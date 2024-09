Alidays on Tour è la nuova selezione di tour di gruppo del to milanese Un’estensione della programmazione, con tour studiati per piccoli gruppi, pensati per garantire un’atmosfera intima e un’esperienza più autentica. Nasce la nuova linea Alidays on Tour, che include partenze garantite con minimo due partecipanti. Ogni itinerario è accompagnato da guide locali esperte, parlanti italiano, pronte a far scoprire le destinazioni, svelandone curiosità e segreti. Le strutture selezionate per il soggiorno rispettano gli standard qualitativi di Alidays in termini di comfort e posizione strategica. Gli itinerari includono attività pensate per un’immersione nella cultura, nella storia e nelle tradizioni locali, ma anche nelle meraviglie del territorio, nel fascino dei luoghi e nelle bellezze naturalistiche. Ogni programma propone plus esclusivi, elencati nella sezione dedicata di ciascun tour, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza: Stati Uniti, Asia Meridionale e Centrale, Oriente, Sud America: queste le aree geografiche raggiunte attraverso itinerari diversificati. “Con Alidays on Tour confermiamo l’impegno dedicato nella progettazione di esperienze di viaggio memorabili”, commenta il ceo dell’operatore milanese, Davide Catania. Condividi

