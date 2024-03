Adesso.it nuovo partner della software factory Alpitour. Obiettivo rinnovare il parco applicativo Nuova partnership per il gruppo Alpitour World che ha scelto adesso.it per potenziare la propria software factory. La digital factory italiana parte del gruppo internazionale adesso Se, quotato alla Borsa di Francoforte, supporterà l’operatore nel suo programma di modernizzazione del portafoglio applicativo. Negli ultimi anni, infatti, Alpitour ha impresso una forte accelerazione all’innovazione, con progetti che abbracciano anche le più recenti evoluzioni tecnologiche come l’intelligenza artificiale generativa e la Blockchain con gli Nft. “La decisione di collaborare con adesso.it – afferma Francesco Ciuccarelli, cio e cto di Alpitour World – riflette il nostro impegno nel fornire ai propri clienti soluzioni all’avanguardia e un’esperienza di viaggio sempre migliore. Modernizzare il parco applicativo che gestisce i processi chiave dell’azienda ci permette di essere scalabili e più rapidi nell’innovazione, per poter seguire la velocità richiesta dal mercato ed essere più pronti a recepire nuove opportunità tecnologiche.” Condividi

L'operatore del gruppo Quality torna a casa e riparte da dove tutto era sostanzialmente iniziato quasi 50 anni fa. \"Cominciammo nel 1978 da veri pionieri della destinazione con i primi voli Air China da Torino Caselle (il to era stato fondato solo due anni prima, ndr) - spiega il direttore commerciale di Quality, Marco Peci -. L'iniziativa ebbe talmente successo, che la Cina divenne ben presto il primo prodotto per fatturato di Mistral, passando dai poco più di 1.300 passeggeri dell'anno di esordio al picco di 8.500 viaggiatori trasportati nel 2007\".\r

\r

Una questione di cuore\r

\r

Dopo gli anni del Covid, la Cina ha ora finalmente riaperto le frontiere e soprattutto inserito l'Italia tra i cinque mercati che non necessitano di visti per soggiorni fino a 15 giorni. \"E' quindi venuto il momento di tornare - aggiunge il presidente, Michele Serra -. Una scelta di cuore, prima ancora che di business. In fondo l'anno scorso abbiamo fatto il nostro record assoluto di fatturato. Ed eravamo senza la Cina. Ma la nostra anima rimane in quella terra. Certo, siamo consapevoli che sarà un percorso lungo. Ci vorranno almeno cinque anni prima di tornare a registrare flussi importanti. Quest'anno stimiamo di toccare i 1.500 passeggeri totali. Una cifra in fondo non troppo più alta di quella degli esordi del 1978. Ma noi siamo felici di essere nuovamente a casa\".\r

\r

[caption id=\"attachment_397018\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Marco Peci[/caption]\r

\r

Cambia il corrispondente\r

\r

E' però un prodotto nuovo quello a cui ha lavorato Quality per il 2024: \"In questi anni di stop ho naturalmente pensato molto alla Cina - riprende Serra -. E mi sono detto che sarei voluto ripartire da una proposta differente. Dopo un certo periodo di appannamento, iniziato ben prima della tragedia della pandemia, la destinazione è infatti tornata a essere il paese lontano e misterioso da cui molti di noi sono sempre stati affascinati. Una meta tuttavia ancora troppo spesso considerata dal turismo organizzato come un prodotto standard e relativamente economico. Io credo invece che il paese meriti qualcosa di più: una maggiore cura. Pur avendo mantenuto quindi il nostro storico ufficio a Pechino, e molte delle nostre guide che abbiamo supportato anche durante il Covid, abbiamo perciò deciso di cambiare corrispondente, rivolgendoci a un unico interlocutore in grado di avere la giusta sensibilità per la qualità del prodotto\".\r

\r

Una proposta nuova e più ricca\r

\r

Ecco allora l'idea di rinnovare, ampliare e arricchire la proposta Mistral dei suoi itinerari classici, aggiungendo nuove estensioni e toccando terre inedite. Oltre alle montagne multicolore della provincia di Gansu e alle valli e picchi scoscesi di Zhangjiajie, area scelta per le riprese di alcune scene del celebre film Avatar, i tour toccano ora nuove aree, come la città delle lanterne di Pingyao, i santuari protetti abitati dai panda o ancora le montagne sacre per i taoisti.\r

\r

L'importanza di entrare in contatto con le persone\r

\r

\"Non solo - conclude Serra -: proprio per la distanza culturale che ci separa dal loro mondo, ho ritenuto che fosse necessario trovare nuove modalità di incontro con i cinesi, facendo letteralmente entrare i viaggiatori nelle case delle famiglie locali. Ma non nelle capanne di qualche minoranza etnica, bensì negli appartamenti della gente comune. Tra i nostri ospiti si contano quindi insegnanti e maestri di Thai Chi, per fare solo due esempi. In ogni città abbiamo un'esperienza di questo genere. Perché sono convinto che Cina la si possa apprezzare davvero solo se la si vive da dentro. Un paese straordinario, che sono certo lascerà ai nostri eredi potenzialità infinite. Basti pensare che oggi ne vendiamo sostanzialmente appena il 5%. Eppure rimane la soluzione ideale per chi cerca risposte a una domanda alla costante ricerca di esperienze nuove\".","post_title":"Quality: Cina anno zero. Si riparte dalle origini ma con più qualità","post_date":"2024-03-07T14:08:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709820503000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership per il gruppo Alpitour World che ha scelto adesso.it per potenziare la propria software factory. La digital factory italiana parte del gruppo internazionale adesso Se, quotato alla Borsa di Francoforte, supporterà l'operatore nel suo programma di modernizzazione del portafoglio applicativo. Negli ultimi anni, infatti, Alpitour ha impresso una forte accelerazione all’innovazione, con progetti che abbracciano anche le più recenti evoluzioni tecnologiche come l’intelligenza artificiale generativa e la Blockchain con gli Nft.\r

\r

“La decisione di collaborare con adesso.it – afferma Francesco Ciuccarelli, cio e cto di Alpitour World – riflette il nostro impegno nel fornire ai propri clienti soluzioni all’avanguardia e un’esperienza di viaggio sempre migliore. Modernizzare il parco applicativo che gestisce i processi chiave dell’azienda ci permette di essere scalabili e più rapidi nell’innovazione, per poter seguire la velocità richiesta dal mercato ed essere più pronti a recepire nuove opportunità tecnologiche.”","post_title":"Adesso.it nuovo partner della software factory Alpitour. Obiettivo rinnovare il parco applicativo","post_date":"2024-03-07T13:07:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709816857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463000\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo della Valle[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato all'Itb di Berlino Matteo della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv.\r

\r

\"Noi prevediamo una stagione positiva. Già il 2023 è stata complessivamente una buona stagione sebbene tutto il comparto di trasporto locale abbia avuto un andamento similare, cioè una forte spinta sulle prenotazioni fino ad aprile, e poi un rallentamento dovuto a diversi fattori, specialmente il ritorno del traffico verso paesi più esotici, nel medio e lungo raggio, ma anche la condizione economica delle famiglie italiane.\r

\r

Nel 2024 ci aspettiamo una andamento buono, per ora siamo un po' sopra a livello di prenotazioni rispetto allo scorso anno. Naturalmente la strategia è di tenere il corso delle prenotazioni alto anche sulla stagione estiva. Ci sono delle difficoltà sui paesi esteri. Per esempio in Germania che per la prima volta è in recessione dalla seconda guerra mondiale. Quindi con una capacità di spesa limitata. Però devo dire che mi sento fiducioso. le vendite stanno andando. Gnv si presenta con degli incrementi di capacità importanti su quattro dei sei trade principali\".\r

\r

Cosa vi aspettate dalle due nuove navi, Sirio e Auriga?\r

\r

\"E' un bellissimo segnale da parte dell'armatore che continua ad investire in Gnv. Un dato significativo è che nel 2019 avevamo 16 navi, oggi ne abbiamo 28. In controtendenza rispetto al settore del trasporto passeggeri che ha dovuto fare i conti con il Covid. Ecco noi siamo cresciuti sia sulle navi che sui passeggeri. Per quanto riguarda le due nuove navi le metteremo una sulla Genova Palermo, e l'altra sulla Genova Olbia. \r

\r

Quali sono i vostri canali di vendita?\r

\r

\"Guardi, naturalmente le agenzie di viaggio sul territorio, le ota e la vendita diretta. Le ota in questo momento rappresentano il 5 % del fatturato. E penso che la proporzione rimanga per parecchio tempo. Perché se da un lato le ota hanno una loro importanza, le agenzie di viaggio fisiche hanno qualcosa che le distingue, come il completamento del viaggio, la vicinanza, la competenza che rappresentano un valore unico nella distribuzione del prodotto. Per questo dico che l'off line è il nostro primo canale e lo rimarrà per molto tempo\".","post_title":"Della Valle (Gnv): \" Puntiamo ad una stagione molto positiva\"","post_date":"2024-03-07T10:09:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709806161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462971\" align=\"alignright\" width=\"300\"] il direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo, Aljosa Ota[/caption]\r

\r

Forte di un 2023 che ha fatto registrare importanti dati di crescita, l’Istria Slovena si affaccia alla nuova stagione turistica con motivato ottimismo, e un'ampia varietà di esperienze e servizi in grado di rispondere alle richieste di diversi target. Il territorio offre un mix perfetto di natura, cultura, enogastronomia e storia. Oltre ad un'ampia varietà di attività sportive e un’attenzione sempre più evidente alla sostenibilità ambientale e sociale.\r

\r

Nonostante le inondazioni della scorsa estate, e gli eventi politici sfavorevoli, nel 2023 il pernottamento dei turisti stranieri ha superato di quasi il 2% il livello pre-pandemia, mentre i pernottamenti di turisti nazionali è salito al +4%. Con il benchmark del 2019, la ripresa della Slovenia è stata più veloce della media europea e mondiale (-1%) e si conferma una meta molto amata dai viaggiatori italiani che, nel 2023, hanno fatto segnare incrementi importanti del numero dei pernottamenti.\r

\r

«Il 2023 è stato un anno da record per la Slovenia - ha osservato il direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo, Aljosa Ota -, che è andata a posizionarsi in cima alle classifiche europee per gli incrementi negli arrivi (6,2 milioni) e nei pernottamenti (16,1 milioni), con una crescita rispettivamente del 5,5% e del 3,5% sui valori dello stesso periodo del 2022, secondi solo alla Germania. Superarci è, quindi, una missione molto ambiziosa, che può realizzarsi solo con la stretta collaborazione di tutti i territori sloveni e con un presidio costante e professionale del mercato turistico italiano».\r

\r

Dopo quelli originati da mercati storici per Portorose, quali l’Austria e la Germania, i flussi legati all’incoming italiano occupano la terza posizione e continuano a dare segnali di crescita per la località dell’Istria Slovena. Osservando i dati da vicino, si rileva che in totale i pernottamenti prodotti nel 2023 dalla piazza italiana nei quattro comuni dell’Istria Slovena sono stati oltre 191.500.\r

\r

La capacità di attrarre visitatori dal Bel Paese è frutto di differenti fattori che rendono l'Istria Slovena una meta davvero adatta in ogni stagione con un'offerta ricettiva attiva tutto l'anno e diversi asset molto forti: il mare, interessante sia per la vacanza prettamente balneare sia per il turismo nautico; il wellness, con una varietà di offerta tra le più complete d'Europa; l'enogastronomia che spazia dal fine dining della stella Michelin alle realtà agricole che aprono le loro porte al pubblico per visite guidate e degustazioni. Senza dimenticare un patrimonio culturale che mette insieme echi mitteleuropei e della Serenissima e che propone appuntamenti di caratura internazionale come il Tartini Festival di Pirano; una rara varietà paesaggistica, resa unica dal tesoro ambientale delle saline di Sicciole e di Strugnano, perfetta per le attività outdoor con, in particolare, tracciati e risorse per gli amanti della bicicletta e dell'escursionismo. \r

\r

«Il mercato italiano è molto importante per le diverse località dell’Istria Slovena - ha commentato Patricija Gržinič, direttrice dell'Ente del Turismo di Portorose e Pirano - e siamo davvero molto contenti che tutti e quattro i comuni che la compongono (Pirano e Portrose, Ancarano, Isola e Capodistria) abbiano evidenziato crescite importanti per ciò che concerne arrivi e pernottamenti. In sinergia con l’Ente nazionale continueremo a lavorare per valorizzare al meglio sia le nostre risorse presso la piazza italiana sia nuovi asset come la scelta da parte di Ryanair di far diventare Trieste Airport base e il nuovo collegamento ferroviario tra Milano e Lubiana. Importante, naturalmente, anche la sinergia con gli operatori italiani che propongono la nostra destinazione e che, anche grazie all’incremento delle opzioni di collegamento e alle novità in ambito alberghiero, potranno diversificare ulteriormente la programmazione. L’andamento delle prenotazioni sta andando bene e opereremo per far sì che i numeri italiani continuino a crescere».","post_title":"L’Istria Slovena punta ad incrementare il mercato italiano nel 2024","post_date":"2024-03-07T09:26:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["incoming","istria","istria-slovena"],"post_tag_name":["Incoming","Istria","Istria Slovena"]},"sort":[1709803597000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462933","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462939\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il senior sales consultant, Massimo Zanon e Marco Maserini[/caption]\r

\r

Parte bene il 2024 di Bluserena, che registra andamenti positivi delle prenotazioni su tutte le proprie destinazioni. Lo rivela all'Itb di Berlino il corporate director of sales, Marco Masserini. La presenza del gruppo abruzzese alla fiera tedesca non è ovviamente un caso. La compagnia che a oggi vanta più del 90% di clientela italiana, punta infatti ad aumentare la quota internazionale dei propri ospiti: \"Stiamo riscontrando un grande interesse verso l'Italia, in particolare per un prodotto come il nostro caratterizzato da resort con affaccio diretto sul mare\", spiega Masserini.Itb\r

\r

Al momento Bluserena sta lavorando soprattutto sulla brand awareness. \"Quasi tutte le nostre proprietà sono state ristrutturate negli ultimi due anni (a seguito dell'acquisizione del gruppo da parte del fondo spagnolo Azora a novembre 2021, ndr) - conclude Masserini -. Per quest'anno inoltre ci siamo preparati all'estate riservando una serie di collegamenti dagli aeroporti di Torino, Milano Bergamo, Verona e Bologna verso Olbia, in modo da garantire pacchetti soggiorno più volo particolarmente competitivi soprattutto per il nostro resort Is Serenas Badesi \".","post_title":"Bluserena: obiettivo aumentare la quota di ospiti internazionali","post_date":"2024-03-06T12:01:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709726482000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462928\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Stefano Aiello[/caption]\r

\r

Sempre all'Itb di Berlino, incontriamo Stefano Aiello, proprietario della Di Paola Viaggi.\r

\r

\" La nostra è un'agenzia storica di Campobasso e recentemente abbiamo fondato anche un dmc che si chiama Turismo in Molise\".\r

\r

A Berlino il Molise c'è e quindi avrà i suoi obiettivi. Quali sono?\r

\r

\"Sì a Berlino il Molise esiste, e quello che vogliamo fare in questa fiera è proprio presentare la regione Molise. Anche perché viene percepita come una regione ancora tutta da scoprire. Quindi il primo obiettivo è far capire cosa offre e che cosa i turisti possono trovare in Molise\"\r

\r

Quali sono i principali mercati che arrivano in Molise.\r

\r

\"Allora il primo mercato è legato al settore dello slow tourism. Piccoli gruppi. Perché ancora la regione e il territorio non son organizzati per gruppi grandi. Quindi trekkisti, o persone che vogliono una vacanza immersa nel verde, e poi l'enogastronomia\".\r

\r

Quali sono i paesi di provenienza di questi turisti?\r

\r

\"Allora noi abbiamo sperimentato oltre agli italiani, anche e soprattutto olandesi e inglesi\".","post_title":"Di Paola Viaggi all'Itb, per presentare il Molise anche a Berlino","post_date":"2024-03-06T11:18:37+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1709723917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462915\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudia Santolin[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato Claudia Santolin di Nti, Network Turismo Italia, all'Itb di Berlino.\r

\r

\"La nostra è una rete d'impresa nata del 2022, al nostro interno abbiamo delle strutture aderenti che riguardano sia produttori e fornitori inerenti al settore ricettivo turistico, ma anche una serie di strutture alberghiere. Noi diamo tutta una serie di servizi e questo ci ha dato la possibilità di presentarci come tour operator, anche perché abbiamo una copertura piuttosto ampia nel territorio italiano\".\r

\r

Quindi unite produttori e fornitori di servizi turistici in tutta Italia?\r

\r

\"Sì in tutta Italia. Nella nostra azienda abbiamo strutture marittime, montane e di lago, stiamo entrando nelle città d'arte, abbiamo qualcosa già nel nord Italia, e insieme siamo in grado di offrire un pacchetto integrato e completo, in quanto ogni struttura ricettiva ha delle sue specificità, e per questo la rete d'impresa lavora per fornire una collaborazione fra le aziende. Ci si unisce per un obiettivo comune, che è quello di rendere il settore solido. Nasce da questa idea e quest'anno, pur essendo relativamente giovani, siamo soddisfatti del lavoro che ci consente di essere qui alla fiera di Berlino\".\r

\r

Quali sono i mercati di riferimento?\r

\r

\"Noi promuoviamo l'Italia e puntiamo a rappresentarla in tutto il mondo. In questo momento, essendo il primo anno da tour operator, cerchiamo di raccogliere quanto più e di far conoscere il nostro Paese da quante più parti possibili\".","post_title":"Network Turismo Italia all'Itb di Berlino con i suoi prodotti","post_date":"2024-03-06T10:54:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709722495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Egitto è arrivato all'Itb di Berlino forte di un 2023 che ha portato nel paese oltre 15 milioni di visitatori, in primis dalla Germania, ma anche da Italia, Regno Unito, Russia e Arabia Saudita.\r

\r

Ahmed Issa, ministro del turismo, ribadisce obiettivi e strategia di sviluppo della destinazione: «L'Egitto sta attualmente apportando cambiamenti sostanziali alle sue politiche turistiche e sta portando avanti investimenti significativi nelle infrastrutture e nel recupero delle antiche vestigia egizie - ha dichiarato Issa -. Questi sforzi fanno parte di una riforma verso la deregolamentazione e la liberalizzazione, con l'obiettivo di attrarre nuovi investitori e ridefinire la collaborazione tra il governo e il settore privato». \r

\r

Gli investimenti si concentrano fortemente sui trasporti: in questo primo trimestre saranno introdotti servizi ferroviari ad alta velocità per ridurre i tempi di percorrenza nel Paese. Inoltre, sarà aperta una nuova strada per abbreviare il viaggio da Luxor a Hurghada. Sempre per quest'anno è previsto il lancio di autobus ecologici hop-on-hop-off, un passo avanti in tema di sostenibilità e in grado anche di migliorare l'accessibilità per i turisti. «Abbiamo implementato nuove misure per ridurre l'impronta di carbonio del settore. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare ulteriormente queste iniziative per offrire ai turisti un'esperienza ecosostenibile».\r

\r

Migliorare l'esperienza dei visitatori nei siti archeologici è un altro degli obiettivi dell'Ente: ad esempio, sono in corso i progetti per un nuovo centro visitatori alle piramidi di Giza e per l'apertura del Grande Museo Egizio, prevista per quest'anno.\r

\r

Il terzo pilastro della strategia riguarda il ricettivo con il previsto aumento della capacità: entro i prossimi cinque anni l'obiettivo è quello di raddoppiare il numero delle camere d'albergo del Paese da 30.000 a 60.000.\r

\r

Nei prossimi anni si cercherà di promuovere la costa Nord, tradizionalmente meta di soggiorno per la classe media egiziana: anche qui il ministro punta ad aumentare significativamente il numero di camere d'albergo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'avanzata dell'Egitto: raffica di nuovi investimenti dal ricettivo ai trasporti","post_date":"2024-03-06T10:08:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709719712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Realizzata in otto lingue, è disponibile l'app per dispositivi mobile di SiteMinder. Grazie a essa gli operatori di strutture ricettive potranno gestire le strategie di revenue management e affrontare eventuali problematiche tempestivamente, anche lontano dalla propria scrivania. Si tratta della prima fase di un processo di evoluzione della piattaforma intelligente di SiteMinder, che prevede di introdurre una serie di funzionalità durante il corso dell’anno.\r

\r

Il lancio dell’app fa seguito a un periodo di beta testing che ha coinvolto oltre 800 utenti in più di 60 Paesi. Grazie a questa nuova soluzione, le strutture ricettive saranno in grado di monitorare le performance dei ricavi e di intervenire prontamente, quando necessario, utilizzando la panoramica personalizzata di 14 giorni delle camere vendute, dei ricavi generati e dei canali di distribuzione più efficienti. A differenza di altri sistemi esistenti, l’applicazione permette agli utenti di gestire la domanda di prenotazione in tempo reale, con l'adeguamento istantaneo delle tariffe e della disponibilità, l'adattamento della durata minima e massima del soggiorno e la chiusura della vendita delle camere, fino alla completa ottimizzazione dei prezzi.\r

\r

“Ci troviamo in una nuova era di viaggi caratterizzata da modelli e comportamenti di prenotazione inediti - sottolinea la chief product officer di SiteMinder, Leah Rankin -. Gli albergatori hanno la necessità di rispondere in maniera dinamica a un mercato in costante evoluzione, dove la velocità di commercializzazione ha un impatto diretto sulla generazione delle entrate e sulla perdita di opportunità di business. L’app consente quindi agli albergatori di gestire le proprie strategie di revenue management e di marketing end-to-end in modo semplice e veloce, anche in movimento. Grazie alla garanzia di dati affidabili, si evitano di perdere opportunità di guadagno derivanti da occasioni che richiedono tempestività, come eventi pubblici che stimolano la domanda o cambiamenti nei prezzi della concorrenza. E qualsiasi errore può essere prontamente corretto prima che si verifichino danni economici o di reputazione. Si tratta di funzionalità che tradizionalmente venivano ritenute troppo complesse per essere eseguite perfino su desktop, ma la gestione dinamica dei ricavi trova ora nella mobilità il suo fulcro principale”.\r

\r

“Oltre a consentire ai clienti di ottimizzare le entrate in maniera tempestiva - aggiunge il regional manager di SiteMinder Italia, Simone Portaluri - il lancio dell'applicazione su dispositivi mobili riflette il nostro obiettivo di rendere più semplice e conveniente per gli hotel la gestione e la crescita del proprio business. Con questa app, offriamo alle strutture italiane la possibilità di recuperare tempo prezioso, permettendo loro di concentrarsi pienamente sulla creazione di esperienze straordinarie per i loro ospiti”. All'Itb in corso di svolgimento a Berlino (5-7 marzo) Aimee Olley, revenue product consultant di SiteMinder, è disponibile per illustrare ai visitatori la nuova app.\r

\r

","post_title":"Disponibile la app mobile di SiteMinder: revenue management ovunque e in tempo reale","post_date":"2024-03-05T12:21:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709641319000]}]}}