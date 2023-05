Aperte alle adv italiane le registrazioni per diventare Travel Partner Disney Cruise Line Una commissione del 10% per ogni pratica effettuata; tariffe agenti dedicate per poter sperimentare in prima persona un’esperienza a bordo delle nostre navi; la possibilità di visitare la flotta Disney Cruise Line. Dall’inizio di questa settimana è attiva anche per gli adv di viaggio italiani la procedura di registrazione per richiedere il codice agenzie, diventare Travel Partner Disney Cruise Line ed essere abilitati alla vendita delle crociere della compagnia. Il processo di registrazione prevede diverse fasi ed è consultabile al seguente link. Una volta completata la richiesta di codifica, alcune agenzie italiane selezionate avranno la possibilità di visitare la nave Disney Dreams in occasione di due tour guidati previsti per il 13 e il 20 giugno rispettivamente a Napoli e a Civitavecchia. In quest’occasione sarà possibile scoprire gli spazi comuni, le cabine e i servizi che caratterizzano le navi della compagnia. Nelle prossime settimane saranno inoltre implementate alcune attività specificamente dedicate alle adv. Tra queste, webinar per illustrare l’intera flotta di cinque navi, gli itinerari dal Mediterraneo alle Bahamas, passando per il Messico e i fiordi norvegesi, nonché i servizi disponibili a bordo e una nuova sezione dedicata su Disney Stars, con una serie di contenuti formativi che permetteranno agli agenti di conoscere meglio l’universo Disney Cruise Line e avere informazioni e strumenti utili alle vendite.

in alcune tra le più belle località montane del nostro Paese, Ota Viaggi lancia il nuovo catalogo per la Montagna Estiva 2023. \r

\r

Trentuno le strutture presenti, pronte ad accogliere gli ospiti in sei differenti regioni italiane: Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta e Veneto. Per visionarle tutte basterà visitare il sito www.otaviaggi.com nella sezione a loro dedicata. A questo catalogo si aggiungono inoltre le offerte attualmente attive per le diverse destinazioni estive, dedicate a tutta la famiglia.","post_title":"Ota Viaggi lancia il catalogo Montagna Estiva 2023: 31 strutture in sei regioni differenti","post_date":"2023-05-23T09:48:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684835287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buenos Aires è una città vitale, aperta al futuro, con radici che affondano nel passato e raccontano la storia dell’Argentina e le sue tradizioni. «A Buenos Aires ogni turista può trovare quello che cerca: è una città da scoprire nei suoi tanti quartieri tradizionali e moderni, con un’offerta che va dalla cultura alla gastronomia (con oltre 7000 bar e ristoranti), dalla scoperta del tango al gioco del polo (celebrato ogni anno da settembre a dicembre nel Campeonato Argentino Abierto)» sottolinea Maria Laura Pierini, direttore della promozione di Visit Buenos Aires: un efficace connubio tra il Governo della città di Buenos Aires, il settore pubblico e il settore privato.\r

\r

Ad oggi l'andamento dei flussi turistici «è molto positivo: stiamo recuperando al 52,53% del dato pre-pandemia. Buenos Aires si raggiunge in 12/14 ore di volo grazie a numerosi collegamenti: abbiamo la compagnia di bandiera Aerolineas Argentínas e poi Air Europa, Iberia, Level, Ita Airways, Air France-Klm e Lufthansa. L'Italia è uno dei mercati principali per la città e i viaggiatori italiani si collocano all'ottavo posto per numero di arrivi, grazie anche a voli diretti in partenza da Roma con Aerolíneas Argentinas e Ita».\r

\r

Una destinazione «che merita almeno 3,4 notti di sosta; poi i visitatori potranno scoprire il resto dell’Argentina» prosegue Pierini perché, seguendo un trend del turismo molto attuale, anche Buenos Aires offre ai suoi ospiti tante esperienze: «L’anima della nostra città si esprime nella bellezza del tango, da danzare nelle milonga, e nell’architettura tradizionale dei “bares notables”, dove i mobili sono decorati nel classico Fileteado Porteño, lo stile artistico tipico di Buenos Aires che è patrimonio dell’Unesco dal 2015 e che viene insegnato ai visitatori. E ancora arte, architettura e sport, fondamentale nella promozione turistica della città, con le grandi maratone organizzate a luglio e agosto tra le strade della capitale.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"446098,446103,446101,446099,446100,446102\"]","post_title":"Buenos Aires: la vivace metropoli argentina dove incontrare tradizione e innovazione","post_date":"2023-05-22T13:23:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684761792000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ampliamento della programmazione e tanta formazione rivolta a tutte le 8 mila agenzie di viaggio del mercato italiano. E' la nuova declinazione del to di casa Msc, Going, che da marzo a questo mese di maggio ha organizzato una serie di Academy dedicate alle presentazione del prodotto in chiave estiva, in collaborazione con dmc e destinazioni. Quest’anno la programmazione dell'operatore si è infatti ampliata in diverse aree, andando a completare una geografia di viaggio orientata alla ricerca di esperienze autentiche. Dall’Oriente in tutta la sua ampiezza, con un Giappone che miete un grande successo di pubblico, agli Stati Uniti della collaborazione con l’organismo di promozione pubblico-privato Brand Usa.\r

\r

Le Going Academy in forma sia di webinar, sia di roadshow, hanno dunque aperto gli orizzonti dell’Egitto con il prodotto classico, ritornato in grande spolvero, della navigazione sul Nilo: qui Going offre le classiche tre tipologie di crociera tra Luxor e Assuan (nei due sensi e circolare), anche con una nave a 5 stelle lusso dal design più contemporaneo. Particolare accento è stato riservato al Marocco, che sta altresì conoscendo una rinnovata attenzione da parte del turismo internazionale, con un boom di arrivi e una crescita dall’Italia del 9% nel primo trimestre del 2023. Recentemente protagonista a Indaba, fiera del turismo a Durban, anche l’Africa rappresenta un importante caposaldo della programmazione 2023 ed è stata protagonista della formazione. Così come la rivelazione Uzbekistan per l’Asia Centrale e la certezza delle Maldive, dove gli italiani rappresentano il quinto mercato con 38.902 arrivi nel primo trimestre dell’anno.\r

\r

“E' innegabile la ripresa dei viaggi internazionali e il rinnovato interesse da parte dei consumatori nei confronti di consulenze competenti, per le quali l’education, soprattutto nel travel, è il momento chiave – argomenta il chief commercial & operations officer di Going, Maurizio Casabianca -: le nostre Academy, e allo stesso modo i webinar, hanno presentato prodotti studiati con attenzione per dare l’opportunità di distribuire lungo tutto l’arco dell’anno le vendite, individuali e di gruppo”. Infine, l’ascolto del mercato: per il tour operator di Msc Cruises, la distribuzione turistica nella sua totalità è l’osservatorio con il quale costruire un dialogo per migliorare processi e servizi. A supporto del rinforzato team di sales manager, oggi composto da cinque persone.","post_title":"La nuova via di Going: più prodotto e tanta formazione per tutte le agenzie italiane","post_date":"2023-05-22T13:15:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684761355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le tariffe medie delle strutture ricettive più piccole crescono a ritmi più sostenuti del resto del mercato. Si allargano inoltre le finestre di prenotazione, mentre diminuisce il tasso di cancellazione. Sono alcuni dei principali risultati di un'analisi recente condotta da Little Hotelier, il gestionale all-in-one dedicato alle piccole strutture ricettive di casa SiteMinder. Un segmento in particolare salute, come peraltro dimostrano i dati del Changing Traveller Report 2022 dello stesso gruppo SiteMinder, secondo cui la percentuale di viaggiatori interessata a soggiorni in b&b o in una casa vacanza è cresciuta di cinque punti percentuali in un anno, passando dal 23% al 28%. \r

\r

Tra i risultati chiave della ricerca Local Booking Insights di Little Hotelier emerge quindi come, tra il 2019 e il 2022, le tariffe siano effettivamente aumentate considerevolmente in Italia. Ma se il costo medio di una camera nelle piccole strutture italiane è salito del 33%, la media nazionale del ricettivo si è invece fermata a un +26%. L’intervallo standard di prenotazione presso le piccole strutture ricettive italiane è inoltre salito a 34 giorni, 13 giorni in più rispetto ai 21 del 2021, con un aumento del 62%. Allo stesso tempo i tassi di cancellazione sono progressivamente diminuiti, passando dal 39% durante l’anno della pandemia (2020), al 25% nel 2021 fino al 24% nel 2022.\r

\r

“Ci troviamo di fronte a un momento di forte cambiamento del comportamento dei viaggiatori - spiega Simone Portaluri, regional manager per l'Italia di Little Hotelier -. Le persone sono desiderose di viaggiare, determinate nelle proprie scelte, e non sono scoraggiate dall’aumento delle tariffe causato dall'inflazione. Con l'incremento della tariffa media giornaliera, e la crescente importanza data al rapporto qualità prezzo, è quindi cruciale per le piccole imprese comprendere appieno il modo in cui i propri prezzi si posizionano nel mercato locale e stabilire il giusto prezzo con chiarezza. Per massimizzare i ricavi, è anche importante che le strutture siano a conoscenza di come vengono valutati i prezzi sui canali online, per assicurarsi che il prezzo diretto disponibile sul sito web sia il più competitivo. Per questo è necessario far leva sulla tecnologia per assicurarsi che le proprie tariffe siano uniformi su tutti i canali e attrarre al contempo una fetta maggiore di clienti”.","post_title":"Little Hotelier: le tariffe delle piccole strutture ricettive crescono a ritmi più sostenuti della media","post_date":"2023-05-22T12:00:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684756844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Affidabilità, accoglienza e sicurezza: sono i tre pilastri su cui si fonda il servizio di Ethiopian Airlines. «L’affidabilità l’abbiamo dimostrata durante il Covid, quando Ethiopian è stata l'unica compagnia che non ha mai smesso di operare. - sottolinea Andrea Berettini, sales executive di Ethiopian Airlines -. Abbiamo così riportato in patria molti viaggiatori che erano rimasti bloccati in Africa quando è scoppiata la pandemia e le altre compagnie avevano messo gli aerei a terra. Inoltre, grazie al reparto cargo, Ethiopian ha distribuito in tutto il continente africano il vaccino contro il Covid-19. L’accoglienza è una caratteristica del popolo etiope e l’ingresso nei nostri aerei è già un ingresso nel continente africano e nei suoi sapori. Anche grazie al servizio di catering messo a punto dagli chef della compagnia.\r

\r

E poi c’è la sicurezza: garantita dai nostri aerei, realizzati con i materiali più innovativi, come la lega di carbonio, e sottoposti a periodici controlli dall’Ethiopian Maintenance Repair and Overhaul (Mro). Entrando si ha un’immediata sensazione di maggiore vivibilità: si può stare in piedi anche con la cappelliera aperta. La flotta è costituita da 142 aeromobili: 42 tra Dreamliner di produzione Boeing seconda generazione e Airbus A350-900XWB; presto arriveranno anche i 1000, più lunghi e spaziosi».\r

\r

Massima attenzione alla sostenibilità: «Le nostre nuove macchine garantiscono il 20% in meno di CO2 nell'aria, dato importante in un momento in cui il traffico aereo è così intenso. Il nostro network raggiunge oggi 68 destinazioni in Africa, quindi Cina, Stati Uniti, Canada, Sudamerica, Oriente, Filippine, Thailandia, Malesia e India... I viaggiatori possono costruire pacchetti di viaggio volando in abbinamento con i partner di Ethiopian. Inoltre siamo membri di Star Alliance e fidelizziamo il nostro cliente con una tessera che, a seconda delle miglia accumulate, offre numerosi vantaggi e servizi: dalla priorità sulle liste d’attesa ai voli gratuiti per sé e i propri amici».\r

\r

L'hub di Addis Abeba oggi è una vera città nella città, completo di ogni servizio per il viaggiatore. L'assistenza è garantita dagli uffici della compagnia a Roma e Milano ed è disponibile un Global Call Center h24, con base nella capitale etiope.\r

\r

[gallery ids=\"446068,446069,446070,446071\"]","post_title":"Ethiopian Airlines avanti tutta: Academy di formazione e innovazione in primo piano","post_date":"2023-05-22T11:43:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684755799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446072","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Settantasei partenze su 14 itinerari per la Spagna di Guiness Travel sino alla fine di marzo 2024. \"Il paese iberico è un evergreen che non tramonta mai: cultura, storia, gastronomia, mare e popolazione la rendono una destinazione sempre in cima alla wish list dei viaggiatori - spiega Roberto Vocaturo, product manager assistant del to -. Con i nostri partner in loco, e con l'ente del Turismo spagnolo, la collaborazione è ormai ben consolidata e ci permette di offrire davvero il meglio, in termini di creazione di itinerari e livello di servizi”\r

\r

Tra le novità messe in campo spicca il Gran Tour Canarie: dieci giorni immersi nella natura variegata dell’arcipelago, con un clima perfetto che garantisce un’eterna primavera anche durante l’inverno. L’itinerario, new 2023, tocca l’isola maggiore Tenerife, per poi approdare a La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canaria. Visite guidate si sposano con degustazioni di prodotti tipici e momenti dedicati al tempo libero e al relax individuale, andando incontro a quello che sembra essere ormai l’identikit di molti viaggiatori in cerca di cultura e conoscenza, anche nelle destinazioni più note per lo svago e il solo soggiorno mare.\r

\r

Per chi cerca invece esperienze esclusive, come per esempio il pernottamento in location di charme, il Gran Tour Spagna in Paradores può essere la soluzione migliore. Prenotazioni da sold-out arrivano inoltre dai classici della Spagna, come l’Andalusia, Madrid e la Spagna del Nord. I numeri sui ponti di primavera hanno confermato un trend assolutamente positivo sulla destinazione e anche le previsioni per la summer autorizzano a essere più che ottimisti, rivela l'operatore in una nota.\r

\r

\"Le attività di comarketing con gli operatori italiani sono una parte fondamentale della nostra attività di promozione - conclude il direttore dell’ente spagnolo del Turismo a Roma, Gonzalo Ceballos Watling -. In Guiness Travel abbiamo identificato un partner ideale, in quanto il prodotto Spagna è uno dei protagonisti nel catalogo del to, con un’offerta variegata e con proposte culturali, enogastronomiche che creano valore aggiunto alla destinazione. In effetti, i viaggi proposti in Spagna da Guiness sono perfettamente in linea con gli obiettivi inclusi nel nostro piano strategico 21-24: promuovere le mete urbane e le destinazioni culturali, in cui i viaggiatori possano realizzare delle esperienze, anche gastronomiche, che contribuisco ad aumentare la spesa media del viaggio, e quindi a una sostenibilità economica e anche ambientale sia del territorio sia delle comunità locali”","post_title":"Tra cultura, storia, gastronomia e mare, cresce la Spagna di Guiness Travel","post_date":"2023-05-22T11:41:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684755700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Deciso recupero per l'industria turistica di Miami: secondo i più recenti dati elaborati dal Greater Miami Convention & Visitors Bureau, Greater Miami e Miami Beach hanno accolto nel 2022 più di 26,5 milioni di visitatori nel 2022.\r

In parallelo livelli di spesa più elevati, fino a circa 20,8 miliardi di dollari, che corrispondono ad un aumento dell'8% rispetto al 2021. In aumento anche il numero di ospiti negli hotel, come indicato dai 17,1 milioni di pernottamenti registrati nel 2022, con una crescita del 12,7% rispetto al 2021.\r

«Crediamo fermamente che questi risultati del 2022 possano essere attribuiti alla gamma di attrazioni, servizi, ristoranti, ospitalità d’eccellenza della nostra destinazione e al lavoro instancabile dei partner - ha dichiarato David Whitaker, presidente e ceo di Gmcvb -. Ma i numeri da soli non sono sufficienti per spiegare cosa significhi un successo duraturo in questo settore. Il turismo alimenta la crescita dell'occupazione e la vitalità economica, con conseguenti vantaggi in termini di qualità della vita grazie all’introito generato dalla tassa di soggiorno che sostiene dall'arte alla cultura, all'assistenza sanitaria fino ai trasporti».\r

La ripresa del settore, iniziata nel 2021, è proseguita nel 2022 con prenotazioni a livelli record. In prima linea, l'aeroporto internazionale di Miami ha servito oltre 50,6 milioni di viaggiatori e ha accolto nuovi vettori tra cui Southwest Airlines, JetBlue e Spirit Airlines. Nonostante le sfide poste dalle restrizioni sui viaggi internazionali e dai tempi di attesa prolungati per i visti, Greater Miami e Miami Beach hanno registrato una rinascita dei tradizionali mercati internazionali. Il rimbalzo del mercato internazionale dei visitatori ha evidenziato un tasso di crescita costante del 2,7% nel 2022.\r

Il mercato delle crociere ha già recuperato i livelli del 2019.\r

Complessivamente, i visitatori internazionali hanno rappresentato il 25% del mercato, con 4,7 milioni di arrivi, contribuendo al 29% delle spese turistiche. In particolare, l'America Latina ha mantenuto il suo status di mercato chiave. La Colombia è stata il principale mercato internazionale per il secondo anno consecutivo, con 432.000 visitatori.\r

Gli obiettivi 2023 includono l'espansione delle offerte e il miglioramento dell'esperienza dei visitatori, offrendo allo stesso tempo campagne di marketing e branding come \"Find Your Miami\", uno sforzo promozionale che mette in mostra la ricchezza culturale dei quartieri di Miami e le esperienze a livello di contea. ","post_title":"La rincorsa di Miami: oltre 26,5 milioni di visitatori nel 2022","post_date":"2023-05-22T11:36:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684755378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia interviene a supporto delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione: «In considerazione della tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna - si legge da una nota del vettore -, Aeroitalia viene in aiuto delle popolazioni coinvolte e dei loro familiari, offrendo una tariffa unica di 39,99 euro per tutti i voli da/per l'Emilia-Romagna. La tariffa, già disponibile sul sito, acquistabile dal 22 al 30 maggio 2023, è valida per i voli Comiso-Bologna-Comiso, Forlì-Catania-Forlì e Forlì- Napoli- Forlì, indipendentemente dalle date di viaggio. Ancora una volta, Aeroitalia ribadisce il suo status di compagnia aerea italiana, per gli italiani, mettendosi a disposizione per aiutare quando la situazione lo richiede».\r

\r

","post_title":"Aeroitalia: tariffa speciale a supporto dell'Emilia Romagna, per i voli da e per Bologna e Forlì","post_date":"2023-05-22T11:06:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684753596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sulla scia di una domanda \"incredibilmente forte\" per i voli internazionali, Qantas aumenta la capacità lungo raggio programmata per il mese di ottobre, in previsione di un'intensa stagione estiva nell'emisfero meridionale.\r

\r

\"La capacità aggiuntiva sarà resa possibile da una combinazione di ritorno in servizio di altri aeromobili Qantas, dall'ingresso di nuovi velivoli in flotta e da un accordo con il partner Oneworld Finnair per l'utilizzo di due Airbus A330 su due rotte Qantas - spiega una nota del vettore -. Le modifiche al network vedranno la capacità internazionale del Gruppo Qantas crescere fino a circa il 100% dei livelli pre-Covid entro marzo 2024, rispetto al 44% di 12 mesi fa e all'84% attuale\".\r

\r

Come già annunciato, a giugno Qantas aprirà il collegamento da Sydney a New York Jfk, via Auckland: la rotta operata tre volte alla settimana, dal 29 ottobre salirà a quattro voli. Nella stessa data data saranno potenziati anche i collegamenti Melbourne-Los Angeles da sette a nove alla settimana. \r

\r

I voli per Tokyo Haneda raddoppieranno da giornalieri a due al giorno, a partire dal 26 novembre. Qantas aumenterà anche il servizio da Brisbane e Melbourneper Tokyo, con rotte giornaliere dal 26 novembre, anziché rispettivamente 3 e 4 volte alla settimana. \r

\r

Qantas riprenderà il servizio giornaliero tra Sydney e Shanghai con un A330 dal 29 ottobre per la prima volta dopo tre anni. Il vettore prevede di aumentare la capacità sulla rotta per Hong Kong del 50% a partire dal 29 ottobre, utilizzando un mix di A330 e A380 per fornire un servizio giornaliero. Potenziati anche i voli verso Nuova Delhi, da tre a sei volte a settimana.\r

\r

\"La ripresa della domanda di viaggi internazionali dopo la riapertura delle frontiere è stata incredibilmente forte e questo potenziamento del nostro network aggiungerà centinaia di migliaia di posti in tempo per il periodo delle vacanze estive australiane - ha dichiarato Alan Joyce, ceo della compagnia -. Qantas è stata la principale compagnia aerea nazionale più puntuale negli ultimi otto mesi consecutivi e questo miglioramento delle prestazioni ci consente di riportare in servizio alcuni degli aeromobili che avevamo in riserva\".","post_title":"Qantas potenzia la capacità sul lungo raggio in vista dell'estate australe","post_date":"2023-05-22T10:23:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684750989000]}]}}