Welcome Travel: un anno che ha superato le aspettative Si respira aria di ottimismo in casa Welcome Travel. Nel consueto incontro con la stampa l’amministratore delegato Adriano Apicella e il management di Welcome Travel Group hanno definito i punti sull’andamento delle vendite, la politica commerciale e gli strumenti a disposizione dei Partner WTG. L’esercizio 2021/22 del Network che nelle previsioni indicava un ritorno al 50% circa dei volumi del 2019, ha superato le aspettative. «Abbiamo raggiunto l’80% nel segmento leisure e il 60% nel segmento vettori – ha affermato Adriano Apicella –. Il volume d’affari complessivo del Network, per l’esercizio 2021-22, è di 1.285 milioni di euro, di cui 968 milioni in leisure e 317 milioni nell’area vettori». Il 2022 è stato un anno anche di riassesto strutturale del network che ha consentito di raggiungere uno sviluppo equilibrato dei due brand, con risultati positivi: «abbiamo registrato una crescita di 162 agenzie di cui 83 nuovi ingressi in Geo e 79 in Welcome Travel con la sorpresa che l’adesione è cresciuta tra quelle adv non appartenenti ad alcun network» spiega il direttore Network, Andrea Moscardini. Le modalità di offerte di servizio e di incentivazioni resta il fulcro d’interesse dell’adv per cui il Network ha conseguito un piano d’investimento d’incentivi di circa un milione 700mila euro. Nuovi strumenti Un impegno importante che ha come obbiettivo il superamento della negatività previsto per il 2023 grazie anche agli strumenti che si stanno mettendo in campo: offerta di servizi e attività per le adv e fornitori, e costanti investimenti in strumenti di sostegno all’attività delle agenzie, tecnologia e formazione. «Nuovi strumenti per le adv utili a potenziare le quote di mercato come il Crm» aggiunge Apicella. A questo proposito, parte da oggi il roadshow di 48 tappe per presentare il nuovo crm dedicato a circa mille 200 agenti di viaggio. Un consistente supporto alle agenzie giunge anche sul piano delle collaborazione con i fornitori “che non si esaurisce solo con contratti di incentivazioni in essere ma come per i vettori un’assistenza quotidiana alla risoluzione dei problemi” – sottolinea Vittorio Amato responsabile commerciale vettori e biglietteria. Investire sulla formazione degli agenti e sulla potenzialità degli strumenti digitali, «strumenti necessari in un momento di ritorno del viaggiatore in Agenzia e di un accenno di advance booking, grazie anche ai nuovi prodotti assicurativi cresciuti in pandemia, che consentono di prenotare serenamente» – conclude Dante Colitta, direttore commerciale e marketing.

