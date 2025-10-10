Viaggiare nel 2025: l’AI entra nel journey del 33% dei turisti Il mercato dei viaggi italiano chiude il 2025 con una crescita contenuta dell’1%, attestandosi a 38,2 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati presentati in anteprima al convegno «Viaggi e viaggiatori nell’era degli Agenti» organizzato dall’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Dopo il boom post-Covid, il comparto si stabilizza in un contesto di prezzi al consumo in aumento (+2,9% secondo Istat) e calo del potere d’acquisto che impatta sia sull’incoming, con contrazione del mercato tedesco, sia sul domestico. E-commerce in crescita, ma rallenta il ritmo Il B2C e-commerce registra +2% raggiungendo 21,7 miliardi di euro, pari al 57% del mercato totale. «Si consolida l’incidenza degli strumenti digitali per la prenotazione da parte dell’extra-alberghiero, che rafforza la propria presenza sulle OTA», ha spiegato Federica Russo, ricercatrice senior dell’Osservatorio Travel Innovation. Il comparto open air segna una stabilità con +0,3% rispetto all’anno scorso, mantenendo l’8% del mercato totale. Trasporti: dimezzata la crescita rispetto al 2024 Il settore trasporti turistici rallenta, passando dal +10% del 2024 a un +5% nel 2025, per un valore di 19,3 miliardi di euro. L’e-commerce mantiene un’incidenza elevata al 70% sul totale del venduto. Il comparto aereo cresce del 5% con un aumento di passeggeri del 5,4% (periodo gennaio-luglio) e dei prezzi del 4,1%, con le tariffe dei voli domestici in rialzo più consistente rispetto agli intercontinentali. Il noleggio auto segna +7%, trainato principalmente dalla componente prezzo con un aumento dell’8,4%. I trasporti di terra crescono del 4% in un contesto di stabilità dei prezzi. Turismo organizzato: +5% con tour operator protagonisti Per la prima volta quantificato in modo strutturato, il mercato del turismo organizzato (agenzie leisure, tour operator e crociere) registra un bilancio positivo con +5%, attestandosi tra 6,2 e 6,5 miliardi di euro. I tour operator guidano la crescita con +7%, mentre le agenzie di viaggio raggiungono un valore compreso tra 5,2 e 5,4 miliardi. «Bilancio positivo guidato dai ponti favorevoli nel periodo primaverile, un’estate incerta con effetto last minute e un inverno che inizia ad essere prenotato», ha commentato Russo. Allerta sui prezzi: l’indice dei pacchetti cresce del 9,9%. L’era dell’intelligenza artificiale nel travel Il 33% dei viaggiatori italiani utilizza già strumenti di AI per attività legate ai viaggi, con il 76% che li considera utili. Ma la vera novità è che il 65% degli italiani dichiara che in futuro potrebbe considerare un agente AI come alternativa all’agenzia di viaggi tradizionale. «Il 43% afferma che l’AI ha dato supporto simile a un’agenzia di viaggio tradizionale», ha illustrato Eleonora Lorenzini, direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation. L’AI Overview di Google è visualizzata dal 46% degli utenti, ma preferiscono poi verificare su siti specifici, mentre il 35% non la visualizza affatto. Si trasforma l’interazione con le agenzie: il 45% dei clienti ha interagito da remoto con la propria agenzia, di cui il 14% esclusivamente da remoto. Tra gli strumenti di prenotazione, le OTA dominano con il 55%, seguiti dai siti diretti dei fornitori (33%), agenzie tradizionali (12%) e agenti AI (2%). Gli operatori: «Necessario approccio industriale e flessibilità» «Il mercato richiede flessibilità nella composizione dell’offerta», ha affermato Angelo Cartelli, Club del Sole, sottolineando come la società chiuda con il 45% di mercato estero in crescita. «Dopo l’euforia post-Covid siamo ritornati nel mercato normale, molto più competitivo. I consumatori hanno diminuito il potere d’acquisto e mostrano maggiore resistenza al prezzo». L’alimentare ha registrato +20% sui prezzi con consumi in calo del 6%, segnale della pressione sul potere d’acquisto delle famiglie. «Serve un approccio industriale che è mancato sia da parte dei soggetti pubblici che delle aziende», ha dichiarato Domenico Pellegrino, CEO Bluvacanze. «Approccio industriale significa creare efficienza di filiera, non solo economia di scala. La personalizzazione diventa indispensabile: costruire soluzioni con quella flessibilità tale da incontrare le esigenze del consumatore». Sergio Testi, vicepresidente Gruppo Gattinoni, ha evidenziato: «È la riscossa del turismo organizzato con crescita media del 25%. La primavera ha rubato traffico all’estate. Il settore deve fare uno sforzo sulla diversificazione dell’offerta: oggi c’è ancora troppa offerta a pacchetti chiusi, il mercato vuole più personalizzazione». Rateizzazione e assicurazioni: leve commerciali strategiche La rateizzazione emerge come leva fondamentale: il 75% degli italiani dichiara di spendere di più se può rateizzare la spesa di viaggio, mentre il 90% acquista solo se è consentita la dilazione di pagamento. «Il settore turismo ha utilizzato pochissimo la dilazione di pagamento, dovremmo costruire meglio questa possibilità», ha sottolineato Testi. Sul fronte assicurazioni, il 56% le acquista solo con motivazioni specifiche, il 47% solo per viaggi complessi, mentre un italiano su quattro acquista sempre l’assicurazione viaggio. Turismo di prossimità in crescita Il 17% degli italiani non viaggia, il 41% effettua da 1 a 3 viaggi l’anno. Su 4 viaggi medi, 2,5 sono brevi e 1,5 lunghi. L’86% ha fatto gite fuori porta nell’ultimo anno una o più volte al mese, con particolare focus su esperienze ed enogastronomia. «C’è un trend crescente di turismo di prossimità, le persone vogliono scoprire territori vicino casa», ha confermato Leonardo Cesarini, CCO Trenord, annunciando guide specifiche dedicate anche all’enogastronomia. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mercato dei viaggi italiano chiude il 2025 con una crescita contenuta dell'1%, attestandosi a 38,2 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati presentati in anteprima al convegno «Viaggi e viaggiatori nell'era degli Agenti» organizzato dall'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Dopo il boom post-Covid, il comparto si stabilizza in un contesto di prezzi al consumo in aumento (+2,9% secondo Istat) e calo del potere d'acquisto che impatta sia sull'incoming, con contrazione del mercato tedesco, sia sul domestico. E-commerce in crescita, ma rallenta il ritmo Il B2C e-commerce registra +2% raggiungendo 21,7 miliardi di euro, pari al 57% del mercato totale. «Si consolida l'incidenza degli strumenti digitali per la prenotazione da parte dell'extra-alberghiero, che rafforza la propria presenza sulle OTA», ha spiegato Federica Russo, ricercatrice senior dell'Osservatorio Travel Innovation. Il comparto open air segna una stabilità con +0,3% rispetto all'anno scorso, mantenendo l'8% del mercato totale. Trasporti: dimezzata la crescita rispetto al 2024 Il settore trasporti turistici rallenta, passando dal +10% del 2024 a un +5% nel 2025, per un valore di 19,3 miliardi di euro. L'e-commerce mantiene un'incidenza elevata al 70% sul totale del venduto. Il comparto aereo cresce del 5% con un aumento di passeggeri del 5,4% (periodo gennaio-luglio) e dei prezzi del 4,1%, con le tariffe dei voli domestici in rialzo più consistente rispetto agli intercontinentali. Il noleggio auto segna +7%, trainato principalmente dalla componente prezzo con un aumento dell'8,4%. I trasporti di terra crescono del 4% in un contesto di stabilità dei prezzi. Turismo organizzato: +5% con tour operator protagonisti Per la prima volta quantificato in modo strutturato, il mercato del turismo organizzato (agenzie leisure, tour operator e crociere) registra un bilancio positivo con +5%, attestandosi tra 6,2 e 6,5 miliardi di euro. I tour operator guidano la crescita con +7%, mentre le agenzie di viaggio raggiungono un valore compreso tra 5,2 e 5,4 miliardi. «Bilancio positivo guidato dai ponti favorevoli nel periodo primaverile, un'estate incerta con effetto last minute e un inverno che inizia ad essere prenotato», ha commentato Russo. Allerta sui prezzi: l'indice dei pacchetti cresce del 9,9%. L'era dell'intelligenza artificiale nel travel Il 33% dei viaggiatori italiani utilizza già strumenti di AI per attività legate ai viaggi, con il 76% che li considera utili. Ma la vera novità è che il 65% degli italiani dichiara che in futuro potrebbe considerare un agente AI come alternativa all'agenzia di viaggi tradizionale. «Il 43% afferma che l'AI ha dato supporto simile a un'agenzia di viaggio tradizionale», ha illustrato Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Travel Innovation. L'AI Overview di Google è visualizzata dal 46% degli utenti, ma preferiscono poi verificare su siti specifici, mentre il 35% non la visualizza affatto. Si trasforma l'interazione con le agenzie: il 45% dei clienti ha interagito da remoto con la propria agenzia, di cui il 14% esclusivamente da remoto. Tra gli strumenti di prenotazione, le OTA dominano con il 55%, seguiti dai siti diretti dei fornitori (33%), agenzie tradizionali (12%) e agenti AI (2%). Gli operatori: «Necessario approccio industriale e flessibilità» «Il mercato richiede flessibilità nella composizione dell'offerta», ha affermato Angelo Cartelli, Club del Sole, sottolineando come la società chiuda con il 45% di mercato estero in crescita. «Dopo l'euforia post-Covid siamo ritornati nel mercato normale, molto più competitivo. I consumatori hanno diminuito il potere d'acquisto e mostrano maggiore resistenza al prezzo». L'alimentare ha registrato +20% sui prezzi con consumi in calo del 6%, segnale della pressione sul potere d'acquisto delle famiglie. «Serve un approccio industriale che è mancato sia da parte dei soggetti pubblici che delle aziende», ha dichiarato Domenico Pellegrino, CEO Bluvacanze. «Approccio industriale significa creare efficienza di filiera, non solo economia di scala. La personalizzazione diventa indispensabile: costruire soluzioni con quella flessibilità tale da incontrare le esigenze del consumatore». Sergio Testi, vicepresidente Gruppo Gattinoni, ha evidenziato: «È la riscossa del turismo organizzato con crescita media del 25%. La primavera ha rubato traffico all'estate. Il settore deve fare uno sforzo sulla diversificazione dell'offerta: oggi c'è ancora troppa offerta a pacchetti chiusi, il mercato vuole più personalizzazione». Rateizzazione e assicurazioni: leve commerciali strategiche La rateizzazione emerge come leva fondamentale: il 75% degli italiani dichiara di spendere di più se può rateizzare la spesa di viaggio, mentre il 90% acquista solo se è consentita la dilazione di pagamento. «Il settore turismo ha utilizzato pochissimo la dilazione di pagamento, dovremmo costruire meglio questa possibilità», ha sottolineato Testi. Sul fronte assicurazioni, il 56% le acquista solo con motivazioni specifiche, il 47% solo per viaggi complessi, mentre un italiano su quattro acquista sempre l'assicurazione viaggio. Turismo di prossimità in crescita Il 17% degli italiani non viaggia, il 41% effettua da 1 a 3 viaggi l'anno. Su 4 viaggi medi, 2,5 sono brevi e 1,5 lunghi. L'86% ha fatto gite fuori porta nell'ultimo anno una o più volte al mese, con particolare focus su esperienze ed enogastronomia. «C'è un trend crescente di turismo di prossimità, le persone vogliono scoprire territori vicino casa», ha confermato Leonardo Cesarini, CCO Trenord, annunciando guide specifiche dedicate anche all'enogastronomia. [post_title] => Viaggiare nel 2025: l'AI entra nel journey del 33% dei turisti [post_date] => 2025-10-10T15:26:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760109971000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498870 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian Cruise Line (NCL) celebra l’arrivo della Norwegian Aqua nel suo nuovo homeport di Miami, dando ufficialmente il via alla stagione invernale di crociere nei Caraibi, che includeranno una tappa presso l’isola privata della compagnia, Great Stirrup Cay. Dopo la prima stagione di itinerari alle Bermuda con partenza da New York, la nave offrirà crociere di sette giorni nei Caraibi e alle Bahamas fino ad aprile 2026. «Siamo entusiasti di accogliere la Norwegian Aqua nel suo nuovo porto di base a Miami, la città dove NCL è nata e dove ha tuttora il proprio quartier generale», ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. «Questo è il momento perfetto per scoprire la nostra nuova nave e vivere un’esperienza nei Caraibi e alle Bahamas che unisce attività a bordo per tutte le età e destinazioni straordinarie, tra cui la nostra isola privata alle Bahamas, Great Stirrup Cay.» Le crociere toccheranno destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), St. Thomas (Isole Vergini Americane), Tortola (Isole Vergini Britanniche) e Great Stirrup Cay. Entro la fine del 2025 l’isola privata disporrà di un nuovo molo, una piscina riscaldata di 2.600 metri quadrati con bar a bordo vasca e un’area giochi d’acqua per bambini. La nave tornerà a Miami da ottobre 2026 ad aprile 2027 per nuovi itinerari nei Caraibi orientali e occidentali, con una sosta a Great Stirrup Cay, dove aprirà il Great Tides Waterpark, parco acquatico di quasi 2,5 ettari previsto per l’estate 2026. [gallery ids="498872,498873,498874"] Con una capacità e dimensione aumentate del 10% rispetto alle gemelle Norwegian Prima e Norwegian Viva, la Norwegian Aqua introduce diverse novità. Tra queste, l’Aqua Slidecoaster, i più lunghi e veloci scivoli in mare, prima attrazione ibrida tra montagna russa e scivolo d’acqua, con due percorsi distinti su tre ponti. A bordo si trovano inoltre il Glow Court, spazio sportivo digitale interattivo che di sera si trasforma in discoteca, e l’Aqua Game Zone, area arcade con esperienze di realtà virtuale e giochi classici. All’aperto, gli ospiti possono cimentarsi al The Stadium, sullo scivolo a secco di dieci piani The Drop o rilassarsi al Vibe Beach Club, area per soli adulti con cabine private vista oceano. La Mandara Spa & Salon propone trattamenti e servizi dedicati al benessere. La nave dispone di 17 ristoranti e 18 bar e lounge, oltre a spettacoli come Revolution: A Celebration of Prince e Elements: The World Expanded, che uniscono musica, acrobazie e arti visive. La Norwegian Aqua offre programmi di upgrade con open bar, crediti per ristoranti di specialità, Wi-Fi ad alta velocità e sconti per escursioni a terra. Sono inoltre previste promozioni dedicate come voli gratuiti per il secondo ospite e crociere gratuite per bambini su selezionate partenze. [post_title] => Norwegian Aqua arriva a Miami per una stagione nei Caraibi fino ad aprile 2026 [post_date] => 2025-10-10T13:28:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760102936000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498858 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Diversificazione delle destinazioni vendute, beyond Francoforte, e diversificazione di coloro che vendono il prodotto Condor": Lorna Dalziel, general manager Italia, identifica in questi due risultati il successo della compagnia aerea tedesca nel nostro paese, in parallelo al positivo andamento dei voli da Roma e Milano, cui si affiancherà a primavera il lancio dei collegamenti da Venezia. "La maggiore penetrazione sul territorio italiano, che ora ci vede riconosciuti e venduti da Nord a Sud e anche dalle piccole realtà agenziali, ha portato con sè una nuova consapevolezza di quello che Condor è in grado di proporre attraverso le connessioni via Francoforte. Ben oltre le classiche destinazioni di New York, solo per citarne una, riscontriamo interesse verso mete quali Johannesburg, Cape Town, Phuket, Delhi, l'Alaska o Los Cabos". Un'idea in più per una proposta in agenzia che può allargarsi alle aree limitrofe, "grazie alle importanti partnership con le compagnie aeree dei diversi Paesi raggiunti dai voli di lungo raggio Condor". Intanto, l'operativo vedrà Condor operare 9 voli al giorno dall'Italia a Francoforte: "Siamo partiti con due voli da Milano e Roma, arriveremo nel 2026 a 3 voli giornalieri da ciascun aeroporto, inclusa Venezia". Elevate le aspettative legate al debutto dal Marco Polo: "Arrivare in Veneto ci consente di coprire un'area molto significativa, non solo per i flussi leisure ma anche per il traffico bt. Siamo già al lavoro con Tmc e anche operatori che si stanno ora affacciando al mondo corporate". Un debutto atteso dal mercato, quello sul Triveneto, "le vendite della rotta da Venezia stanno procedendo bene". Un andamento positivo che si allarga al resto del network, "con un buon advance booking per l'estate 2026". [post_title] => Condor, Dalziel: "Un successo la penetrazione sul mercato Italia. Ora tocca a Venezia" [post_date] => 2025-10-10T13:00:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760101237000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già registra un grande successo il Fam Trip di ItaliAbsolutely in Emilia Romagna e Marche organizzato da Travel Open Day Srl, ed ancora in corso di svolgimento, che ha accolto 40 buyers stranieri provenienti da Europa, USA, Canada, Brasile e Medio Oriente. Evento realizzato in collaborazione con Visit Emilia Romagna, il Comune di Gradara, Ferretti Hotels Group, Lindhberg Hotels & Resorts, Grotte di Frasassi. Dalle spiagge di Rimini alle meraviglie carsiche delle Grotte di Frasassi, il viaggio offre un ricco mix di arte, natura, gastronomia, benessere e storia, creando al contempo spazio per incontri significativi con DMC italiane, agenzie di viaggio e organizzazioni locali. I workshop che sono stati organizzati hanno offerto un momento di confronto tra gli espositori ed i buyer esteri interessati ad arricchire la propria conoscenza su aree finora poco conosciute ma potenzialmente molto interessanti. Alcuni commenti degli operatori partecipanti: “Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso - spiega Massimo Zuccati, responsabile network Italia per Goopti - ho voluto cogliere anche questa occasione. I buyers hanno dimostrato grande interesse sia al prodotto dei trasferimenti condivisi per gli aeroporti sia al trasporto tailor made che prevede trasferimenti ed itinerari personalizzati. Si tratta di soluzioni molto ricercate soprattutto dagli americani”. Valentina Stracqualursi e Jose Manuel Cuevas dell’operatore romano Positive Tours hanno apprezzato l’accurata selezione dei buyer che hanno partecipato al workshop. “E’ la prima volta che partecipiamo - commenta la general manager Stracqualursi - contiamo di rafforzare i contatti avviati durante il workshop". [gallery columns="4" ids="498844,498841,498837,498838,498839,498840,498842,498843,498845,498846,498847,498848,498849,498850,498852,498853"] “Abbiamo riscontrato molto interesse per la Calabria - spiegano Calabria Anthony Macri, direttore creativo Calabria Food Fest, e Angela Donato di Sognare Insieme Viaggi - una destinazione quasi sconosciuta. Il 50% dei buyers non la conosce e speriamo di aver catturato l’attenzione soprattutto grazie al nostro Calabria Food Fest”. [post_title] => ItaliAbsolutely Fam Trip: 40 buyer tra Emilia Romagna e Marche [post_date] => 2025-10-10T11:58:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760097491000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498827 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parliamoci chiaro il bando Consip per i viaggi scolastici è costruito in modo impresentabile da lasciare sbigottiti. Una delle follie è questa: se un'agenzia Vince un bando diciamo di 4 milioni, il suo fatturati deve essere di almeno 4 milioni. E perché? Qual è il il motivo dietro a questa norma? Un motivo c'è. Questa è una disposizione che tende a valorizzare e quindi a far lavorare solo poche agenzie, quelle da fatturati alti. Mentre tutte le altre, che di solito sono quelle che vivono di turismo d'istruzione ma che non raggiungono determinati fatturati sono fatte fuori. Questo significa: perdita di posti di lavoro, probabile chiusura di agenzie di viaggio, mentre quelle ricche continuano a lavorare tranquillamente. Si tratta a ben vedere di una disposizione contra legem. Non garantisce la libera partecipazione a tutte le agenzia, limita la capacità di partecipazione al bando. Insomma un disastro. Per non parlare della fideiussione per partecipare al bando e dell'altra fideiussione una volta vinto il bando. Infine la regola più incomprensibile. Ci sarà uno stuolo di ispettori che controlleranno che tutti i costi e il mark up siano a posto. Questa vicenda ci rafforza nell'idea che questo governo continui a rafforzare posizione ben acquisite e a lasciare per strada chi lavora con dignità senza raggiungere fatturato astronomici. Spero che la questione venga presentata al Tat, al Garante, insieme ai consumatori. Consip ha adottato lo schema degli appalti pubblici, ma senza considerare che in questo caso i soldi sono privati: famiglie, genitori, eccetera. Che immensa tristezza. [post_title] => Tutte le magagne del bando Consip sui viaggi d'istruzione [post_date] => 2025-10-10T11:21:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760095275000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Intercettare la fascia 21-40 anni diventa priorità strategica per le agenzie di viaggio italiane. È quanto emerge dal convegno "Generazione Z in viaggio: cosa si aspettano dalle agenzie di oggi", moderato da Gabriele Milani, direttore FTO. Un incontro che ha registrato il tutto esaurito, con una forte presenza di pubblico giovanile e seduto anche a terra, pur di assistere al dibattito. Al centro del panel, il ruolo dei content creator come leva per attrarre giovani lavoratori che hanno cominciato a guadagnare ma non trovano sul mercato prodotti pensati per loro. Insieme a due creator speciali: Gordon e Michela Verderi, anello di congiunzione tra "vecchio" e "nuovo" mondo, rispettandoli entrambi. Il primo ha fondato un brand di viaggi, GoTribe e collabora con il Gruppo Gattinoni per viaggi dedicati a un pubblico under 25. Verderi collabora con il to Volver e ha ottenuto il patentino di accompagnatrice turistica. Content creator con 1 milione di follower: il caso Gordon «Avere quella persona, quel personaggio, fa in modo che quel luogo venga cercato. È un nuovo modo di viaggiare e ricercare», ha affermato Isabella Maggi, direttrice marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni, illustrando la collaborazione con Yuri Sterrore, (in arte Gordon). Il content creator vanta 1 milione di follower costruiti in 10 anni di lavoro sui contenuti, partendo da Facebook fino a TikTok e Instagram. «Ho iniziato a viaggiare ormai 20 anni fa circa, e non ero mai entrato in agenzia viaggi». Quando i giovani (e non solo) creano i loro viaggi Gattinoni collabora con il creator nel progetto dedicato proprio alla Gen Z chiamato Dreampacker: un'iniziativa che nasce dall'interno di Gattinoni, ideato da persone giovani del gruppo. «Ci hanno detto: non abbiamo prodotti che venderemmo ai nostri amici. E loro stessi stanno creando i loro viaggi», ha raccontato Maggi. L'iniziativa, affidata a under 25, rappresenta un cambio di paradigma nella costruzione dell'offerta per questo target. «Parliamo tanto di generazione Z ma anche il Silver è interessante come target: hanno tempo, soldi e possibilità di spendere. C'è una contaminazione che parte dai giovani ma si espande in tutto il comparto turistico dei viaggi», ha aggiunto. Volver e l'approccio esperienziale Tra i relatori anche Giada Marabotto, CEO Volver Tour Operator, che ha illustrato un modello di business basato su viaggi di nicchia, esperienze specifiche e accompagnatori qualificati. «Il mio consiglio a chi vuole provare un progetto così è guardarsi attorno e non dire sì a tutti. Non è detto che chi ha tanti follower vada bene. Bisogna scegliere il content creator più in linea con il proprio caso», ha dichiarato Marabotto. L'operatore ha sperimentato format innovativi come tour letterari e viaggi idi gruppo con la creator Michela Verderi, che è anche accompagnatrice turistica, e che ha delineato il profilo del viaggiatore giovane: «I giovani di oggi non sono superficiali, anzi il contrario. Stanno tornando sempre più a dare valore alle cose reali e importanti della vita. Non cercano solo il viaggio perfetto pieno di cose da vedere, ma viaggi in cui rispecchiarsi e sentirsi parte di qualcosa di più grande». Tra le caratteristiche distintive della Gen Z emergono l'apprezzamento per l'autenticità, esperienze di volontariato e contatti reali con le comunità locali. «Tanta flessibilità nel momento della prenotazione: vogliono avventura, momenti liberi, tempo per sé, escursioni con guida e budget intelligente. Non low cost né il contrario, ma che dia valore alle cose. L'importanza è per le cose etiche e sostenibili, e per quelle pagano, amano tempo condiviso e di qualità», ha spiegato Verderi. Le agenzie come hub di idee: necessaria la specializzazione per target «Anche dal punto di vista della scelta del target dobbiamo essere tuttologi non va più bene. È necessario individuare nelle nostre agenzie e rete vendite le persone che hanno più talento e passione in un determinato target di clienti, non di destinazione. La differenza non la fa più la destinazione», ha affermato Deborah Rainis, fondatore e CEO Travel Angels. Rainis ha sollecitato investimenti per attività sia online che offline: «Le nostre agenzie devono diventare hub di idee e dialogo. Quando è arrivato internet non abbiamo più capito dove fare investimenti. Quello che non possiamo più fare è pensare che basti esistere». Marabotto ha suggerito di partire dalle risorse esistenti: «I figli dei nostri clienti che magari passano in agenzia per qualunque motivo, se trovano terreno fertile, li abbiamo già in casa. Partiamo dalla risorsa che abbiamo: i nostri database dei clienti, i viaggi di nozze. Sta a noi giocarci l'opportunità di proporre un prodotto che possa piacere a quel target». Tecnologia e IA: supporto, ma non sostituzione Sterrore ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale: «La tecnologia fa passi da gigante, in 10 anni è cambiato tutto. Penso che l'IA servirà solo in alcuni ambiti, non può sostituire l'umano. Anche i creator con la loro community non devono vedere nell'IA uno scoglio per la creazione di contenuti. Io la uso come supporto. Oggi bisogna avere una brand identity forte e potersi raccontare per raggiungere il proprio pubblico. Fondamentale la professionalità degli operatori turistici e affidarsi ai professionisti». Verderi ha sottolineato l'importanza della relazione con le agenzie: «Per me è fondamentale la coesione, il rispetto reciproco, l'unione di idee e il rispetto del modo in cui la persona vuole comunicare sui viaggi. Importante la trasparenza con il tuo pubblico. Nei miei viaggi ho tanti repeater, spesso persone che vengono da viaggi precedenti». [post_title] => Gen Z in agenzia: target strategico tra creator e autenticità [post_date] => 2025-10-10T11:17:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760095068000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498819 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno sviluppo costante e sostenibile, che guarda sì a incrementare i numeri degli arrivi, ma "entro quel limite che consenta di evitare situazioni legate all'overtourism e di 'garantire' proposte e servizi di qualità" Máté Terjek, responsabile sviluppo mercato italiano e spagnolo di Visit Hungary traccia così i prossimi passi verso un 2026 che vedrà un grande focus sugli eventi sportivi. Intanto, nei primi sette mesi del 2025, l'Ungheria ha accolto "oltre 283.000 visitatori italiani, con un incremento del 20,8% rispetto ai 234.680 registrati nello stesso periodo dell’anno precedente". Dati che posizionano l'Italia al sesto posto tra i principali mercati di provenienza. Segno più anche per il numero dei pernottamenti "che è cresciuto in modo significativo, raggiungendo quota 702.850 — un aumento del 15,3% rispetto ai 609.750 del 2024 — a testimonianza sia dell’aumento dei flussi sia della maggiore durata dei soggiorni. E, se Budapest rimane la "meta più richiesta dai viaggiatori italiani, il lago Balaton e la regione di Győr registrano consensi in costante crescita. Non solo, notiamo anche un aumento dei viaggi anche al di fuori dei tradizionali periodi di vacanze". Un trend certamente favorito "da un'offerta capillare di collegamenti aerei dall'Italia: contiamo 16 aeroporti da cui operano voli diretti per Budapest, sia con Ryanair sia con Wizz Air per un totale di 21 collegamenti settimanali. Inoltre, dal prossimo 28 ottobre, decollerà un nuovo volo da Torino, con due frequenze alla settimana". A catalizzare l'interesse degli italiani la gastronomia e tutte le esperienze correlate: "Tante le novità spicca l’inaugurazione del Time Out Market Budapest, lo scorso settembre che, in posizione centrale, riunisce alcuni dei migliori chef, ristoratori e mixologist ungheresi sotto lo stesso tetto. Il Fény Street Market Tour è ideale per vivere esperienze culinarie autentiche alla scoperta dei sapori e della cultura locale. Per chi cerca un’esperienza più intima e immersiva con spettacolo dal vivo sul folklore nazionale, la Paprika Revue House offre un affascinante viaggio alla scoperta della cucina e delle tradizioni gastronomiche ungheresi". Riflettori puntanti sugli eventi sportivi quindi, "a cominciare dalla finale di Champions League, il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena; il Moto Gp che torna per il secondo anno e di nuovo sul Lago Balaton e, ancora, i World Athletics Ultimate Championships, in calendario dall'11 al 13 settembre, sempre a Budapest". [post_title] => Ungheria: eventi sportivi ed esperienze gastronomiche catturano l'interesse degli italiani [post_date] => 2025-10-10T11:02:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760094152000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498731 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => UNA Italian Hospitality archivia il 2024 con ricavi alberghieri per 217,7 milioni di euro e indicatori in crescita su tutta la linea. Il tasso di occupazione si attesta al 76%, l'ADR (Average Daily Rate) raggiunge i 164 euro (+2,44%) e il RevPAR (Revenue Per Available Room) cresce di oltre il 4% attestandosi a circa 125 euro. «Quest'anno sta andando bene, sta andando anche un pochino meglio dell'anno scorso in termini di numeri -, ha commentato Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di UNA Italian Hospitality, a margine di TTG Travel Experience a Rimini. - Abbiamo avuto un aumento di numero di pernottamenti rispetto allo scorso anno, con una tariffa media in leggerissimo aumento». Mercati internazionali in forte espansione I dati confermano la strategia di diversificazione internazionale della catena: alcuni mercati hanno registrato performance particolarmente brillanti con India (+22%), Far East (+21%) e UK (+20%).«Il 70% della nostra clientela è straniera - spiega Marchegiani - l'Italia resta il primo mercato con una quota del 32% e un andamento stabile, mentre gli Stati Uniti, secondo mercato con l'11,6% di share, hanno registrato una crescita del 3,4%». Sul Nord America, Marchegiani sottolinea un risultato controcorrente:«Il mercato lamenta di non avere nord americani, noi invece ne abbiamo presi un po' di più. Sicuramente un lavoro commerciale sui segmenti specifici e la rielaborazione del brand hanno dato frutti, come quello "spirito italiano" che rende l'esperienza speciale». Destagionalizzazione e investimenti sulla qualità Il 2025 conferma il trend positivo con oltre 21mila room nights in più da inizio anno, pari a una crescita del 2,9%. L'estate ha registrato un incremento del 4% delle room nights vendute nei mesi di luglio e agosto rispetto allo scorso anno. «I nostri mesi migliori sono maggio e giugno-, afferma l'AD. - Stiamo cercando di rendere alcune strutture annuali, lavorare 12 mesi invece che stagionali, lo abbiamo fatto in Versilia. La destagionalizzazione è il futuro del settore turistico in Italia». La catena ha investito nel miglioramento qualitativo delle strutture:«Se io rifaccio i bagni, cambio le camere, rifaccio gli arredi, faccio un ristorante più bello e lavoro sul mio staff, l'albergo funziona meglio -, spiega Marchegiani. - Nel percorso 22-23-24 c'era il rischio di perdersi dei pezzi, noi ci siamo stati dietro con grande lavoro». Strategia di espansione e focus sull'hospitality UNA Italian Hospitality gestisce attualmente 35 strutture e ne ha 25 in affiliazione.«Stiamo cercando nuovi alberghi da aprire, da prendere in gestione e in affiliazione- , anticipa Marchegiani. -Siamo attenti a tante destinazioni italiane, non solo alle grandi città. Cerchiamo luoghi che per loro caratteristica attraggano clienti internazionali, anche con pazienza di aspettare che si sviluppino». Sul fronte della strategia commerciale, la catena punta sulla valorizzazione del fattore umano.«All' intelligenza artificiale preferiamo quella naturale, supportata da data science, perché la tecnologia va guidata con intelligenza -, afferma l'AD. -Le 50.000 interviste cliente anno che facciamo via Trustyou ci danno per ogni struttura e ogni mese un termometro del livello di servizio. Il sorriso della persona è sempre percepito bene, è per questo che ci siamo rinominati UNA Italian Hospitality». [post_title] => UNA Italian Hospitality chiude il 2024 a 217,7 milioni di ricavi. Marchegiani: "Mercati internazionali trainano la crescita" [post_date] => 2025-10-10T10:51:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760093500000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498785 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In vista della stagione delle feste 2025-2026, Explora Journeys presenta esperienze esclusive nei Caraibi a bordo di EXPLORA I ed EXPLORA II, tra novembre e gennaio. I viaggi, ispirati al tema "Currents of Connection", si svolgeranno con un ritmo rilassato e autentico, celebrando Ringraziamento, Natale e Capodanno con momenti speciali, tra tradizione e scoperta. A bordo, gli ospiti vivranno la magia delle festività tra cene di gala, attività a tema, benessere ispirato all’oceano e intrattenimento sotto le stelle. Le navi, elegantemente decorate, faranno tappa in destinazioni iconiche come St. Thomas, Guadalupa, Barbados, Martinica e St. Kitts e Nevis, offrendo un perfetto equilibrio tra relax, cultura e avventura. Gli itinerari variano dai 7 ai 17 giorni, con esperienze pensate per famiglie, coppie e viaggiatori solitari che desiderano chiudere l’anno in bellezza e iniziare il nuovo con energia e ispirazione. [post_title] => Explora Journeys: itinerari esclusivi per le festività [post_date] => 2025-10-10T10:22:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760091775000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "viaggiare nel 2025 lai entra nel journey del 33 dei turisti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3798,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato dei viaggi italiano chiude il 2025 con una crescita contenuta dell'1%, attestandosi a 38,2 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati presentati in anteprima al convegno «Viaggi e viaggiatori nell'era degli Agenti» organizzato dall'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Dopo il boom post-Covid, il comparto si stabilizza in un contesto di prezzi al consumo in aumento (+2,9% secondo Istat) e calo del potere d'acquisto che impatta sia sull'incoming, con contrazione del mercato tedesco, sia sul domestico.\r

\r

E-commerce in crescita, ma rallenta il ritmo\r

\r

Il B2C e-commerce registra +2% raggiungendo 21,7 miliardi di euro, pari al 57% del mercato totale. «Si consolida l'incidenza degli strumenti digitali per la prenotazione da parte dell'extra-alberghiero, che rafforza la propria presenza sulle OTA», ha spiegato Federica Russo, ricercatrice senior dell'Osservatorio Travel Innovation. Il comparto open air segna una stabilità con +0,3% rispetto all'anno scorso, mantenendo l'8% del mercato totale.\r

\r

Trasporti: dimezzata la crescita rispetto al 2024\r

\r

Il settore trasporti turistici rallenta, passando dal +10% del 2024 a un +5% nel 2025, per un valore di 19,3 miliardi di euro. L'e-commerce mantiene un'incidenza elevata al 70% sul totale del venduto. Il comparto aereo cresce del 5% con un aumento di passeggeri del 5,4% (periodo gennaio-luglio) e dei prezzi del 4,1%, con le tariffe dei voli domestici in rialzo più consistente rispetto agli intercontinentali. Il noleggio auto segna +7%, trainato principalmente dalla componente prezzo con un aumento dell'8,4%. I trasporti di terra crescono del 4% in un contesto di stabilità dei prezzi.\r

\r

Turismo organizzato: +5% con tour operator protagonisti\r

\r

Per la prima volta quantificato in modo strutturato, il mercato del turismo organizzato (agenzie leisure, tour operator e crociere) registra un bilancio positivo con +5%, attestandosi tra 6,2 e 6,5 miliardi di euro. I tour operator guidano la crescita con +7%, mentre le agenzie di viaggio raggiungono un valore compreso tra 5,2 e 5,4 miliardi. «Bilancio positivo guidato dai ponti favorevoli nel periodo primaverile, un'estate incerta con effetto last minute e un inverno che inizia ad essere prenotato», ha commentato Russo. Allerta sui prezzi: l'indice dei pacchetti cresce del 9,9%.\r

\r

L'era dell'intelligenza artificiale nel travel\r

\r

Il 33% dei viaggiatori italiani utilizza già strumenti di AI per attività legate ai viaggi, con il 76% che li considera utili. Ma la vera novità è che il 65% degli italiani dichiara che in futuro potrebbe considerare un agente AI come alternativa all'agenzia di viaggi tradizionale. «Il 43% afferma che l'AI ha dato supporto simile a un'agenzia di viaggio tradizionale», ha illustrato Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Travel Innovation. L'AI Overview di Google è visualizzata dal 46% degli utenti, ma preferiscono poi verificare su siti specifici, mentre il 35% non la visualizza affatto.\r

\r

Si trasforma l'interazione con le agenzie: il 45% dei clienti ha interagito da remoto con la propria agenzia, di cui il 14% esclusivamente da remoto. Tra gli strumenti di prenotazione, le OTA dominano con il 55%, seguiti dai siti diretti dei fornitori (33%), agenzie tradizionali (12%) e agenti AI (2%).\r

\r

Gli operatori: «Necessario approccio industriale e flessibilità»\r

\r

«Il mercato richiede flessibilità nella composizione dell'offerta», ha affermato Angelo Cartelli, Club del Sole, sottolineando come la società chiuda con il 45% di mercato estero in crescita. «Dopo l'euforia post-Covid siamo ritornati nel mercato normale, molto più competitivo. I consumatori hanno diminuito il potere d'acquisto e mostrano maggiore resistenza al prezzo». L'alimentare ha registrato +20% sui prezzi con consumi in calo del 6%, segnale della pressione sul potere d'acquisto delle famiglie.\r

\r

«Serve un approccio industriale che è mancato sia da parte dei soggetti pubblici che delle aziende», ha dichiarato Domenico Pellegrino, CEO Bluvacanze. «Approccio industriale significa creare efficienza di filiera, non solo economia di scala. La personalizzazione diventa indispensabile: costruire soluzioni con quella flessibilità tale da incontrare le esigenze del consumatore».\r

\r

Sergio Testi, vicepresidente Gruppo Gattinoni, ha evidenziato: «È la riscossa del turismo organizzato con crescita media del 25%. La primavera ha rubato traffico all'estate. Il settore deve fare uno sforzo sulla diversificazione dell'offerta: oggi c'è ancora troppa offerta a pacchetti chiusi, il mercato vuole più personalizzazione».\r

\r

Rateizzazione e assicurazioni: leve commerciali strategiche\r

\r

La rateizzazione emerge come leva fondamentale: il 75% degli italiani dichiara di spendere di più se può rateizzare la spesa di viaggio, mentre il 90% acquista solo se è consentita la dilazione di pagamento. «Il settore turismo ha utilizzato pochissimo la dilazione di pagamento, dovremmo costruire meglio questa possibilità», ha sottolineato Testi.\r

\r

Sul fronte assicurazioni, il 56% le acquista solo con motivazioni specifiche, il 47% solo per viaggi complessi, mentre un italiano su quattro acquista sempre l'assicurazione viaggio.\r

\r

Turismo di prossimità in crescita\r

\r

Il 17% degli italiani non viaggia, il 41% effettua da 1 a 3 viaggi l'anno. Su 4 viaggi medi, 2,5 sono brevi e 1,5 lunghi. L'86% ha fatto gite fuori porta nell'ultimo anno una o più volte al mese, con particolare focus su esperienze ed enogastronomia. «C'è un trend crescente di turismo di prossimità, le persone vogliono scoprire territori vicino casa», ha confermato Leonardo Cesarini, CCO Trenord, annunciando guide specifiche dedicate anche all'enogastronomia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Viaggiare nel 2025: l'AI entra nel journey del 33% dei turisti","post_date":"2025-10-10T15:26:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760109971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian Cruise Line (NCL) celebra l’arrivo della Norwegian Aqua nel suo nuovo homeport di Miami, dando ufficialmente il via alla stagione invernale di crociere nei Caraibi, che includeranno una tappa presso l’isola privata della compagnia, Great Stirrup Cay.\r

Dopo la prima stagione di itinerari alle Bermuda con partenza da New York, la nave offrirà crociere di sette giorni nei Caraibi e alle Bahamas fino ad aprile 2026.\r

«Siamo entusiasti di accogliere la Norwegian Aqua nel suo nuovo porto di base a Miami, la città dove NCL è nata e dove ha tuttora il proprio quartier generale», ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. «Questo è il momento perfetto per scoprire la nostra nuova nave e vivere un’esperienza nei Caraibi e alle Bahamas che unisce attività a bordo per tutte le età e destinazioni straordinarie, tra cui la nostra isola privata alle Bahamas, Great Stirrup Cay.»\r

Le crociere toccheranno destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), St. Thomas (Isole Vergini Americane), Tortola (Isole Vergini Britanniche) e Great Stirrup Cay. Entro la fine del 2025 l’isola privata disporrà di un nuovo molo, una piscina riscaldata di 2.600 metri quadrati con bar a bordo vasca e un’area giochi d’acqua per bambini. La nave tornerà a Miami da ottobre 2026 ad aprile 2027 per nuovi itinerari nei Caraibi orientali e occidentali, con una sosta a Great Stirrup Cay, dove aprirà il Great Tides Waterpark, parco acquatico di quasi 2,5 ettari previsto per l’estate 2026.\r

[gallery ids=\"498872,498873,498874\"]\r

Con una capacità e dimensione aumentate del 10% rispetto alle gemelle Norwegian Prima e Norwegian Viva, la Norwegian Aqua introduce diverse novità. Tra queste, l’Aqua Slidecoaster, i più lunghi e veloci scivoli in mare, prima attrazione ibrida tra montagna russa e scivolo d’acqua, con due percorsi distinti su tre ponti.\r

A bordo si trovano inoltre il Glow Court, spazio sportivo digitale interattivo che di sera si trasforma in discoteca, e l’Aqua Game Zone, area arcade con esperienze di realtà virtuale e giochi classici. All’aperto, gli ospiti possono cimentarsi al The Stadium, sullo scivolo a secco di dieci piani The Drop o rilassarsi al Vibe Beach Club, area per soli adulti con cabine private vista oceano. La Mandara Spa & Salon propone trattamenti e servizi dedicati al benessere.\r

La nave dispone di 17 ristoranti e 18 bar e lounge, oltre a spettacoli come Revolution: A Celebration of Prince e Elements: The World Expanded, che uniscono musica, acrobazie e arti visive.\r

La Norwegian Aqua offre programmi di upgrade con open bar, crediti per ristoranti di specialità, Wi-Fi ad alta velocità e sconti per escursioni a terra. Sono inoltre previste promozioni dedicate come voli gratuiti per il secondo ospite e crociere gratuite per bambini su selezionate partenze.","post_title":"Norwegian Aqua arriva a Miami per una stagione nei Caraibi fino ad aprile 2026","post_date":"2025-10-10T13:28:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760102936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Diversificazione delle destinazioni vendute, beyond Francoforte, e diversificazione di coloro che vendono il prodotto Condor\": Lorna Dalziel, general manager Italia, identifica in questi due risultati il successo della compagnia aerea tedesca nel nostro paese, in parallelo al positivo andamento dei voli da Roma e Milano, cui si affiancherà a primavera il lancio dei collegamenti da Venezia.\r

\r

\"La maggiore penetrazione sul territorio italiano, che ora ci vede riconosciuti e venduti da Nord a Sud e anche dalle piccole realtà agenziali, ha portato con sè una nuova consapevolezza di quello che Condor è in grado di proporre attraverso le connessioni via Francoforte. Ben oltre le classiche destinazioni di New York, solo per citarne una, riscontriamo interesse verso mete quali Johannesburg, Cape Town, Phuket, Delhi, l'Alaska o Los Cabos\". Un'idea in più per una proposta in agenzia che può allargarsi alle aree limitrofe, \"grazie alle importanti partnership con le compagnie aeree dei diversi Paesi raggiunti dai voli di lungo raggio Condor\".\r

\r

Intanto, l'operativo vedrà Condor operare 9 voli al giorno dall'Italia a Francoforte: \"Siamo partiti con due voli da Milano e Roma, arriveremo nel 2026 a 3 voli giornalieri da ciascun aeroporto, inclusa Venezia\". Elevate le aspettative legate al debutto dal Marco Polo: \"Arrivare in Veneto ci consente di coprire un'area molto significativa, non solo per i flussi leisure ma anche per il traffico bt. Siamo già al lavoro con Tmc e anche operatori che si stanno ora affacciando al mondo corporate\".\r

\r

Un debutto atteso dal mercato, quello sul Triveneto, \"le vendite della rotta da Venezia stanno procedendo bene\". Un andamento positivo che si allarga al resto del network, \"con un buon advance booking per l'estate 2026\".","post_title":"Condor, Dalziel: \"Un successo la penetrazione sul mercato Italia. Ora tocca a Venezia\"","post_date":"2025-10-10T13:00:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760101237000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già registra un grande successo il Fam Trip di ItaliAbsolutely in Emilia Romagna e Marche organizzato da Travel Open Day Srl, ed ancora in corso di svolgimento, che ha accolto 40 buyers stranieri provenienti da Europa, USA, Canada, Brasile e Medio Oriente. Evento realizzato in collaborazione con Visit Emilia Romagna, il Comune di Gradara, Ferretti Hotels Group, Lindhberg Hotels & Resorts, Grotte di Frasassi.\r

\r

Dalle spiagge di Rimini alle meraviglie carsiche delle Grotte di Frasassi, il viaggio offre un ricco mix di arte, natura, gastronomia, benessere e storia, creando al contempo spazio per incontri significativi con DMC italiane, agenzie di viaggio e organizzazioni locali.\r

\r

I workshop che sono stati organizzati hanno offerto un momento di confronto tra gli espositori ed i buyer esteri interessati ad arricchire la propria conoscenza su aree finora poco conosciute ma potenzialmente molto interessanti.\r

\r

Alcuni commenti degli operatori partecipanti:\r

\r

“Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso - spiega Massimo Zuccati, responsabile network Italia per Goopti - ho voluto cogliere anche questa occasione. I buyers hanno dimostrato grande interesse sia al prodotto dei trasferimenti condivisi per gli aeroporti sia al trasporto tailor made che prevede trasferimenti ed itinerari personalizzati. Si tratta di soluzioni molto ricercate soprattutto dagli americani”.\r

\r

Valentina Stracqualursi e Jose Manuel Cuevas dell’operatore romano Positive Tours hanno apprezzato l’accurata selezione dei buyer che hanno partecipato al workshop.\r

“E’ la prima volta che partecipiamo - commenta la general manager Stracqualursi - contiamo di rafforzare i contatti avviati durante il workshop\".\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"498844,498841,498837,498838,498839,498840,498842,498843,498845,498846,498847,498848,498849,498850,498852,498853\"]\r

\r

“Abbiamo riscontrato molto interesse per la Calabria - spiegano Calabria Anthony Macri, direttore creativo Calabria Food Fest, e Angela Donato di Sognare Insieme Viaggi - una destinazione quasi sconosciuta. Il 50% dei buyers non la conosce e speriamo di aver catturato l’attenzione soprattutto grazie al nostro Calabria Food Fest”.","post_title":"ItaliAbsolutely Fam Trip: 40 buyer tra Emilia Romagna e Marche","post_date":"2025-10-10T11:58:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760097491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parliamoci chiaro il bando Consip per i viaggi scolastici è costruito in modo impresentabile da lasciare sbigottiti.\r

\r

Una delle follie è questa: se un'agenzia Vince un bando diciamo di 4 milioni, il suo fatturati deve essere di almeno 4 milioni. E perché? Qual è il il motivo dietro a questa norma?\r

\r

Un motivo c'è. Questa è una disposizione che tende a valorizzare e quindi a far lavorare solo poche agenzie, quelle da fatturati alti. Mentre tutte le altre, che di solito sono quelle che vivono di turismo d'istruzione ma che non raggiungono determinati fatturati sono fatte fuori.\r

\r

Questo significa: perdita di posti di lavoro, probabile chiusura di agenzie di viaggio, mentre quelle ricche continuano a lavorare tranquillamente.\r

\r

Si tratta a ben vedere di una disposizione contra legem. Non garantisce la libera partecipazione a tutte le agenzia, limita la capacità di partecipazione al bando. \r

\r

Insomma un disastro. Per non parlare della fideiussione per partecipare al bando e dell'altra fideiussione una volta vinto il bando. \r

\r

Infine la regola più incomprensibile. Ci sarà uno stuolo di ispettori che controlleranno che tutti i costi e il mark up siano a posto.\r

\r

Questa vicenda ci rafforza nell'idea che questo governo continui a rafforzare posizione ben acquisite e a lasciare per strada chi lavora con dignità senza raggiungere fatturato astronomici. \r

\r

Spero che la questione venga presentata al Tat, al Garante, insieme ai consumatori.\r

\r

Consip ha adottato lo schema degli appalti pubblici, ma senza considerare che in questo caso i soldi sono privati: famiglie, genitori, eccetera.\r

\r

Che immensa tristezza. ","post_title":"Tutte le magagne del bando Consip sui viaggi d'istruzione","post_date":"2025-10-10T11:21:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1760095275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Intercettare la fascia 21-40 anni diventa priorità strategica per le agenzie di viaggio italiane. È quanto emerge dal convegno \"Generazione Z in viaggio: cosa si aspettano dalle agenzie di oggi\", moderato da Gabriele Milani, direttore FTO. Un incontro che ha registrato il tutto esaurito, con una forte presenza di pubblico giovanile e seduto anche a terra, pur di assistere al dibattito. Al centro del panel, il ruolo dei content creator come leva per attrarre giovani lavoratori che hanno cominciato a guadagnare ma non trovano sul mercato prodotti pensati per loro. Insieme a due creator speciali: Gordon e Michela Verderi, anello di congiunzione tra \"vecchio\" e \"nuovo\" mondo, rispettandoli entrambi. Il primo ha fondato un brand di viaggi, GoTribe e collabora con il Gruppo Gattinoni per viaggi dedicati a un pubblico under 25. Verderi collabora con il to Volver e ha ottenuto il patentino di accompagnatrice turistica.\r

\r

Content creator con 1 milione di follower: il caso Gordon\r

\r

«Avere quella persona, quel personaggio, fa in modo che quel luogo venga cercato. È un nuovo modo di viaggiare e ricercare», ha affermato Isabella Maggi, direttrice marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni, illustrando la collaborazione con Yuri Sterrore, (in arte Gordon). Il content creator vanta 1 milione di follower costruiti in 10 anni di lavoro sui contenuti, partendo da Facebook fino a TikTok e Instagram. «Ho iniziato a viaggiare ormai 20 anni fa circa, e non ero mai entrato in agenzia viaggi».\r

\r

Quando i giovani (e non solo) creano i loro viaggi\r

\r

Gattinoni collabora con il creator nel progetto dedicato proprio alla Gen Z chiamato Dreampacker: un'iniziativa che nasce dall'interno di Gattinoni, ideato da persone giovani del gruppo. «Ci hanno detto: non abbiamo prodotti che venderemmo ai nostri amici. E loro stessi stanno creando i loro viaggi», ha raccontato Maggi. L'iniziativa, affidata a under 25, rappresenta un cambio di paradigma nella costruzione dell'offerta per questo target. «Parliamo tanto di generazione Z ma anche il Silver è interessante come target: hanno tempo, soldi e possibilità di spendere. C'è una contaminazione che parte dai giovani ma si espande in tutto il comparto turistico dei viaggi», ha aggiunto.\r

\r

Volver e l'approccio esperienziale\r

\r

Tra i relatori anche Giada Marabotto, CEO Volver Tour Operator, che ha illustrato un modello di business basato su viaggi di nicchia, esperienze specifiche e accompagnatori qualificati. «Il mio consiglio a chi vuole provare un progetto così è guardarsi attorno e non dire sì a tutti. Non è detto che chi ha tanti follower vada bene. Bisogna scegliere il content creator più in linea con il proprio caso», ha dichiarato Marabotto.\r

\r

L'operatore ha sperimentato format innovativi come tour letterari e viaggi idi gruppo con la creator Michela Verderi, che è anche accompagnatrice turistica, e che ha delineato il profilo del viaggiatore giovane: «I giovani di oggi non sono superficiali, anzi il contrario. Stanno tornando sempre più a dare valore alle cose reali e importanti della vita. Non cercano solo il viaggio perfetto pieno di cose da vedere, ma viaggi in cui rispecchiarsi e sentirsi parte di qualcosa di più grande».\r

\r

Tra le caratteristiche distintive della Gen Z emergono l'apprezzamento per l'autenticità, esperienze di volontariato e contatti reali con le comunità locali. «Tanta flessibilità nel momento della prenotazione: vogliono avventura, momenti liberi, tempo per sé, escursioni con guida e budget intelligente. Non low cost né il contrario, ma che dia valore alle cose. L'importanza è per le cose etiche e sostenibili, e per quelle pagano, amano tempo condiviso e di qualità», ha spiegato Verderi.\r

\r

Le agenzie come hub di idee: necessaria la specializzazione per target\r

\r

«Anche dal punto di vista della scelta del target dobbiamo essere tuttologi non va più bene. È necessario individuare nelle nostre agenzie e rete vendite le persone che hanno più talento e passione in un determinato target di clienti, non di destinazione. La differenza non la fa più la destinazione», ha affermato Deborah Rainis, fondatore e CEO Travel Angels.\r

\r

Rainis ha sollecitato investimenti per attività sia online che offline: «Le nostre agenzie devono diventare hub di idee e dialogo. Quando è arrivato internet non abbiamo più capito dove fare investimenti. Quello che non possiamo più fare è pensare che basti esistere».\r

\r

Marabotto ha suggerito di partire dalle risorse esistenti: «I figli dei nostri clienti che magari passano in agenzia per qualunque motivo, se trovano terreno fertile, li abbiamo già in casa. Partiamo dalla risorsa che abbiamo: i nostri database dei clienti, i viaggi di nozze. Sta a noi giocarci l'opportunità di proporre un prodotto che possa piacere a quel target».\r

\r

Tecnologia e IA: supporto, ma non sostituzione\r

\r

Sterrore ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale: «La tecnologia fa passi da gigante, in 10 anni è cambiato tutto. Penso che l'IA servirà solo in alcuni ambiti, non può sostituire l'umano. Anche i creator con la loro community non devono vedere nell'IA uno scoglio per la creazione di contenuti. Io la uso come supporto. Oggi bisogna avere una brand identity forte e potersi raccontare per raggiungere il proprio pubblico. Fondamentale la professionalità degli operatori turistici e affidarsi ai professionisti».\r

\r

Verderi ha sottolineato l'importanza della relazione con le agenzie: «Per me è fondamentale la coesione, il rispetto reciproco, l'unione di idee e il rispetto del modo in cui la persona vuole comunicare sui viaggi. Importante la trasparenza con il tuo pubblico. Nei miei viaggi ho tanti repeater, spesso persone che vengono da viaggi precedenti».","post_title":"Gen Z in agenzia: target strategico tra creator e autenticità","post_date":"2025-10-10T11:17:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760095068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno sviluppo costante e sostenibile, che guarda sì a incrementare i numeri degli arrivi, ma \"entro quel limite che consenta di evitare situazioni legate all'overtourism e di 'garantire' proposte e servizi di qualità\" Máté Terjek, responsabile sviluppo mercato italiano e spagnolo di Visit Hungary traccia così i prossimi passi verso un 2026 che vedrà un grande focus sugli eventi sportivi.\r

\r

Intanto, nei primi sette mesi del 2025, l'Ungheria ha accolto \"oltre 283.000 visitatori italiani, con un incremento del 20,8% rispetto ai 234.680 registrati nello stesso periodo dell’anno precedente\". Dati che posizionano l'Italia al sesto posto tra i principali mercati di provenienza. Segno più anche per il numero dei pernottamenti \"che è cresciuto in modo significativo, raggiungendo quota 702.850 — un aumento del 15,3% rispetto ai 609.750 del 2024 — a testimonianza sia dell’aumento dei flussi sia della maggiore durata dei soggiorni.\r

\r

E, se Budapest rimane la \"meta più richiesta dai viaggiatori italiani, il lago Balaton e la regione di Győr registrano consensi in costante crescita. Non solo, notiamo anche un aumento dei viaggi anche al di fuori dei tradizionali periodi di vacanze\". Un trend certamente favorito \"da un'offerta capillare di collegamenti aerei dall'Italia: contiamo 16 aeroporti da cui operano voli diretti per Budapest, sia con Ryanair sia con Wizz Air per un totale di 21 collegamenti settimanali. Inoltre, dal prossimo 28 ottobre, decollerà un nuovo volo da Torino, con due frequenze alla settimana\".\r

\r

A catalizzare l'interesse degli italiani la gastronomia e tutte le esperienze correlate: \"Tante le novità spicca l’inaugurazione del Time Out Market Budapest, lo scorso settembre che, in posizione centrale, riunisce alcuni dei migliori chef, ristoratori e mixologist ungheresi sotto lo stesso tetto. Il Fény Street Market Tour è ideale per vivere esperienze culinarie autentiche alla scoperta dei sapori e della cultura locale. Per chi cerca un’esperienza più intima e immersiva con spettacolo dal vivo sul folklore nazionale, la Paprika Revue House offre un affascinante viaggio alla scoperta della cucina e delle tradizioni gastronomiche ungheresi\".\r

\r

Riflettori puntanti sugli eventi sportivi quindi, \"a cominciare dalla finale di Champions League, il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena; il Moto Gp che torna per il secondo anno e di nuovo sul Lago Balaton e, ancora, i World Athletics Ultimate Championships, in calendario dall'11 al 13 settembre, sempre a Budapest\".","post_title":"Ungheria: eventi sportivi ed esperienze gastronomiche catturano l'interesse degli italiani","post_date":"2025-10-10T11:02:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760094152000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498731","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"UNA Italian Hospitality archivia il 2024 con ricavi alberghieri per 217,7 milioni di euro e indicatori in crescita su tutta la linea. Il tasso di occupazione si attesta al 76%, l'ADR (Average Daily Rate) raggiunge i 164 euro (+2,44%) e il RevPAR (Revenue Per Available Room) cresce di oltre il 4% attestandosi a circa 125 euro.\r

\r

«Quest'anno sta andando bene, sta andando anche un pochino meglio dell'anno scorso in termini di numeri -, ha commentato Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di UNA Italian Hospitality, a margine di TTG Travel Experience a Rimini. - Abbiamo avuto un aumento di numero di pernottamenti rispetto allo scorso anno, con una tariffa media in leggerissimo aumento».\r

\r

Mercati internazionali in forte espansione\r

\r

I dati confermano la strategia di diversificazione internazionale della catena: alcuni mercati hanno registrato performance particolarmente brillanti con India (+22%), Far East (+21%) e UK (+20%).«Il 70% della nostra clientela è straniera - spiega Marchegiani - l'Italia resta il primo mercato con una quota del 32% e un andamento stabile, mentre gli Stati Uniti, secondo mercato con l'11,6% di share, hanno registrato una crescita del 3,4%».\r

\r

Sul Nord America, Marchegiani sottolinea un risultato controcorrente:«Il mercato lamenta di non avere nord americani, noi invece ne abbiamo presi un po' di più. Sicuramente un lavoro commerciale sui segmenti specifici e la rielaborazione del brand hanno dato frutti, come quello \"spirito italiano\" che rende l'esperienza speciale».\r

\r

Destagionalizzazione e investimenti sulla qualità\r

\r

Il 2025 conferma il trend positivo con oltre 21mila room nights in più da inizio anno, pari a una crescita del 2,9%. L'estate ha registrato un incremento del 4% delle room nights vendute nei mesi di luglio e agosto rispetto allo scorso anno.\r

\r

«I nostri mesi migliori sono maggio e giugno-, afferma l'AD. - Stiamo cercando di rendere alcune strutture annuali, lavorare 12 mesi invece che stagionali, lo abbiamo fatto in Versilia. La destagionalizzazione è il futuro del settore turistico in Italia».\r

\r

La catena ha investito nel miglioramento qualitativo delle strutture:«Se io rifaccio i bagni, cambio le camere, rifaccio gli arredi, faccio un ristorante più bello e lavoro sul mio staff, l'albergo funziona meglio -, spiega Marchegiani. - Nel percorso 22-23-24 c'era il rischio di perdersi dei pezzi, noi ci siamo stati dietro con grande lavoro».\r

\r

Strategia di espansione e focus sull'hospitality\r

\r

UNA Italian Hospitality gestisce attualmente 35 strutture e ne ha 25 in affiliazione.«Stiamo cercando nuovi alberghi da aprire, da prendere in gestione e in affiliazione- , anticipa Marchegiani. -Siamo attenti a tante destinazioni italiane, non solo alle grandi città. Cerchiamo luoghi che per loro caratteristica attraggano clienti internazionali, anche con pazienza di aspettare che si sviluppino».\r

\r

Sul fronte della strategia commerciale, la catena punta sulla valorizzazione del fattore umano.«All' intelligenza artificiale preferiamo quella naturale, supportata da data science, perché la tecnologia va guidata con intelligenza -, afferma l'AD. -Le 50.000 interviste cliente anno che facciamo via Trustyou ci danno per ogni struttura e ogni mese un termometro del livello di servizio. Il sorriso della persona è sempre percepito bene, è per questo che ci siamo rinominati UNA Italian Hospitality».","post_title":"UNA Italian Hospitality chiude il 2024 a 217,7 milioni di ricavi. Marchegiani: \"Mercati internazionali trainano la crescita\"","post_date":"2025-10-10T10:51:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760093500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In vista della stagione delle feste 2025-2026, Explora Journeys presenta esperienze esclusive nei Caraibi a bordo di EXPLORA I ed EXPLORA II, tra novembre e gennaio.\r

I viaggi, ispirati al tema \"Currents of Connection\", si svolgeranno con un ritmo rilassato e autentico, celebrando Ringraziamento, Natale e Capodanno con momenti speciali, tra tradizione e scoperta.\r

A bordo, gli ospiti vivranno la magia delle festività tra cene di gala, attività a tema, benessere ispirato all’oceano e intrattenimento sotto le stelle. Le navi, elegantemente decorate, faranno tappa in destinazioni iconiche come St. Thomas, Guadalupa, Barbados, Martinica e St. Kitts e Nevis, offrendo un perfetto equilibrio tra relax, cultura e avventura.\r

Gli itinerari variano dai 7 ai 17 giorni, con esperienze pensate per famiglie, coppie e viaggiatori solitari che desiderano chiudere l’anno in bellezza e iniziare il nuovo con energia e ispirazione.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys: itinerari esclusivi per le festività","post_date":"2025-10-10T10:22:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760091775000]}]}}