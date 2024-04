Tre fam trip in programma per celebrare il decimo Co’mpleanno di JoyCo’ Sono passati già dieci anni dall’esordio di JoyCo’ in Africa Australe con il primo cliente Kiboko Adventures acquisito nel 2014. E’ in quell’anno infatti che Gioja Tresoldi, dopo una lunga esperienza nel settore del tour operating e un intenso e arricchente biennio all’Ente del turismo Sudafricano, decide di creare la sua agenzia di rappresentanza, marketing e comunicazione. “Una scelta dettata dalla ferma volontà di creare durevoli e profittevoli collaborazioni tra il trade italiano, di cui ben conosco le necessità, e brand di lungo e medio raggio che privilegiano un servizio di qualità e un prodotto in continua evoluzione”, spiega la stessa Gioja Tresoldi. Da allora JoyCo’ ha costantemente ampliato il proprio portfolio allargando il servizio a nuovi clienti nell’area del Nord Africa e del Medio Oriente, anche grazie all’ingresso in agenzia di Silvia Testoni nel 2016. Oggi JoyCo’ conta ben otto rappresentanze: oltre a Kiboko Adventures Dmc, per overland in Sudafrica, Namibia e Botswana, ci sono Opentourafrica Dmc per Sudafrica, Botswana, Zambia, Zimbabwe e Mozambico, Paola Safaris Dmc per Kenya e Tanzania, Monarch Travel Dmc per il Marocco, Khimji’s House of Travel Dmc per l’Oman, Khimji Tourism Dmc per Dubai ed Emirati Arabi, Petra Nights Tours Dmc per Giordania, nonché Ayada Maldives, resort lusso nell’atollo di Gaafu “Sono fiera di apporre l’anniversario dei dieci anni sul nostro logo – aggiunge Gioja Tresoldi –. Guardo al futuro con la stessa grinta di quando ho iniziato, per continuare a creare nuove e stimolanti sinergie con diversi player del trade italiano. Quest’anno festeggiamo con l’organizzazione di ben tre fam tour in collaborazione con le dmc in Namibia, Oman e Giordania. Inoltre, nel corso dell’anno, ci sarà qualche sorpresa che coinvolgerà i nostri clienti e partner nel festeggiare tutti insieme il nostro decimo Co’mpleanno!”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464785 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono passati già dieci anni dall'esordio di JoyCo’ in Africa Australe con il primo cliente Kiboko Adventures acquisito nel 2014. E' in quell'anno infatti che Gioja Tresoldi, dopo una lunga esperienza nel settore del tour operating e un intenso e arricchente biennio all’Ente del turismo Sudafricano, decide di creare la sua agenzia di rappresentanza, marketing e comunicazione. "Una scelta dettata dalla ferma volontà di creare durevoli e profittevoli collaborazioni tra il trade italiano, di cui ben conosco le necessità, e brand di lungo e medio raggio che privilegiano un servizio di qualità e un prodotto in continua evoluzione", spiega la stessa Gioja Tresoldi. Da allora JoyCo’ ha costantemente ampliato il proprio portfolio allargando il servizio a nuovi clienti nell’area del Nord Africa e del Medio Oriente, anche grazie all’ingresso in agenzia di Silvia Testoni nel 2016. Oggi JoyCo’ conta ben otto rappresentanze: oltre a Kiboko Adventures Dmc, per overland in Sudafrica, Namibia e Botswana, ci sono Opentourafrica Dmc per Sudafrica, Botswana, Zambia, Zimbabwe e Mozambico, Paola Safaris Dmc per Kenya e Tanzania, Monarch Travel Dmc per il Marocco, Khimji’s House of Travel Dmc per l'Oman, Khimji Tourism Dmc per Dubai ed Emirati Arabi, Petra Nights Tours Dmc per Giordania, nonché Ayada Maldives, resort lusso nell’atollo di Gaafu “Sono fiera di apporre l’anniversario dei dieci anni sul nostro logo – aggiunge Gioja Tresoldi –. Guardo al futuro con la stessa grinta di quando ho iniziato, per continuare a creare nuove e stimolanti sinergie con diversi player del trade italiano. Quest’anno festeggiamo con l’organizzazione di ben tre fam tour in collaborazione con le dmc in Namibia, Oman e Giordania. Inoltre, nel corso dell’anno, ci sarà qualche sorpresa che coinvolgerà i nostri clienti e partner nel festeggiare tutti insieme il nostro decimo Co’mpleanno!”. [post_title] => Tre fam trip in programma per celebrare il decimo Co'mpleanno di JoyCo’ [post_date] => 2024-04-03T11:29:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712143787000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una giravolta degna del miglior trapezista, il nostro ministro del turismo Daniela Santanchè ha deciso che non serve più contare i turisti che arrivano in Italia. La frase esattamente è questa: "Non dobbiamo contare quanti turisti arrivano, ma quanti soldi lasciano perché abbiamo ancora un gap con il resto dei Paesi turistici d'Europa. Non è più il tempo di contare le teste. Appropriamoci dell'orgoglio di essere italiani e diamo valore al nostro Paese". Quindi visto che alcuni turisti non sono "altospendenti", per usare il gergo di coloro che non sanno nulla della nostra lingua e coniano parole asservite al profitto, allora cosa bisogna fare? Respingerli alla frontiera? Mettiamo per esempio i tedeschi che arrivano in massa sulle spiagge e nelle città italiane ma che non sono fra i turisti più spendaccioni, che ci facciamo con i tedeschi? Li rimandiamo a casa? Li convinciamo a spendere di più? Facciamo loro un master (a pagamento s'intende) finalizzato alla spesa? Unwto Non si riesce a capire da dove arrivi questa svolta. Probabilmente gli analisti le avranno detto che non riusciremo neanche nel 2024 a risalire la china. Che saremo sempre il terzo o quarto paese al mondo e quindi lei ha virato sulla spesa. Ci dispiace però informare il ministro che in tutto il mondo i turisti si contano in primo luogo a numero, e poi a spesa. Basta leggere un rapporto dell'Unwto per capire che le cose stanno così. Non c'è niente da fare. Ultima chiosa: cosa c'entra la spesa dei turisti con l'orgoglio di essere italiani? Giuseppe Aloe [post_title] => Santanchè: "Non contiamo più i turisti ma la spesa". Un'altra giravolta [post_date] => 2024-04-03T11:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712142941000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464729 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Toscana si conferma come location preferita dagli stranieri che scelgono l’Italia per il fatidico ‘sì’: 2.600 i matrimoni internazionali nel 2023, il 12,5% in più rispetto al 2022, per un giro di affari cresciuto del 29,5%, sfiorando la quota di 170 milioni di euro, per una spesa media di 65 mila euro, ovvero il 15,3% in più rispetto al 2022. I numeri emergono dall’aggiornamento dell’osservatorio Destination weddings in Tuscany effettuato dal Centro studi turistici per Toscana Promozione Turistica e certificano il successo del bando triennale con cui Tuscany for Weddings, divisione di Destination Florence convention & visitors bureau per la promozione dell’offerta wedding della Toscana, ha operato per conto dell’agenzia regionale. Una collaborazione che oggi si rinnova con la firma di un protocollo d’intesa tra i due enti, che amplia ulteriormente l’accordo tra Destination Florence Cvb e Tpt: oltre al wedding, il nuovo protocollo, deliberato dall’assessorato al Turismo della regione Toscana, prevede un lavoro in tandem sul turismo congressuale. «Sale il numero di cittadini stranieri che eleggono la Toscana come destinazione dove celebrare le nozze – commenta il presidente, Eugenio Giani -: un risultato che ci riempie di soddisfazione. La decisione, maturata alcuni anni fa, di creare un progetto ad hoc, Tuscany for Weddings, grazie alla collaborazione tra Toscana Promozione Turistica e Destination Florence convention & visitors bureau per promuovere l’offerta wedding, si è rivelata vincente. Ritengo che per lo sviluppo di questo segmento turistico la Toscana abbia tutto quello che occorre: luoghi autentici in scenari suggestivi abbinati a un’organizzazione impeccabile». «Da diversi anni – aggiunge l’assessore a Economia e turismo, Leonardo Marras - la Toscana è tra le mete più scelte da cittadini stranieri per celebrare il proprio matrimonio. Il lavoro portato avanti in questi anni con Toscana Promozione Turistica e Destination Florence convention & visitors bureau con il progetto Tuscany for Weddings, e che oggi si amplia anche al turismo congressuale, è dunque un punto di forza su cui continuare a puntare. Il costante incremento di coloro che scelgono questa regione per unirsi in matrimonio è la conferma della bontà di questa collaborazione». «Gli ottimi dati sul segmento del wedding – prosegue il direttore di Tpt, Francesco Tapinassi - vanno di pari passo con la necessità di valorizzare il comparto del turismo congressuale. È da qui che nasce un protocollo d’intesa che conferma e amplia il rapporto tra Toscana Promozione Turistica e il Destination Florence convention & visitors bureau, impegnato su entrambi i segmenti wedding e mice. Da considerare, inoltre, il ruolo del Destination Florence Cvb nell’organizzazione della Grand Départ del Tour de France da Firenze a giugno: un ulteriore elemento di connessione tra l’azione del bureau e la nostra agenzia, considerando l’impegno di Tpt nella valorizzazione del comparto cicloturistico». A scegliere la Toscana per sposarsi sono soprattutto coppie provenienti da Stati Uniti e Regno Unito (60%), mentre per quanto riguarda il tipo di celebrazione, il rito simbolico è ancora quello preferito (66,3%), con quello civile e religioso che si attestano rispettivamente al 22,4% e all’11,3%. Il 9,3% dei riti civili e simbolici riguarda inoltre unioni civili celebrate tra persone dello stesso sesso. Quasi una coppia su due, ovvero il 48,2% del totale, si è affidata a un wedding planner per coronare il proprio sogno d’amore (+5% rispetto al 2022), mentre per quanto riguarda il periodo scelto, l’89% delle celebrazioni si sono svolte tra aprile e settembre. Anche se è calata leggermente la durata media della permanenza degli invitati (3,2 notti contro le 3,3 del 2022), i pernottamenti nelle strutture ricettive sono saliti a 496 mila (+14,5%) e il volume di affari complessivo ha raggiunto i 168,7 milioni di euro (+29,5%). È cresciuto anche il numero medio degli invitati (60,6 contro i 56 rilevati nel 2022) ed è aumentato del 25% il numero di celebrazioni con un numero di invitati compreso tra 51 e 100, che rappresentano il 63% del totale. Anche per il 2024 le aspettative del settore sono di un’ulteriore crescita del mercato, con un incremento stimato intorno al 9,1%. I principali arrivi resteranno ancora quelli extra Ue, ma si consoliderà la domanda proveniente da coppie scandinave, tedesche, svizzere, olandesi, austriache, spagnole e francesi. Nel 2023 si sono rivolte alle imprese della filiera anche 630 coppie italiane provenienti da altre regioni, che hanno scelto la Toscana per il fatidico “sì”, generando un fatturato complessivo di 25 milioni di euro. [post_title] => Toscana: in aumento gli stranieri che scelgono la regione per il fatidico "sì" [post_date] => 2024-04-03T09:24:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712136286000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro ieri a Verona per il collegamento Air France diretto a Parigi Charles De Gaulle, rotta che segna il ritorno della compagnia di bandiera francese al Catullo, dopo una pausa di nove anni. La tratta, servita da un Embraer E190, viene operata tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato), che diventeranno due (martedì e sabato) durante i mesi di luglio ed agosto. La partenza da Parigi è prevista alle 12:35 con arrivo alle 14:05. Il rientro da Verona sarà, invece, alle 14:50 con arrivo nella Ville Lumière alle 16:35. «Celebrare il ritorno di Air France a Verona è un momento di grande orgoglio - dichiara Eléonore Tramus, general manager East Mediterranean Air France-Klm -: dimostriamo infatti l’importanza fondamentale che ha per noi il mercato italiano, mentre rafforziamo la nostra presenza nel Nord-est. Grazie al nostro hub di Parigi Cdg, possiamo essere vicini alle esigenze dei clienti offrendo accesso ad un ampio network di destinazioni internazionali. Il tutto, con lo stile distintivo per cui la compagnia è famosa in tutto il mondo». Alessandra Bonetti, ad del Catullo, aggiunge: «Questo ritorno è il risultato di un intenso lavoro portato avanti da Gruppo Save e Catullo con la compagnia aerea. Si tratta di un collegamento strategico per l’ampio bacino d’utenza dello scalo, che risponde alle esigenze di viaggi per affari e per turismo, sia incoming che outgoing, garantendo la connettività su prosecuzioni internazionali e intercontinentali attraverso uno dei primari hub europei». Da Parigi i passeggeri italiani avranno accesso ad importanti destinazioni chiave per Air France come Boston, New York, Los Angeles, Abu Dhabi, Johannesburg, Mauritius, Tokyo Haneda, Singapore, Pechino e molte altre. [post_title] => Air France è tornata nei cieli di Verona con il volo per Parigi Charles De Gaulle [post_date] => 2024-04-03T09:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712135741000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un percorso simbolico che condurrà alla scoperta di se stessi lungo le tappe dell'antica via Francigena. Torna il prossimo settembre l'Unconvention: l'ormai tradizionale appuntamento di Idee per Viaggiare pensato per celebrare l'azienda e coinvolgere i principali stakeholder. “Abbiamo immaginato l’edizione 2024 come un viaggio itinerante, nella sua accezione più intima: in cammino - spiega il ceo di IpV, Danilo Curzi -. Sarà un modo nuovo di condividere il viaggio, un ritorno all’essenziale scandito dal tempo lento dei propri passi guidati da esperti di meditazione e mindfulness”. Il tema della strada si conferma centrale nella filosofia dell'operatore capitolino: dopo l’edizione 2022, in cui i percorsi avevano come base di partenza Roma per raggiungere destinazioni lontane, le strade sono infatti proseguite in viaggi paralleli in occasione dell’Unconvention 2023. Il 2024 condurrà alla scoperta di se stessi, nel viaggio più importante della vita. “Ci siamo interrogati a lungo sul tema dell’Unconvention 2024 - spiega Curzi -. E a orientarci è sopraggiunta una coincidenza: l’ascolto della Cura di Franco Battiato, il cui testo recita Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. Questa l'ispirazione che ci ha suggerito la strada, con l’ambizione di fornire sempre nuovi stimoli, attraverso un format collaudato e apprezzato. Al centro rimane la volontà di porre in risalto l’importanza delle persone con cui collaboriamo, che siano colleghi, giornalisti, fornitori o clienti”. Nel complesso, il tour operator coinvolgerà circa 200 partecipanti, inclusi staff, partner, fornitori, oltre a un centinaio di agenzie di viaggio provenienti da tutta l’Italia. Le iscrizioni si apriranno in questo mese di aprile: per partecipare gli agenti sono invitati a compilare un modulo di preiscrizione disponibile sui canali social dell’operatore. [post_title] => L'Unconvention 2024 di IpV si svolgerà lungo la via Francigena [post_date] => 2024-04-02T10:12:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712052722000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si accende, di nuovo, la polemica tra Ryanair e l'Enac, con il ceo del gruppo irlandese, Michael O'Leary, che è tornato a chiedere le dimissioni del presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile Pierluigi Di Palma. O'Leary ha definito "false" le affermazioni di Di Palma sull'esistenza di un "oligopolio" in Italia. Quest'ultimo ha anche affermato che "le compagnie aeree low cost non esistono più" o – "ancora più assurdamente", secondo la compagnia - che le tariffe basse "non ci saranno mai più". «Le ultime imbarazzanti dichiarazioni di Di Palma – si legge in una nota della low cost – arrivano a meno di 12 mesi da sue altre false affermazioni sul fatto che le compagnie aeree in Italia lavorano insieme per aumentare le tariffe (...) Di Palma fa affermazioni false, che ingannano il governo italiano» ha attaccato O'Leary. Di Palma aveva affermato che Ryanair controlla ormai il 51% del mercato italiano sottolineando che in «un contesto di poca offerta e più domanda i prezzi salgono». O'Leary ha corretto il presidente Enac affermando che la compagnia aerea ha meno del 40% di quota di mercato, «sta aumentando la sua capacità di posti del 10% nel 2024 e sta abbassando le tariffe aeree per milioni di consumatori italiani». «Contrariamente alle ultime false affermazioni di Di Palma che sostiene di non riuscire a trovare un volo Ryanair a bassa tariffa in Italia – ha aggiunto O’Leary – Ryanair offrirà oltre 29 milioni di posti da e per l’Italia nella sua programmazione estiva 2024. Poco più di 12 milioni (oltre il 40%) saranno venduti a tariffe di 29,99 euro o meno per la sola andata; oltre 15 milioni (più del 50%) a tariffe pari o inferiori a 39,99 euro. Di Palma fa ripetutamente affermazioni false, che ingannano il governo e i cittadini italiani. Non sa nulla di trasporto aereo ed è per questo che continua a fare queste affermazioni stupide ed imbarazzanti». Il precedente Il precedente scontro Ryanair-Enac risale al settembre del 2023 quanto l'ente, secondo la low cost, aveva stilato un "falso rapporto prodotto e presentato al governo italiano sul prezzo dei biglietti aerei". Nel frattempo, Di Palma ha deciso di non rispondere a Ryanair ma ha commentato al Corriere della Sera le parole del ceo, O’Leary definendole "provocazioni". Il presidente Enac ha inoltre chiesto al ceo di Ryanair di «rispettare le istituzioni italiane e chi le rappresenta. Il nostro compito è quello di stare sempre al fianco del cittadino-passeggero, tutelandolo in ogni aspetto, compreso il costo dei trasporti». [post_title] => Scontro Ryanair-Enac: O'Leary torna a chiedere le dimissioni di Di Palma [post_date] => 2024-04-02T09:45:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712051124000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci milioni di passeggeri per una crescita del 5% rispetto allo scorso anno: queste le previsioni di Trenitalia per la Pasqua alle porte. Festività che vedono protagonista il Sud Italia, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite. Tanti gli italiani che hanno deciso di spostarsi verso città d’arte come Venezia. Quanti ai treni regionali a fare la parte del leone sono invece i borghi e siti di interesse culturale, in particolare in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia Per un weekend lungo, o una gita fuori porta, il 27 e 28 marzo e l’1 e 2 aprile, torna il Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, che viaggia di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa consentendo di raggiungere la propria meta già al mattino. Partenze da Milano alle 21:20 e da Reggio Calabria alle 22:19. Fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Paola, Lamezia Centrale, Rosarno, Villa S. Giovanni. Forte risalto all'offerta intermodale garantita da FrecciaLink - il servizio integrato treno+bus di Trenitalia che nel periodo pasquale ha potenziato i propri collegamenti per permettere alle persone di viaggiare con comodità. Quest’anno, i viaggi in FrecciaLink sono cresciuti del 90% rispetto al 2022, e oltre 1 milione di passeggeri ha acquistato un biglietto per utilizzare i 123 Link del Regionale. Sempre nel 2023 sono stati oltre 40.000 i biglietti acquistati per raggiungere la Sicilia con collegamenti treno+nave che, dal 10 dicembre, sono ancora più green poiché il traghettamento viene effettuato utilizzando locomotori alimentati a batterie. [post_title] => Trenitalia: 10 milioni di passeggeri scelgono il treno per le vacanze di Pasqua [post_date] => 2024-03-29T10:32:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711708341000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La primavera dei Travel Open Day si è aperta a Torino, il 21 marzo scorso, con un atteso b2b che ha visto la presenza di oltre 30 espositori. “Torino è una città che risponde sempre bene”, dichiara Laura Zancolò, key account manager di Svizzera Turismo, accanto a Levente Gyorgy, da pochi mesi responsabile dei mercati per Vaud Promotion, che dichiara: “Da due anni, il canton Vaud punta alla multi-settorialità e coinvolge settori diversi: turismo, economia, prodotti tipici, imprese… Tutti ambasciatori del Cantone. Per il 2024 il focus è su gastronomia e vini, su musei e la frizzante city-life di Losanna, sulla riviera di Montreaux e i paesaggi Unesco del Lavaux, Glacier 3000 e le piste di Villars sur Ollons. Ma anche sulle terme e la Vallée du Joux, culla dell’orologeria Svizzera”. Primo Tod per Asatours, to britannico attivo da 35 anni, specializzato in Gran Bretagna e Irlanda per individuali, gruppi e mice: “Approccio più che positivo – afferma Sara Lasca – ho colto interesse per la versatilità del nostro prodotto, classico ma che contempla percorsi meno battuti, esperienze e autentiche chicche. Come la Battersea Power Station di Londra, ex centrale a carbone eternata da un lp dei Pink Floyd, ora fulcro di un’area trendy molto vivace, o Belfast capitale nordirlandese che ha ancora molto da esprimere”. Rappresentata sul mercato italiano da poco più di un anno da JoyCò, Ayada è la nuova frontiera delle Maldive.“Per noi questo confronto con il trade è fondamentale - dichiara Gioja Tresoldi, managing director di JoyCò -. Ayada, nelle Maldive del Sud, dista 60 chilometri dall’isola più vicina, aspetto che ne garantisce privacy e relax. Riporta alle Maldive delle origini, ma con confort e servizi all’avanguardia, sistemazioni, 112 in tutto, di varia tipologia, attività per ospiti di ogni età. La proprietà è di una famiglia che sta investendo molto in Europa e ora guarda con interesse all’Italia” A due passi da Trieste, Lipica è una meta slovena di grande appeal. “Per noi l’Italia è una priorità e il 2024 dà già segnali di ulteriore crescita - afferma Kristina Mamić Mikša -. Sempre più apprezzata, e non solo dagli sportivi, è immersa in 300 ettari di verde, con un maneggio appena rinnovato, allevamento di 30 cavalli, golf a 9 buche, hotel in piena sintonia con l’ambiente, centro congressi... Di certo il treno diretto Milano – Lubjana, che fermerà anche a Lipica, segnerà una svolta”. Novità anche per il Girasole, con una “Islanda in versione fly and drive - dichiara Claudio Parisi –, a cui si aggiungeranno mete insolite. In uscita pure il nuovo catalogo Azzorre, tour per Madeira e la Rota Vicentina, in Portogallo, il cammino dei Fari e quello di Santiago, in Spagna. In tema ferroviario, da segnalare i viaggi a bordo dei treni spagnoli di lusso e la grande ripresa dell’Interrail: formula per anni dimenticata e oggi molto richiesta dagli agenti di viaggi per l’utenza più giovane”. [gallery ids="464528,464529,464530,464531"] [post_title] => Al Travel Open Day di Torino molti debutti e tante novità [post_date] => 2024-03-28T12:18:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711628319000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464484 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_452628" align="alignleft" width="300"] Antonella Ferrari[/caption] Si è tenuta a marzo, a Cortina d’Ampezzo, la tre giorni di eventi disegnati a beneficio degli agenti di viaggio che si sono distinti nella prima sessione dell’Academy Gattinoni, dedicata alle agenzie dei network Mondo di Vacanze e MYNetwork Viaggi & Vacanze, che si è svolta da settembre 2023 a febbraio 2024. La tematica è quella cara al Gruppo Gattinoni: la formazione, continua e costante. Oltre 500 agenti si sono registrati alla piattaforma per seguire online i 16 appuntamenti in calendario, tenuti da formatori specializzati nelle singole aree. Un progetto di costruzione dell’identità dell’agenzia, articolato in molteplici attività, concrete e utili nel business quotidiano. Dalla presenza online con sito web e strategia sui social media, alle modalità di relazione con i clienti, dalle tecniche di vendita alle strategie volte a migliorare la soddisfazione del cliente, dall’analisi del business attraverso la stesura di un budget al monitoraggio dei risultati con il controlling finanziario. Gli appuntamenti formativi hanno spaziato, inoltre, dagli importanti temi della privacy alla corretta compilazione del contratto di viaggio e di lavoro al recruiting digitale, dalle polizze assicurative a come intraprendere un percorso di sostenibilità aziendale. La conclusione è stata dedicata al tema del viaggio e alle tipologie attualmente più richieste. Questa sessione ha registrato il picco più alto di partecipazione da parte degli agenti, a testimonianza della profonda motivazione intrinseca che anima il loro lavoro. Una selezione di professionisti si è distinta per aver completato l’intero ciclo di formazione dell’Academy; a loro, oltre all’attestato, è stato offerto da Gattinoni un soggiorno esperienziale di tre giorni e due notti a Cortina. Commenta Antonella Ferrari, direttore Network di Gruppo Gattinoni “Per noi è sempre di grande di stimolo proporre questi importanti momenti di formazione, di condivisione e di aggregazione. La prima sessione dell’Academy è stata molto apprezzata, lo dimostrano i numeri complessivi e soprattutto l’elevata partecipazione di agenzie che hanno seguito per intero il percorso. Sicuramente la ripeteremo in autunno, per dare contenuti e stimoli sempre nuovi – continua Ferrari -. A Cortina abbiamo voluto invitare una ventina di agenti che si sono distinti per il particolare impegno profuso nel corso dell’Academy; sono stati tre giorni di workshop e momenti di team building, con cene e attività speciali a corredo. Una conclusione in grande stile del percorso iniziato lo scorso settembre”. Nelle giornate ampezzane sono stati organizzati due workshop. Bye Bias dedicato alla scoperta dei principali pregiudizi cognitivi ed errori nel modo di pensare, soprattutto in situazioni di forte stress condizione che si verifica frequentemente in agenzia, di fronte ai clienti sempre più esigenti; Culture Mapping in cui si sono tracciate le sfide e le opportunità di un corretto “culture management”. I momenti di lavoro sono stati alternati da attività pratiche e coinvolgenti come il curling presso lo stadio Olimpico di Cortina, lo starwatching all’osservatorio astronomico, la passeggiata nel bosco serale a lume di torcia e la salita al rifugio Mietres con relax nella vasca termale all’aperto. Non potevano mancare pranzi e cene speciali presso ristoranti molto rinomati come quello dello chef e sommelier Fabio Pompanin - chiamato dal CONI per gli atleti delle Olimpiadi- o in rifugi ad alta quota raggiungibili in funivia come il Col Druscié, a 1778 metri d’altezza, che si affaccia direttamente sulle Tofane e offre una vista panoramica a 360° sulla vallata di Cortina e sulle piste della Coppa del Mondo. [post_title] => Academy Gattinoni, premi alle agenzie che si sono distinte [post_date] => 2024-03-28T10:00:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711620034000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tre fam trip in programma per celebrare il decimo compleanno di joyco" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":973,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono passati già dieci anni dall'esordio di JoyCo’ in Africa Australe con il primo cliente Kiboko Adventures acquisito nel 2014. E' in quell'anno infatti che Gioja Tresoldi, dopo una lunga esperienza nel settore del tour operating e un intenso e arricchente biennio all’Ente del turismo Sudafricano, decide di creare la sua agenzia di rappresentanza, marketing e comunicazione. \"Una scelta dettata dalla ferma volontà di creare durevoli e profittevoli collaborazioni tra il trade italiano, di cui ben conosco le necessità, e brand di lungo e medio raggio che privilegiano un servizio di qualità e un prodotto in continua evoluzione\", spiega la stessa Gioja Tresoldi.\r

\r

Da allora JoyCo’ ha costantemente ampliato il proprio portfolio allargando il servizio a nuovi clienti nell’area del Nord Africa e del Medio Oriente, anche grazie all’ingresso in agenzia di Silvia Testoni nel 2016. Oggi JoyCo’ conta ben otto rappresentanze: oltre a Kiboko Adventures Dmc, per overland in Sudafrica, Namibia e Botswana, ci sono Opentourafrica Dmc per Sudafrica, Botswana, Zambia, Zimbabwe e Mozambico, Paola Safaris Dmc per Kenya e Tanzania, Monarch Travel Dmc per il Marocco, Khimji’s House of Travel Dmc per l'Oman, Khimji Tourism Dmc per Dubai ed Emirati Arabi, Petra Nights Tours Dmc per Giordania, nonché Ayada Maldives, resort lusso nell’atollo di Gaafu\r

\r

“Sono fiera di apporre l’anniversario dei dieci anni sul nostro logo – aggiunge Gioja Tresoldi –. Guardo al futuro con la stessa grinta di quando ho iniziato, per continuare a creare nuove e stimolanti sinergie con diversi player del trade italiano. Quest’anno festeggiamo con l’organizzazione di ben tre fam tour in collaborazione con le dmc in Namibia, Oman e Giordania. Inoltre, nel corso dell’anno, ci sarà qualche sorpresa che coinvolgerà i nostri clienti e partner nel festeggiare tutti insieme il nostro decimo Co’mpleanno!”.","post_title":"Tre fam trip in programma per celebrare il decimo Co'mpleanno di JoyCo’","post_date":"2024-04-03T11:29:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1712143787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una giravolta degna del miglior trapezista, il nostro ministro del turismo Daniela Santanchè ha deciso che non serve più contare i turisti che arrivano in Italia. La frase esattamente è questa: \"Non dobbiamo contare quanti turisti arrivano, ma quanti soldi lasciano perché abbiamo ancora un gap con il resto dei Paesi turistici d'Europa. Non è più il tempo di contare le teste. Appropriamoci dell'orgoglio di essere italiani e diamo valore al nostro Paese\".\r

\r

Quindi visto che alcuni turisti non sono \"altospendenti\", per usare il gergo di coloro che non sanno nulla della nostra lingua e coniano parole asservite al profitto, allora cosa bisogna fare? Respingerli alla frontiera? Mettiamo per esempio i tedeschi che arrivano in massa sulle spiagge e nelle città italiane ma che non sono fra i turisti più spendaccioni, che ci facciamo con i tedeschi? Li rimandiamo a casa? Li convinciamo a spendere di più? Facciamo loro un master (a pagamento s'intende) finalizzato alla spesa?\r

Unwto\r

Non si riesce a capire da dove arrivi questa svolta. Probabilmente gli analisti le avranno detto che non riusciremo neanche nel 2024 a risalire la china. Che saremo sempre il terzo o quarto paese al mondo e quindi lei ha virato sulla spesa. Ci dispiace però informare il ministro che in tutto il mondo i turisti si contano in primo luogo a numero, e poi a spesa. Basta leggere un rapporto dell'Unwto per capire che le cose stanno così. Non c'è niente da fare.\r

\r

Ultima chiosa: cosa c'entra la spesa dei turisti con l'orgoglio di essere italiani? \r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Santanchè: \"Non contiamo più i turisti ma la spesa\". Un'altra giravolta","post_date":"2024-04-03T11:15:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1712142941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana si conferma come location preferita dagli stranieri che scelgono l’Italia per il fatidico ‘sì’: 2.600 i matrimoni internazionali nel 2023, il 12,5% in più rispetto al 2022, per un giro di affari cresciuto del 29,5%, sfiorando la quota di 170 milioni di euro, per una spesa media di 65 mila euro, ovvero il 15,3% in più rispetto al 2022.\r

\r

I numeri emergono dall’aggiornamento dell’osservatorio Destination weddings in Tuscany effettuato dal Centro studi turistici per Toscana Promozione Turistica e certificano il successo del bando triennale con cui Tuscany for Weddings, divisione di Destination Florence convention & visitors bureau per la promozione dell’offerta wedding della Toscana, ha operato per conto dell’agenzia regionale. Una collaborazione che oggi si rinnova con la firma di un protocollo d’intesa tra i due enti, che amplia ulteriormente l’accordo tra Destination Florence Cvb e Tpt: oltre al wedding, il nuovo protocollo, deliberato dall’assessorato al Turismo della regione Toscana, prevede un lavoro in tandem sul turismo congressuale.\r

\r

«Sale il numero di cittadini stranieri che eleggono la Toscana come destinazione dove celebrare le nozze – commenta il presidente, Eugenio Giani -: un risultato che ci riempie di soddisfazione. La decisione, maturata alcuni anni fa, di creare un progetto ad hoc, Tuscany for Weddings, grazie alla collaborazione tra Toscana Promozione Turistica e Destination Florence convention & visitors bureau per promuovere l’offerta wedding, si è rivelata vincente. Ritengo che per lo sviluppo di questo segmento turistico la Toscana abbia tutto quello che occorre: luoghi autentici in scenari suggestivi abbinati a un’organizzazione impeccabile».\r

\r

«Da diversi anni – aggiunge l’assessore a Economia e turismo, Leonardo Marras - la Toscana è tra le mete più scelte da cittadini stranieri per celebrare il proprio matrimonio. Il lavoro portato avanti in questi anni con Toscana Promozione Turistica e Destination Florence convention & visitors bureau con il progetto Tuscany for Weddings, e che oggi si amplia anche al turismo congressuale, è dunque un punto di forza su cui continuare a puntare. Il costante incremento di coloro che scelgono questa regione per unirsi in matrimonio è la conferma della bontà di questa collaborazione».\r

\r

«Gli ottimi dati sul segmento del wedding – prosegue il direttore di Tpt, Francesco Tapinassi - vanno di pari passo con la necessità di valorizzare il comparto del turismo congressuale. È da qui che nasce un protocollo d’intesa che conferma e amplia il rapporto tra Toscana Promozione Turistica e il Destination Florence convention & visitors bureau, impegnato su entrambi i segmenti wedding e mice. Da considerare, inoltre, il ruolo del Destination Florence Cvb nell’organizzazione della Grand Départ del Tour de France da Firenze a giugno: un ulteriore elemento di connessione tra l’azione del bureau e la nostra agenzia, considerando l’impegno di Tpt nella valorizzazione del comparto cicloturistico».\r

\r

A scegliere la Toscana per sposarsi sono soprattutto coppie provenienti da Stati Uniti e Regno Unito (60%), mentre per quanto riguarda il tipo di celebrazione, il rito simbolico è ancora quello preferito (66,3%), con quello civile e religioso che si attestano rispettivamente al 22,4% e all’11,3%. Il 9,3% dei riti civili e simbolici riguarda inoltre unioni civili celebrate tra persone dello stesso sesso. Quasi una coppia su due, ovvero il 48,2% del totale, si è affidata a un wedding planner per coronare il proprio sogno d’amore (+5% rispetto al 2022), mentre per quanto riguarda il periodo scelto, l’89% delle celebrazioni si sono svolte tra aprile e settembre.\r

\r

Anche se è calata leggermente la durata media della permanenza degli invitati (3,2 notti contro le 3,3 del 2022), i pernottamenti nelle strutture ricettive sono saliti a 496 mila (+14,5%) e il volume di affari complessivo ha raggiunto i 168,7 milioni di euro (+29,5%). È cresciuto anche il numero medio degli invitati (60,6 contro i 56 rilevati nel 2022) ed è aumentato del 25% il numero di celebrazioni con un numero di invitati compreso tra 51 e 100, che rappresentano il 63% del totale.\r

\r

Anche per il 2024 le aspettative del settore sono di un’ulteriore crescita del mercato, con un incremento stimato intorno al 9,1%. I principali arrivi resteranno ancora quelli extra Ue, ma si consoliderà la domanda proveniente da coppie scandinave, tedesche, svizzere, olandesi, austriache, spagnole e francesi.\r

\r

Nel 2023 si sono rivolte alle imprese della filiera anche 630 coppie italiane provenienti da altre regioni, che hanno scelto la Toscana per il fatidico “sì”, generando un fatturato complessivo di 25 milioni di euro.","post_title":"Toscana: in aumento gli stranieri che scelgono la regione per il fatidico \"sì\"","post_date":"2024-04-03T09:24:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1712136286000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro ieri a Verona per il collegamento Air France diretto a Parigi Charles De Gaulle, rotta che segna il ritorno della compagnia di bandiera francese al Catullo, dopo una pausa di nove anni. \r

La tratta, servita da un Embraer E190, viene operata tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato), che diventeranno due (martedì e sabato) durante i mesi di luglio ed agosto. La partenza da Parigi è prevista alle 12:35 con arrivo alle 14:05. Il rientro da Verona sarà, invece, alle 14:50 con arrivo nella Ville Lumière alle 16:35.\r

«Celebrare il ritorno di Air France a Verona è un momento di grande orgoglio - dichiara Eléonore Tramus, general manager East Mediterranean Air France-Klm -: dimostriamo infatti l’importanza fondamentale che ha per noi il mercato italiano, mentre rafforziamo la nostra presenza nel Nord-est. Grazie al nostro hub di Parigi Cdg, possiamo essere vicini alle esigenze dei clienti offrendo accesso ad un ampio network di destinazioni internazionali. Il tutto, con lo stile distintivo per cui la compagnia è famosa in tutto il mondo».\r

Alessandra Bonetti, ad del Catullo, aggiunge: «Questo ritorno è il risultato di un intenso lavoro portato avanti da Gruppo Save e Catullo con la compagnia aerea. Si tratta di un collegamento strategico per l’ampio bacino d’utenza dello scalo, che risponde alle esigenze di viaggi per affari e per turismo, sia incoming che outgoing, garantendo la connettività su prosecuzioni internazionali e intercontinentali attraverso uno dei primari hub europei».\r

Da Parigi i passeggeri italiani avranno accesso ad importanti destinazioni chiave per Air France come Boston, New York, Los Angeles, Abu Dhabi, Johannesburg, Mauritius, Tokyo Haneda, Singapore, Pechino e molte altre.\r

\r

","post_title":"Air France è tornata nei cieli di Verona con il volo per Parigi Charles De Gaulle","post_date":"2024-04-03T09:15:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712135741000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un percorso simbolico che condurrà alla scoperta di se stessi lungo le tappe dell'antica via Francigena. Torna il prossimo settembre l'Unconvention: l'ormai tradizionale appuntamento di Idee per Viaggiare pensato per celebrare l'azienda e coinvolgere i principali stakeholder. “Abbiamo immaginato l’edizione 2024 come un viaggio itinerante, nella sua accezione più intima: in cammino - spiega il ceo di IpV, Danilo Curzi -. Sarà un modo nuovo di condividere il viaggio, un ritorno all’essenziale scandito dal tempo lento dei propri passi guidati da esperti di meditazione e mindfulness”.\r

\r

Il tema della strada si conferma centrale nella filosofia dell'operatore capitolino: dopo l’edizione 2022, in cui i percorsi avevano come base di partenza Roma per raggiungere destinazioni lontane, le strade sono infatti proseguite in viaggi paralleli in occasione dell’Unconvention 2023. Il 2024 condurrà alla scoperta di se stessi, nel viaggio più importante della vita. “Ci siamo interrogati a lungo sul tema dell’Unconvention 2024 - spiega Curzi -. E a orientarci è sopraggiunta una coincidenza: l’ascolto della Cura di Franco Battiato, il cui testo recita Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. Questa l'ispirazione che ci ha suggerito la strada, con l’ambizione di fornire sempre nuovi stimoli, attraverso un format collaudato e apprezzato. Al centro rimane la volontà di porre in risalto l’importanza delle persone con cui collaboriamo, che siano colleghi, giornalisti, fornitori o clienti”.\r

\r

Nel complesso, il tour operator coinvolgerà circa 200 partecipanti, inclusi staff, partner, fornitori, oltre a un centinaio di agenzie di viaggio provenienti da tutta l’Italia. Le iscrizioni si apriranno in questo mese di aprile: per partecipare gli agenti sono invitati a compilare un modulo di preiscrizione disponibile sui canali social dell’operatore.\r

\r

","post_title":"L'Unconvention 2024 di IpV si svolgerà lungo la via Francigena","post_date":"2024-04-02T10:12:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712052722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si accende, di nuovo, la polemica tra Ryanair e l'Enac, con il ceo del gruppo irlandese, Michael O'Leary, che è tornato a chiedere le dimissioni del presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile Pierluigi Di Palma.\r

\r

O'Leary ha definito \"false\" le affermazioni di Di Palma sull'esistenza di un \"oligopolio\" in Italia. Quest'ultimo ha anche affermato che \"le compagnie aeree low cost non esistono più\" o – \"ancora più assurdamente\", secondo la compagnia - che le tariffe basse \"non ci saranno mai più\".\r

\r

«Le ultime imbarazzanti dichiarazioni di Di Palma – si legge in una nota della low cost – arrivano a meno di 12 mesi da sue altre false affermazioni sul fatto che le compagnie aeree in Italia lavorano insieme per aumentare le tariffe (...) Di Palma fa affermazioni false, che ingannano il governo italiano» ha attaccato O'Leary.\r

\r

Di Palma aveva affermato che Ryanair controlla ormai il 51% del mercato italiano sottolineando che in «un contesto di poca offerta e più domanda i prezzi salgono». O'Leary ha corretto il presidente Enac affermando che la compagnia aerea ha meno del 40% di quota di mercato, «sta aumentando la sua capacità di posti del 10% nel 2024 e sta abbassando le tariffe aeree per milioni di consumatori italiani».\r

\r

«Contrariamente alle ultime false affermazioni di Di Palma che sostiene di non riuscire a trovare un volo Ryanair a bassa tariffa in Italia – ha aggiunto O’Leary – Ryanair offrirà oltre 29 milioni di posti da e per l’Italia nella sua programmazione estiva 2024. Poco più di 12 milioni (oltre il 40%) saranno venduti a tariffe di 29,99 euro o meno per la sola andata; oltre 15 milioni (più del 50%) a tariffe pari o inferiori a 39,99 euro. Di Palma fa ripetutamente affermazioni false, che ingannano il governo e i cittadini italiani. Non sa nulla di trasporto aereo ed è per questo che continua a fare queste affermazioni stupide ed imbarazzanti».\r

Il precedente\r

Il precedente scontro Ryanair-Enac risale al settembre del 2023 quanto l'ente, secondo la low cost, aveva stilato un \"falso rapporto prodotto e presentato al governo italiano sul prezzo dei biglietti aerei\".\r

\r

Nel frattempo, Di Palma ha deciso di non rispondere a Ryanair ma ha commentato al Corriere della Sera le parole del ceo, O’Leary definendole \"provocazioni\". Il presidente Enac ha inoltre chiesto al ceo di Ryanair di «rispettare le istituzioni italiane e chi le rappresenta. Il nostro compito è quello di stare sempre al fianco del cittadino-passeggero, tutelandolo in ogni aspetto, compreso il costo dei trasporti».","post_title":"Scontro Ryanair-Enac: O'Leary torna a chiedere le dimissioni di Di Palma","post_date":"2024-04-02T09:45:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1712051124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci milioni di passeggeri per una crescita del 5% rispetto allo scorso anno: queste le previsioni di Trenitalia per la Pasqua alle porte.\r

\r

Festività che vedono protagonista il Sud Italia, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite. Tanti gli italiani che hanno deciso di spostarsi verso città d’arte come Venezia.\r

\r

Quanti ai treni regionali a fare la parte del leone sono invece i borghi e siti di interesse culturale, in particolare in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia\r

\r

\r

\r

Per un weekend lungo, o una gita fuori porta, il 27 e 28 marzo e l’1 e 2 aprile, torna il Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, che viaggia di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa consentendo di raggiungere la propria meta già al mattino. Partenze da Milano alle 21:20 e da Reggio Calabria alle 22:19. Fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Paola, Lamezia Centrale, Rosarno, Villa S. Giovanni.\r

\r

Forte risalto all'offerta intermodale garantita da FrecciaLink - il servizio integrato treno+bus di Trenitalia che nel periodo pasquale ha potenziato i propri collegamenti per permettere alle persone di viaggiare con comodità. Quest’anno, i viaggi in FrecciaLink sono cresciuti del 90% rispetto al 2022, e oltre 1 milione di passeggeri ha acquistato un biglietto per utilizzare i 123 Link del Regionale. Sempre nel 2023 sono stati oltre 40.000 i biglietti acquistati per raggiungere la Sicilia con collegamenti treno+nave che, dal 10 dicembre, sono ancora più green poiché il traghettamento viene effettuato utilizzando locomotori alimentati a batterie.","post_title":"Trenitalia: 10 milioni di passeggeri scelgono il treno per le vacanze di Pasqua","post_date":"2024-03-29T10:32:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711708341000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La primavera dei Travel Open Day si è aperta a Torino, il 21 marzo scorso, con un atteso b2b che ha visto la presenza di oltre 30 espositori. “Torino è una città che risponde sempre bene”, dichiara Laura Zancolò, key account manager di Svizzera Turismo, accanto a Levente Gyorgy, da pochi mesi responsabile dei mercati per Vaud Promotion, che dichiara: “Da due anni, il canton Vaud punta alla multi-settorialità e coinvolge settori diversi: turismo, economia, prodotti tipici, imprese… Tutti ambasciatori del Cantone. Per il 2024 il focus è su gastronomia e vini, su musei e la frizzante city-life di Losanna, sulla riviera di Montreaux e i paesaggi Unesco del Lavaux, Glacier 3000 e le piste di Villars sur Ollons. Ma anche sulle terme e la Vallée du Joux, culla dell’orologeria Svizzera”.\r

\r

Primo Tod per Asatours, to britannico attivo da 35 anni, specializzato in Gran Bretagna e Irlanda per individuali, gruppi e mice: “Approccio più che positivo – afferma Sara Lasca – ho colto interesse per la versatilità del nostro prodotto, classico ma che contempla percorsi meno battuti, esperienze e autentiche chicche. Come la Battersea Power Station di Londra, ex centrale a carbone eternata da un lp dei Pink Floyd, ora fulcro di un’area trendy molto vivace, o Belfast capitale nordirlandese che ha ancora molto da esprimere”.\r

\r

Rappresentata sul mercato italiano da poco più di un anno da JoyCò, Ayada è la nuova frontiera delle Maldive.“Per noi questo confronto con il trade è fondamentale - dichiara Gioja Tresoldi, managing director di JoyCò -. Ayada, nelle Maldive del Sud, dista 60 chilometri dall’isola più vicina, aspetto che ne garantisce privacy e relax. Riporta alle Maldive delle origini, ma con confort e servizi all’avanguardia, sistemazioni, 112 in tutto, di varia tipologia, attività per ospiti di ogni età. La proprietà è di una famiglia che sta investendo molto in Europa e ora guarda con interesse all’Italia”\r

\r

A due passi da Trieste, Lipica è una meta slovena di grande appeal. “Per noi l’Italia è una priorità e il 2024 dà già segnali di ulteriore crescita - afferma Kristina Mamić Mikša -. Sempre più apprezzata, e non solo dagli sportivi, è immersa in 300 ettari di verde, con un maneggio appena rinnovato, allevamento di 30 cavalli, golf a 9 buche, hotel in piena sintonia con l’ambiente, centro congressi... Di certo il treno diretto Milano – Lubjana, che fermerà anche a Lipica, segnerà una svolta”. Novità anche per il Girasole, con una “Islanda in versione fly and drive - dichiara Claudio Parisi –, a cui si aggiungeranno mete insolite. In uscita pure il nuovo catalogo Azzorre, tour per Madeira e la Rota Vicentina, in Portogallo, il cammino dei Fari e quello di Santiago, in Spagna. In tema ferroviario, da segnalare i viaggi a bordo dei treni spagnoli di lusso e la grande ripresa dell’Interrail: formula per anni dimenticata e oggi molto richiesta dagli agenti di viaggi per l’utenza più giovane”.\r

\r

[gallery ids=\"464528,464529,464530,464531\"]","post_title":"Al Travel Open Day di Torino molti debutti e tante novità","post_date":"2024-03-28T12:18:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711628319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_452628\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Antonella Ferrari[/caption]\r

Si è tenuta a marzo, a Cortina d’Ampezzo, la tre giorni di eventi disegnati a beneficio degli agenti di viaggio che si sono distinti nella prima sessione dell’Academy Gattinoni, dedicata alle agenzie dei network Mondo di Vacanze e MYNetwork Viaggi & Vacanze, che si è svolta da settembre 2023 a febbraio 2024.\r

La tematica è quella cara al Gruppo Gattinoni: la formazione, continua e costante. Oltre 500 agenti si sono registrati alla piattaforma per seguire online i 16 appuntamenti in calendario, tenuti da formatori specializzati nelle singole aree.\r

Un progetto di costruzione dell’identità dell’agenzia, articolato in molteplici attività, concrete e utili nel business quotidiano.\r

Dalla presenza online con sito web e strategia sui social media, alle modalità di relazione con i clienti, dalle tecniche di vendita alle strategie volte a migliorare la soddisfazione del cliente, dall’analisi del business attraverso la stesura di un budget al monitoraggio dei risultati con il controlling finanziario.\r

Gli appuntamenti formativi hanno spaziato, inoltre, dagli importanti temi della privacy alla corretta compilazione del contratto di viaggio e di lavoro al recruiting digitale, dalle polizze assicurative a come intraprendere un percorso di sostenibilità aziendale. La conclusione è stata dedicata al tema del viaggio e alle tipologie attualmente più richieste. Questa sessione ha registrato il picco più alto di partecipazione da parte degli agenti, a testimonianza della profonda motivazione intrinseca che anima il loro lavoro.\r

Una selezione di professionisti si è distinta per aver completato l’intero ciclo di formazione dell’Academy; a loro, oltre all’attestato, è stato offerto da Gattinoni un soggiorno esperienziale di tre giorni e due notti a Cortina.\r

Commenta Antonella Ferrari, direttore Network di Gruppo Gattinoni “Per noi è sempre di grande di stimolo proporre questi importanti momenti di formazione, di condivisione e di aggregazione. La prima sessione dell’Academy è stata molto apprezzata, lo dimostrano i numeri complessivi e soprattutto l’elevata partecipazione di agenzie che hanno seguito per intero il percorso. Sicuramente la ripeteremo in autunno, per dare contenuti e stimoli sempre nuovi – continua Ferrari -. A Cortina abbiamo voluto invitare una ventina di agenti che si sono distinti per il particolare impegno profuso nel corso dell’Academy; sono stati tre giorni di workshop e momenti di team building, con cene e attività speciali a corredo. Una conclusione in grande stile del percorso iniziato lo scorso settembre”.\r

Nelle giornate ampezzane sono stati organizzati due workshop. Bye Bias dedicato alla scoperta dei principali pregiudizi cognitivi ed errori nel modo di pensare, soprattutto in situazioni di forte stress condizione che si verifica frequentemente in agenzia, di fronte ai clienti sempre più esigenti; Culture Mapping in cui si sono tracciate le sfide e le opportunità di un corretto “culture management”.\r

I momenti di lavoro sono stati alternati da attività pratiche e coinvolgenti come il curling presso lo stadio Olimpico di Cortina, lo starwatching all’osservatorio astronomico, la passeggiata nel bosco serale a lume di torcia e la salita al rifugio Mietres con relax nella vasca termale all’aperto. Non potevano mancare pranzi e cene speciali presso ristoranti molto rinomati come quello dello chef e sommelier Fabio Pompanin - chiamato dal CONI per gli atleti delle Olimpiadi- o in rifugi ad alta quota raggiungibili in funivia come il Col Druscié, a 1778 metri d’altezza, che si affaccia direttamente sulle Tofane e offre una vista panoramica a 360° sulla vallata di Cortina e sulle piste della Coppa del Mondo.\r

","post_title":"Academy Gattinoni, premi alle agenzie che si sono distinte","post_date":"2024-03-28T10:00:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1711620034000]}]}}