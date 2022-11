Albatravel e Turismo Irlandese insieme per sfruttare le opportunità dei nuovi voli da Roma e Genova Nuova partnership tra il gruppo Albatravel e Turismo Irlandese. Una collaborazione inedita che verrà festeggiata con due eventi a tema in programma a Genova l’8 novembre, all’Irish Pub, e a Roma il 17 novembre presso il Trinity College. Si parlerà di Irlanda con le agenzie, presentando le destinazioni più importanti, le attività e i tour e tutti i servizi attivi per scoprila al meglio.

“Siamo orgogliosi che Turismo Irlandese abbia scelto noi come partner, a riprova della forza distributiva che oggi l’azienda possiede e alla fiducia che ogni giorno le agenzie ci riservano – commenta il direttore vendite di Albatravel, Luca Riminucci -. L’Irlanda è ormai una meta sempre più di tendenza, con grandi potenzialità ancora da scoprire, adatta ai giovani come alle famiglie e con servizi di alto livello ricettivo, buon cibo e divertimento. Noi potremo rispondere a qualsiasi esigenza grazie a un’ampia offerta di hotel disponibili nella nostra nuova piattaforma. Ma non solo: saremo in grado di presidiare il mercato grazie anche all’offerta di tour, short break e servizi ancillari per proposte su misura“. “L’Irlanda è una meta di viaggio da vivere 12 mesi l’anno, e i nuovi collegamenti aerei Genova – Dublino e Roma – Cork permetteranno ai visitatori di vivere destinazioni ed esperienze inedite e di raggiungere il Paese tutto l’anno – aggiunge la direttrice dell’ente in Italia, Marcella Ercolini -. Siamo molto lieti di presentare, in collaborazione con Albatravel, la destinazione Irlanda e le città di Cork e Dublino d’inverno direttamente alle agenzie, nei due eventi di Genova e Roma”.

