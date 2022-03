Al via il 14 marzo un webinar Boscolo ad hoc dedicato alle adv CartOrange

Un’occasione per fare il punto sui prodotti Boscolo, dalla linea dei viaggi guidati all’intera programmazione che, in un sito sempre in aggiornamento, si modula su un prodotto dinamico in termini di offerta e prezzi di vendita e sulla scelta di una qualità sempre più elevata nei servizi. L’operatore padovano ha organizzato per il prossimo 14 marzo un webinar su misura dedicato a tutte le agenzie affiliate CartOrange. “Un’iniziativa con cui rinnoviamo un’importante collaborazione volta alla ripartenza della stagione dei viaggi”, racconta dalla proprietà Elisa Boscolo.

Il massimo di 30 partecipanti a bordo dei pullman esclusivi Boscolo e la formula di trasferimenti condivisi delle partenze sottocasa sono alcuni dei temi che verranno trattati, assieme a quello più strettamente tecnico del prezzo finito, che nella politica commerciale dell’operatore si affianca all’early booking della campagna Prenota Prima attualmente in corso. Il direttore della programmazione, Domenico Cocozza, presenterà inoltre tutte le novità del prodotto Boscolo 2022, che includono la nuova linea delle vacanze slow in Italia e in Europa. Il webinar sarà seguito da un successivo incontro con le agenzie CartOrange, legato alla presentazione e alla formazione tecnica sulla nuova piattaforma del to.