Alpitour: gli aggiornamenti su Rodi. Sospese le partenze fino a domani Già rimpatriati 600 clienti, ma la situazione rende difficile contattare tutti i passeggeri presenti sull’isola. Alpitour World sta tuttavia operando attivamente in collaborazione con l’unità di crisi della Farnesina e l’ambasciata italiana ad Atene. Già predisposti ulteriori voli speciali per chi desiderasse rientrare in Italia. Sospese infine le partenze verso Rodi fino a mercoledì 26 luglio. Sono alcune delle informazioni contenute in uno statement rilasciato ieri pomeriggio dal gruppo per aggiornare sulla situazione sull’isola greca, dove da giorni sta divampando un incendio nella parte sud-orientale della destinazione. Qui di seguito l’intero contenuto del documento: “In relazione alla difficile situazione causata dagli incendi divampati nella zona sud-orientale dell’isola di Rodi, desideriamo fornire alcune informazioni. All’aggravarsi della situazione degli incendi sull’isola nella giornata di sabato 22 luglio, la Protezione Civile di Rodi ha assunto il controllo delle operazioni evacuando le persone via terra e via mare in zone sicure. Le difficoltà nelle comunicazioni, causate dall’intenso traffico telefonico e dalla frequente mancanza di energia elettrica, unita all’impossibilità di avere informazioni circa la distribuzione delle persone nei diversi centri di accoglienza predisposti, ha reso complesso contattare i Clienti presenti sull’isola. Alpitour World, in collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina e l’ambasciata italiana ad Atene, si è quindi immediatamente attivata per avere una situazione più chiara, sebbene non definitiva, della localizzazione dei clienti. Parallelamente, l’assistenza locale e quella basata in Italia di Alpitour World ha iniziato a contattare i clienti in destinazione via sms e WhatsApp per gestire i singoli rientri o i proseguimenti del viaggio, per i clienti situati in zone non impattate dall’evacuazione e che volessero restare a Rodi. Le operazioni di contatto dei clienti sono ancora in corso. Tra le giornate di domenica e lunedì mattina sono stati rimpatriati circa 600 clienti. In aggiunta agli operativi aerei già previsti, il nostro Gruppo sta predisponendo ulteriori voli speciali per assicurare il rientro in Italia degli ospiti i cui alberghi siano situati nella zona d’emergenza e anche di coloro che, pur soggiornando in un albergo diverso, optino per l’interruzione della vacanza e il rientro in Italia. Alpitour World ha inoltre deciso di sospendere le partenze dall’Italia verso Rodi di oggi e domani con ripresa del traffico da mercoledì 26 luglio, in attesa di avere un quadro più chiaro dell’evoluzione degli incendi e delle effettive condizioni delle infrastrutture e di sicurezza sull’isola. Davanti a questo avvenimento siamo profondamenti dispiaciuti, sia per i Clienti coinvolti nell’emergenza, sia per l’isola e la sua popolazione, profondamente colpita da questa calamità naturale”. Condividi

