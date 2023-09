Visit Tuscany rinnova il sito per offrire maggiore supporto a visitatori e operatori Visittuscany.com, il sito ufficiale della destinazione Toscana gestito per conto della regione da fondazione Sistema Toscana, si rinnova. Con oltre 6 milioni di visualizzazioni e 4 milioni di visitatori nell’ultimo anno (+61% rispetto allo stesso periodo del 2022) visittuscany.com si posiziona tra i primi portali turistici regionali in Italia in termini di visite. Nel 2022 le pagine del sito sono infatti state viste da 232 paesi nel mondo, tra cui i principali sono: Usa, Germania, Francia e Regno Unito seguiti da Spagna e Svizzera. «Dopo cinque anni – sottolinea il presidente della regione, Eugenio Giani – il portale Visit Tuscany si rinnova. In questo periodo sono cambiate in maniera significativa le vite di noi tutti, il modo di viaggiare e programmare e anche il modo di fruire il digitale. E’ giusto e doveroso che il portale principale della destinazione Toscana si evolva venendo sempre più incontro alle esigenze degli utenti, semplificandosi, rendendosi più accattivante, ma anche adottando adeguamenti per migliorare l’accessibilità ai contenuti». «Il portale è adesso più facilmente fruibile – aggiunge Leonardo Marras, assessore al Turismo regione Toscana – e, soprattutto, abbiamo fatto un piccolo passo per renderlo più accessibile, con standard più elevati (previsti dal W3C, il consorzio mondiale che definisce gli standard per il web) in particolare per gli utenti con problemi di vista o che utilizzano supporti speciali per la navigazione. L’obiettivo è di avere uno strumento sempre attuale e rispondente alle esigenze dei visitatori e di chi, come comuni, Iat e operatori, contribuisce a popolarlo di contenuti. Ovviamente non ci fermeremo e continueremo via via ad aggiornarlo per migliorarlo sempre di più». «Promuovere l’economia creativa e l’identità culturale di tutti i territori della Toscana – continua il presidente della fondazione, Iacopo Di Passio – è il nostro obiettivo primario. La nuova versione di visittuscany.com va in questa direzione, garantendo un ancor maggiore radicamento territoriale, mettendo in rete attori pubblici e privati e interpretando soprattutto le nuove esigenze del viaggiatore contemporaneo, che non è solo più connesso e digitale ma ha aspettative crescenti nei confronti della Toscana». Condividi

