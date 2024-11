Alidays lancia le proposte ad hoc per la Supercoppa Italiana in programma a gennaio a Riyadh Un’occasione perfetta per scoprire questa l’Arabia Saudita, grazie sia agli itinerari Alidays già consolidati, sia ad alcune novità pensare ad hoc per l’occasione. Riyadh si prepara infatti ad accogliere uno degli eventi più attesi del calcio nostrano: le fasi finali della Supercoppa Italiana. L’evento, che si terrà dal 2 al 6 gennaio 2025, vedrà sfidarsi quattro giganti del calcio, Atalanta, Inter, Milan e Juventus, in un torneo che promette spettacolo ed emozioni. L’operatore milanese ha quindi pensato a una serie di proposte che mirano a fondere l’evento sportivo con la cultura locale, includendo i biglietti per le partite della Supercoppa, hotel selezionati ed esperienze tra le più autentiche. Un’opportunità per lasciarsi conquistare dal fascino di Riyadh, moderna metropoli in continua evoluzione o dalla magia di Al’Ula con i suoi luoghi archeologici patrimonio Unesco, e dove il deserto racconta storie millenarie. Il tutto arricchito dalla proverbiale ospitalità saudita, che renderà il viaggio unico e indimenticabile. Condividi

Il vivace mercatino è solo uno degli eventi di un tempo ricco di spirito natalizio e di tradizioni di origine celtica, germanica e romana. Sabato 23 novembre alle 19 sfileranno i Krampus: imponenti figuranti vestiti di pelliccia, maschera di legno con corna e lingua sporgente, coda e zoccoli. Già dal 1600 accompagnano San Nicola. Nella mitologia di questi territori i Krampus sono dei demoni sconfitti dal santo e poi costretti a servirlo: il loro compito è quello di “spaventare” i bambini che sono stati cattivi, spingendoli a fare il bene. Il primo dicembre è la prima domenica d’Avvento, quando si accende una delle 4 candele che decorano le ghirlande fatte di rami d’abete intrecciati. Nei quattro fine settimana successivi il Lendhafen, la zona del porto sul Wörthersee, ospita l’Hafenknistern: un mercatino festoso dove l’atmosfera natalizia è arricchita da un variegato programma musicale. Si può godere l’attesa del Natale anche negli ambienti unici del museo all’aperto Maria Saal, che racconta le antiche usanze e i mestieri tradizionali della Carinzia. Il 6 dicembre è il giorno di San Nicola, che dona i dolcetti ai bambini che sono stati buoni: cioccolato, noci, mandarini e pan di zenzero, ma anche piccoli regali finiscono nelle calze e nei piatti che i piccoli mettono davanti alla porta o sulla finestra la sera precedente. Il 7, il 14 e il 21 dicembre a Klagenfurt ricorrono alcuni degli appuntamenti del ricco programma proposto dalla Cattedrale di San Pietro e Paolo con le “Rorate”: le messe mattutine a lume di candela dell’Avvento, seguite dalla colazione. Il 13 dicembre intorno al Wörthersee si celebra anche la festa di Santa Lucia che a Siracusa, in Sicilia, oltre 1.700 anni fa, si prese cura dei cristiani perseguitati: portava una corona di candele sul capo per vedere la strada mentre assisteva i rifugiati nelle catacombe e ancora oggi viene ricordata accendendo una candela sul davanzale delle finestre. Tanti poi gli appuntamenti per i bambini, i concerti e i cori, da scoprire sul sito www.visitklagenfurt.at. Dopo l’atteso Natale, infine, dal 27 al 31 dicembre si aspetterà il nuovo anno con il Mercatino di Capodanno in Neuer Platz: tutti i giorni dalle 10:00 fino alle 23:00, ma il 31 dicembre 2024 fino alle ore 24.00. [gallery ids="479530,479532,479534"] [post_title] => L’attesa del Natale in Carinzia, tra mercatini, musica e tanta tradizione [post_date] => 2024-11-22T14:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732284032000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "alidays lancia le proposte ad hoc per la supercoppa italiana in programma a gennaio a riyadh" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4682,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Hotel Bernini Palace di Firenze lancia la prima edizione del “BTO Women Hotel Bernini Award”, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica: un fuori salone che celebra le donne creative e creatrici, capaci di fare e diffondere innovazione. \r

\r

L’Award targato Hotel Bernini Palace conferisce alle donne ben tre riconoscimenti – più una menzione speciale - dedicati a giornaliste (carta stampata, web o TV), artigiane, in particolar modo del Made in Italy, l’Innovazione e le Arti, e ideatrici e realizzatrici di progetti nel mondo dell’ospitalità ed enogastronomia che si distinguano per l’innovazione. \r

\r

La giuria, presieduta da Clara Svanera, ideatrice del format BTO Women e coordinatrice del progetto “Benvenute” per Toscana Promozione Turistica, riunisce Anna Maria Giordano, giornalista di Rai Radio 3 e responsabile di Radio 3 Mondo, Sandra Petrone, Sales Manager dell’Hotel Bernini Palace, Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica e Direttore Scientifico BTO, e Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels, di cui l’Hotel Bernini Palace fa parte.\r

\r

Categoria Racconti di Viaggio: assegnato al miglior reportage o contenuto – web, cartaceo o audiovisivo – pubblicato tra settembre 2023 e settembre 2024, dedicato ad un viaggio al femminile. L’obiettivo è evidenziare e descrivere le emozioni più profonde della viaggiatrice, in una prospettiva di autenticità e aderenza alla realtà. \r

\r

Categoria Pezzi Unici: assegnato a una realtà femminile che operi nell’artigianato, capace di coniugare l'aspetto più progettuale con una sapiente manualità. Attraverso l’organizzazione di visite o laboratori il progetto offre un’esperienza di viaggio trasformativo, favorendo la conoscenza del territorio e la trasmissione di valori che contemplino antichi saperi e nuove filosofie, rivolte alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. \r

\r

Categoria Accoglienza e Innovazione: assegnato ad una realtà al femminile dedicata all’accoglienza turistica - ospitalità ed enogastronomia - che abbia fatto dell’innovazione il vettore della propria trasformazione. Un progetto che grazie all’innovazione, intesa come cambiamento (digitale, sostenibile, responsabile) sia riuscita a costruire un’offerta empatica e originale per viaggiatrici (e viaggiatori). \r

\r

Una menzione speciale “Women for the Future” è rivolta a giovani donne, under 25, autrici di un progetto turistico innovativo dedicato all’universo femminile. La cerimonia di premiazione, mercoledì 27 novembre.\r

\r

\r

\r

«Il nostro 5 stelle - commenta David Foschi, direttore dell’Hotel Bernini Palace - si conferma un luogo capace di vivere pienamente il suo tempo, in ogni epoca della storia. Albergo fin dal ‘400 – è stato il primo a disporre di acqua corrente in città – e buvette dei senatori e deputati del Regno d’Italia all’epoca di Firenze capitale, ora promuove l’innovazione e i talenti contemporanei. A partire dalle donne che costruiscono e che innovano, e che con impegno e passione contribuiscono a trasformare il mondo». \r

\r

«BTO women sarà uno spazio di confronto tra imprenditrici, esperte, storyteller che raccontano, con modalità diverse, la bellezza del nostro mondo - aggiunge Clara Svanera, ideatrice del concept BTO women - È l’occasione per ascoltare le loro voci, condividere idee e costruire una rete di supporto e collaborazione empatica al femminile. Ci piace pensare che ogni voce che celebra il talento, la passione e la determinazione delle donne nel turismo possa contribuire a renderlo più inclusivo e innovativo per tutti».\r

\r

\r

\r

","post_title":"BTO Women Hotel Bernini Award, un nuovo premio per le ideatrici di progetti nel mondo dell'ospitalità","post_date":"2024-11-25T13:20:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732540831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477636\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Schladming Dachstein sci Planai[/caption]\r

\r

Ski'n Card Lombardia è la nuova iniziativa per poter sciare in modalità 'pay per use' in Lombardia. E' stata presentata oggi dal sottosegretario alla presidenza con delega a sport e giovani, Federica Picchi, nel corso dell'evento 'Lombardia Winter Opening', al Belvedere 'Berlusconi' di palazzo Lombardia. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il sottosegretario con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.\r

\r

La Ski'n Card Lombardia è un'iniziativa promossa dalla Regione Lombardia per incentivare la pratica degli sport invernali e il turismo montano. Si tratta di una tessera digitale multifunzionale pensata per semplificare e agevolare l'accesso ai comprensori sciistici della regione. Una delle tante iniziative per l’avvio della stagione promosse da Regione Lombardia in collaborazione con Anef Ski Lombardia, il Collegio Regionale dei Maestri di Sci. Il contributo regionale è di 428 mila euro.\r

Pubblico giovane\r

\"La nuova tessera - ha detto Picchi - è stata pensata per un pubblico giovane che ha bisogno di un aiuto per la promozione consente di sciare ottimizzando i costi. Cerchiamo di venire incontro alle persone il più possibile, promuovendo la montagna per godersi appieno la nostra Lombardia.\r

\r

\"E' uno strumento che permette di utilizzare tutti i comprensori lombardi, - ha detto Piazza - aiuta gli atleti, favorisce la pratica degli appassionati affinché ci sia nuovo impulso alla pratica dello sci. Una modalità tecnologicamente avanzata che offre anche un vantaggio economico perché la montagna sia fruibile da più persone possibili\".","post_title":"La Lombardia lancia la Ski'n Card Lombardia. Sciare in modalità pay per use","post_date":"2024-11-25T13:19:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732540794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 600 persone iscritte, 30 aziende partner, 15 media e un programma che ha visto l’intervento di 30 esperti italiani e internazionali. Sono i numeri dell'ultima Wellness Hospitality Conference organizzata presso l'Nh Collection CityLife da Teamwork Hospitality. Un appuntamento dedicato al mondo del benessere, alla sua evoluzione, ai trend che influenzano il settore, ai concept e alle innovazioni richieste dal comparto termale e dalle spa degli hotel, per soddisfare al meglio i servizi e le esigenze degli ospiti.\r

\r

“Nei prossimi anni, l’ambizione è di trasformare la Wellness Hospitality Conference in un evento globale, riconosciuto come il luogo d’incontro privilegiato per l’innovazione e la leadership nel settore - spiega il ceo di Teamwork, Mauro Santinato -. Vogliamo espandere la rete di collaborazioni internazionali, coinvolgere nuove realtà all’avanguardia e approfondire temi come la sostenibilità, la tecnologia nel mondo del benessere e le strategie per attrarre le nuove generazioni di viaggiatori. Inoltre, il nostro obiettivo è di rafforzare il ruolo dell’Italia come hub per la wellness hospitality, valorizzando la tradizione e il know-how tricolore, ma al contempo guardando al futuro con un approccio visionario”.\r

\r

Durante la conferenza, organizzata con tavole rotonde, seminari e interviste sono state affrontante diverse tematiche: la tourism e wellness economy; i trend immobiliari; la progettazione di una spa che sia di valore, ma anche sostenibile. A queste si sono aggiunte il nuovo concetto di medical spa e longevity oltre che l’applicazione della tecnologia e dell’innovazione nel settore benessere. Molti anche i case studies di successo che caratterizzano il panorama italiano e internazionale presentati, oltre alle preziose testimonianze di professionisti spa manager e spa consultants.","post_title":"Santinato, Teamwork: \"Vogliamo rendere la Wellness Hospitality Conference un evento globale\"","post_date":"2024-11-25T12:14:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732536861000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479687","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_113374\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Norwegian Jewel[/caption]\r

\r

Sono ben 38 le crociere in programma da novembre 2025 ad aprile 2026 che Norwegian Cruise Line ha annunciato di cancellare. Le modifiche riguardano principalmente tre navi della flotta Ncl. A cominciare dalla Jewel, il cui calendario avrebbe previsto una serie di 16 itinerari tra le cinque e le 14 notti nei Caraibi e a Bahamas tra il 23 novembre e il 5 aprile. La Star vedrà invece cancellata la sua intera stagione in Sud America e Antartide, per un totale di undici viaggi in programma dal 20 novembre 2025 al 14 aprile 2026.\r

\r

La Dawn non effettuerà poi le sue undici crociere previste tra il 2 novembre 2025 e il 12 aprile 2026 in Africa e Asia. Ncl non ha ancora rivelato quali saranno gli itinerari alternativi. I passeggeri coinvolti riceveranno il rimborso totale di quanto speso per la prenotazione, nonché uno sconto del 10% in Future Cruise Credit da spendersi nel caso di acquisto di una nuova crociera. La commissione degli agenti di viaggio sarà protetta per tutte le vendite pagate completamente in anticipo.\r

\r

Le modifiche al programma Norwegian Cruise Line riguardano inoltre anche la Sun, che vedrà cancellata per questioni di riposizionamento della flotta la propria partenza del 7 agosto 2025 nel Sud Pacifico, così come non si effettueranno più le crociere della Gateway in programma il 17 e il 21 agosto 2026.\r

\r

","post_title":"Ncl cancella quasi 40 crociere 2025-26 tra Caraibi, Asia, America del Sud e Africa","post_date":"2024-11-25T12:08:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732536494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'occasione perfetta per scoprire questa l'Arabia Saudita, grazie sia agli itinerari Alidays già consolidati, sia ad alcune novità pensare ad hoc per l'occasione. Riyadh si prepara infatti ad accogliere uno degli eventi più attesi del calcio nostrano: le fasi finali della Supercoppa Italiana. L'evento, che si terrà dal 2 al 6 gennaio 2025, vedrà sfidarsi quattro giganti del calcio, Atalanta, Inter, Milan e Juventus, in un torneo che promette spettacolo ed emozioni. L'operatore milanese ha quindi pensato a una serie di proposte che mirano a fondere l'evento sportivo con la cultura locale, includendo i biglietti per le partite della Supercoppa, hotel selezionati ed esperienze tra le più autentiche.\r

\r

Un'opportunità per lasciarsi conquistare dal fascino di Riyadh, moderna metropoli in continua evoluzione o dalla magia di Al'Ula con i suoi luoghi archeologici patrimonio Unesco, e dove il deserto racconta storie millenarie. Il tutto arricchito dalla proverbiale ospitalità saudita, che renderà il viaggio unico e indimenticabile.","post_title":"Alidays lancia le proposte ad hoc per la Supercoppa Italiana in programma a gennaio a Riyadh","post_date":"2024-11-25T11:52:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732535573000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair minaccia di ridurre del cinquanta per cento i suoi voli in Francia, a causa della forte tassazione appena approvata per il prossimo anno. Ciò significherebbe abbandonare completamente dieci aeroporti regionali.\r

\r

Ryanair a volte si limita a minacciare, ma altre volte mantiene ciò che promette, come sta accadendo in Germania, dove ha ridotto la propria presenza. Adesso è il turno della Francia, che ha approvato un forte aumento delle tasse sull'aviazione commerciale a partire da gennaio del prossimo anno.\r

\r

La tassa di solidarietà, come la chiamano loro, entra in vigore il 1° gennaio, ma ha degli effetti. \"Dobbiamo chiudere le rotte perché a questi ritmi non sono più economicamente sostenibili\", ha affermato Jason McGuinness, delegato irlandese in Francia.\r

Affermazione\r

Oggi in Francia un volo europeo paga 2,63 euro di tasse, che saliranno a 9,5 euro. Proprio mentre Air France deve accettarla, Ryanair afferma inequivocabilmente che \"i nostri aerei voleranno in paesi come la Spagna o la Polonia, dove questa tassa non esiste, o come l'Italia, l'Ungheria o la Svezia, che l'hanno abolita\", aggiunge la compagnia.\r

\r

La Francia ha già le prove che Ryanair a volte mette in atto le sue minacce perché ha chiuso definitivamente la sua base a Bordeaux, a causa dell'aumento dei prezzi aeroportuali.\r

\r

La low cost irlandese vola su 22 aeroporti regionali, di cui potrebbe restare solo in dodici. In alcuni casi questa decisione potrebbe essere costosa, come a Carcassonne dove nessun altro vola o a Limoges, dove vola solo un'altra compagnia aerea, ma con voli occasionali.\r

\r

Tuttavia, i tribunali francesi hanno interrogato molti aeroporti regionali che chiedono sussidi per rimanere aperti e poi sovvenzionano Ryanair per mantenere i suoi voli.","post_title":"Ryanair minaccia di dimezzare i voli in Francia per l'aumento delle tasse","post_date":"2024-11-25T11:21:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1732533675000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Germania la stagione che porta al Natale è ricca di tradizioni e di vivaci mercatini natalizi, dove vivere lo spirito delle feste anche in modo inaspettato, in un percorso alla scoperta delle regioni della Germania.\r

\r

Traben-Trarbach si trova in un’affascinante ansa della Mosella, a soli 45’ da Treviri: ogni anno nei weekend fino al primo gennaio, nelle cantine del XVI secolo viene allestito il mercatino natalizio del “Vino della Mosella”. Il progetto prevede degustazioni di vini pluripremiati insieme con piatti tipici, letture interessanti e un prezioso artigianato locale. Si vuole ridare vita alle prestigiose cantine della Mosella, che nel 900 hanno reso famoso questo territorio con il commercio del Riesling. La città offre anche un ricco programma di eventi culturali, tradizionali e musicali (https://www.mosel-wein-nachts-markt.de).\r

\r

L’Assia è una regione caratteristica della Germania centro occidentale, di cui Francoforte è la città più popolosa. Quest’anno, per celebrare il periodo dell’Avvento, è stata allestita la “City Alm”, un’accogliente baita sul tetto del parcheggio della Konstablerwache, da dove si ammira lo skyline della città. Negli ultimi giorni di novembre e per tutto il mese di dicembre intorno alla baita viene allestito il mercatino di Natale più alto di Francoforte, con un mix irresistibile di delizie culinarie, piatti rustici, birra alla spina, musica dal vivo e momenti di divertimento (https://www.visitfrankfurt.travel/erleben/feste-und-veranstaltungen/frankfurter-weihnachtsmarkt).\r

\r

A poco più di un’ora e mezza di viaggio da Francoforte si trova poi la città-castello di Schlitz dove nei fine settimana dell’Avvento, a partire quindi da domenica primo dicembre, viene accesa la candela più grande del mondo. È il torrione del castello Hinterburg, che viene decorato con grandi strisce colorate. Sulla cima centinaia di lampadine rappresentano la fiamma di una candela che, da 42m di altezza, risplende sul mercatino di Natale. I visitatori potranno anche partecipare a un nutrito programma di eventi come musica dal vivo, mostre ed esposizioni (www.schlitz.de#).\r

\r

Tra le colline innevate e della Foresta Nera e sotto gli imponenti archi del viadotto della ferrovia più ripida della Germania, la Höllentalbahn, si trova il pittoresco mercatino “Ravennaschlucht”. Oltre a una quarantina di curiose e tipiche bancarelle ospita l'ufficio postale di Natale, dove i bambini possono inviare la loro letterina dei desideri a Gesù Bambino (Christmas market in the Ravenna Gorge | Black Forest Highlands).\r

\r

Sempre nella Foresta Nera il municipio di Gegenbach si trasforma nel più grande calendario d’Avvento del mondo, composto da 24 immagini del famoso illustratore tedesco Olaf Hajek. Si apriranno una per volta la sera alle 18, e si potranno ammirare dal mercatino: l’Historischer Marktplatz (https://www.gengenbach.info/gengenbach-entdecken/adventskalender). Tra i Monti Metalliferi si trova il mercatino di Schwarzenberg, uno dei più antichi e romantici della Sassonia. Qui è possibiile seguire le parate delle fiabe, alla presenza di 146 musicisti e 320 figuranti (www.schwarzenberg.de). Per tornare ai tempi della Lega Anseatica si potrà invece raggiungere Brema e il tradizionale “Schlachte-Zauber” dove un mercato medievale con artigiani, giocolieri e musicisti accoglie i visitatori e la sera si accende di luce blu, trasformandosi in un villaggio di bucanieri (https://www.bremen.eu/tourism/culture-and-events/christmas-markets).\r

\r

Ogni anno a Rostock, sul mar Baltico, viene allestito il “Rostocker Weihnachtsmarkt”, oltre a uno speciale mercatino per i bambini presso la porta Kröpeliner Tor, dove tra le bancarelle si nascondono i personaggi delle fiabe (https://www.rostocker-weihnachtsmarkt.de/de/index/). Infine arriviamo a Mittenwald, sulla catena montuosa del Karwendel, a una ventina di chilometri da Garmisch-Partenkirchen. Il borgo bavarese, noto per le sue case affrescate con motivi sacri e profani e per l'arte liutaia - grazie a Matthias Klotz che imparò quest'arte a Cremona nel 1684 - nel periodo natalizio accoglie numerosi commercianti che, nelle loro capanne, vendono principalmente oggetti di artigianato e prodotti alpini, come articoli in lana e feltro, decorazioni per l'albero di Natale, giocattoli in legno e presepi (www.alpenwelt-karwendel.de).\r

\r

","post_title":"Germania: un Avvento alla scoperta dei mercatini di Natale più insoliti","post_date":"2024-11-25T10:55:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732532112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Polo aeroportuale del Nord-est ha aderito alla decima edizione dell'Open Factory - l'iniziativa promossa da ItalyPost e Corriere della Sera con il Gruppo Nem che punta a far conoscere al grande pubblico le imprese che generano valore per il Paese - con visite guidate negli scali di Venezia, Treviso e Verona.\r

Cento gli ospiti suddivisi fra i tre aeroporti che hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il “dietro le quinte” della complessa macchina organizzativa aeroportuale che da gennaio ad ottobre ha gestito complessivamente circa 16 milioni di passeggeri.\r

All’aeroporto Marco Polo di Venezia, la prima parte dell’incontro si è svolta in aula, dove il management dello scalo ha illustrato le prospettive di sviluppo contenute nel Master Plan 2037, con particolare riferimento alle soluzioni di sostenibilità ambientale. Si è passati quindi alla visita del piazzale aeromobili, dove i partecipanti hanno assistito alle fasi di atterraggio e decollo, visitando strutture operative fondamentali per l’attività dello scalo, tra cui il presidio dei Vigili del Fuoco e il sistema BHS (Baggage Handling System: gestione bagagli da stiva).\r

All’aeroporto Antonio Canova di Treviso, dopo una breve introduzione sulla storia e l’evoluzione negli anni dello scalo, la visita si è snodata lungo il terminal passeggeri, il piazzale aeromobili e la perimetrale della pista di volo. I Vigili del Fuoco hanno illustrato le loro attività e modalità di intervento in caso di situazioni di pericolo.\r

All’aeroporto Valerio Catullo di Verona l’incontro è iniziato con la presentazione del piano di sviluppo dello scalo e in particolare dello stato di avanzamento dei lavori del Progetto Romeo, il nuovo terminal partenze in corso di realizzazione e già parzialmente aperto ai passeggeri.\r

“L’interesse del nostro Gruppo a partecipare alla manifestazione Open Factory si motiva col piacere di far conoscere al territorio la complessità del lavoro sotteso alla conduzione ordinaria degli aeroporti da noi gestiti, di raccontare l’operatività di queste realtà così affascinanti nella loro complessità - ha spiegato il presidente del gruppo Save, Enrico Marchi -. Questa giornata, che mette in rete aziende dei più diversi settori, costituisce anche l’occasione per rappresentare ai nostri ospiti il valore del Polo Aeroportuale del Nord Est, che si esprime nelle sinergie create tra Venezia, Treviso, Verona e, per le merci, Brescia, mantenendo nel contempo la specificità di ciascuno scalo. Così Venezia, terzo aeroporto intercontinentale nazionale con voli diretti sul Nord America e sul Medio ed Estremo Oriente, Treviso, city airport base operativa di vettori low cost, che sostiene e alimenta importanti flussi di passeggeri, e Verona, che in questi anni sta accrescendo con voli e nuove infrastrutture il suo ruolo di riferimento di un’area particolarmente ricca e vivace. Un sistema il cui sviluppo è regolato da Master Plan che ne pianificano la crescita, con un approccio basato su sostenibilità e intermodalità”. ","post_title":"Polo aeroportuale del Nord-est: 100 ospiti alla decima edizione dell'Open Factory","post_date":"2024-11-25T09:09:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732525749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Klagenfurt, in Carinzia, l’avvicinarsi del Natale è un tempo luminoso: di tradizione e di gioia. L’antico centro rinascimentale accoglie i visitatori, incantandoli con la sua tipica atmosfera natalizia e offrendo percorsi guidati.\r

\r

Fino al 24 dicembre sarà allestito nella centrale Neuer Platz un mercatino caratteristico che offre manufatti artigianali, moda invernale, articoli da regalo e decorazioni natalizie, oltre a bevande e piatti regionali per riscaldarsi e rifocillarsi. Il vivace mercatino è solo uno degli eventi di un tempo ricco di spirito natalizio e di tradizioni di origine celtica, germanica e romana.\r

\r

Sabato 23 novembre alle 19 sfileranno i Krampus: imponenti figuranti vestiti di pelliccia, maschera di legno con corna e lingua sporgente, coda e zoccoli. Già dal 1600 accompagnano San Nicola. Nella mitologia di questi territori i Krampus sono dei demoni sconfitti dal santo e poi costretti a servirlo: il loro compito è quello di “spaventare” i bambini che sono stati cattivi, spingendoli a fare il bene.\r

\r

Il primo dicembre è la prima domenica d’Avvento, quando si accende una delle 4 candele che decorano le ghirlande fatte di rami d’abete intrecciati. Nei quattro fine settimana successivi il Lendhafen, la zona del porto sul Wörthersee, ospita l’Hafenknistern: un mercatino festoso dove l’atmosfera natalizia è arricchita da un variegato programma musicale. Si può godere l’attesa del Natale anche negli ambienti unici del museo all’aperto Maria Saal, che racconta le antiche usanze e i mestieri tradizionali della Carinzia.\r

\r

Il 6 dicembre è il giorno di San Nicola, che dona i dolcetti ai bambini che sono stati buoni: cioccolato, noci, mandarini e pan di zenzero, ma anche piccoli regali finiscono nelle calze e nei piatti che i piccoli mettono davanti alla porta o sulla finestra la sera precedente. Il 7, il 14 e il 21 dicembre a Klagenfurt ricorrono alcuni degli appuntamenti del ricco programma proposto dalla Cattedrale di San Pietro e Paolo con le “Rorate”: le messe mattutine a lume di candela dell’Avvento, seguite dalla colazione.\r

\r

Il 13 dicembre intorno al Wörthersee si celebra anche la festa di Santa Lucia che a Siracusa, in Sicilia, oltre 1.700 anni fa, si prese cura dei cristiani perseguitati: portava una corona di candele sul capo per vedere la strada mentre assisteva i rifugiati nelle catacombe e ancora oggi viene ricordata accendendo una candela sul davanzale delle finestre. Tanti poi gli appuntamenti per i bambini, i concerti e i cori, da scoprire sul sito www.visitklagenfurt.at. Dopo l’atteso Natale, infine, dal 27 al 31 dicembre si aspetterà il nuovo anno con il Mercatino di Capodanno in Neuer Platz: tutti i giorni dalle 10:00 fino alle 23:00, ma il 31 dicembre 2024 fino alle ore 24.00.\r

\r

[gallery ids=\"479530,479532,479534\"]","post_title":"L’attesa del Natale in Carinzia, tra mercatini, musica e tanta tradizione","post_date":"2024-11-22T14:00:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732284032000]}]}}