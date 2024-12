Ue: eliminato dal testo il limite agli anticipi per le agenzie di viaggio Agenzie e contante. Grandi novità per le agenzie di viaggio. Il comitato dei rappresentanti permanenti dell’Unione europea ha introdotto una modifica fondamentale nella proposta di revisione della direttiva sui viaggi tutto compreso. E’ stato eliminato dal testo il limite agli anticipi. La proposta iniziale prevedeva il divieto di richiedere pagamenti anticipati superiori al 25% dell’importo del viaggio, cosa del tutto insostenibile. Le preoccupazione di Ectaa Anche se l’Ectaa plaude al cambiamento e spera che “rimanga in accordo con il Parlamento europeo”, esprime preoccupazione per altre disposizioni incluse nella direttiva. Particolarmente preoccupante è l’inclusione di ragioni personali e soggettive nei casi di annullamento del pacchetto, che potrebbero consentire la risoluzione dei contratti senza penalità. Allo stesso modo, l’associazione europea avverte che l’estensione della protezione in caso di insolvenza ai rimborsi “probabilmente creerà significative sfide amministrative e finanziarie per gli operatori turistici”. Condividi

