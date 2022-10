Travelport implementa tutti i contenuti di Travelport+ Travelport ha annunciato più contenuti su Travelport+. I nuovi e più estesi accordi di Travelport con Booking.com e Hertz offriranno ai venditori che utilizzano Travelport+ un maggior numero di opzioni per le tariffe di alloggio e di noleggio auto, mentre le agenzie che utilizzano Travelport avranno accesso a più opzioni per i contenuti NDC di Air France-KLM e del Gruppo Lufthansa alla fine del 2022. «Questo è il quarto capitolo del nostro percorso di rilascio di Travelport+, in cui stiamo dando agli agenti l’accesso a un maggior numero di opzioni da parte dei fornitori e alimentando la loro capacità di vendere più offerte di voli, hotel e auto, grazie all’ampliamento e all’espansione del nostro catalogo di contenuti – ha dichiarato Jen Catto, chief marketing officer dell’azienda – Questo aggiornamento aiuta anche i fornitori nostri partner a raggiungere un numero ancora maggiore di clienti giusti, con la possibilità di personalizzare i prodotti per promuovere le vendite attraverso il canale indiretto di vendita al dettaglio. Come per tutto ciò che sviluppiamo, pensando sempre al viaggiatore finale, un maggior numero di opzioni significa un’esperienza più appropriata per il cliente». Più contenuti aerei Con l’aumento della domanda di viaggi, il gds si sta assicurando che i venditori di viaggi abbiano più opzioni prontamente disponibili per i loro clienti, fornendo ancora più contenuti per garantire a tutti la migliore esperienza di vendita al dettaglio possibile. I contenuti NDC di Air France-KLM sono in corso di implementazione su Travelport+, e Travelport inizierà anche il rilascio dei contenuti NDC del Gruppo Lufthansa nel 2022. La compagnia sta inoltre aggiungendo alla piattaforma tre nuove compagnie aeree – Congo Airways, FlyGTA e US-Bangla Airlines, oltre a 11 nuove ancillary, e altre quattro compagnie aeree offrono ora le loro Branded Fares. Più scelta in ambito alberghiero La nuova partnership con Booking.com apre una nuova gamma di tariffe su 140.000 strutture alberghiere accessibili attraverso la piattaforma Travelport+, e crescerà fino a oltre un milione di strutture all’inizio del 2023. L’azienda sta inoltre standardizzando un maggior numero di contenuti alberghieri per semplificare i flussi di lavoro di sviluppatori e agenti, in modo che venditori e viaggiatori possano beneficiare di una più ampia scelta di strutture e camere, di ricerche più semplici e di una maggiore trasparenza sulle tariffe. Più opzioni di autonoleggio ​Poiché i prezzi del noleggio auto sono un’area di interesse fondamentale per molti viaggiatori, Travelport+ offre ora le tariffe di noleggio auto prepagate di Hertz grazie a una più estesa partnership per la distribuzione dei contenuti. I venditori di viaggi che utilizzano Travelport+ avranno da ora in poi maggiori opportunità di generare profitti con i noleggi auto prenotati sulla piattaforma e saranno in grado di fornire una migliore esperienza ai clienti, con una maggiore soddisfazione da parte dei viaggiatori. Semplificazione dei cambi Oltre all’ampliamento dell’offerta di contenuti di viaggio, il gds è fortemente impegnato a rendere ancora più semplice il processo di gestione dei cambi per gli agenti che utilizzano la piattaforma Travelport+. Nei prossimi mesi, i clienti che hanno effettuato l’upgrade a Travelport+ avranno accesso al prodotto di nuova generazione Automated Exchanges, che automatizza le complesse attività manuali di cambio biglietti e semplifica la gestione dei viaggi. Grazie a un flusso di lavoro grafico enormemente migliorato, Automated Exchanges ridurrà drasticamente i costi e farà risparmiare tempo prezioso sia agli agenti che ai viaggiatori.

