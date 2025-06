Alpitour World: connessione più semplice dall’estero grazie alla collaborazione con Saily Alpitour World ha realizzato una partnership con Saily, l’app di eSim per viaggiatori sviluppata dal team di NordVpn, che semplifica l’accesso alla connettività internazionale, grazie ad una soluzione digitale avanzata alle esigenze di viaggiatori e agenzie di viaggio. Restare connessi all’estero significa spesso districarsi tra complicati piani di roaming, soluzioni poco pratiche e costi elevati per l’uso dei dati fuori dal proprio Paese. Una problematica che non riguarda solo i viaggiatori, ma anche le Agenzie di Viaggio, sempre più attente a garantire ai propri clienti un’esperienza completa e una connettività senza interruzioni. Ora invece, chi prenota una vacanza con uno dei brand di viaggio di Alpitour World potrà accedere ad offerte esclusive sui piani dati eSimdi Saily: i viaggiatori potranno restare connessi fin dalla partenza, usufruendo al contempo delle avanzate funzionalità di sicurezza offerte da Saily e nel caso effettuino più viaggi potranno sempre utilizzare e ricaricare la propria eSim. Inoltre, le agenzie di viaggio potranno proporre questo innovativo servizio ai propri clienti, beneficiando di una commissione, e, allo stesso tempo, offrendo un valore aggiunto ai viaggiatori. Per facilitare l’accesso, sarà possibile accedere a Saily direttamente dalla piattaforma di prenotazione Easybook, attraverso un apposito link, rendendo il processo ancora più semplice e immediato. «Questa collaborazione con Saily rafforza i servizi offerti ai nostri clienti, arricchendo la loro esperienza di viaggio. Siamo certi che questa novità sarà molto apprezzata, poiché i nostri viaggiatori richiedono sempre più soluzioni in grado di rendere i loro viaggi più semplici e connessi» ha commentato Giulia Dionisio, head of digital & direct sales Alpitour World. Condividi

