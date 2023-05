African Explorer: alla scoperta del Sudafrica sulle ali di Ethiopian Airlines Il continente a sud del Mediterraneo torna prepotente alla ribalta e African Explorer ha messo a punto una programmazione intensa per i prossimi mesi. “Le quote dei tour variano a seconda del numero delle notti e del tipo di hotel scelto – sottolinea il direttore del to, Alessandro Simonetti -. Le esperienze sono sempre in lingua italiana e prevedono tra le altre cose momenti immersivi nella natura del Sudafrica, come la visita all’Hesc, l’Hoedspruit endangered species centre, dove vengono accolti e allevati i cuccioli degli animali in difficoltà prima di essere reinseriti nella savan; o come quella al centro di ricerca Elephant Whispers, dove si vivono esperienze interattive con i pachidermi: si trova nella regione di Mpumalanga, dove c’è il terzo più grande canyon del mondo. Si possono poi anche vedere le balene, oppure camminare lungo i filari della Winelands, la regione dei vini”. African Explorer è nato nel 1972. “Essere specializzati in una destinazione ci permette di dare al cliente la consulenza che cerca – prosegue Simonetti -. Organizziamo tour a partenza garantita e viaggi su misura grazie al rapporto costruito negli anni con i nostri fornitori. Io personalmente ho iniziato a frequentare l’Africa quando avevo quattro anni. Ne è nata una storia d’amore, perché è una terra meravigliosa, come lo sono gli africani. Inoltre l’Africa è un paese politicamente stabile e sicuro, anche dal punto di vista sanitario”. African Explorer ha quindi messo a punto un modello turistico che prevede tour con numeri di partecipanti ridotti: “Si apprezza di più quando si è in pochi – conclude Simonetti -. E oltre alla natura ci sono gli elementi culturali: nei tour in Sudafrica includiamo per esempio sempre la visita a Soweto con il museo dell’Apartheid e, quando le condizioni del mare lo permettono, anche a Robben Island, dove si trova il carcere in cui è stato detenuto il presidente Nelson Mandela dal 1964 al 1982. Ci prendiamo infine cura di ogni aspetto del viaggio: per raggiungere le varie destinazioni lavoriamo con Ethiopian Airlines, prima compagnia aerea africana, che è nata oltre 75 anni fa per collegare il continente al resto del mondo”.





Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446268 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il continente a sud del Mediterraneo torna prepotente alla ribalta e African Explorer ha messo a punto una programmazione intensa per i prossimi mesi. "Le quote dei tour variano a seconda del numero delle notti e del tipo di hotel scelto - sottolinea il direttore del to, Alessandro Simonetti -. Le esperienze sono sempre in lingua italiana e prevedono tra le altre cose momenti immersivi nella natura del Sudafrica, come la visita all’Hesc, l'Hoedspruit endangered species centre, dove vengono accolti e allevati i cuccioli degli animali in difficoltà prima di essere reinseriti nella savan; o come quella al centro di ricerca Elephant Whispers, dove si vivono esperienze interattive con i pachidermi: si trova nella regione di Mpumalanga, dove c’è il terzo più grande canyon del mondo. Si possono poi anche vedere le balene, oppure camminare lungo i filari della Winelands, la regione dei vini". African Explorer è nato nel 1972. "Essere specializzati in una destinazione ci permette di dare al cliente la consulenza che cerca - prosegue Simonetti -. Organizziamo tour a partenza garantita e viaggi su misura grazie al rapporto costruito negli anni con i nostri fornitori. Io personalmente ho iniziato a frequentare l’Africa quando avevo quattro anni. Ne è nata una storia d’amore, perché è una terra meravigliosa, come lo sono gli africani. Inoltre l’Africa è un paese politicamente stabile e sicuro, anche dal punto di vista sanitario". African Explorer ha quindi messo a punto un modello turistico che prevede tour con numeri di partecipanti ridotti: "Si apprezza di più quando si è in pochi - conclude Simonetti -. E oltre alla natura ci sono gli elementi culturali: nei tour in Sudafrica includiamo per esempio sempre la visita a Soweto con il museo dell’Apartheid e, quando le condizioni del mare lo permettono, anche a Robben Island, dove si trova il carcere in cui è stato detenuto il presidente Nelson Mandela dal 1964 al 1982. Ci prendiamo infine cura di ogni aspetto del viaggio: per raggiungere le varie destinazioni lavoriamo con Ethiopian Airlines, prima compagnia aerea africana, che è nata oltre 75 anni fa per collegare il continente al resto del mondo". [gallery ids="446270,446275,446271,446273,446272,446274"] [post_title] => African Explorer: alla scoperta del Sudafrica sulle ali di Ethiopian Airlines [post_date] => 2023-05-24T12:51:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684932671000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante novità in casa Volonline che acquisisce nuovi partner finanziari, a cui va il 15% del gruppo, tramite un processo di aumento di capitale. L’operazione, annunciata oggi dal ceo e founder Luigi Deli, che resta saldamente azionista di maggioranza con più dell’80% delle quote, mentre circa il 5% è di Mario Malerba, presidente del network Team Valore, risponde all’esigenza di finanziare la crescita del gruppo. Al momento non è stata rivelata l'identità degli investitori finanziari coinvolti. La compagnia, nei soli primi quattro mesi di quest’anno, ha totalizzato i ricavi dell’intero 2022: anno in cui si erano già recuperati i volumi pre-pandemia. L’operatore specializzato in viaggi tailor made di medio e lungo raggio, che dà il nome all’intero gruppo, vale in particolare circa il 50% degli oltre 65 milioni di euro di giro di affari complessivo da gennaio ad aprile del 2023; la business unit della biglietteria si attesta invece sui 20 milioni, mentre Mister Holiday, con la sua rete di agenzie di viaggio, supera gli 11 milioni e il broker di contratti alberghieri Reisenplatz si attesta su 3,5 milioni. “Nel 2023 prevediamo di raddoppiare i ricavi conseguiti nel 2022 e ci attendiamo di crescere di un ulteriore 50% durante l’anno successivo - spiega lo stesso Deli -. Puntiamo, inoltre, sempre più a internazionalizzare i nostri servizi e continueremo a rafforzare la struttura tecnologica. Tutto ciò ha bisogno di un boost, che in questo momento abbiamo ritenuto potesse essere fornito anche da un rafforzamento patrimoniale della società, attraverso un apporto di capitale da parte di investitori finanziari”. In una congiuntura di mercato contrassegnata da una marcata tendenza al sotto data e dove il ticket medio cresce in valore, principalmente a causa del trasporto aereo che propone sempre meno voli e sempre più cari, il gruppo Volonline, prosegue Deli, è riuscito ad andare incontro alle nuove esigenze della domanda: “Prima della pandemia le prenotazioni sotto data erano il 20-22% del totale, oggi arriviamo a superare il 50%: un trend dovuto sicuramente al forte di clima di incertezza che si respira a livello internazionale. In questo contesto risulta vincente poter contare su un impianto tecnologico che consente di dare alle agenzie riscontro immediato sulle richieste dei loro clienti”. L’altra grande tendenza vede una forte destagionalizzazione, frutto ancora una volta dell’incertezza e del timore generalizzato che l’estate porti i prezzi a lievitare oltre le capacità di spesa. Il mese di aprile si intesta così un fatturato superiore al mese di agosto dello scorso anno, premiando destinazioni che vanno dall’Egitto di Teorema Vacanze fino alle grandi capitali di New York, Parigi e Dubai per Volonclick, per arrivare sino alla crescente domanda per Africa, Oceano Indiano, Oriente e Stati Uniti, soddisfatta da Volonline. [post_title] => Nuovi partner finanziari per Volonline: a loro il 15% della società [post_date] => 2023-05-24T12:11:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684930315000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446227 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ospitato nel Drechsler Palace, precedentemente sede dell'institute of Ballet, il W Budapest segnerà il prossimo luglio il debutto dell'omonimo brand di casa Marriott in Ungheria. L'hotel, per cui sono già aperte le prenotazioni, si trova in Andrassy Avenue, la via dello shopping più lussuosa della città e patrimonio mondiale Unesco. La struttura disporrà di 151 camere e suite, un destination bar, una W lounge rivisitata, una programmazione locale e un nuovo ristorante di ispirazione asiatica chiamato Nightingale, che prende il nome dall'opera omonima di Igor Stravinsky. "Con un ricco patrimonio architettonico e storico, Budapest offre una miscela variegata di influenze culturali e avventure gastronomiche che la rendono la destinazione perfetta per la nostra prima apertura nell'Europa orientale - sottolinea Jenni Benzaquen, svp Europe, Middle East and Africa brand portfolio di Marriott International -. Siamo entusiasti dell'arrivo di W Hotels in Ungheria, che sarà caratterizzato da un’evoluzione e un design innovativo del brand”. [gallery ids="446240,446241,446242"] [post_title] => Il brand W di casa Marriott si espande in Ungheria: in arrivo a luglio una struttura a Budapest [post_date] => 2023-05-24T10:56:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684925786000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono in programma a giugno e a ottobre gli appuntamenti con le crociere Costa in collaborazione con gli Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana (Apei), associazione capitanata da Iginio Massari. Dal 9 al 16 giugno, in particolare, la Toscana sarà protagonista della crociera - eventi Massari racconta Iginio: un itinerario di una settimana nel Mediterraneo, alla presenza dello stesso Massari e dei maestri Apei, che ogni giorno proporranno agli ospiti a bordo workshop dedicati alla pasticceria. La crociera, in partenza da Genova, visiterà alcune delle più belle destinazioni tra Italia Francia e Spagna, come Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Roma. Sarà un vero e proprio viaggio nel viaggio alla scoperta del percorso personale e professionale del maestro Massari, con l’opportunità di assaggiare alcuni dei suoi dolci più celebri. Previsti anche dei momenti per gli ospiti più piccoli, attraverso la lettura di favole scritte per accompagnarli in un mondo di dolci fantasie. In omaggio saranno distribuiti volumi della collana Dolce è la vita, che Massari autograferà agli ospiti. Il secondo appuntamento è la nuova edizione di Panettone Senza Confini, che per il terzo anno consecutivo sale a bordo di una nave Costa. Dal 21 al 31 ottobre, la Fascinosa ospiterà la sfida dedicata al dolce più rappresentativo del nostro paese, con 15 pasticcerie in gara, provenienti da tutto il mondo. L’itinerario di dieci giorni, con partenza e arrivo a Savona, prevede tappe a Marsiglia, Malaga, Cadice, Lisbona, Gibilterra e Valencia. La crociera permetterà agli ospiti di assaggiare il panettone in vari modi, tradizionale e al cioccolato, sottoforma di gelato e dessert al piatto. I crocieristi saranno inoltre protagonisti della sfida, chiamati a decretare il migliore panettone al cioccolato. Per il miglior panettone tradizionale è invece prevista una giuria di maestri Apei, presieduta sempre da Massari. [post_title] => Il maestro Iginio Massari torna a bordo delle navi Costa per due crociere all'insegna del gusto [post_date] => 2023-05-23T12:49:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684846195000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446172 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un ventaglio di proposte che regaleranno a tutti i visitatori l’opportunità di vivere e scoprire un paese affascinante, ricco di una tradizione attaccata alle sue radici, di storia millenaria e di paesaggi naturali mozzafiato. Alpitour World scommette sulla Turchia in vista della prossima estate. Impossibile, parlando di questa destinazione, non visitare Istanbul, grazie tra gli altri al tour Magia d’Oriente di Alpitour e al tour Tesori d’Oriente di Francorosso: due itinerari esclusivi con partenze garantite di sette notti per scoprire le principali attrazioni storico culturali e paesaggistiche della Turchia. A questi si aggiungono Voyager Turchia e Orme Ottomane, i due itinerari pensati da Turisanda e Made, brand dedicati al segmento luxury della divisione tour operating del gruppo Alpitour. A Bodrum, vivace cittadina turistica ricca di storia e tradizione, conosciuta come la Saint-Tropez della costa Egea, gli amanti del mare potranno inoltre scegliere tra numerose nuove proposte: dall’Alpiclub Kairaba Bodrum Imperial e dal Ciaoclub Armonia Holiday Village, complessi 5 stelle proposti da Alpitour, fino al Seaclub Samara e Searesort Kefaluka Resort di Francorosso, capaci di coniugare il piacere di una vacanza di lusso con una full immersion nella natura. Bodrum è anche il punto di partenza dell’esclusivo itinerario in caicco, celebre barca bialbero in legno di origine turca, alla scoperta delle suggestive baie della costa Turchese, presente nell’offerta di Alpitour con l'Alpiblu Caicco Turchese e in quella Francorosso con Intour Bodrum e la costa turca in caicco. Ma tante sono le attività e gli itinerari suggeriti per l’estate da Alpitour World alla scoperta della Turchia, grazie a una programmazione che abbraccia tutti i target di mercato: da chi ricerca i comfort di un club a chi predilige vivere esperienze su misura e visitare luoghi straordinari attraverso tour e hotel esclusivi. Dal 12 giugno fino al 25 settembre la Turchia sarà raggiungibile grazie a voli diretti su Bodrum, ogni lunedì da Milano Malpensa e nei lunedì di alta stagione da Roma Fiumicino e Verona, oltre che da Bari e Napoli ogni giovedì. “E’ con immenso piacere che si torna a esplorare uno dei Paesi più affascinanti del Mediterraneo – sottolinea la destination manager Turchia, mainstream division, Elisa Mana -. Abbiamo attentamente selezionato un variegato portafoglio di prodotti che permette di soddisfare le esigenze di filosofia di vacanza e di budget di tutti: dagli amanti della storia antica e della tradizione grazie ai nostri programmi itineranti; alle famiglie, coppie, senior alla ricerca di un angolo di relax in villaggi con il nostro staff di animazione e formule ultra tutto incluso; oltre agli amanti del mare e della natura per una vacanza alternativa ed esperienziale a bordo del caicco”. [post_title] => La Turchia protagonista dell'estate di Alpitour World [post_date] => 2023-05-23T11:36:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684841777000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => American Airlines e JetBlue sono costrette a sciogliere la loro partnership (Northeast Alliance) entro i prossimi 30 giorni, dopo che un giudice statunitense ha dato ragione al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in una causa legale, che ha bollato come anti concorrenziale l'alleanza. "Questi due potenti vettori agiscono come un'unica entità nelNord-est, ripartendo i mercati tra di loro e sostituendo la piena concorrenza con un'ampia cooperazione", ha dichiarato il giudice Leo Sorokin, della Corte distrettuale del Massachusett, nella sua sentenza. "I querelanti hanno dimostrato in modo convincente che questo accordo altera in modo sostanziale l'equilibrio competitivo in un settore altamente concentrato". Sei Stati e il Distretto di Columbia si sono uniti al DOJ per presentare la causa antitrust nel settembre 2021 e il processo si è svolto tra settembre e novembre dello scorso anno. La partnership è cominciata con le operazioni a Boston e nei tre principali aeroporti dell'area di New York. Nel gennaio 2023, i dirigenti di JetBlue hanno dichiarato che l'alleanza era diventata redditizia e nell'aprile 2023 avrebbero operato 290 voli combinati dell'alleanza al Jfk International di New York, 190 al LaGuardia e 220 al Logan International di Boston. Il Doj ha sostenuto che l'alleanza è una "fusione di fatto" e Sorokin ha concordato, sottolineando nella sua sentenza quella che ha definito la natura anti concorrenziale della partnership. [post_title] => American Airlines e JetBlue costrette a sciogliere l'alleanza strategica [post_date] => 2023-05-23T10:19:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684837163000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446139 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha siglato un codeshare con Air Seychelles che consente ai passeggeri di entrambi i network di viaggiare senza interruzioni verso l'arcipelago dell'oceano Indiano. Qatar Airways serve oltre 160 destinazioni in tutto il mondo e collega facilmente i viaggiatori provenienti da Africa, America, Asia ed Europa in direzione e in partenza dalle Seychelles attraverso l'hub di Doha, l'Hamad International Airport; inoltre, i soci del Qatar Airways Privilege Club possono accumulare e spendere Avios in quasi 200 punti vendita del Qatar Duty Free. Attualmente, la compagnia opera un volo giornaliero tra Doha e l'aeroporto di Mahé, vicino alla capitale Victoria, con arrivo al mattino e partenza serale. Grazie al nuovo accordo, Qatar Airways apporrà il proprio codice sui voli operati da Air Seychelles tra Mahé e Praslin, consentendo ai passeggeri di proseguire il viaggio comodamente con un'unica prenotazione. Praslin ospita l'incontaminata Riserva Naturale Vallée de Mai, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, oltre a spiagge idilliache come Anse Georgette e Anse Lazio. [post_title] => Qatar Airways ed Air Seychelles siglano un nuovo codeshare [post_date] => 2023-05-23T09:59:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684835947000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446118 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è chiusa ieri la tre giorni di VisiTuscia Expo, l'iniziativa che ha visto le realtà istituzionali e private del territorio della Tuscia protagoniste di un programma di attività alla scoperta del territorio per i rappresentanti della stampa di settore e non. Il tema di quest’anno è stato il “Turismo di Ritorno – Alla scoperta delle Origini”, un approfondimento pensato nel quadro dei progetti sostenuti anche dal Governo e dalla Regione Lazio. Il programma ha previsto la visita di Capodimonte con visita ai Giardini pensili della Rocca Farnese e del Museo della navigazione nelle acque interne, la visita di Marta e del Borgo dei Pescatori, con pranzo a base di prodotti tipici della tradizione locale, illustrati dallo chef Danilo Ciavattini. A seguire, visita del Museo del Vino a Castiglione in Teverina e collegamento con le rappresentanze delle Associazioni degli italiani all'estero, con cena a base di ingredienti tipici e vini del territorio, accompagnati dai prodotti dell'Antica Norcineria Morelli. L'ultima giornata ha visto gli ospiti in visita a Viterbo, la Città dei Papi, dove sono stati guidati tra gli stand della manifestazione "Assaggi" per poi fermarsi a pranzo presso l'Azienda Agricola Monte Jugo Bistrot di Campagna, tra le prime per la produzione di formaggi e prodotti caprini. Expo Tuscia Valorizzare il territorio della Tuscia, cuore dell'Italia dall'importante patrimonio artistico, storico, culturale, esperienziale e gastronomico. È questa la missione di Expo Tuscia, DMO nata con il contributo della Regione Lazio che rappresenta un innovativo progetto tematico e territoriale. "L'iniziativa nasce da un'importante considerazione - spiega Vincenzo Peparello, presidente della DMO -: oggi è in atto un profondo cambiamento del mercato distributivo che ha portato all'affermazione di nuovi bisogni e di stili di vita in una società mutata dalla pandemia. Un'evoluzione che ha coinvolto profondamente il segmento dei viaggi e della scoperta dei territori da parte di un turista nuovo. Si è reso così necessario interpretare e affrontare questo cambiamento - continua Peparello -: da questa consapevolezza è nata la DMO, che si pone come strumento per innescare processi virtuosi in grado di coniugare marketing territoriale e imprenditoriale mediante azioni mirate, con una rinnovata convergenza tra attori pubblici e privati". La DMO in questo scenario diventa un efficace strumento attuativo per gli obiettivi strategici inseriti anche nei piani di sviluppo del turismo della Regione Lazio, come la ridistribuzione dei flussi, la destagionalizzazione e l'aumento della durata del soggiorno sul territorio. Claudiana Di Cesare [post_title] => VisiTuscia Expo: tre giorni alla scoperta del turismo delle origini in Tuscia [post_date] => 2023-05-22T15:06:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684767974000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Buenos Aires è una città vitale, aperta al futuro, con radici che affondano nel passato e raccontano la storia dell’Argentina e le sue tradizioni. «A Buenos Aires ogni turista può trovare quello che cerca: è una città da scoprire nei suoi tanti quartieri tradizionali e moderni, con un’offerta che va dalla cultura alla gastronomia (con oltre 7000 bar e ristoranti), dalla scoperta del tango al gioco del polo (celebrato ogni anno da settembre a dicembre nel Campeonato Argentino Abierto)» sottolinea Maria Laura Pierini, direttore della promozione di Visit Buenos Aires: un efficace connubio tra il Governo della città di Buenos Aires, il settore pubblico e il settore privato. Ad oggi l'andamento dei flussi turistici «è molto positivo: stiamo recuperando al 52,53% del dato pre-pandemia. Buenos Aires si raggiunge in 12/14 ore di volo grazie a numerosi collegamenti: abbiamo la compagnia di bandiera Aerolineas Argentínas e poi Air Europa, Iberia, Level, Ita Airways, Air France-Klm e Lufthansa. L'Italia è uno dei mercati principali per la città e i viaggiatori italiani si collocano all'ottavo posto per numero di arrivi, grazie anche a voli diretti in partenza da Roma con Aerolíneas Argentinas e Ita». Una destinazione «che merita almeno 3,4 notti di sosta; poi i visitatori potranno scoprire il resto dell’Argentina» prosegue Pierini perché, seguendo un trend del turismo molto attuale, anche Buenos Aires offre ai suoi ospiti tante esperienze: «L’anima della nostra città si esprime nella bellezza del tango, da danzare nelle milonga, e nell’architettura tradizionale dei “bares notables”, dove i mobili sono decorati nel classico Fileteado Porteño, lo stile artistico tipico di Buenos Aires che è patrimonio dell’Unesco dal 2015 e che viene insegnato ai visitatori. E ancora arte, architettura e sport, fondamentale nella promozione turistica della città, con le grandi maratone organizzate a luglio e agosto tra le strade della capitale. [gallery ids="446098,446103,446101,446099,446100,446102"] [post_title] => Buenos Aires: la vivace metropoli argentina dove incontrare tradizione e innovazione [post_date] => 2023-05-22T13:23:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684761792000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "african explorer alla scoperta del sudafrica sulle ali di ethiopian airlines" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1382,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il continente a sud del Mediterraneo torna prepotente alla ribalta e African Explorer ha messo a punto una programmazione intensa per i prossimi mesi. \"Le quote dei tour variano a seconda del numero delle notti e del tipo di hotel scelto - sottolinea il direttore del to, Alessandro Simonetti -. Le esperienze sono sempre in lingua italiana e prevedono tra le altre cose momenti immersivi nella natura del Sudafrica, come la visita all’Hesc, l'Hoedspruit endangered species centre, dove vengono accolti e allevati i cuccioli degli animali in difficoltà prima di essere reinseriti nella savan; o come quella al centro di ricerca Elephant Whispers, dove si vivono esperienze interattive con i pachidermi: si trova nella regione di Mpumalanga, dove c’è il terzo più grande canyon del mondo. Si possono poi anche vedere le balene, oppure camminare lungo i filari della Winelands, la regione dei vini\".\r

\r

African Explorer è nato nel 1972. \"Essere specializzati in una destinazione ci permette di dare al cliente la consulenza che cerca - prosegue Simonetti -. Organizziamo tour a partenza garantita e viaggi su misura grazie al rapporto costruito negli anni con i nostri fornitori. Io personalmente ho iniziato a frequentare l’Africa quando avevo quattro anni. Ne è nata una storia d’amore, perché è una terra meravigliosa, come lo sono gli africani. Inoltre l’Africa è un paese politicamente stabile e sicuro, anche dal punto di vista sanitario\".\r

\r

African Explorer ha quindi messo a punto un modello turistico che prevede tour con numeri di partecipanti ridotti: \"Si apprezza di più quando si è in pochi - conclude Simonetti -. E oltre alla natura ci sono gli elementi culturali: nei tour in Sudafrica includiamo per esempio sempre la visita a Soweto con il museo dell’Apartheid e, quando le condizioni del mare lo permettono, anche a Robben Island, dove si trova il carcere in cui è stato detenuto il presidente Nelson Mandela dal 1964 al 1982. Ci prendiamo infine cura di ogni aspetto del viaggio: per raggiungere le varie destinazioni lavoriamo con Ethiopian Airlines, prima compagnia aerea africana, che è nata oltre 75 anni fa per collegare il continente al resto del mondo\".\r

\r

[gallery ids=\"446270,446275,446271,446273,446272,446274\"]","post_title":"African Explorer: alla scoperta del Sudafrica sulle ali di Ethiopian Airlines","post_date":"2023-05-24T12:51:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684932671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità in casa Volonline che acquisisce nuovi partner finanziari, a cui va il 15% del gruppo, tramite un processo di aumento di capitale. L’operazione, annunciata oggi dal ceo e founder Luigi Deli, che resta saldamente azionista di maggioranza con più dell’80% delle quote, mentre circa il 5% è di Mario Malerba, presidente del network Team Valore, risponde all’esigenza di finanziare la crescita del gruppo. Al momento non è stata rivelata l'identità degli investitori finanziari coinvolti.\r

\r

La compagnia, nei soli primi quattro mesi di quest’anno, ha totalizzato i ricavi dell’intero 2022: anno in cui si erano già recuperati i volumi pre-pandemia. L’operatore specializzato in viaggi tailor made di medio e lungo raggio, che dà il nome all’intero gruppo, vale in particolare circa il 50% degli oltre 65 milioni di euro di giro di affari complessivo da gennaio ad aprile del 2023; la business unit della biglietteria si attesta invece sui 20 milioni, mentre Mister Holiday, con la sua rete di agenzie di viaggio, supera gli 11 milioni e il broker di contratti alberghieri Reisenplatz si attesta su 3,5 milioni.\r

\r

“Nel 2023 prevediamo di raddoppiare i ricavi conseguiti nel 2022 e ci attendiamo di crescere di un ulteriore 50% durante l’anno successivo - spiega lo stesso Deli -. Puntiamo, inoltre, sempre più a internazionalizzare i nostri servizi e continueremo a rafforzare la struttura tecnologica. Tutto ciò ha bisogno di un boost, che in questo momento abbiamo ritenuto potesse essere fornito anche da un rafforzamento patrimoniale della società, attraverso un apporto di capitale da parte di investitori finanziari”.\r

\r

In una congiuntura di mercato contrassegnata da una marcata tendenza al sotto data e dove il ticket medio cresce in valore, principalmente a causa del trasporto aereo che propone sempre meno voli e sempre più cari, il gruppo Volonline, prosegue Deli, è riuscito ad andare incontro alle nuove esigenze della domanda: “Prima della pandemia le prenotazioni sotto data erano il 20-22% del totale, oggi arriviamo a superare il 50%: un trend dovuto sicuramente al forte di clima di incertezza che si respira a livello internazionale. In questo contesto risulta vincente poter contare su un impianto tecnologico che consente di dare alle agenzie riscontro immediato sulle richieste dei loro clienti”.\r

\r

L’altra grande tendenza vede una forte destagionalizzazione, frutto ancora una volta dell’incertezza e del timore generalizzato che l’estate porti i prezzi a lievitare oltre le capacità di spesa. Il mese di aprile si intesta così un fatturato superiore al mese di agosto dello scorso anno, premiando destinazioni che vanno dall’Egitto di Teorema Vacanze fino alle grandi capitali di New York, Parigi e Dubai per Volonclick, per arrivare sino alla crescente domanda per Africa, Oceano Indiano, Oriente e Stati Uniti, soddisfatta da Volonline.","post_title":"Nuovi partner finanziari per Volonline: a loro il 15% della società","post_date":"2023-05-24T12:11:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684930315000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446227","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ospitato nel Drechsler Palace, precedentemente sede dell'institute of Ballet, il W Budapest segnerà il prossimo luglio il debutto dell'omonimo brand di casa Marriott in Ungheria. L'hotel, per cui sono già aperte le prenotazioni, si trova in Andrassy Avenue, la via dello shopping più lussuosa della città e patrimonio mondiale Unesco. La struttura disporrà di 151 camere e suite, un destination bar, una W lounge rivisitata, una programmazione locale e un nuovo ristorante di ispirazione asiatica chiamato Nightingale, che prende il nome dall'opera omonima di Igor Stravinsky.\r

\r

\"Con un ricco patrimonio architettonico e storico, Budapest offre una miscela variegata di influenze culturali e avventure gastronomiche che la rendono la destinazione perfetta per la nostra prima apertura nell'Europa orientale - sottolinea Jenni Benzaquen, svp Europe, Middle East and Africa brand portfolio di Marriott International -. Siamo entusiasti dell'arrivo di W Hotels in Ungheria, che sarà caratterizzato da un’evoluzione e un design innovativo del brand”.\r

\r

[gallery ids=\"446240,446241,446242\"]\r

\r

","post_title":"Il brand W di casa Marriott si espande in Ungheria: in arrivo a luglio una struttura a Budapest","post_date":"2023-05-24T10:56:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684925786000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono in programma a giugno e a ottobre gli appuntamenti con le crociere Costa in collaborazione con gli Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana (Apei), associazione capitanata da Iginio Massari. Dal 9 al 16 giugno, in particolare, la Toscana sarà protagonista della crociera - eventi Massari racconta Iginio: un itinerario di una settimana nel Mediterraneo, alla presenza dello stesso Massari e dei maestri Apei, che ogni giorno proporranno agli ospiti a bordo workshop dedicati alla pasticceria. La crociera, in partenza da Genova, visiterà alcune delle più belle destinazioni tra Italia Francia e Spagna, come Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Roma. Sarà un vero e proprio viaggio nel viaggio alla scoperta del percorso personale e professionale del maestro Massari, con l’opportunità di assaggiare alcuni dei suoi dolci più celebri. Previsti anche dei momenti per gli ospiti più piccoli, attraverso la lettura di favole scritte per accompagnarli in un mondo di dolci fantasie. In omaggio saranno distribuiti volumi della collana Dolce è la vita, che Massari autograferà agli ospiti.\r

\r

Il secondo appuntamento è la nuova edizione di Panettone Senza Confini, che per il terzo anno consecutivo sale a bordo di una nave Costa. Dal 21 al 31 ottobre, la Fascinosa ospiterà la sfida dedicata al dolce più rappresentativo del nostro paese, con 15 pasticcerie in gara, provenienti da tutto il mondo. L’itinerario di dieci giorni, con partenza e arrivo a Savona, prevede tappe a Marsiglia, Malaga, Cadice, Lisbona, Gibilterra e Valencia. La crociera permetterà agli ospiti di assaggiare il panettone in vari modi, tradizionale e al cioccolato, sottoforma di gelato e dessert al piatto. I crocieristi saranno inoltre protagonisti della sfida, chiamati a decretare il migliore panettone al cioccolato. Per il miglior panettone tradizionale è invece prevista una giuria di maestri Apei, presieduta sempre da Massari.\r

\r

","post_title":"Il maestro Iginio Massari torna a bordo delle navi Costa per due crociere all'insegna del gusto","post_date":"2023-05-23T12:49:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684846195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ventaglio di proposte che regaleranno a tutti i visitatori l’opportunità di vivere e scoprire un paese affascinante, ricco di una tradizione attaccata alle sue radici, di storia millenaria e di paesaggi naturali mozzafiato. Alpitour World scommette sulla Turchia in vista della prossima estate. Impossibile, parlando di questa destinazione, non visitare Istanbul, grazie tra gli altri al tour Magia d’Oriente di Alpitour e al tour Tesori d’Oriente di Francorosso: due itinerari esclusivi con partenze garantite di sette notti per scoprire le principali attrazioni storico culturali e paesaggistiche della Turchia. A questi si aggiungono Voyager Turchia e Orme Ottomane, i due itinerari pensati da Turisanda e Made, brand dedicati al segmento luxury della divisione tour operating del gruppo Alpitour.\r

\r

A Bodrum, vivace cittadina turistica ricca di storia e tradizione, conosciuta come la Saint-Tropez della costa Egea, gli amanti del mare potranno inoltre scegliere tra numerose nuove proposte: dall’Alpiclub Kairaba Bodrum Imperial e dal Ciaoclub Armonia Holiday Village, complessi 5 stelle proposti da Alpitour, fino al Seaclub Samara e Searesort Kefaluka Resort di Francorosso, capaci di coniugare il piacere di una vacanza di lusso con una full immersion nella natura. Bodrum è anche il punto di partenza dell’esclusivo itinerario in caicco, celebre barca bialbero in legno di origine turca, alla scoperta delle suggestive baie della costa Turchese, presente nell’offerta di Alpitour con l'Alpiblu Caicco Turchese e in quella Francorosso con Intour Bodrum e la costa turca in caicco.\r

\r

Ma tante sono le attività e gli itinerari suggeriti per l’estate da Alpitour World alla scoperta della Turchia, grazie a una programmazione che abbraccia tutti i target di mercato: da chi ricerca i comfort di un club a chi predilige vivere esperienze su misura e visitare luoghi straordinari attraverso tour e hotel esclusivi. Dal 12 giugno fino al 25 settembre la Turchia sarà raggiungibile grazie a voli diretti su Bodrum, ogni lunedì da Milano Malpensa e nei lunedì di alta stagione da Roma Fiumicino e Verona, oltre che da Bari e Napoli ogni giovedì.\r

\r

“E’ con immenso piacere che si torna a esplorare uno dei Paesi più affascinanti del Mediterraneo – sottolinea la destination manager Turchia, mainstream division, Elisa Mana -. Abbiamo attentamente selezionato un variegato portafoglio di prodotti che permette di soddisfare le esigenze di filosofia di vacanza e di budget di tutti: dagli amanti della storia antica e della tradizione grazie ai nostri programmi itineranti; alle famiglie, coppie, senior alla ricerca di un angolo di relax in villaggi con il nostro staff di animazione e formule ultra tutto incluso; oltre agli amanti del mare e della natura per una vacanza alternativa ed esperienziale a bordo del caicco”.","post_title":"La Turchia protagonista dell'estate di Alpitour World","post_date":"2023-05-23T11:36:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684841777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines e JetBlue sono costrette a sciogliere la loro partnership (Northeast Alliance) entro i prossimi 30 giorni, dopo che un giudice statunitense ha dato ragione al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in una causa legale, che ha bollato come anti concorrenziale l'alleanza.\r

\r

\"Questi due potenti vettori agiscono come un'unica entità nelNord-est, ripartendo i mercati tra di loro e sostituendo la piena concorrenza con un'ampia cooperazione\", ha dichiarato il giudice Leo Sorokin, della Corte distrettuale del Massachusett, nella sua sentenza. \"I querelanti hanno dimostrato in modo convincente che questo accordo altera in modo sostanziale l'equilibrio competitivo in un settore altamente concentrato\".\r

\r

Sei Stati e il Distretto di Columbia si sono uniti al DOJ per presentare la causa antitrust nel settembre 2021 e il processo si è svolto tra settembre e novembre dello scorso anno.\r

\r

La partnership è cominciata con le operazioni a Boston e nei tre principali aeroporti dell'area di New York. Nel gennaio 2023, i dirigenti di JetBlue hanno dichiarato che l'alleanza era diventata redditizia e nell'aprile 2023 avrebbero operato 290 voli combinati dell'alleanza al Jfk International di New York, 190 al LaGuardia e 220 al Logan International di Boston.\r

\r

Il Doj ha sostenuto che l'alleanza è una \"fusione di fatto\" e Sorokin ha concordato, sottolineando nella sua sentenza quella che ha definito la natura anti concorrenziale della partnership.\r

\r

\r

\r

","post_title":"American Airlines e JetBlue costrette a sciogliere l'alleanza strategica","post_date":"2023-05-23T10:19:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684837163000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446139","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha siglato un codeshare con Air Seychelles che consente ai passeggeri di entrambi i network di viaggiare senza interruzioni verso l'arcipelago dell'oceano Indiano.\r

Qatar Airways serve oltre 160 destinazioni in tutto il mondo e collega facilmente i viaggiatori provenienti da Africa, America, Asia ed Europa in direzione e in partenza dalle Seychelles attraverso l'hub di Doha, l'Hamad International Airport; inoltre, i soci del Qatar Airways Privilege Club possono accumulare e spendere Avios in quasi 200 punti vendita del Qatar Duty Free.\r

Attualmente, la compagnia opera un volo giornaliero tra Doha e l'aeroporto di Mahé, vicino alla capitale Victoria, con arrivo al mattino e partenza serale. Grazie al nuovo accordo, Qatar Airways apporrà il proprio codice sui voli operati da Air Seychelles tra Mahé e Praslin, consentendo ai passeggeri di proseguire il viaggio comodamente con un'unica prenotazione. Praslin ospita l'incontaminata Riserva Naturale Vallée de Mai, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, oltre a spiagge idilliache come Anse Georgette e Anse Lazio.","post_title":"Qatar Airways ed Air Seychelles siglano un nuovo codeshare","post_date":"2023-05-23T09:59:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684835947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è chiusa ieri la tre giorni di VisiTuscia Expo, l'iniziativa che ha visto le realtà istituzionali e private del territorio della Tuscia protagoniste di un programma di attività alla scoperta del territorio per i rappresentanti della stampa di settore e non.\r

\r

Il tema di quest’anno è stato il “Turismo di Ritorno – Alla scoperta delle Origini”, un approfondimento pensato nel quadro dei progetti sostenuti anche dal Governo e dalla Regione Lazio.\r

\r

Il programma ha previsto la visita di Capodimonte con visita ai Giardini pensili della Rocca Farnese e del Museo della navigazione nelle acque interne, la visita di Marta e del Borgo dei Pescatori, con pranzo a base di prodotti tipici della tradizione locale, illustrati dallo chef Danilo Ciavattini.\r

\r

A seguire, visita del Museo del Vino a Castiglione in Teverina e collegamento con le rappresentanze delle Associazioni degli italiani all'estero, con cena a base di ingredienti tipici e vini del territorio, accompagnati dai prodotti dell'Antica Norcineria Morelli.\r

L'ultima giornata ha visto gli ospiti in visita a Viterbo, la Città dei Papi, dove sono stati guidati tra gli stand della manifestazione \"Assaggi\" per poi fermarsi a pranzo presso l'Azienda Agricola Monte Jugo Bistrot di Campagna, tra le prime per la produzione di formaggi e prodotti caprini.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Expo Tuscia\r

\r

Valorizzare il territorio della Tuscia, cuore dell'Italia dall'importante patrimonio artistico, storico, culturale, esperienziale e gastronomico. È questa la missione di Expo Tuscia, DMO nata con il contributo della Regione Lazio che rappresenta un innovativo progetto tematico e territoriale. \"L'iniziativa nasce da un'importante considerazione - spiega Vincenzo Peparello, presidente della DMO -: oggi è in atto un profondo cambiamento del mercato distributivo che ha portato all'affermazione di nuovi bisogni e di stili di vita in una società mutata dalla pandemia. Un'evoluzione che ha coinvolto profondamente il segmento dei viaggi e della scoperta dei territori da parte di un turista nuovo. Si è reso così necessario interpretare e affrontare questo cambiamento - continua Peparello -: da questa consapevolezza è nata la DMO, che si pone come strumento per innescare processi virtuosi in grado di coniugare marketing territoriale e imprenditoriale mediante azioni mirate, con una rinnovata convergenza tra attori pubblici e privati\".\r

\r

La DMO in questo scenario diventa un efficace strumento attuativo per gli obiettivi strategici inseriti anche nei piani di sviluppo del turismo della Regione Lazio, come la ridistribuzione dei flussi, la destagionalizzazione e l'aumento della durata del soggiorno sul territorio.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare","post_title":"VisiTuscia Expo: tre giorni alla scoperta del turismo delle origini in Tuscia","post_date":"2023-05-22T15:06:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684767974000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buenos Aires è una città vitale, aperta al futuro, con radici che affondano nel passato e raccontano la storia dell’Argentina e le sue tradizioni. «A Buenos Aires ogni turista può trovare quello che cerca: è una città da scoprire nei suoi tanti quartieri tradizionali e moderni, con un’offerta che va dalla cultura alla gastronomia (con oltre 7000 bar e ristoranti), dalla scoperta del tango al gioco del polo (celebrato ogni anno da settembre a dicembre nel Campeonato Argentino Abierto)» sottolinea Maria Laura Pierini, direttore della promozione di Visit Buenos Aires: un efficace connubio tra il Governo della città di Buenos Aires, il settore pubblico e il settore privato.\r

\r

Ad oggi l'andamento dei flussi turistici «è molto positivo: stiamo recuperando al 52,53% del dato pre-pandemia. Buenos Aires si raggiunge in 12/14 ore di volo grazie a numerosi collegamenti: abbiamo la compagnia di bandiera Aerolineas Argentínas e poi Air Europa, Iberia, Level, Ita Airways, Air France-Klm e Lufthansa. L'Italia è uno dei mercati principali per la città e i viaggiatori italiani si collocano all'ottavo posto per numero di arrivi, grazie anche a voli diretti in partenza da Roma con Aerolíneas Argentinas e Ita».\r

\r

Una destinazione «che merita almeno 3,4 notti di sosta; poi i visitatori potranno scoprire il resto dell’Argentina» prosegue Pierini perché, seguendo un trend del turismo molto attuale, anche Buenos Aires offre ai suoi ospiti tante esperienze: «L’anima della nostra città si esprime nella bellezza del tango, da danzare nelle milonga, e nell’architettura tradizionale dei “bares notables”, dove i mobili sono decorati nel classico Fileteado Porteño, lo stile artistico tipico di Buenos Aires che è patrimonio dell’Unesco dal 2015 e che viene insegnato ai visitatori. E ancora arte, architettura e sport, fondamentale nella promozione turistica della città, con le grandi maratone organizzate a luglio e agosto tra le strade della capitale.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"446098,446103,446101,446099,446100,446102\"]","post_title":"Buenos Aires: la vivace metropoli argentina dove incontrare tradizione e innovazione","post_date":"2023-05-22T13:23:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684761792000]}]}}