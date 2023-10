Alla convention Trident di Club Med premiate le cinque adv con le migliori performance Si è svolta dall’1 al 4 ottobre la seconda convention Trident Club di Club Med, tenutasi quest’anno presso il resort Exclusive Collection Cefalù. L’evento ha coinvolto 50 agenti di viaggio Trident Club, le adv partner più importanti e con le migliori performance, nonché il top management dell’operatore transalpino rappresentato da Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & emerging markets, e Anne-Laure Redon, direttrice commerciale Italia. Nel corso della quattro giorni, tra workshop e attività, si è tenuta anche una cena di gala durante la quale sono state premiate le Trident Club con le performance più elevate: migliore risultato di vendite, Utpull Express, Barbara Coletti; migliori vendite per la destinazione Antille Francesi: Ometto Viaggiatore, Franco Ormas; migliore performance Exclusive Collection: Cristanini Viaggi, Sandro Cristanini; migliore agente di viaggio: Planet Travel Italia, Valeria Scarano; migliore performance di riposizionamento dell’offerta Club Med: Von Brockdorff A&V, Hannah Smith; migliore crescita 2023: Fiparo Viaggi, Rosa Fierarossa. “Siamo orgogliosi di collaborare con le agenzie che fanno parte del Trident Club, non solo quelle che hanno partecipato a questi giorni speciali, ma tutte quelle che lavorano al nostro fianco ogni giorno – sottolinea Rabeea Ansari -. Nel primo semestre del 2023 abbiamo registrato in Italia una crescita record del +68%. E le Trident Club hanno dato un contributo fondamentale a questi risultati, accelerando sulle destinazioni chiave a lungo raggio come Maldive, Seychelles, Martinica, ma anche sui resort di montagna nelle Alpi francesi, italiane e svizzere”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453433 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il primo viaggio della settimana tra il 13 e il 20 settembre, Azemar ha replicato alle Maldive con altri undici agenti ospiti del fam trip alle scoperta dei tre resort Cocoon Collection presenti nell'arcipelago. Importante il partner di questa seconda esperienza, la compagnia aerea Emirates. Accompagnati come sempre dal key account del to, Loris Giusti, gli adv coinvolti sono stati Marco Marchetti della Esquire Viaggi di Milano, Pino Colicchio della Television Travel di Senago, Simonetta Paganini della Veronelli Viaggi di Legnano, Marica Modugno della Benetti Viaggi di Como, Eleonora Gavioli della Dreamsteam di Carpi, Ivan Singia della Rondò Viaggi di Sesto San Giovanni, Claudio Sartori della Number Nine Travel di Verona, Elisabetta Schiavo della Acitour di Modena, Elena Iannantuoni della Bigtours di Bologna, Paola Marson della Aci Blueteam di Treviso e Serena Grassi della Viaggi Manuzzi di Cesena. [post_title] => Maldive protagoniste anche del secondo fam trip 2023 di Azemar [post_date] => 2023-10-05T15:13:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696518821000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un fine settimana di celebrazioni, apprendimento e networking. Si è svolto presso il Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa il Glamour Exclusive Weekend organizzato nei giorni scorsi dall'omonimo operatore viareggino per celebrare i suoi 30 anni di attività. L'evento, a cui ha partecipato un gruppo di circa 100 agenzie, è stato caratterizzato da momenti di premiazione, workshop e incontri formativi pianificati per garantire un equilibrio tra crescita professionale e svago. Una serie di workshop ha in particolare affrontato tematiche innovative, nuovi prodotti e le ultime tecnologie nel mondo del turismo, proponendo un approccio fresco e innovativo. Ai laboratori hanno partecipato circa 30 partner di Glamour To, tra compagnie aeree, enti del turismo, catene alberghiere, compagnie di crociera e fornitori di servizi. "Questo fine settimana è stato un momento straordinario per festeggiare il nostro cammino di trent'anni nel settore del turismo - sottolinea il titolare di Glamour To, Luca Buonpensiere -. È stato un piacere condividere esperienze e visioni con i nostri partner e dipendenti". Durante la convention, sono state inoltre presentate le ultime novità e i progetti futuri del to. Tra le anticipazioni, spicca il catalogo di Capodanno 2024 con diverse proposte tra cui i tour con accompagnatore. Nove infine le agenzie premiate per le diverse categorie: best performer Nord, Centro e Sud Italia, best performer viaggi di nozze, best performer pratiche emesse, best performer social media, best performer, best performer new entry e best performer ticketing. Prossimo appuntamento la fiera di Rimini dall’11 al 13 ottobre 2023, dove il tour operator sarà presente al padiglione 4, stand 130. [post_title] => Alla Glamour Exclusive Weekend un centinaio di adv hanno festeggiato i primi 30 anni del to [post_date] => 2023-10-05T10:49:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696502943000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453366 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 2 milioni di passeggeri per il settembre di Norwegian ha registrato un numero di passeggeri superiore a 2 milioni. «Settembre è stato un altro mese positivo e le nostre prestazioni operative sono ancora una volta tra le migliori compagnie aeree in Europa - ha dichiarato il ceo, Geir Karls -. La nostra regolarità registrata è ora al livello più alto da oltre 18 mesi a questa parte, mentre anche le nostre prestazioni in termini di puntualità migliorano ulteriormente». Nel dettaglio i passeggeri sono stati 2.030.052, con un aumento dell'8% rispetto a settembre 2022. La capacità (Ask) è stata di 3.208 milioni di posti-chilometro, mentre il traffico passeggeri effettivo è stato di 2.696 milioni di posti-chilometro. A settembre, Norwegian ha operato con una media di 80 aeromobili con una regolarità, ovvero una percentuale di voli programmati effettuati, del 99,7%. La puntualità, cioè la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall'orario previsto, è stata dell'84,6% a settembre. «Con l'avvicinarsi della stagione invernale, abbiamo adattato le nostre operazioni per allinearci ai modelli di viaggio nel periodo più tranquillo del commercio invernale. Una tendenza chiara e costante è che le nostre destinazioni nell'Europa meridionale continuano a registrare una forte domanda da parte dei viaggiatori provenienti dai Paesi nordici. Inoltre, una nuova tendenza di quest'autunno è l'aumento della popolarità dei city break in particolare nell'Europa orientale». [post_title] => Norwegian: «Continua anche in autunno la domanda per le mete del Sud Europa» [post_date] => 2023-10-05T10:38:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696502291000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453367 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono state circa 40 le agenzie partner intervenute all’appuntamento napoletano che Mappamondo ha dedicato alla promozione di Dubai: l’evento in riva al mare, in una location informale ma raffinata, è stato organizzato in collaborazione con flydubai e il Dubai Economy and Tourism, con lo scopo di promuovere e illustrare con approfondimenti di prodotto tutte le opportunità che il collegamento diretto da Napoli alla città emiratina può offrire al mercato campano e del Sud Italia in generale. Con voli diretti Emirates o flydubai da Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Catania e Olbia, Mappamondo propone inoltre pacchetti Beyond Dubai per Thailandia, Bali, Giappone, Maldive, Mauritius, Seychelles, Sudafrica e Australia con un esclusivo stop over di tre notti a Dubai, inclusivo di escursioni. “La Campania è per noi da sempre una regione strategica nella quale siamo molto radicati e che ci dimostra costante fiducia – dichiarano Daniele Fornari, product manager, e Simone Gubbiotti, responsabile commerciale di zona di Viaggi del Mappamondo –. E il volo diretto su Dubai, che è una delle nostre destinazioni di punta, rappresenta un’opportunità importante per consolidare ulteriormente le nostre quote di mercato. Abbiamo strutturato un’offerta completa ed esclusiva. Siamo certi che il collegamento flydubai da Napoli darà un ulteriore incentivo alle vendite”. Al termine dell’incontro due fortunati agenti hanno vinto due viaggi premio a Dubai, mentre altri tre hanno ricevuto il nuovo ed esclusivo kit da viaggio Mappamondo. [post_title] => Mappamondo spinge su Dubai: incontro con 40 adv a Napoli [post_date] => 2023-10-05T10:35:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696502138000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453337 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delphina Hotels & Resorts aumenta gli investimenti in sostenibilità con il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, il terzo, da realizzarsi nel 2024. L'annuncio giunge in concomitanza dell'assegnazione del premio come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa ai World Travel Awards 2023. Il primo impianto fotovoltaico è stato realizzato nel Resort & Spa Le Dune di Badesi e servirà per la produzione di energia a consumo interno e per la ricarica delle auto elettriche. Il parcheggio che ospita le pensiline comprende 276 posti auto e 45 prese di ricarica elettrica. Il secondo impianto è stato invece installato a servizio del Park Hotel & Spa Cala di Lepre a Palau e consta di 421 pannelli fotovoltaici montati sui tetti di vari edifici, che saranno utilizzati per coprire il fabbisogno energetico della struttura. A questi si aggiungerà quindi il terzo impianto all’interno di una società del gruppo e che potenzierà notevolmente la produzione. Delphina è stata premiata quale migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & Spa Le Dune di Badesi: in totale 5 riconoscimenti, compresi tre premi green che ne dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e che ha raggiunto un nuovo traguardo con il completamento dei primi due impianti fotovoltaici: «Abbiamo completato la prima fase di un importante progetto di produzione diretta dichiara Libero Muntoni, direttore generale Delphina- e questi premi sono la dimostrazione che la strada intrapresa trenta anni fa era quella giusta. Continueremo a seguirla con altri importanti investimenti che vanno nella direzione di un’impronta ambientale sempre più ridotta». Numerosi i progetti di sostenibilità già avviati, primo fra tutti l’utilizzo di energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili in tutte le strutture Delphina e nella sede centrale, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di Co2eq negli ultimi sei anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. Un percorso confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente. [post_title] => Delphina rilancia gli investimenti in sostenibilità con un terzo impianto fotovoltaico [post_date] => 2023-10-04T12:59:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696424352000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 della Giordania fotografa un momento d'oro per gli arrivi dall'Italia: il nostro Paese è infatti il primo tra quelli europei per numero di arrivi turistici, che a settembre hanno superato quota 107.738, triplicando ampiamente i numeri del 2022. A contribuire alla performance positiva sono stati sicuramente anche i numerosi collegamenti aerei, che vengono ulteriormente potenziati per l’inverno 2023-24 con voli diretti per Amman da cinque aeroporti e per Aqaba da tre scali nazionali. «Contiamo di rimanere il mercato europeo numero uno per tutto il 2023, con ottime prospettive anche per il 2024 - afferma Marco Biazzetti, country manager Italia del Jordan Tourism Board -. L’Italia è un mercato cruciale per la Giordania, un Paese nel quale il turismo vale il 25% del Pil. La Giordania piace a segmenti diversi di visitatori, nel 2024 intendiamo puntare su target specifici. Il Regno del Tempo, come recita il nostro slogan, è molto più di Petra, e offre una varietà di motivazioni di viaggio». Da sempre il Regno Hashemita è una meta di tour culturali, ma offre anche una vasta scelta di attività outdoor, eventi sportivi e musicali di livello internazionale, così come strutture e servizi di alta gamma per il segmento luxury, in scenari naturali di grande impatto. Quest'anno, per la seconda volta consecutiva, la Giordania parteciperà alla fiera di Rimini in qualità di partner country, con uno stand di 440 mq (231-411 nel padiglione C1), ospiterà 37 espositori, compresi numerosi dmc giordani e Royal Jordanian. [post_title] => Giordania: Italia primo mercato tra quelli europei. «Trend positivo per il 2024» [post_date] => 2023-10-04T11:29:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696418993000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta presso il cilentano Futura Club Eleamare di Ascea Marina la seconda edizione di Futuriamo, l’evento che l'operatore capitolino dedica al team building, pensato per alimentare lo spirito aziendale, condividere le prospettive per il futuro e celebrare insieme i successi della stagione in un clima di festa. Una mission quest'anno favorita anche dall'annuncio del superamento dell’importante traguardo dei 90 milioni di euro di fatturato. Oltre ai dati economici, nel bilancio del 2023 figurano quindi la messa in onda della prima campagna pubblicitaria radio e tv di respiro nazionale, la consistente crescita del prodotto estero, il consolidamento di quello nazionale e la definizione di partnership che hanno portato all’interno dei Futura Club prodotti quali Nintendo e Nipiol, nonché i Milan Academy Junior Camp. Tra gli obiettivi centrati anche l’apertura del lungo raggio, con l’inserimento in programmazione del Futura Club Twiga in Kenya. “Ci apprestiamo a inaugurare una nuova stagione, con un bilancio estremamente positivo che ci ha visto ottenere un importante risultato economico che, oltre al valore in sé, è significativo per il percorso di crescita su tutti i fronti che abbiamo avviato - sottolinea l'amministratore unico, Stefano Brunetti -. Pensiamo che la cultura aziendale sia uno dei più preziosi e per questo abbiamo voluto dar vita alla seconda edizione di Futuriamo, coinvolgendo tutti i comparti aziendali”. Quest’anno, Futuriamo ha pure reso omaggio a una figura iconica del turismo, istituendo il premio in onore e memoria di Mario Brunetti. Lo speciale riconoscimento è stato creato con l’intento di ricordare le qualità morali ed etiche del fondatore dell’azienda, lavoratore instancabile ed esempio di generosità, empatia e lealtà nei confronti dei suoi dipendenti. Il premio è stato assegnato a Simona Cristofari, responsabile ufficio booking, votata dai colleghi stessi di ogni reparto e grado per il suo notevole spirito di squadra e capacità di collaborazione. “L’attesa, l’entusiasmo e la propositività che hanno caratterizzato questa due giorni è davvero emblematica del grande lavoro di squadra e del sentimento di appartenenza da parte di tutto lo staff - aggiunge il direttore operativo, Emanuela Di Giuseppe -. Siamo onorati di tutto ciò e soprattutto siamo pronti ad affrontare nuove e importanti sfide, che possano portare alla continua crescita del gruppo". [post_title] => Futura Vacanze oltre la soglia dei 90 mln. A Futuriamo per festeggiare il traguardo [post_date] => 2023-10-04T09:15:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696410943000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453282 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Palermo si lascia alle spalle un altro mese di traffico record, con un totale di 833.312 passeggeri, +9,90% rispetto a settembre 2022 (758.259). I voli, invece, 5.710 contro 5.223 del 2022, +9,32%. Il dato dei primi nove mesi del 2023 vede salire il totale dei viaggiatori a quota 6.316.841, +13.99% sullo stesso periodo del 2022 (5.541.435); nello stesso periodo di voli sono cresciuti del 5,16%. «I buoni dati di traffico ci danno ormai prossimo e raggiungibile l'obiettivo degli 8 milioni di passeggeri nel 2023, che significa chiudere l'anno con un incremento di poco meno di un milione di viaggiatori - commenta Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto -. Un altro risultato record che ha un maggior peso se consideriamo il grande recupero anche dei dati di qualità e gradimento espressi dai passeggeri nell’indagine sulla soddisfazione dei clienti». Spicca la performance positiva del traffico internazionale, che ha inciso per il 34% sul totale dei transiti di settembre e del 30,67% sull’anno. «La spinta che viene dal traffico aereo deve rendere più urgente e necessario l'adeguamento di tutti i servizi in termini di qualità ed efficienza - dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap - L'aeroporto dà il proprio contributo ed è impegnato a fare ancora meglio». [post_title] => Aeroporto di Palermo: dopo un settembre record si punta agli 8 milioni di passeggeri per fine anno [post_date] => 2023-10-03T15:19:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696346389000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453222 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' boom di visitatori italiani a Malta che sorpassano, per volume di arrivi, i britannici, tradizionalmente primo mercato per l'arcipelago. Lo scorso luglio è stata infatti registrata la migliore performance dell'Italia in questo mese, con 64.697 turisti e un aumento del 15,7% rispetto al luglio 2022. Anche la durata del soggiorno cresce, superando ogni record raggiungendo una media di 6,4 notti a persona per un totale di 411.420 notti, sempre nel solo luglio, mese che ha segnato una spesa totale italiana di 46,8 milioni di euro, per un aumento del 16,9% rispetto al 2022. I risultati sono ancora più positivi considerando il periodo gennaio-luglio 2023, quando i visitatori dall’Italia sono stati 293.268 per un incremento del 50,7% rispetto al 2022, facendo dell’Italia il primo mercato per Malta, a conferma della bontà e del successo delle strategie di destagionalizzazione attuate dall’ente. Nei primi sette mesi del 2023 gli italiani hanno generato un totale di 1.672.592 notti (+34,6%), con una media di soggiorno di 5,7 notti. La spesa totale di questi sette mesi è stata di 166,2 milioni di euro, per un aumento del 48,3%. “Realizzato l’obiettivo destagionalizzazione e visti i numeri da record che abbiamo registrato quest’anno, non ci resta che dedicarci al turista di qualità, rivolgendoci a quelle nicchie di mercato in cerca di novità, esperienze particolari e ricercate che Malta sa sicuramente garantire” sottolinea Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia. L’interesse per Malta è confermato dagli operativi dei collegamenti aerei: per l'inverno Ryanair volerà da 12 aeroporti (Bari, Bologna, Cagliari, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Torino, Treviso, Trieste), Ita Airways da Roma Fiumicino mentre AirMalta, ai consueti voli da Roma Fiumicino, Milano Linate e Catania, aggiunge anche l’operativo giornaliero di Milano Malpensa. VisitMalta parteciperà anche quest'anno alla fiera di Rimini (pad C1 – stand 436) insieme ai seguenti co-espositori: Excelsior Grand Hotel, Robert Arrigo & Sons, SIT Malta, Corinthia Group of Hotels, AX Hotels, Oswald Arrigo Ltd, Event Solutions Malta e Cavalieri Hotel. [post_title] => Malta: nuovo record di visitatori dall’Italia, che sorpassano i britannici [post_date] => 2023-10-03T10:36:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696329393000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "alla convention trident di club med premiate le cinque adv con le migliori performance" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1567,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il primo viaggio della settimana tra il 13 e il 20 settembre, Azemar ha replicato alle Maldive con altri undici agenti ospiti del fam trip alle scoperta dei tre resort Cocoon Collection presenti nell'arcipelago. Importante il partner di questa seconda esperienza, la compagnia aerea Emirates.\r

\r

Accompagnati come sempre dal key account del to, Loris Giusti, gli adv coinvolti sono stati Marco Marchetti della Esquire Viaggi di Milano, Pino Colicchio della Television Travel di Senago, Simonetta Paganini della Veronelli Viaggi di Legnano, Marica Modugno della Benetti Viaggi di Como, Eleonora Gavioli della Dreamsteam di Carpi, Ivan Singia della Rondò Viaggi di Sesto San Giovanni, Claudio Sartori della Number Nine Travel di Verona, Elisabetta Schiavo della Acitour di Modena, Elena Iannantuoni della Bigtours di Bologna, Paola Marson della Aci Blueteam di Treviso e Serena Grassi della Viaggi Manuzzi di Cesena.","post_title":"Maldive protagoniste anche del secondo fam trip 2023 di Azemar","post_date":"2023-10-05T15:13:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696518821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un fine settimana di celebrazioni, apprendimento e networking. Si è svolto presso il Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa il Glamour Exclusive Weekend organizzato nei giorni scorsi dall'omonimo operatore viareggino per celebrare i suoi 30 anni di attività. L'evento, a cui ha partecipato un gruppo di circa 100 agenzie, è stato caratterizzato da momenti di premiazione, workshop e incontri formativi pianificati per garantire un equilibrio tra crescita professionale e svago.\r

\r

Una serie di workshop ha in particolare affrontato tematiche innovative, nuovi prodotti e le ultime tecnologie nel mondo del turismo, proponendo un approccio fresco e innovativo. Ai laboratori hanno partecipato circa 30 partner di Glamour To, tra compagnie aeree, enti del turismo, catene alberghiere, compagnie di crociera e fornitori di servizi. \"Questo fine settimana è stato un momento straordinario per festeggiare il nostro cammino di trent'anni nel settore del turismo - sottolinea il titolare di Glamour To, Luca Buonpensiere -. È stato un piacere condividere esperienze e visioni con i nostri partner e dipendenti\".\r

\r

Durante la convention, sono state inoltre presentate le ultime novità e i progetti futuri del to. Tra le anticipazioni, spicca il catalogo di Capodanno 2024 con diverse proposte tra cui i tour con accompagnatore. Nove infine le agenzie premiate per le diverse categorie: best performer Nord, Centro e Sud Italia, best performer viaggi di nozze, best performer pratiche emesse, best performer social media, best performer, best performer new entry e best performer ticketing. Prossimo appuntamento la fiera di Rimini dall’11 al 13 ottobre 2023, dove il tour operator sarà presente al padiglione 4, stand 130.","post_title":"Alla Glamour Exclusive Weekend un centinaio di adv hanno festeggiato i primi 30 anni del to","post_date":"2023-10-05T10:49:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696502943000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 2 milioni di passeggeri per il settembre di Norwegian ha registrato un numero di passeggeri superiore a 2 milioni. «Settembre è stato un altro mese positivo e le nostre prestazioni operative sono ancora una volta tra le migliori compagnie aeree in Europa - ha dichiarato il ceo, Geir Karls -. La nostra regolarità registrata è ora al livello più alto da oltre 18 mesi a questa parte, mentre anche le nostre prestazioni in termini di puntualità migliorano ulteriormente».\r

\r

Nel dettaglio i passeggeri sono stati 2.030.052, con un aumento dell'8% rispetto a settembre 2022. La capacità (Ask) è stata di 3.208 milioni di posti-chilometro, mentre il traffico passeggeri effettivo è stato di 2.696 milioni di posti-chilometro. A settembre, Norwegian ha operato con una media di 80 aeromobili con una regolarità, ovvero una percentuale di voli programmati effettuati, del 99,7%. La puntualità, cioè la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall'orario previsto, è stata dell'84,6% a settembre.\r

\r

«Con l'avvicinarsi della stagione invernale, abbiamo adattato le nostre operazioni per allinearci ai modelli di viaggio nel periodo più tranquillo del commercio invernale. Una tendenza chiara e costante è che le nostre destinazioni nell'Europa meridionale continuano a registrare una forte domanda da parte dei viaggiatori provenienti dai Paesi nordici. Inoltre, una nuova tendenza di quest'autunno è l'aumento della popolarità dei city break in particolare nell'Europa orientale».","post_title":"Norwegian: «Continua anche in autunno la domanda per le mete del Sud Europa»","post_date":"2023-10-05T10:38:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696502291000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono state circa 40 le agenzie partner intervenute all’appuntamento napoletano che Mappamondo ha dedicato alla promozione di Dubai: l’evento in riva al mare, in una location informale ma raffinata, è stato organizzato in collaborazione con flydubai e il Dubai Economy and Tourism, con lo scopo di promuovere e illustrare con approfondimenti di prodotto tutte le opportunità che il collegamento diretto da Napoli alla città emiratina può offrire al mercato campano e del Sud Italia in generale.\r

\r

Con voli diretti Emirates o flydubai da Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Catania e Olbia, Mappamondo propone inoltre pacchetti Beyond Dubai per Thailandia, Bali, Giappone, Maldive, Mauritius, Seychelles, Sudafrica e Australia con un esclusivo stop over di tre notti a Dubai, inclusivo di escursioni.\r

\r

“La Campania è per noi da sempre una regione strategica nella quale siamo molto radicati e che ci dimostra costante fiducia – dichiarano Daniele Fornari, product manager, e Simone Gubbiotti, responsabile commerciale di zona di Viaggi del Mappamondo –. E il volo diretto su Dubai, che è una delle nostre destinazioni di punta, rappresenta un’opportunità importante per consolidare ulteriormente le nostre quote di mercato. Abbiamo strutturato un’offerta completa ed esclusiva. Siamo certi che il collegamento flydubai da Napoli darà un ulteriore incentivo alle vendite”. Al termine dell’incontro due fortunati agenti hanno vinto due viaggi premio a Dubai, mentre altri tre hanno ricevuto il nuovo ed esclusivo kit da viaggio Mappamondo.","post_title":"Mappamondo spinge su Dubai: incontro con 40 adv a Napoli","post_date":"2023-10-05T10:35:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696502138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delphina Hotels & Resorts aumenta gli investimenti in sostenibilità con il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, il terzo, da realizzarsi nel 2024. L'annuncio giunge in concomitanza dell'assegnazione del premio come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa ai World Travel Awards 2023.\r

\r

Il primo impianto fotovoltaico è stato realizzato nel Resort & Spa Le Dune di Badesi e servirà per la produzione di energia a consumo interno e per la ricarica delle auto elettriche. Il parcheggio che ospita le pensiline comprende 276 posti auto e 45 prese di ricarica elettrica. Il secondo impianto è stato invece installato a servizio del Park Hotel & Spa Cala di Lepre a Palau e consta di 421 pannelli fotovoltaici montati sui tetti di vari edifici, che saranno utilizzati per coprire il fabbisogno energetico della struttura. A questi si aggiungerà quindi il terzo impianto all’interno di una società del gruppo e che potenzierà notevolmente la produzione.\r

\r

Delphina è stata premiata quale migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & Spa Le Dune di Badesi: in totale 5 riconoscimenti, compresi tre premi green che ne dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità.\r

\r

Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e che ha raggiunto un nuovo traguardo con il completamento dei primi due impianti fotovoltaici: «Abbiamo completato la prima fase di un importante progetto di produzione diretta dichiara Libero Muntoni, direttore generale Delphina- e questi premi sono la dimostrazione che la strada intrapresa trenta anni fa era quella giusta. Continueremo a seguirla con altri importanti investimenti che vanno nella direzione di un’impronta ambientale sempre più ridotta».\r

\r

Numerosi i progetti di sostenibilità già avviati, primo fra tutti l’utilizzo di energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili in tutte le strutture Delphina e nella sede centrale, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di Co2eq negli ultimi sei anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. Un percorso confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente. ","post_title":"Delphina rilancia gli investimenti in sostenibilità con un terzo impianto fotovoltaico","post_date":"2023-10-04T12:59:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696424352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 della Giordania fotografa un momento d'oro per gli arrivi dall'Italia: il nostro Paese è infatti il primo tra quelli europei per numero di arrivi turistici, che a settembre hanno superato quota 107.738, triplicando ampiamente i numeri del 2022. \r

\r

A contribuire alla performance positiva sono stati sicuramente anche i numerosi collegamenti aerei, che vengono ulteriormente potenziati per l’inverno 2023-24 con voli diretti per Amman da cinque aeroporti e per Aqaba da tre scali nazionali.\r

\r

«Contiamo di rimanere il mercato europeo numero uno per tutto il 2023, con ottime prospettive anche per il 2024 - afferma Marco Biazzetti, country manager Italia del Jordan Tourism Board -. L’Italia è un mercato cruciale per la Giordania, un Paese nel quale il turismo vale il 25% del Pil. La Giordania piace a segmenti diversi di visitatori, nel 2024 intendiamo puntare su target specifici. Il Regno del Tempo, come recita il nostro slogan, è molto più di Petra, e offre una varietà di motivazioni di viaggio».\r

\r

Da sempre il Regno Hashemita è una meta di tour culturali, ma offre anche una vasta scelta di attività outdoor, eventi sportivi e musicali di livello internazionale, così come strutture e servizi di alta gamma per il segmento luxury, in scenari naturali di grande impatto. \r

\r

Quest'anno, per la seconda volta consecutiva, la Giordania parteciperà alla fiera di Rimini in qualità di partner country, con uno stand di 440 mq (231-411 nel padiglione C1), ospiterà 37 espositori, compresi numerosi dmc giordani e Royal Jordanian.","post_title":"Giordania: Italia primo mercato tra quelli europei. «Trend positivo per il 2024»","post_date":"2023-10-04T11:29:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1696418993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta presso il cilentano Futura Club Eleamare di Ascea Marina la seconda edizione di Futuriamo, l’evento che l'operatore capitolino dedica al team building, pensato per alimentare lo spirito aziendale, condividere le prospettive per il futuro e celebrare insieme i successi della stagione in un clima di festa. Una mission quest'anno favorita anche dall'annuncio del superamento dell’importante traguardo dei 90 milioni di euro di fatturato.\r

\r

Oltre ai dati economici, nel bilancio del 2023 figurano quindi la messa in onda della prima campagna pubblicitaria radio e tv di respiro nazionale, la consistente crescita del prodotto estero, il consolidamento di quello nazionale e la definizione di partnership che hanno portato all’interno dei Futura Club prodotti quali Nintendo e Nipiol, nonché i Milan Academy Junior Camp. Tra gli obiettivi centrati anche l’apertura del lungo raggio, con l’inserimento in programmazione del Futura Club Twiga in Kenya.\r

\r

“Ci apprestiamo a inaugurare una nuova stagione, con un bilancio estremamente positivo che ci ha visto ottenere un importante risultato economico che, oltre al valore in sé, è significativo per il percorso di crescita su tutti i fronti che abbiamo avviato - sottolinea l'amministratore unico, Stefano Brunetti -. Pensiamo che la cultura aziendale sia uno dei più preziosi e per questo abbiamo voluto dar vita alla seconda edizione di Futuriamo, coinvolgendo tutti i comparti aziendali”.\r

\r

Quest’anno, Futuriamo ha pure reso omaggio a una figura iconica del turismo, istituendo il premio in onore e memoria di Mario Brunetti. Lo speciale riconoscimento è stato creato con l’intento di ricordare le qualità morali ed etiche del fondatore dell’azienda, lavoratore instancabile ed esempio di generosità, empatia e lealtà nei confronti dei suoi dipendenti. Il premio è stato assegnato a Simona Cristofari, responsabile ufficio booking, votata dai colleghi stessi di ogni reparto e grado per il suo notevole spirito di squadra e capacità di collaborazione.\r

\r

“L’attesa, l’entusiasmo e la propositività che hanno caratterizzato questa due giorni è davvero emblematica del grande lavoro di squadra e del sentimento di appartenenza da parte di tutto lo staff - aggiunge il direttore operativo, Emanuela Di Giuseppe -. Siamo onorati di tutto ciò e soprattutto siamo pronti ad affrontare nuove e importanti sfide, che possano portare alla continua crescita del gruppo\".","post_title":"Futura Vacanze oltre la soglia dei 90 mln. A Futuriamo per festeggiare il traguardo","post_date":"2023-10-04T09:15:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696410943000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453282","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Palermo si lascia alle spalle un altro mese di traffico record, con un totale di 833.312 passeggeri, +9,90% rispetto a settembre 2022 (758.259). I voli, invece, 5.710 contro 5.223 del 2022, +9,32%.\r

\r

Il dato dei primi nove mesi del 2023 vede salire il totale dei viaggiatori a quota 6.316.841, +13.99% sullo stesso periodo del 2022 (5.541.435); nello stesso periodo di voli sono cresciuti del 5,16%.\r

\r

«I buoni dati di traffico ci danno ormai prossimo e raggiungibile l'obiettivo degli 8 milioni di passeggeri nel 2023, che significa chiudere l'anno con un incremento di poco meno di un milione di viaggiatori - commenta Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto -. Un altro risultato record che ha un maggior peso se consideriamo il grande recupero anche dei dati di qualità e gradimento espressi dai passeggeri nell’indagine sulla soddisfazione dei clienti».\r

\r

Spicca la performance positiva del traffico internazionale, che ha inciso per il 34% sul totale dei transiti di settembre e del 30,67% sull’anno. «La spinta che viene dal traffico aereo deve rendere più urgente e necessario l'adeguamento di tutti i servizi in termini di qualità ed efficienza - dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap - L'aeroporto dà il proprio contributo ed è impegnato a fare ancora meglio».","post_title":"Aeroporto di Palermo: dopo un settembre record si punta agli 8 milioni di passeggeri per fine anno","post_date":"2023-10-03T15:19:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696346389000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453222","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' boom di visitatori italiani a Malta che sorpassano, per volume di arrivi, i britannici, tradizionalmente primo mercato per l'arcipelago. Lo scorso luglio è stata infatti registrata la migliore performance dell'Italia in questo mese, con 64.697 turisti e un aumento del 15,7% rispetto al luglio 2022. Anche la durata del soggiorno cresce, superando ogni record raggiungendo una media di 6,4 notti a persona per un totale di 411.420 notti, sempre nel solo luglio, mese che ha segnato una spesa totale italiana di 46,8 milioni di euro, per un aumento del 16,9% rispetto al 2022.\r

I risultati sono ancora più positivi considerando il periodo gennaio-luglio 2023, quando i visitatori dall’Italia sono stati 293.268 per un incremento del 50,7% rispetto al 2022, facendo dell’Italia il primo mercato per Malta, a conferma della bontà e del successo delle strategie di destagionalizzazione attuate dall’ente. Nei primi sette mesi del 2023 gli italiani hanno generato un totale di 1.672.592 notti (+34,6%), con una media di soggiorno di 5,7 notti. La spesa totale di questi sette mesi è stata di 166,2 milioni di euro, per un aumento del 48,3%.\r

“Realizzato l’obiettivo destagionalizzazione e visti i numeri da record che abbiamo registrato quest’anno, non ci resta che dedicarci al turista di qualità, rivolgendoci a quelle nicchie di mercato in cerca di novità, esperienze particolari e ricercate che Malta sa sicuramente garantire” sottolinea Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia.\r

L’interesse per Malta è confermato dagli operativi dei collegamenti aerei: per l'inverno Ryanair volerà da 12 aeroporti (Bari, Bologna, Cagliari, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Torino, Treviso, Trieste), Ita Airways da Roma Fiumicino mentre AirMalta, ai consueti voli da Roma Fiumicino, Milano Linate e Catania, aggiunge anche l’operativo giornaliero di Milano Malpensa.\r

VisitMalta parteciperà anche quest'anno alla fiera di Rimini (pad C1 – stand 436) insieme ai seguenti co-espositori: Excelsior Grand Hotel, Robert Arrigo & Sons, SIT Malta, Corinthia Group of Hotels, AX Hotels, Oswald Arrigo Ltd, Event Solutions Malta e Cavalieri Hotel.","post_title":"Malta: nuovo record di visitatori dall’Italia, che sorpassano i britannici","post_date":"2023-10-03T10:36:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1696329393000]}]}}