L’Antitrust: sanzione da quasi 4 mln per Caronte & Tourist

Sanzione di oltre 3,7 milioni di euro per Caronte & Tourist. L’Antitrust ha stabilito che la società di traghetti avrebbe approfittato della sua posizione di assoluta dominanza nel trasporto passeggeri e auto sullo stretto di Messina, per applicare prezzi ingiustificatamente gravosi. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è giunta a tale conclusione dopo aver giudicato sproporzionate le tariffe sia rispetto ai costi sostenuti, sia al valore del servizio reso. L’analisi ha riguardato anche alcuni benchmark internazionali, che hanno preso in considerazione operatori attivi su tratte comparabili.

“La flotta di C&T – recita una nota dell’Antitrust – è caratterizzata da un’età media molto elevata (27 anni) e il servizio di traghettamento viene giudicato scarso dalla maggioranza degli utenti. L’illecito concorrenziale è grave anche considerando l’area geografica interessata, ossia lo stretto di Messina; il potere economico di C&T; la tipologia di servizio erogato, che risulta indispensabile per i circa 10 milioni di persone che ogni anno, abitualmente o solo nel periodo estivo, devono attraversare lo stretto di Messina con il proprio autoveicolo”.