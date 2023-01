Welcome Travel Group: nuova piattaforma di gestione dei social per le adv Welcome Travel Group lancia una innovativa piattaforma di gestione dei canali social messa a disposizione delle agenzie Welcome Travel e Geo per rendere la loro comunicazione ancora più efficace, più organizzata e più veloce, sempre nel rispetto dei differenti dna di brand. Il nuovo Tool Social è attualmente attivabile gratuitamente, è accessibile direttamente dal portale Network (WE hub e Geo space) e consente di avere delle pagine Facebook e Instagram sempre popolate e aggiornate grazie alla gestione centralizzata e studiata per il business dei punti vendita. Le agenzie del network potranno, così, disporre di un piano editoriale di altissima qualità nei contenuti e nelle immagini con un aggiornamento quotidiano e beneficiare di un’alternanza di contenuti commerciali, emozionali, rubriche, quiz e focus sulle destinazioni, tutti finalizzati alla massima valorizzazione dei loro canali Social. All’interno della piattaforma gli agenti di viaggio possono trovare i contenuti selezionati dal Network che verranno automaticamente pubblicati sulle pagine social dell’agenzia che potrà, comunque e se di suo interesse, arricchire con proprie attività. “Nell’ottica di mantenimento degli aspetti distintivi di Welcome Travel e Geo, i contenuti editoriali e la pianificazione degli stessi sono differenziati per i due brand e tagliati sul posizionamento di ognuno – spiega Laura Antonioli, responsabile marketing Welcome Travel Group – . Il grande, doppio, vantaggio per l’Agenzia sarà comunque quello di avere sempre la propria ‘vetrina’ social fresca, aggiornata, dinamica, varia e qualitativa, anche in assenza totale di effort da parte dell’Agenzia stessa e con la garanzia che i contenuti siano sempre coerenti e funzionali ai propri obiettivi di business. Un servizio che richiederebbe l’intervento di parecchi attori anche per la sola manutenzione di un palinsesto molto meno denso e più diluito o saltuario. Unica attività richiesta all’Agenzia: l’inserimento nel portale del Network del proprio indirizzo Facebook – collegato a quello Instagram – seguito da una semplicissima procedura di attivazione. E il gioco è fatto”. Infine, per utilizzare al meglio la piattaforma e capitalizzare al massimo il suo utilizzo, anche autonomamente e per propri post da parte delle singole Agenzie, il Network mette a disposizione alcuni semplici tutorial che aiuteranno a comprendere meglio come modificare o cancellare i post già programmati, come attivare Instagram per la pubblicazione automatica e come gestire la propria pianificazione.

