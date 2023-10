Msc a tutto advance booking, ma la sfida Explora Journeys ha bisogno delle agenzie

advance booking è finalmente tornato sui livelli a cui l’industria delle crociere era abituata in epoca pre-pandemica. Alla fiera di Rimini Leonardo Massa conferma l’ampliamento delle finestre di prenotazione: “Per l’inverno a oggi abbiamo già il 65% delle cabine prenotate; per la prossima estate parliamo del 25%”, rivela il country manager Italia Dopo gli anni complessi del Covid l’è finalmente tornato sui livelli a cui l’industria delle crociere era abituata in epoca pre-pandemica. Alla fiera di Riminiconferma l’ampliamento delle finestre di prenotazione: “Per l’inverno a oggi abbiamo già il 65% delle cabine prenotate; per la prossima estate parliamo del 25%”, rivela il country manager Italia

Tante inoltre le novità della compagnia in arrivo nei prossimi mesi. A cominciare dal Mediterraneo d’inverno, area in cui saranno posizionate tre unità, che saliranno a quattro nel periodo di Natale e Capodanno. Il tutto per un prodotto di crescente successo, “tanto che l’anno scorso nei mesi più freddi abbiamo accolto sulle nostre navi quasi 100 mila italiani”.

Altra area su cui la compagnia si focalizzerà nei prossimi mesi sarà poi quella degli Stati Uniti. In America Msc sta investendo moltissimo soprattutto con i Caraibi e New York, scalo da quest’anno operativo per 12 mesi. “Avremo inoltre navi alle Antille servite da charter diretti – prosegue Massa -, una unità in Nord Europa, un’altra nel mar Rosso, due negli Emirati. E poi ancora Sud Africa, Sud America e Giappone”.

Per l’estate una delle grandi novità è poi la scelta di Bari come home port. A ciò si aggiungerà un itinerario inedito della Divina da Napoli e Civitavecchia verso la Grecia, nonché una crociera new entry della Fantasia.

Ma la sfida più grande per il gruppo sarà sicuramente il lancio sul mercato del nuovo brand Explora Jorneys, che ha debuttato con la prima nave la scorsa estate. “A questo riguardo mi aspetto davvero tanto supporto dalle agenzie – è l’appello di Massa -. Perché sono questi i momenti in cui bisogna sentire l’appoggio del trade. Io ricordo ancora con grande piacere chi ci ha aperto le porte una ventina di anni fa, quando cominciò l’avventura Msc. In fondo, parliamoci chiaramente, oggi navi come World Europa si vendono praticamente da sole. Mi piace molto invece chi non si limita a seguire le curve del mercato ma dimostra un approccio imprenditoriale, capace di creare nuova domanda”.