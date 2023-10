Volidigruppo.it torna in fiera a Rimini: organico rafforzato e nuovi clienti nel mirino Volidigruppo.it si rafforza con l’ingresso di una nuova risorsa nel team specializzato nell’organizzazione e gestione di spostamenti aerei per gruppi di ogni tipologia e grandezza. “Proprio da ottobre abbiamo inserito nel nostro organico una nuova risorsa che porta a cinque il totale – spiega Daniele Vaienti (nella foto), titolare di Turisadria Viaggi, cui fa capo Volidigruppo.it -. La domanda di viaggio è forte e noi abbiamo un prodotto che è di grande appeal e supporto per le agenzie”. Agenzie e to che spesso si trovano in difficoltà di fronte a questo tipo di richieste, specie nel caso di grandi numeri come gruppi da 50 passeggeri. “Una difficoltà spesso legata alla mancanza di personale formato e qualificato per questa tematica che oltretutto, ha costi non indifferenti in caso di errori. Ecco, noi invece abbiamo i contatti giusti e l’esperienza necessaria per individuare tempestivamente il problema e risolverlo il più rapidamente possibile”. Rimarca ancora Vaienti: “Il nostro lavoro per i gruppi ha già coinvolto un migliaio di agenzie e tantissime di queste, una volta testato il nostro lavoro, tornano e diventano ‘repeaters’”. Ma le attenzioni di Volidigruppo.it si spostano anche oltre il classico perimetro agenziale: “La nostra presenza in fiera qui a Rimini – al padiglione A1, stand 527 – e successivamente alle edizioni 2024 di Bit e Bmt, sarà vocata anche a stabilire nuovi contatti con associazioni, da quelle sportive a quelle religiose, passando da Cral etc. Insomma, qualsiasi realtà che non avendo confidenza con il sistema del trasporto aereo e delle prenotazioni dei gruppi in particolare, potrebbe beneficiare del nostro apporto”. In quest’ottica, chiosa il titolare “abbiamo recentemente investito su iniziative di marketing, anche attraverso i canali social, così da intercettare ulteriori fasce di clientela”. Condividi

\r

\"Proprio da ottobre abbiamo inserito nel nostro organico una nuova risorsa che porta a cinque il totale - spiega Daniele Vaienti (nella foto), titolare di Turisadria Viaggi, cui fa capo Volidigruppo.it -. La domanda di viaggio è forte e noi abbiamo un prodotto che è di grande appeal e supporto per le agenzie”.\r

\r

Agenzie e to che spesso si trovano in difficoltà di fronte a questo tipo di richieste, specie nel caso di grandi numeri come gruppi da 50 passeggeri. “Una difficoltà spesso legata alla mancanza di personale formato e qualificato per questa tematica che oltretutto, ha costi non indifferenti in caso di errori. Ecco, noi invece abbiamo i contatti giusti e l’esperienza necessaria per individuare tempestivamente il problema e risolverlo il più rapidamente possibile”.\r

\r

Rimarca ancora Vaienti: \"Il nostro lavoro per i gruppi ha già coinvolto un migliaio di agenzie e tantissime di queste, una volta testato il nostro lavoro, tornano e diventano ‘repeaters’”. Ma le attenzioni di Volidigruppo.it si spostano anche oltre il classico perimetro agenziale: “La nostra presenza in fiera qui a Rimini – al padiglione A1, stand 527 - e successivamente alle edizioni 2024 di Bit e Bmt, sarà vocata anche a stabilire nuovi contatti con associazioni, da quelle sportive a quelle religiose, passando da Cral etc. Insomma, qualsiasi realtà che non avendo confidenza con il sistema del trasporto aereo e delle prenotazioni dei gruppi in particolare, potrebbe beneficiare del nostro apporto”.\r

\r

In quest’ottica, chiosa il titolare “abbiamo recentemente investito su iniziative di marketing, anche attraverso i canali social, così da intercettare ulteriori fasce di clientela”.","post_title":"Volidigruppo.it torna in fiera a Rimini: organico rafforzato e nuovi clienti nel mirino","post_date":"2023-10-09T13:45:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696859113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453630\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dario Dell’Aversana[/caption]\r

\r

Sand Tour annuncia in anteprima alla redazione di Travel Quotidiano l’inserimento di una nuova figura nell’organigramma aziendale. Cosimo Terrosi, questo il nome di colui ha avrà il compito di rendere più performante la componente tecnologica del to toscano. Terrosi vanta una solida esperienza nel mondo web marketing e It, maturata durante una sua precedente collaborazione con un to italiano, affinata in un secondo momento grazie alla decennale esperienza nel mondo fashion, di cui è stato parte attiva sviluppando un nuovo approccio It e web marketing.\r

“Con l’arrivo di Cosimo speriamo davvero di fare quel balzo in avanti a livello tecnologico che ci serve per poter dare sempre più strumenti alle agenzie di viaggio – dichiara il direttore prodotto Sand Tour, Dario Dell’Aversana -. Cosimo lavorerà su due grandi fronti all’interno dell’azienda: il primo con l’obiettivo di rendere sempre più flessibile, dinamico e legato alle esigenze delle agenzie il nostro booking online. Vi sarà una maggiore integrazione tra tutti i nostri voli in dinamico, di linea e low cost, con le nostre strutture e anche in combinata con tutti i nostri tour. Per noi questo sarà fondamentale, perché è uno strumento su cui desideriamo puntare sempre di più. Il secondo obiettivo di Cosimo sarà lo sviluppo di un sito legato alle agenzie, dove saranno disponibili blog di viaggio, nonché informazioni inerenti la destinazione e non solo i nostri alberghi o le nostre strutture”.\r

\r

Già a fine agosto è stata lanciata la versione due del booking online per le agenzie, che evidenzia con dei bollini gialli le partenze per i charter e snellisce di molto la fase di prenotazione. Ma è con Terrosi a fine 2023 che verrà rilasciata la prima parte dei nuovi importanti sviluppi. Ed entro la prossima primavera sarà totalmente rivista anche la parte web per le agenzie, per le quali è già previsto un webinar in cui verranno spiegate tutte le variazioni apportate sul lato adv.","post_title":"Cosimo Terrosi new entry area It di Sand Tour","post_date":"2023-10-09T12:35:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696854934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_364990\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ceo di Alidays, Davide Catania[/caption]\r

\r

Uno strumento dinamico, sempre pensato a supporto e integrazione della consulenza: il nuovo nato in casa Alidays sarà tra le novità per la stagione 2023-2024 che l'operatore milanese presenterà durante la prossima fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre. Per l'occasione, verranno illustrate e raccontate le modalità, ma soprattutto il significato, con cui la nuova creazione supporta la progettazione di un viaggio; sia a Rimini e sia nei giorni successivi con formazioni in presenza e webinar.\r

\r

Tale sistema di nuova generazione agevolerà in particolare l’ascolto del cliente, abiliterà modalità di progettazione efficienti ed efficaci del viaggio, a misura di persona. E lo farà attraverso specifiche funzionalità che verranno raccontate allo stand Alidays, presso il padiglione A3, stand 006 del villaggio Astoi, dove sarà presente la direzione aziendale e il team commerciale del to.","post_title":"Alidays lancia un nuovo strumento per la consulenza e l'ascolto del cliente","post_date":"2023-10-09T11:52:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696852324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_400284\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Giussani[/caption]\r

\r

I4T partecipa alla nuova edizione di Ttg Travel Experience lanciando una sfida a tutti gli operatori del settore turistico: entrare a far parte della rivoluzione del mondo delle polizze assicurative. In che modo? Adottando le polizze parametriche, una novità assoluta in Italia per il ramo travel: si tratta di coperture assicurative che intervengono automaticamente al verificarsi di determinati eventi, o “parametri”, senza la necessità per l’assicurato e la sua agenzia di aprire un sinistro e di dimostrare il danno subito.\r

\r

La prima copertura parametrica presentata da I4T cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi, garantisce all’assicurato un indennizzo automatico di 150 euro nel caso in cui il suo volo registri un ritardo all’atterraggio pari o superiore a 3 ore. Il prodotto è stato sviluppato in collaborazione con Revo Insurance, compagnia specializzata nell’offerta di soluzioni assicurative all’avanguardia, basate sulla tecnologia e sull’analisi dei dati, attiva nei rami danni, con focus sul comparto delle PMI. La copertura è già disponibile per le agenzie sul portale agenti di I4T come estensione rispetto alle classiche polizze Medico, Bagaglio e Annullamento.\r

\r

Le polizze parametriche saranno approfondite nell’ambito del convegno “L’Agenzia in Viaggio con l’Oracolo” a cura della Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T e S4T, con il supporto di Revo Insurance e di noti professionisti provenienti dal mondo accademico. Il convegno trae il titolo dalla figura dell’Oracolo, che nelle polizze parametriche indica la fonte di riferimento della compagnia per la valutazione del sinistro, ed è in programma giovedì 12 ottobre dalle 16:30 alle 18 in Sala Diotallevi 2: durante l’incontro saranno dibattuti dal punto di vista assicurativo e legale anche alcuni dei temi caldi del momento, come i disagi del trasporto aereo, il danno da vacanza rovinata, il diritto d’autore sulle immagini e le insidie legate all’impiego di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale.\r

\r

Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T dichiara: «Il denominatore comune del nostro lavoro è l’analisi dei rischi, unita alla costante ricerca di soluzioni innovative per migliorare la competitività degli agenti di viaggio. Nei primi 3 trimestri del 2023, la fiducia dimostrata dal trade è andata ben oltre le nostre migliori aspettative: registriamo incrementi a doppia cifra sia in termini di fatturato, sia di nuove agenzie che hanno scelto di collaborare con noi, producendo da subito volumi importanti. L’aspetto più significativo, tuttavia, è il miglioramento delle performance delle agenzie che da più tempo si affidano a noi, a dimostrazione di una stima che continua a crescere negli anni».\r

\r

Oltre alle polizze parametriche, I4T presenterà 2 novità. In primo luogo, un set di polizze “cyber” contro eventuali attacchi hacker, perdita di dati o problemi tecnici che possono compromettere l’attività di agenzie e tour operator. In secondo luogo, I4School, una soluzione ad hoc pensata per intercettare il segmento del turismo scolastico: la polizza offre coperture di assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento per viaggi di durata fino a 45 giorni, con partenza e rientro in Italia. È rivolta esclusivamente agli studenti iscritti all’istituto scolastico che organizza il viaggio e ai loro docenti/accompagnatori, ed è disponibile a tariffe decisamente competitive, con massimale fino a 2.000 euro senza franchigia in caso di annullamento.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_255960\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

“Il buon andamento della domanda di viaggi unito al contesto di generale incertezza – commenta Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – ha influito positivamente sul mercato delle polizze travel. In generale, l’offerta assicurativa sta dimostrando di essere ben allineata alle esigenze e alle aspettative di viaggiatori e agenti di viaggio, anche grazie all’introduzione di nuovi prodotti, come le polizze parametriche. Di fronte a sempre mutevoli ed imprevedibili circostanze, come il recente blocco dei collegamenti ferroviari tra Italia e Francia o gli incendi e le alluvioni degli ultimi mesi, più che adeguate coperture assicurative quello che manca agli organizzatori di pacchetti di viaggio è il supporto legale: l’organizzatore può emettere penali? Come può gestire annullamenti e riprotezioni nel rispetto del Codice del Turismo? Per questo noi affianchiamo gli operatori con S4T, la nostra società di assistenza legale e consulenza professionale che aiuta i clienti a districarsi anche tra i diritti e i doveri connaturati a queste circostanze straordinarie”.","post_title":"I4T si presenta al Ttg di Rimini con le nuove polizze parametriche","post_date":"2023-10-09T11:34:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696851266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453589\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Emanuele Lorusso[/caption]\r

\r

Una new entry e un gradito ritorno. Forte di una crescita importante a livello globale nei primi nove mesi dell’anno con un +26% rispetto allo stesso periodo del 2022, Master Explorer potenzia la propria forza vendite, arricchendo la copertura territoriale grazie all’ingresso in squadra di due area manager.\r

\r

Si tratta di Bruno Normanno che, come agente plurimandatario, avrà la supervisione del mercato del Centro-Nord Italia, nonché di Stefano Convertini che, ritornato nell'azienda con sede a Bari, coordinerà invece il business del Sud Italia. Le due figure si occuperanno di gestire e affiancare i vari responsabili di regione, riportando direttamente al manager commerciale, Emanuele Lorusso.\r

\r

La crescita recente di Master Explorer riguarda sia il segmento leisure del lungo raggio (+100% rispetto al 2022 grazie al successo delle proposte Stati Uniti e Medio-Oriente), sia la business travel unit, quest’ultima oggetto a breve di un focus importante a livello di investimenti, necessari per accompagnarne lo sviluppo strategico sia in termini di prodotto, sia di servizio pre-post sales. Master Explorer parteciperà con il suo staff commerciale al completo alla prossima fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, in partnership con il gruppo Faro (pad. A3 - stand 113). ","post_title":"Master Explorer rafforza i sales con Bruno Normanno e Stefano Convertini","post_date":"2023-10-09T11:24:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1696850658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo più di 10 anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: un sogno che si perde tra i tempi del nostro mondo. Un luogo quasi magico, dove il tempo si è fermato e la biodiversità si è espansa.\r

\r

Kel 12 è stato tra i primi tour operator a programmare quest’isola mitologica e ha organizzando decine di spedizioni e viaggi di esplorazione su questo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto.\r

\r

Un paradiso perduto a cui è giunto il momento di fare ritorno. E così, da ottobre, riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati.\r

\r

[caption id=\"attachment_452483\" align=\"aligncenter\" width=\"400\"] “Dopo un breve volo l’isola si svela solo all’ultimo momento, si avvista all’improvviso come un miraggio ingannevole: le vette dei monti Haghier perennemente avvolte nelle nubi, la laguna di Qalansiya dai colori smerigliati e la spiaggia dorata di Nooget. Una virata e Socotra scompare di nuovo, inghiottita dal blu dell’Oceano Indiano lasciandomi con il fiato sospeso” - Nicola Pagano, antropologo ed esperto Kel 12.[/caption]\r

\r

Passando dagli Emirati Arabi uniti si raggiungerà l’isola più grande dell’arcipelago a bordo di un volo charter. Si dormirà per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti o passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12 che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi magici decine di volte.\r

\r

L'itinerario\r

\r

L’itinerario di questo viaggio-spedizione prevede l’arrivo ad Abu Dhabi nel tardo pomeriggio a cui seguirà il pernottamento in un hotel nei pressi dell’aeroporto; di notte o nelle prime ore della mattina si partirà per Hadibu. L’orario del volo per Hadibu può variare anche di qualche ora. All’arrivo a Socotra, dopo circa un paio d’ore di volo, potrebbero esser necessarie lunghe attese per il disbrigo delle formalità doganali.\r

\r

Dall’aeroporto ad Hadibu, si percorreranno 15 chilometri di strada panoramica lungo la costa: un concentrato di bellezza che farà dimenticare la stanchezza del viaggio d’andata e le attese.\r

\r

Dopo il pranzo si partirà per Shoab, ubicato sulla costa ovest. Il trasferimento, di circa 3 ore, percorrerà una delle piste più antiche dell’isola attraversando un ambiente primordiale: il cuore occidentale dell’isola, con una vegetazione sempre più rada, è prevalentemente desertico, con falesie e alture rocciose dalle sfumature che virano dal marrone al rosso, dall’ocra al bianco. Si attraverseranno letti secchi di fiumi stagionali e si incroceranno altre piste che conducono in villaggi invisibili e remoti. La tappa terminerà nel villaggio di Shoab dove la sabbia è bianca e l’acqua del mare riflette il colore azzurro intenso del cielo.\r

\r

Il terzo giorno si arriverà a Qalansiya a bordo di un’imbarcazione tradizionale utilizzata dai pescatori, navigando sotto costa, vicino alle falesie che, per la loro imponenza e bellezza, sembrano fondali marini emersi da poco dagli abissi, lavorati in modo straordinario dal vento. Qui si potranno osservare delfini, mante e sule in volo che l’acqua fa sembrare azzurre e cormorani appollaiati con le ali aperte sulle asperità delle rocce. Rose del deserto e alberi di cetriolo crescono solitari con le radici che affondano nelle rocce a picco sul mare.\r

Si doppia il capo di Shoab fino a raggiungere il “porto” di fronte al villaggio di Qalansiyah e da qui a bordo di fuoristrada si salirà in cima a una piccola altura dalla quale si vedrà la laguna di Ditwah per poi raggiungere a piedi la spiaggia.\r

\r

La spedizione continuerà attraverso la valle di Dihrur, salendo sull’altopiano di Diksam, a circa 700 metri sul livello del mare. L’altopiano è calcareo e ricchissimo di Rose del deserto. La foresta di Firmihin ospita circa seimila alberi del sangue di drago che esistono solo nell’isola di Socotra. Qui si potranno vedere i maestosi pinnacoli di granito dell’Haggeher, alti 1600 metri.\r

\r

Il 5 giorno si esploreranno le dune bianche di Zahaq e Omak e la grotta di Digub.\r

Il territorio a sud dell’isola è un piccolo deserto sabbioso con cordoni di basse dune bianche che seguono la costa alle quali fa da sfondo l’alta falesia a picco sulla piana costiera dove gli alberelli di Croton Socotrana sono piegati nella direzione del vento.\r

Qui sorge una delle più grandi grotte dell’isola, la grotta di Digub che offre una bellissima visuale sulla costa sud.\r

\r

La mattina si ripartirà alla volta di Wadi Klisen, una valle profonda, scavata dall’acqua tra due alte e frastagliate falesie. Si percorrerà la vallata quasi fino alla fine per poi salire sull’altopiano di Momi dominato da alberi di rosa del deserto che crescono su affioramenti calcarei. La terra di questa parte dell’isola è molto rossa e punteggiata da piccoli villaggi di pastori delle montagne.\r

\r

Da Homhil si camminerà in discesa fino a una piscina naturale di acqua dolce che si affaccia, a sfioro, sulla piana costiera a nord e sul Mar Arabico; tutto intorno, come in un giardino botanico, si potranno ammirare le piante più particolari dell’isola.\r

La Hoq Cave è una grande apertura sulla falesia a 300 msl e si raggiungerà attraverso un sentiero; è una grande apertura sulla falesia a 300 metri dal livello del mare, ricca di stalagmiti, stalattiti e il suolo è in calcite. Il campo dove si trascinerà la notte ad Arher sorge dove una grande duna di sabbia bianca, portata dal vento durante il periodo del monsone, si è formata appoggiata alla falesia fino a lambire il mare.\r

\r

L’8 giorno si potrà ammirare Ras Iryseil, il capo più a est dell’isola, l’incrocio tra Mare Arabico e Oceano Indiano, dove sorge un villaggio di pescatori dove si cammina su un tappeto croccante di lische secche di pesci. Da qui si farà ritorno a Hadibo per una passeggiata nella città vecchia dove ammirare le case originali costruite in blocchi di corallo e il tipico mercato del pesce.\r

\r

Seguirà il trasferimento in aeroporto e la partenza per Abu Dhabi dove si sosterà fin dopo cena per poi ripartire alla volta dell’Italia.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"452484,452485,452486,452487\"]\r

\r

KEL 12 PROPONE - RITORNO A SOCOTRA, SELVAGGIO PARADISO - YEMEN - EMIRATI ARABI\r

Quote a partire da 4.550€ a persona per 10 giorni di itinerario.\r

\r

La quota include:\r

- Volo internazionale di linea da Milano o da Roma per Abu Dhabi a/r\r

- Volo charter in classe economy da Abu Dhabi a Hadibu a/r\r

- Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa all’estero\r

- Un pernottamento in hotel 4* ad Abu Dhabi\r

- Sette pernottamenti in campo mobile tendato a Socotra con materiale da campo incluso (tenda, materassino, sacco a pelo, cuscino, asciugamano e acqua per lavarsi)\r

- Trasporti in fuoristrada 4x4 a Socotra\r

- Riempimento di 3 persone per auto con posto finestrino garantito\r

- Pensione completa per tutta la durata del viaggio\r

- Acqua a disposizione durante tutto il tour\r

- Autisti/guide locali parlanti inglese a Socotra\r

- Tutte le escursioni, le visite e le attività previste nel programma di viaggio\r

- Esperto Kel 12 della destinazione\r

- Servizio di assistenza in loco e dall’Italia 24/7\r

\r

Questo viaggio-spedizione è dedicato a viaggiatori esperti e consapevoli della tipologia di viaggio e della destinazione scelta; prevede sette pernottamenti in campo tendato mobile (tenda ad igloo) per cui è richiesto non solo spirito di adattamento ma una predisposizione personale a questo tipo di sistemazione che è l’unica possibile per effettuare un tour itinerante nell’isola.\r

\r

Per info: https://kel12.com/icnc_viaggi/ritorno-a-socotra-selvaggio-paradiso/","post_title":"Kel 12: ritorno a Socotra, il paradiso selvaggio","post_date":"2023-10-09T10:45:21+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1696848321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il percorso di stretta collaborazione di MySunSea con l’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, che ha portato nell’estate appena conclusa a un notevole utilizzo dello scalo. \"L’accordo è stato operativo fino alla fine di settembre con i collegamenti diretti per Zante, Cefalonia e Lampedusa\", racconta l'a.d. del tour operator, Rosita Angelini -. L’aspetto interessante, oltre all’esclusività del collegamento, è stato che in poco più di un’ora il passeggero giungeva a destinazione e che GotoFly sta investendo in maniera concreta sullo scalo romagnolo, per dare maggior peso a un mercato che, per mancanza di vettori, ha molto sofferto negli ultimi tempi».\r

\r

In quest’ottica MySunSea sarà quest'anno co-espositore con l’aeroporto di Forlì nel padiglione A1 stand 310 della fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, proprio per rafforzare questa partnership e presentare la programmazione dell’estate 2024, che vedrà ancora una volta lo scalo Luigi Ridolfi al centro dei pacchetti proposti.\r

\r

\"La nostra intenzione è quella di voler utilizzare voli per le destinazioni di punta di Lampedusa, Zante, Cefalonia e Sardegna, a cui aggiungeremo Lefkada, Karpathos, Corfu, Pantelleria e la Croazia, col diretto su Zara, perfetto anche per i nostri consolidati pacchetti Ciao Prof\". Intanto l’apertura delle vendite estive sulla programmazione MySunSea sarà come di consueto ai primi di dicembre con le storiche offerte early booking. \"Saremo a Rimini con il nostro staff – conclude Rosita Angelini – e ci farà piacere incontrare le agenzie che vorranno venirci a trovare. Il 12 ottobre alle 12 organizzeremo anche aperitivo con tutte loro, per parlare di futuro e vacanze\".\r

\r

","post_title":"MySunSea rafforza la partnership con l'aeroporto di Forlì","post_date":"2023-10-09T10:21:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696846863000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotte artiche, la Finlandia d'inverno e poi il ritorno del lungo raggio. Il tour operator Easyweeks torna alla fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, con una presenza all'interno dell'area Nord Europa, insieme a Finlandia, Islanda e Norvegia nel padiglione C1 139-203. Per l'occasione, presenterà proposte oramai collaudate quali le Rotte Artiche percorribili grazie ad Arctic Bus (da Tromso a Rovaniemi, da Narvik a Tromso, da Tromso a LyngenAlps). È il terzo anno che l'operatore marchigiano propone questa tipologia di prodotto, che va riscuotendo sempre più successo, soprattutto per i viaggi di nozze che non scelgono solo destinazioni mare o paesi tropicali, ma cercano mete alternative e attrattive.\r

\r

In aggiunta allee Rotte artiche, per restare sulla programmazione principale, il Nord, ecco poi la versione invernale dell’Happiness Finnish (winter) tour, che ripropone la tappa a Oulu con visita della città e incontro con una famiglia locale. Il viaggio prosegue alla volta di Kuusamo, che il mercato italiano conosce molto poco, ma che sta cominciando ad apprezzare per la bellezza dei suoi paesaggi e la sua fitta natura sia d’inverno sia d’estate.\r

\r

«È stata un’estate incredibile sotto tutti i punti di vista, quella appena conclusa – racconta la managing director Gianna Forlastro, commentando i trend della stagione calda -. Ci ha sorpreso il vedere come sta cambiando anche la voglia di viaggiare. In estate è stata premiata la nostra caparbietà e la voglia di promuovere destinazioni insolite per l’hiking: diversi gruppi ci hanno seguito nell’area di Iso-Syote in Finlandia per scoprire nuove destinazioni».\r

\r

«Finalmente dopo i vari stop dettati dal Covid, siamo ora prontissimi a ripartire con il lungo raggio, che per noi significa Brasile, Argentina, Cile, Messico, Mauritius e Seychelles – aggiunge quindi Manila Salvatelli, a.d. di Easyweeks -. Sul Brasile abbiamo già programmato e caricato sul nostro sito www.easyweek.it i nostri cavalli di battaglia pre-pandemia: tour ecoturistici come la Chapada Diamantina, la Chapada dos Veadeiros, Ecotour dei tre ecosistemi, la Rotta delle Emozioni, affiancate agli itinerari classici tra cultura, spiagge, natura, Amazzonia e gastronomia. Il Messico ci ha già dato le prime soddisfazioni all’inizio del 2023, ma stiamo lavorando per proporre itinerari alternativi, così come per Argentina e Cile. Per l’area oceano Indiano anche quest’anno riproponiamo nello specifico Mauritius e Seychelles, non con i soli soggiorni mare, ma combinati con attività ed escursioni per rendere sempre più differente e accattivante la nostra proposta».\r

\r

«Siamo consapevoli che, chi ci conosce sul Nord Europa - concludono Gianna Forlastro e Manila Salvatelli - difficilmente ci possa identificare per un prodotto sul lungo raggio. Ma se ci avete testato e dato fiducia per il Nord Europa, beh, allora, perché non farlo anche per il resto del mondo?».\r

\r

","post_title":"Torna il lungo raggio Easyweeks che si affianca al classico prodotto Nord","post_date":"2023-10-09T10:05:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696845931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce e si diversifica l’offerta turistica dell’Armenia, che torna ad accendere i riflettori sul mercato italiano.\r

\r

Voli diretti e nuove strutture ricettive, enogastronomia, attività outdoor ed esperienze adrenaliniche, le novità in roadshow con il Tourism Committee of Armenia per il travel trade italiano a Roma e Milano.\r

\r

“Pensiamo che il mercato italiano rappresenti un grosso potenziale turistico per il nostro Paese – afferma Sisian Boghossian, direttrice dell’ente del turismo armeno (nella foto) -. L’Italia al nono posto, con i voli diretti puntiamo a superare la soglia degli 11.000 arrivi del 2019. Non solo la città ma proponiamo una diversificazione di prodotti turistici e spingiamo a visitare le regioni, alla scoperta dell’Hidden Track. Una vasta scelta di attività per attrarre i giovani che ora tendono a esplorare nuove destinazioni. Inoltre, siamo molto competitivi a livello di costi”.\r

\r

Facilitato l’ingresso dai Paesi europei, nessun visto è richiesto dai paesi Schengen. Dal 2023 Wizz Air collega direttamente Roma, Milano e Venezia con Yerevan: in tre ore e mezza si raggiunge l’effervescente capitale del Paese.\r

\r

La piccola repubblica caucasica di tre milioni di abitanti, vanta un ricettivo di alloggi per tutte le tasche, dai boutique hotel indipendenti alle strutture di catene internazionali, come Marriott, Luxury Collection, Radisson, Doubletree by Hilton, Holiday Inn, Best Western. Tra le nuove proposte spiccano i glamping immersi nella natura dove non mancano il comfort e servizi di alto livello.\r

\r

Il turismo attivo e d’avventura\r

\r

L'offerta è ricca di attività outdoor, escursionismo, trekking, mountain bike, hiking, esperienze adrenaliniche come la zipline, paragliding e giro in mongolfiera (da non perdere l’International Balloon Festival che si svolgerà a Yerevan dal 14 al 18 ottobre). Attività e servizi che arricchiscono la tradizionale offerta culturale dell’Armenia e apre alle nuove generazioni di viaggiatori.\r

\r

Il popolo dell’Ararat porta con se un grosso bagaglio di storia e un ricco patrimonio di chiese antiche, monasteri, siti archeologici, fortezze e patrimoni Unesco, musei e gallerie d’arte che ne testimoniano la grande impronta culturale. Se l’itinerario classico del viaggio culturale rimane l’appeal principale di questa destinazione dal patrimonio unico e straordinario, motore del turismo armeno che pesa sul Pil del Paese per il 14%, il turismo attivo e l’outdoor aprono a nuove programmazioni; immergersi nei diversi ambienti naturali dell’Armenia caratterizzati da montagne e vallate verdissime, rocciose e aride nel giro di pochi chilometri, in una un’ampia gamma di colori e panorami dove poter praticare sport, avventura ed escursionismo.\r

\r

La ricca offerta enogastronomica dell’Armenia, spazia dai ristoranti gourmet alle enoteche di tendenza (la via del vino a Yerevan), dalle distillerie del famoso brandy armeno alle cantine sparse nelle cinque regioni vitivinicole. In un Paese dove secondo la tradizione Noè avrebbe piantato la prima vite dopo il diluvio universale, grazie alla presenza dall’Areni-1 Winery (la grotta che ha nascosto per oltre 6000 anni la più antica cantina della storia del mondo) e l’istituzione archeologica del Wine History Museum of Armenia, il vino diventa anche prodotto turistico, utilizzato persino nelle Spa per il wellness.\r

\r

","post_title":"L’Armenia scommette sul mercato italiano con un’offerta diversificata e competitiva","post_date":"2023-10-09T09:59:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["armenia"],"post_tag_name":["armenia"]},"sort":[1696845544000]}]}}