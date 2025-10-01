Mappamondo, la novità invernale è la Tanzania La Tanzania entra a far parte del ventaglio di destinazioni che Mappamondo già da molti anni propone in Africa. Il tour “Safari nei parchi del Nord” con focus su Tarangire, Serengeti e Ngorongoro promette grandi emozioni agli appassionati di safari, anche grazie alla selezione di lodge che riescono a combinare l’esperienza di glamping ad avventure più wild in tenda “stile Hemingway”. Tra i punti di forza dell’itinerario si segnala il volo che, dopo l’arrivo nel Paese, conduce subito i partecipanti nel Serengeti anzichè far tappa ad Arusha. Se “Tutto Tanzania” è la proposta ideale per coloro che desiderano combinare 4 notti di safari ad un’estensione mare di 5 notti sull’isola di Zanzibar, l’itinerario “Swahili Soul” incentrato sempre sul contatto con la natura e gli animali, è stato confezionato per garantire al viaggiatore un emozionante incontro ravvicinato con le etnie della Tanzania: il tour tocca infatti il lago Eyasi, ai margini orientali della Great Rift Valley, una meta lontana dai circuiti più turistici, che proprio per questa ragione conserva un fascino davvero raro con paesaggi ruvidi, villaggi di capanne dove il tempo si è fermato e gruppi etnici che mantengono vive tradizioni millenarie. Le estensioni Ai viaggiatori amanti dei soggiorni mare, in abbinamento all’isola di Zanzibar, vengono suggeriti alcuni programmi per trascorrere qualche notte nel Serengeti o nel Saadani National Par. Tra le proposte figura anche il Nyerere National Park, una selvaggia area protetta che si trova nel Sud e che è in grado di regalare scorci mozzafiato navigando in battello lungo il fiume che lo attraversa. «Nel corso delle tappe ad Arusha – spiega Fabrizio Cianella, product manager Africa – i clienti Mappamondo, in esclusiva, avranno la possibilità di sperimentare anche i sapori e i profumi del luogo, visitando le coffee farm della zona e partecipando a divertenti cooking class dove fare la spesa nel mercato locale sarà un ricordo memorabile». Condividi

