Al via il prossimo sabato 18 settembre l’edizione 2021 del Gardaland Oktoberfest

Profumi, sapori e balli ma anche decorazioni speciali come grandi boccali, enormi fusti di birra, drappi e bandierine, rallegreranno gli spazi del parco di divertimenti gardesano in occasione dell’edizione 2021 del Gardaland Oktoberfest. In programma da sabato 18 settembre a domenica 3 ottobre, l’evento ispirato alla tradizione bavarese darà l’occasione ai visitatori di gustare le specialità eno-gastronomiche più conosciute, oltre che di divertirsi sulle attrazioni del parco.

Per entrare ancora di più nell’atmosfera, ad accogliere i visitatori ogni mattina vi sarà il Welcome Show con protagonisti Prezzemolo e i ballerini, per l’occasione vestiti nei tipici costumi bavaresi, mentre la Kapuziner Bier Band allieterà le vie del parco con allegre canzoni. Nei giorni feriali l’orario di apertura sarà dalle ore 10 alle 17, mentre il sabato l’apertura si estenderà fino alle 21 e la domenica fino alle 20. A completare l’offerta di divertimento nel parco, uno sconto del 20% sul pernottamento al Gardaland Hotel o al Gardaland Adventure Hotel, interamente tematizzato, con sanificazione della camera e trattamento all’ozono.