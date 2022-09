A novembre nuovo fam trip Tour2000AmericaLatina in Repubblica Dominicana

Un tour riservato agli agenti di viaggio per scoprire una Repubblica Dominicana insolita. Il nuovo fam trip griffato Tour2000AmericaLatina è un itinerario lungo la costa caraibica verso ovest, attraverso dune, lagune e splendide spiagge incontaminate fino a Bahia de las Aguilas, una delle spiagge più belle del mondo.

Partenza il 6 e rientro il 12 novembre con voli Air Europa, per un viaggio unico che parte dalla visita di Santo Domingo, per vivere tutta l’atmosfera di una città caraibica con pernottamento in un resort del centro storico, e poi prosegue verso gli spettacolari paesaggi della penisola di Las Calderas alla volta delle dune di Bani. Poi la laguna de Oviedo con viste paesaggistiche straordinarie, i fenicotteri e l’isola delle iguane e il soggiorno in un glamping esclusivo, sulle spiagge selvagge e deserte del mar dei Caraibi, per scoprire lì vicino Bahia de las Aguilas, una spiaggia considerata tra le più belle al mondo.

“E’ da qualche anno che abbiamo inserito la Repubblica Dominicana nella nostra programmazione – spiega il general manager del to, Marino Pagni -: tour insoliti lontani dai grandi resort e dalle spiagge più conosciute, creati per garantire ai nostri clienti esperienze uniche con soggiorni in glamping, ecolodge e boutique hotel indimenticabili. Con questo fam trip desideriamo quindi far scoprire anche agli agenti di viaggio quella Repubblica Dominicana insolita, sicuramente più autentica e sostenibile”.

Agli agenti di viaggio che aderiranno al fam trip è richiesto un contributo che verrà interamente restituito alla conferma di cinque pratiche, minimo due persone ciascuna (comprensivo di volo e servizi per minimo sette notti) su tutte le destinazioni di Tour2000AmericaLatina da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023. Per maggiori informazioni sui fam trip di Tour2000AmericaLatina scrivere un’email a b.normanno@tour2000.it