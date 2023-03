Nasce Mapo World: obiettivo 3 mln di fatturato nel primo anno Mapo Travel allarga i propri orizzonti e parte con una nuova sfida dedicata al lungo raggio che avrà il suo core business a Torino. Città dove, insieme a cento agenti di viaggi di tutta Italia, il tour operator pugliese ha brindato all’ambizioso progetto. Ventiquattro i Paesi attualmente in catalogo fra Asia, Nord e Centro, Medio Oriente e oceano Indiano, per una programmazione gestita da un team capitanato da Roberto Servetti, già direttore prodotto del tour operator Amo il Mondo, e dal direttore commerciale Fabrizio Celeghin, manager di lungo corso proveniente da Uvet, affiancati da sei giovani esperti. “Qui sono nate realtà che hanno fatto la storia del turismo italiano – dichiara Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. E qui abbiamo trovato le professionalità necessarie per scendere in campo con questa nuova avventura”. Tutto è nato dal desiderio di Servetti e Celeghin di riproporre il lungo raggio al meglio, divertendosi e rimettendosi in gioco. Un’idea condivisa con Mapo Travel e che nel giro di pochi mesi è diventata realtà e per il 2023 punta ai 3 milioni di fatturato. Unico canale di vendita saranno le agenzie, in piena sintonia con la filosofia di Mapo Travel, come sottolinea Barbara Marangi: “L’intento, senza trascurare i tour classici e di gruppo, è di puntare sulla sartorialità, su viaggi costruiti nei dettagli grazie a una esperienza diretta e al supporto fondamentale delle agenzie, così da soddisfare le esigenze del singolo cliente”. Oltre al sito dedicato www.mapoworld.it, attivo ma da completare con la sezione del booking online, Mapo World proporrà agli agenti di viaggi anche webinar e formazione in presenza presso i nuovi uffici torinesi di via Reiss Romoli, già pienamente operativi.

