantautore Lello Analfino e ballare seguendo i suoi ritmi travolgenti. Domenica 9 luglio dalle 10 si aprirà la Giornata di studi sul tema “Lo sbarco in Sicilia nella guerra mondiale”. Seguirà la seconda sessione: “Lo sbarco in Sicilia nel contesto italiano”. La terza sessione sarà incentrata su “Le eredità dello sbarco”. Concluderà il convegno la sessione sulla “Rappresentazione dello sbarco”. Dalle 19 è in programma la parata dei mezzi militari della II Guerra Mondiale con il Gruppo “B40 - Belgio” in piazza Progresso. Dalle 21,30, al Museo Archeologico della Badia, è previsto uno spettacolo sulle “Memorie sullo sbarco”, testimonianze, filmografia e una rappresentazione tratta dal libro “Una campana per Adano”. Lunedì 10 luglio alle 10, la cerimonia ufficiale di commemorazione dello sbarco con il Raduno in piazza Progresso. Alle 11, la presentazione della campagna “Europe Remembers 80”. Dalle 18,30 la parata Banda Brigata Meccanizzata Aosta per le vie della città. Alle 20 il Concerto della Banda “Brigata Meccanizzata Aosta” concluderà le celebrazioni. Lo Sbarco degli Alleati ha cambiato il corso della Storia e ancora oggi a Licata, come a Gela a Palma di Montechiaro e in altre località della Costa del Mito, durante le visite guidate è possibile ascoltare i testimoni di quegli indimenticabili giorni. [post_title] => Costa del Mito, a Licata eventi e spettacoli per l' "80th Anniversary - Landing in Sicily" [post_date] => 2023-07-07T10:42:31+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688726551000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449239 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Roma Fiumicino ha inaugurato una nuova area Food & Beverage al Terminal 1, nell’area A. Si tratta di otto nuovi format, realizzati in collaborazione con Autogrill, Lagardère Travel Retail Italia e Venchi, che si sviluppano in un’area di circa 2.000 metri quadrati e che vanno ad affiancarsi all’offerta già disponibile, ad insegna Eataly, operativa da poco più di un anno. Si va dal caffè pasticceria Alemagna, al Berlucchi Franciacorta Sparkling Bar, dalla birreria con cucina Doppio Malto, alla pizzeria Farinella, da illy caffè al casual dining restaurant Sophia Loren, fino al ristorante nippo-brasiliano Temakinho e alla Chocogelateria Venchi. La grande piazza dell’Area A, nata per proporsi come luogo di incontro e socialità per i passeggeri diventa così un’area al cui interno si può trovare anche il meglio della cultura enogastronomica italiana e non solo, con circa 4.000 mq ai quali si aggiungono oltre 2.000 metri quadrati dedicati alle lounge. Un totale di 6.000 mq pensati per l’ospitalità dei passeggeri. A queste iniziative si aggiungono quelle relative allo shopping che nei mesi scorsi hanno visto l’apertura del più grande Duty Free a livello globale di Lagardère Travel Retail Italia su 3.000 mq, della Galleria commerciale con oltre 20 punti vendita a cui si aggiungeranno nel corso dei prossimi 12 mesi ulteriori 4.000 mq per ampliare la gamma dell’offerta. “L’offerta di ristorazione valorizza in primis il patrimonio enogastronomico italiano, con soluzioni segmentate e attente alle esigenze emergenti dai diversi regimi alimentari specifici, e offre ai passeggeri 600 sedute addizionali, 190 postazioni di ricarica, power banker, 34 casse addizionali ed oltre 1.500 referenze per tutti i gusti - ha dichiarato Marilena Blasi, direttore commerciale di Aeroporti di Roma -. Tutti i punti di ristorazione sono stati realizzati con materiali e arredi ecosostenibili e plastic free, impianti a basso consumo energetico, raccolta differenziata e strategie per la gestione delle eccedenze alimentari (zero waste policy)”. [gallery ids="449241,449244,449243"] [post_title] => Fiumicino amplia la proposta Food & Beverage del Terminal 1 con 8 nuovi punti vendita [post_date] => 2023-07-07T10:13:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688724837000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449175 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il turismo non va subito ma gestito, perché solo in questo modo è in grado di portare benefici a tutta la comunità". Potrebbe essere riassunta in queste parole di Giulio Contini la ratio del volume Il turismo di montagna: sfide e opportunità di un settore in trasformazione, realizzato dalla fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con la Scuola italiana di ospitalità e Th Resorts. "E ciò senza considerare le nuove esigenze della domanda, per cui non basta più offrire un posto letto e un pasto caldo. Occorrono esperienze, attività, una gastronomia di un certo tipo, cultura...", ha aggiunto il direttore generale della stessa Scuola italiana di ospitalità. D'altronde l'economia del turismo nella montagna italiana è vitale: "Sui 2.486 comuni montani classificati secondo i parametri altimetrici Istat - riporta lo studio presentato in occasione della riapertura estiva del rinnovato Th La Thuile - Planibel Hotel & Resort - ben 1.609 (64,7%) sono quelli con presenza di addetti ad alloggi turistici: una porzione superiore di 3,1 punti percentuali rispetto alla media nazionale del 61,6%". Non solo: "Sulle 72.714 strutture ricettive presenti, si contano 1.872.386 addetti che hanno una incidenza sui posti lavoro totali del 3,9%, maggiore del doppio rispetto alla media nazionale dell’1,7%". E nel contesto post-Covid la vacanza in montagna sta assumendo una nuova rilevanza: "Assistiamo a un ritorno collettivo dei giovani - ha raccontato il presidente della fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini -, mentre metà degli arrivi della montagna estiva è oggi di origine internazionale. Ad aiutare la ripresa d'appeal delle destinazioni in altura c'è anche l'idea della sostenibilità come rivalutazione delle cose antiche, spesso esemplificate nelle tradizioni di una montagna, quella tricolore, fatta di un intreccio unico e inestricabile di elementi naturali e umani". In tale contesto stanno cambiando anche gli interessi stessi della domanda: in montagna non ci si va più solo d'inverno per sciare. Si organizzano congressi, eventi culturali... E persino le altitudini intermedie stanno vedendo crescere la loro capacità di attrazione, complice il cambiamento climatico: "È un settore in forte espansione, con flussi turistici già abbondantemente destagionalizzati, in grado di attrarre investimenti che contribuiscono ad accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica del settore, in particolare sui mercati esteri”, ha aggiunto il presidente di Th Resorts, Graziano Debellini. Certo, ogni immobile, a maggior ragione un hotel, ha un costo - opportunità che deve essere ammortizzato. "L'allungamento della stagionalità è la sfida del momento - ha ripreso Contini -. Un tema che va a braccetto con la questione over tourism: spalmare gli arrivi su più mesi equivale infatti ad attirare i turisti verso territori altri, magari valorizzando le produzioni artigianali locali". La nuova montagna del turismo significa infine anche la fine dell'era dei cosiddetti eco-mostri: "Ci sono modelli diffusi di ospitalità in cui i viaggiatori arrivano a gruppi di dieci-venti persone - ha concluso Vittadini -. Succede per esempio nel Trentino o nel Bellunese. Non esiste più, insomma, un solo modello di turismo montano, caratterizzato da grandi strutture dove si scia solamente. Ci sono format alternativi, a volte magari ancora confusi, ma con grandi potenzialità. E allo stesso tempo comunità che si aprono progressivamente all'esterno. E' la biodiversità turistica in cui convivono cultura, sport e un tessuto imprenditoriale capace di far crescere l’intelligenza delle pmi verso forme di imprenditoria avanzate. Una grande opportunità che richiede un grande soggetto pubblico-privato, una progettazione che dialoga con la domanda e che è in grado di costruire prodotti differenti e al passo coi tempi". [post_title] => Uno studio Th Resorts racconta la nuova biodiversità del turismo montano [post_date] => 2023-07-07T09:15:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688721342000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449185 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Revenue a +13% a maggio e giugno rispetto agli stessi mesi del 2022 per Bluserena, che registra numeri in crescita, in linea e persino leggermente sopra le previsioni di inizio stagione. "Merito di una squadra eccezionale, che lavora con passione e dedizione verso nuovi obiettivi, nonché del nuovo design di cinque dei nostri 13 resort, realizzato con un investimento di 55 milioni di euro terminato a maggio di quest’anno – spiega il ceo del gruppo, Marcello Cicalò –. Questi dati sono un chiaro segnale di ripresa. Attualmente, basandoci sui trend correnti, stimiamo che la chiusura della stagione turistica in corso porterà a un fatturato complessivo di circa 104 milioni di euro (all'inizio di maggio si parlava di circa 100 mln, ndr), evidenziando una crescita di circa l’8% rispetto al 2022 e attorno al 27% rispetto al 2019, che non contava però il resort di Badesi aperto nel 2021”. Un risultato interessante riguarda anche il tasso di occupazione che in media si attesta all'87%, e che nei mesi di luglio e agosto raggiunge il 90%. Ottimi risultati sono poi giunti dalla nuova clientela, soprattutto nelle prenotazioni effettuate da maggio in poi. Attualmente, il mix di ospiti si mantiene equilibrato, con circa il 50% di clienti repeater e il restante 50% di nuovi ospiti. Un dato interessante riguarda la provenienza geografica della clientela, con un aumento del 10% delle prenotazioni dal Nord Italia. Risultato ricollegabile alla prima campagna advertising multicanale e multi soggetto condotta da aprile a maggio attraverso un mix di mezzi out of home, digital, radio e la presenza tattica in alcuni luoghi chiave di Milano. [post_title] => Crescono i ricavi Bluserena: obiettivo 104 mln di fatturato [post_date] => 2023-07-06T15:44:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688658270000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "arriva il format costa voyages fb e intrattenimento a bordo ad hoc per gli itinerari lunghi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1957,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in corso a Berlino il Bestival 2023, la terza edizione del festival del mice e del travel business. Una due giorni di incontri, workshop, esperienze e percorsi di conoscenza dei tanti aspetti di Berlino guidati da esperti del settore, scoprendo le continue novità proposte dalla capitale.\r

Una metropoli che ricorda una storia difficile con tante testimonianze importanti, ma celebra la vita con eventi di arte e cultura, un mondo dell’accoglienza e della ristorazione variegato e adatto a ogni esigenza con spettacoli ed eventi di ogni tipo. Una capitale sviluppatasi a partire dalla metà del Seicento e che si è allargata da un cuore storico centrale arrivando oggi ad ospitare quasi 7 milioni di abitanti estendendosi per oltre 890 km2: è infatti un agglomerato di 50 comuni limitrofi nella regione del Brandeburgo. Tutto questo viene raccontato dal Bestival.\r

Come spiega Marco Oelschlegel di VisitBerlin, uno degli organizzatori: «Il Bestival è nato nel novembre del 2021, alla fine di un tempo difficile legato alla pandemia, allo scopo di promuovere Berlino come destinazione dalle tante sfaccettature. In un momento in cui nascevano nuove modalità lavorative come il “bleisure” - la vacanza dove le ore di lavoro o le conferenze, il business, sono seguite da un momento di leisure con la visita della città - abbiamo pensato di combinare gli aspetti professionali e i momenti di gioia e divertimento in un festival, il Bestival: the Berlin Best Practical. Volevamo che le persone venissero fisicamente in città per incontrarsi, perché stare insieme è la cosa più importante, come ci ha dimostrato l’esperienza della pandemia. VisitBerlin ha riunito i partner che potessero evidenziare l’evoluzione e la trasformazione in corso, tanto importante sia nel settore pubblico che in quello privato e il festival ha avuto un enorme successo perché era un concept nuovo».\r

Il Bestival presenta quindi ai tanti operatori presenti cinque aspetti della città, facendone dei momenti esperienziali con workshop e percorsi guidati. Si inizia con la Sustainability, che si declina in incontri sugli standard fissati dal Gstc - il Global Sustainable Tourism Council - esperienze sull’economia circolare, su un sistema sanitario salutare e in momenti pratici come i workshop su come portare a zero lo spreco di cibo.\r

Si parla di Lifestyle, perché Berlino è una città di design, dove nascono nuovi stili, locali vivaci e innovativi, opportunità per lo shopping e ristoranti stellati adatti a ogni esigenza. A Berlino ogni giorno si svolgono spettacoli, concerti e performance e ciascuno può trovare quello che cerca.\r

C’è la Culture, perché Berlino è considerata una capitale d’arte e cultura: accoglie artisti provenienti da tutto il mondo che ne vengono conquistati. Chi ama l’arte e la cultura ama Berlino. Infatti i partecipanti al Bestival partecipano anche ad escursioni di scoperta della città che ne rivelano la bellezza e i luoghi topici. Come il tour “Bike the Wall”, un percorso storico che celebra i 35 anni dalla caduta del muro – che ricorrono proprio l’anno prossimo e saranno il tema di tanti eventi - ma guarda soprattutto al futuro e allo sviluppo urbano della città, che è sempre più verde.\r

Il tema Community sottolinea che la comunità, la condivisione e l'inclusione sono una consapevolezza molto viva a Berlino: un modo per trasformare la diversità in ricchezza. Infine il Bestival parla di Innovation: la capitale è un fermento di nuove idee ed è amata anche da scienziati e informatici. Qui nascono ogni anno nascono oltre 500 start-up. Il Bestival continuerà a raccontare Berlino fino a domani sera e, poi, negli anni a venire.\r

[gallery ids=\"449289,449288,449287\"]","post_title":"Germania: a Berlino è di scena il Bestival 2023","post_date":"2023-07-07T13:21:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688736087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449282\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Grand Hotel Bristol[/caption]\r

\r

C'è anche il Grand Hotel Bristol Spa Resort di Rapallo tra le 22 new entry del soft brand Small Luxury Hotels of the World. Si tratta di una struttura in stile Liberty di inizio secolo dotata di 80 camere situate tra le verdi colline e l'azzurro del golfo del Tigullio. A completare l'offerta una piscina, la nuove Erre spa e il ristorante curato da un pupillo di chef Alain Ducasse. Tra gli altri 21 arrivi in casa Shl si contano inoltre sette nuove aperture per il 2023 e quattro strutture con una spiccata vocazione sostenibile, incluse nella Considerate Collection. Quest'ultima giunge così a quota 54 indirizzi, mentre il marchio Small Luxury Hotels of the World nel suo complesso arriva a 540 alberghi totali.\r

\r

Shl ha inoltre lanciato la sua ultima campagna pubblicitaria che celebra l'individualità e il carattere delle sue proprietà. Intitolata Hotels as characterful as you, evidenzia come ogni hotel del network abbia la propria personalità distintiva che riflette i gusti e le aspirazioni degli ospiti. Dopo un casting che ha visto una grande partecipazione, sono stati scelti sei volti che rappresentassero altrettante proprietà del portfolio Slh, per una campagna che è live su varie piattaforme digitali. “Crediamo che le nostre strutture non siano solo luoghi in cui trascorrere una vacanza, ma destinazioni che riflettono l'individualità dei nostri ospiti - sottolinea il ceo di Slh, Richard Hyde -. Siamo entusiasti di condividere questa campagna con il mondo, invitando i viaggiatori a scoprire il fascino unico e caratteristico dei nostri hotel\".\r

\r

Le quattro new entry Considerate Collection sono in particolare il Vila Planinka di Zgornje Jezersko, in Slovenia, il Wa Ale Resort di Yangon, nello Myanmar, il Ballymaloe House Hotel di Cork e il Gregans Castle Hotel di Ballyvaughan, in Irlanda. Tre altri nuovi arrivi sono poi in Spagna: il Seda Club Hotel di Granada, il Maribel sulla Sierra Nevada e il The Lodge Mallorca. Stesso numero di novità in Giappone, tutte a Okinawa: il Shigira Bayside Suite Allamanda, l'Hotel Shigira Mirage e il The Shigira. Due invece in Cina: il Pokkei Hotel Shaoxing e il The Dawn of Yihe Luxury Hotel nello Yunnan. Ci sono poi il The Anam Mui Ne in Vietnam, il Nobu Hotel Marrakech in Marocco, il The Rebello di Porto, il Gdas Bali Health and Wellness Resort di Ubud Bali, in Indonesia, l'Eilert Smith Hotel di Stavanger, in Norvegia, l'Islington Hotel di Hobart Tasmania, in Australia, il Marasca Khao Yai in Thailandia, il Minois di Paros in Grecia e lo Spanish Court Hotel di Kingston, in Giamaica.","post_title":"Tra le 22 new entry Small Luxury Hotels of the World c'è anche il Grand Hotel Bristol di Rapallo","post_date":"2023-07-07T13:06:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688735183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449261","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova esperienza di crociera pensata per vivere in maniera unica gli itinerari lunghi, in cui il viaggio incontra il meglio della gastronomia e un intrattenimento ad hoc bordo. Costa Crociere presenta le Costa Voyages: da settembre 2023, con un’unica crociera dai dieci ai 14 giorni, gli ospiti potranno partire alla scoperta di mete esclusive in autunno e primavera, per esplorare le destinazioni in tutta tranquillità. Le esperienze di viaggio proposte comprendono le isole più selvagge delle Canarie, i mille volti della Turchia, tra Oriente e Occidente, il mistero delle piramidi d’Egitto, la natura delle Azzorre, la mistica terra di Israele, il Marocco, le diverse culture dal Nord Europa, la Normandia e le calde mete della Spagna.\r

\r

Navigando tra queste destinazioni, gli ospiti potranno assaporare esperienze gastronomiche d’eccezione. A cominciare dalla linea di 14 nuovissimi dessert creati in collaborazione con il maestro dei maestri, Iginio Massari. In tutti i ristoranti principali di ogni nave sarà inoltre possibile scegliere, durante tre diverse cene, un nuovo menù inedito, incluso in tariffa, ideato dai tre chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Le Costa Voyages offriranno anche l’occasione di brindare con il comandante a cena. Ad aspettare gli ospiti a bordo ci sarà poi il Banquet Night Party: un buffet accompagnato da sculture di ghiaccio, scolpite da maestri ice carver e live dj set.\r

\r

Anche l’intrattenimento beneficerà di partnership speciali: Rolling Stone salirà a bordo delle navi Costa per proporre uno spettacolo musicale esclusivo, mentre gli esperti di Canon coinvolgeranno gli ospiti in appuntamenti dedicati alla fotografia. Le Costa Voyages potranno pure contare sulla collaborazione con la Federazione italiana bridge, per una full immersion con tornei alla presenza di giocatori esperti e workshop dedicati.\r

\r

Per gli amanti del glamour, Costa proporrà poi tre serate eleganti in crociera. La prima è una serata di gala, al Grand Bar, in cui poter ballare con gli ufficiali di bordo. La seconda è la Fashion Night: una sfilata in cui saranno protagonisti gli ospiti, che si sfideranno sul red carpet del Grand Bar in una gara all’ultima moda, seguita da dj set. La terza è la Glamour Night: una competizione di ballo, tra tango, walzer, rumba e cha-cha-cha, in cui mettere a frutto le lezioni tenute dai maestri di bordo durante il giorno. Anche in questo caso l’abito elegante sarà d’obbligo. Infine, nelle Costa Voyages verranno organizzati giochi dagli anni ’60 ai ’90, come l’Intervista doppia alle coppie, il Musichiere e il C-Music, con quiz, sfide e aste musicali, oltre a tanti workshop e laboratori per i più creativi. Infine, si potrà vivere l’emozione di una visita guidata alla scoperta del dietro le quinte della nave, tra cucine, ponte di comando, crew bar e altri spazi.\r

\r

","post_title":"Arriva il format Costa Voyages: f&b e intrattenimento a bordo ad hoc per gli itinerari lunghi","post_date":"2023-07-07T12:26:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688732811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cina della provincia dello Jiangsu sbarca a Milano con l'inaugurazione del Centro di Promozione Turistica, evento che è stato al centro dell'incontro organizzato ieri ad Assago dal Dipartimento Provinciale di Cultura e Turismo di Jiangsu, per mostrare al meglio il marchio \"Water Rhyme Jiangsu\" al mercato Italia.\r

\r

L'evento ha visto la partecipazione di Qian Gang, vicedirettore del Dipartimento, che ha evidenziato come Jiangsu e l'Italia abbiano una lunga storia di scambi culturali e siano accomunati da notevoli risorse turistiche e da un fascino culturale unico. \"Cina e Italia hanno molte potenzialità e opportunità di cooperazione nel campo del turismo culturale. Le due parti dovrebbero rafforzare gli scambi e cooperazione per promuovere la cooperazione turistica sino-italiana verso nuovi livelli\".\r

\r

Lara Carano, sindaco di Assago, ha espresso apprezzamento per le risorse turistiche e il fascino della provincia di Jiangsu, sottolineando l'importanza degli scambi turistici culturali. nel rapporto tra Cina e Italia, e ha confermato la volontà di continuare a rafforzare la cooperazione tra i due paesi nel settore del turismo.\r

\r

La creazione di Jiangsu Tourism a Milano vede la collaborazione di Jiangsu Radio and Television International Communication, Italian Alpine Tourism Group e Italian Leos Aviation. Il Centro di Promozione (Italia) ha il compito di aumentare la visibilità del marchio turistico culturale \"Shuiyun Jiangsu\" nel mercato italiano, costruire una piattaforma di cooperazione per il turismo in entrata tra l'Italia e lo Jiangsu e incentivare i flussi turistici dall'Italia a Jiangsu.\r

\r

Momento speciale dell'incontro è stato quello che ha visto protagonisti i maestri del patrimonio culturale immateriale dalla Cina. Nel novembre 2022 le \"tecniche tradizionali cinesi di preparazione del tè e le relative usanze\", tra cui il tè Nanjing Yuhua di Jiangsu, le tecniche di preparazione del tè di Suzhou Biluochun e Yangzhou Fuchun, sono state infatti incluse nell'elenco del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. Attualmente sono 43 i progetti in Cina che sono stati inclusi nell'elenco, compresi gli 11 progetti dello Jiangsu, al primo posto in Cina.\r

\r

[gallery ids=\"449266,449265,449272,449269,449270,449274\"]","post_title":"Cina: arriva a Milano il Centro di promozione turistica dello Jiangsu","post_date":"2023-07-07T12:23:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688732588000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ruotano attorno alla cultura i piani di sviluppo del Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) per promuovere, salvaguardare e sviluppare il turismo.\r

Saood Al Hosani, sottosegretario del Dct Abu Dhabi (nella foto), ha sottolineato che la cultura gioca un ruolo chiave nella creazione di comunità innovative e resilienti. \"Con la cultura al centro di tutto ciò che facciamo, abbiamo fissato obiettivi audaci e ambiziosi per il 2023, promuovendo, salvaguardando e dando nuovo impulso ai settori della cultura e del turismo ad Abu Dhabi. Stiamo facendo progredire l'emirato creando nuove opportunità di lavoro e di carriera e consentendo la crescita del settore culturale attraverso le industrie culturali e creative, permettendo al contempo al turismo d'affari e leisure di prosperare. Il nostro scopo è condividere Abu Dhabi con il mondo e arricchire le vite delle persone in visita\".\r

Per sostenere l'obiettivo del Dipartimento di accogliere più di 24 milioni di visitatori nel 2023 - dai 18 milioni del 2022 - l'offerta della destinazione è in continua crescita, come dimostrano le recenti aperture di molte nuove attrazioni come SeaWorld Yas Island, Abu Dhabi, Pixoul Gaming, Adrenark Adventure e Snow Abu Dhabi, attrazioni che incentivano i visitatori a scegliere di tornare ad Abu Dhabi per sperimentare tutto ciò che l’Emirato ha da offrire.\r

Experience Abu Dhabi, il marchio di destinazione di Dct Abu Dhabi, promuove l'emirato come destinazione turistica per tutto l'anno, capace di offrire esperienze emozionanti, stimolanti e rigeneranti da vivere al proprio ritmo, tra cui l'\"oasi vivente\" di Al Ain, un'esperienza autentica per i visitatori regionali e gli amanti della cultura. Quest'anno, Experience Abu Dhabi raggiungerà più di 40 mercati a livello internazionale, attraverso 22 campagne creative. \r

Nel 2022 l'Emirato ha accolto 18 milioni di visitatori, con un aumento del 17% rispetto all'anno precedente. La crescita del turismo nazionale e internazionale dimostra la maggiore consapevolezza del paese come destinazione e l'ampia attrattiva esercitata da una gamma ampliata di esperienze culturali, intrattenimento, eventi sportivi, fiere e roadshow internazionali, disponibili tutto l'anno.","post_title":"Abu Dhabi: la cultura è il perno dello sviluppo turistico 2023","post_date":"2023-07-07T11:01:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688727702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sulla Costa del Mito, nella Sicilia sudoccidentale, si celebrano quest'anno gli 80 anni dello sbarco degli Alleati. Dall'8 al 10 luglio, a Licata, approdo turistico vicino alla Valle dei Templi, sono in programma eventi culturali, spettacoli musicali, una fiera di prodotti tipici locali e degustazioni per ricordare lo storico sbarco. \r

\r

Le celebrazioni sono state denominate \"80th Anniversary - Landing in Sicily - Operation Husky – Licata 10 july 1943 - 2023\".\r

\r

Ricorre, infatti, il 10 Luglio l’ottantesimo anniversario dell’operazione Husky e il Comune di Licata, in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, l’Associazione Memento e la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi-Costa del Mito, inaugurerà il primo Centro Studi sullo sbarco in Sicilia. \r

\r

Proprio a Licata la VII Armata Usa mise piede per prima, nell'Isola, penetrando così nell'Europa occupata. È stata accolta la proposta dell’Associazione Europea Liberation Route di tenere una giornata di studi sullo sbarco e i suoi vari risvolti storici. Saranno presenti personalità accademiche ed esperti. In quest'occasione sarà anche lanciata la campagna internazionale Europe “Remembers 80”, che accompagnerà le commemorazioni sul Continente fino al maggio 2025.\r

\r

La tre giorni prenderà il via sabato 8 luglio dalle ore 10 con la visita ai luoghi dello sbarco: le quattro spiagge, il Castel Sant'Angelo, i rifugi antiaerei e il bunker di Torre di Gaffe. Alle 18 sarà inaugurato il centro studi e la mostra fotografica di Phil Stern dell’Associazione Memento dal titolo “Itinerari della memoria: gli americani a Licata\" presso il Museo Archeologico della Badia. Alle 19, il Convegno di apertura al Centro Studi sul progetto “Facciamo rete\". Alle ore 21, tutti in piazza Progresso per ascoltare il cantautore Lello Analfino e ballare seguendo i suoi ritmi travolgenti.\r

\r

Domenica 9 luglio dalle 10 si aprirà la Giornata di studi sul tema “Lo sbarco in Sicilia nella guerra mondiale”. Seguirà la seconda sessione: “Lo sbarco in Sicilia nel contesto italiano”. La terza sessione sarà incentrata su “Le eredità dello sbarco”. Concluderà il convegno la sessione sulla “Rappresentazione dello sbarco”.\r

\r

Dalle 19 è in programma la parata dei mezzi militari della II Guerra Mondiale con il Gruppo “B40 - Belgio” in piazza Progresso. Dalle 21,30, al Museo Archeologico della Badia, è previsto uno spettacolo sulle “Memorie sullo sbarco”, testimonianze, filmografia e una rappresentazione tratta dal libro “Una campana per Adano”.\r

\r

Lunedì 10 luglio alle 10, la cerimonia ufficiale di commemorazione dello sbarco con il Raduno in piazza Progresso. Alle 11, la presentazione della campagna “Europe Remembers 80”. Dalle 18,30 la parata Banda Brigata Meccanizzata Aosta per le vie della città. Alle 20 il Concerto della Banda “Brigata Meccanizzata Aosta” concluderà le celebrazioni.\r

\r

Lo Sbarco degli Alleati ha cambiato il corso della Storia e ancora oggi a Licata, come a Gela a Palma di Montechiaro e in altre località della Costa del Mito, durante le visite guidate è possibile ascoltare i testimoni di quegli indimenticabili giorni.","post_title":"Costa del Mito, a Licata eventi e spettacoli per l' \"80th Anniversary - Landing in Sicily\"","post_date":"2023-07-07T10:42:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1688726551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449239","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'aeroporto di Roma Fiumicino ha inaugurato una nuova area Food & Beverage al Terminal 1, nell’area A. Si tratta di otto nuovi format, realizzati in collaborazione con Autogrill, Lagardère Travel Retail Italia e Venchi, che si sviluppano in un’area di circa 2.000 metri quadrati e che vanno ad affiancarsi all’offerta già disponibile, ad insegna Eataly, operativa da poco più di un anno. \r

\r

Si va dal caffè pasticceria Alemagna, al Berlucchi Franciacorta Sparkling Bar, dalla birreria con cucina Doppio Malto, alla pizzeria Farinella, da illy caffè al casual dining restaurant Sophia Loren, fino al ristorante nippo-brasiliano Temakinho e alla Chocogelateria Venchi.\r

\r

La grande piazza dell’Area A, nata per proporsi come luogo di incontro e socialità per i passeggeri diventa così un’area al cui interno si può trovare anche il meglio della cultura enogastronomica italiana e non solo, con circa 4.000 mq ai quali si aggiungono oltre 2.000 metri quadrati dedicati alle lounge. Un totale di 6.000 mq pensati per l’ospitalità dei passeggeri.\r

\r

A queste iniziative si aggiungono quelle relative allo shopping che nei mesi scorsi hanno visto l’apertura del più grande Duty Free a livello globale di Lagardère Travel Retail Italia su 3.000 mq, della Galleria commerciale con oltre 20 punti vendita a cui si aggiungeranno nel corso dei prossimi 12 mesi ulteriori 4.000 mq per ampliare la gamma dell’offerta.\r

\r

“L’offerta di ristorazione valorizza in primis il patrimonio enogastronomico italiano, con soluzioni segmentate e attente alle esigenze emergenti dai diversi regimi alimentari specifici, e offre ai passeggeri 600 sedute addizionali, 190 postazioni di ricarica, power banker, 34 casse addizionali ed oltre 1.500 referenze per tutti i gusti - ha dichiarato Marilena Blasi, direttore commerciale di Aeroporti di Roma -. Tutti i punti di ristorazione sono stati realizzati con materiali e arredi ecosostenibili e plastic free, impianti a basso consumo energetico, raccolta differenziata e strategie per la gestione delle eccedenze alimentari (zero waste policy)”.\r

\r

[gallery ids=\"449241,449244,449243\"]","post_title":"Fiumicino amplia la proposta Food & Beverage del Terminal 1 con 8 nuovi punti vendita","post_date":"2023-07-07T10:13:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688724837000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il turismo non va subito ma gestito, perché solo in questo modo è in grado di portare benefici a tutta la comunità\". Potrebbe essere riassunta in queste parole di Giulio Contini la ratio del volume Il turismo di montagna: sfide e opportunità di un settore in trasformazione, realizzato dalla fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con la Scuola italiana di ospitalità e Th Resorts. \"E ciò senza considerare le nuove esigenze della domanda, per cui non basta più offrire un posto letto e un pasto caldo. Occorrono esperienze, attività, una gastronomia di un certo tipo, cultura...\", ha aggiunto il direttore generale della stessa Scuola italiana di ospitalità.\r

\r

D'altronde l'economia del turismo nella montagna italiana è vitale: \"Sui 2.486 comuni montani classificati secondo i parametri altimetrici Istat - riporta lo studio presentato in occasione della riapertura estiva del rinnovato Th La Thuile - Planibel Hotel & Resort - ben 1.609 (64,7%) sono quelli con presenza di addetti ad alloggi turistici: una porzione superiore di 3,1 punti percentuali rispetto alla media nazionale del 61,6%\". Non solo: \"Sulle 72.714 strutture ricettive presenti, si contano 1.872.386 addetti che hanno una incidenza sui posti lavoro totali del 3,9%, maggiore del doppio rispetto alla media nazionale dell’1,7%\".\r

\r

E nel contesto post-Covid la vacanza in montagna sta assumendo una nuova rilevanza: \"Assistiamo a un ritorno collettivo dei giovani - ha raccontato il presidente della fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini -, mentre metà degli arrivi della montagna estiva è oggi di origine internazionale. Ad aiutare la ripresa d'appeal delle destinazioni in altura c'è anche l'idea della sostenibilità come rivalutazione delle cose antiche, spesso esemplificate nelle tradizioni di una montagna, quella tricolore, fatta di un intreccio unico e inestricabile di elementi naturali e umani\".\r

\r

In tale contesto stanno cambiando anche gli interessi stessi della domanda: in montagna non ci si va più solo d'inverno per sciare. Si organizzano congressi, eventi culturali... E persino le altitudini intermedie stanno vedendo crescere la loro capacità di attrazione, complice il cambiamento climatico: \"È un settore in forte espansione, con flussi turistici già abbondantemente destagionalizzati, in grado di attrarre investimenti che contribuiscono ad accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica del settore, in particolare sui mercati esteri”, ha aggiunto il presidente di Th Resorts, Graziano Debellini.\r

\r

Certo, ogni immobile, a maggior ragione un hotel, ha un costo - opportunità che deve essere ammortizzato. \"L'allungamento della stagionalità è la sfida del momento - ha ripreso Contini -. Un tema che va a braccetto con la questione over tourism: spalmare gli arrivi su più mesi equivale infatti ad attirare i turisti verso territori altri, magari valorizzando le produzioni artigianali locali\".\r

\r

La nuova montagna del turismo significa infine anche la fine dell'era dei cosiddetti eco-mostri: \"Ci sono modelli diffusi di ospitalità in cui i viaggiatori arrivano a gruppi di dieci-venti persone - ha concluso Vittadini -. Succede per esempio nel Trentino o nel Bellunese. Non esiste più, insomma, un solo modello di turismo montano, caratterizzato da grandi strutture dove si scia solamente. Ci sono format alternativi, a volte magari ancora confusi, ma con grandi potenzialità. E allo stesso tempo comunità che si aprono progressivamente all'esterno. E' la biodiversità turistica in cui convivono cultura, sport e un tessuto imprenditoriale capace di far crescere l’intelligenza delle pmi verso forme di imprenditoria avanzate. Una grande opportunità che richiede un grande soggetto pubblico-privato, una progettazione che dialoga con la domanda e che è in grado di costruire prodotti differenti e al passo coi tempi\".","post_title":"Uno studio Th Resorts racconta la nuova biodiversità del turismo montano","post_date":"2023-07-07T09:15:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688721342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Revenue a +13% a maggio e giugno rispetto agli stessi mesi del 2022 per Bluserena, che registra numeri in crescita, in linea e persino leggermente sopra le previsioni di inizio stagione. \"Merito di una squadra eccezionale, che lavora con passione e dedizione verso nuovi obiettivi, nonché del nuovo design di cinque dei nostri 13 resort, realizzato con un investimento di 55 milioni di euro terminato a maggio di quest’anno – spiega il ceo del gruppo, Marcello Cicalò –. Questi dati sono un chiaro segnale di ripresa. Attualmente, basandoci sui trend correnti, stimiamo che la chiusura della stagione turistica in corso porterà a un fatturato complessivo di circa 104 milioni di euro (all'inizio di maggio si parlava di circa 100 mln, ndr), evidenziando una crescita di circa l’8% rispetto al 2022 e attorno al 27% rispetto al 2019, che non contava però il resort di Badesi aperto nel 2021”.\r

\r

Un risultato interessante riguarda anche il tasso di occupazione che in media si attesta all'87%, e che nei mesi di luglio e agosto raggiunge il 90%. Ottimi risultati sono poi giunti dalla nuova clientela, soprattutto nelle prenotazioni effettuate da maggio in poi. Attualmente, il mix di ospiti si mantiene equilibrato, con circa il 50% di clienti repeater e il restante 50% di nuovi ospiti. Un dato interessante riguarda la provenienza geografica della clientela, con un aumento del 10% delle prenotazioni dal Nord Italia. Risultato ricollegabile alla prima campagna advertising multicanale e multi soggetto condotta da aprile a maggio attraverso un mix di mezzi out of home, digital, radio e la presenza tattica in alcuni luoghi chiave di Milano.","post_title":"Crescono i ricavi Bluserena: obiettivo 104 mln di fatturato","post_date":"2023-07-06T15:44:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688658270000]}]}}