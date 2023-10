Grimaldi Lines: promozione per i piloti e i team della cronoscalata di Tandalò in Sardegna

E’ in programma dal 10 al 12 novembre nel caratteristico borgo di Buddusò, al confine tra Gallura e Barbagia, la settima edizione 2023 della cronoscalata di Tandalò organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventur. Per l’occasione Grimaldi Lines annuncia quindi una partnership ad hoc, grazie alla quale tutti i piloti e i loro team che prenderanno parte alla competizione in salita su sfondo sterrato potranno usufruire di una promozione speciale, con sconti validi sulla linea marittima Livorno-Olbia e viceversa.

Grimaldi Lines offre un network di sette collegamenti marittimi, che consente di raggiungere con l’auto al seguito tutti i principali porti del Nord e del Sud della Sardegna a bordo di navi di ultima generazione. In particolare sulla tratta Civitavecchia-Porto Torres si alternano le gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che sono le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto. La Livorno-Olbia è invece il regno delle confortevoli Cruise Sardegna e Cruise Europa, con piscina, centro benessere, palestra, ristorante à la carte e altri servizi.