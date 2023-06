Travelport rinnova la partnership ultra decennale con Royal Jordanian Travelport e Royal Jordanian hanno rinnovato la partnership ultra decennale: il vettore continuerà così a fornire la più ampia gamma di prodotti alle agenzie collegate al gds in tutto il mondo, insieme al più alto livello di servizio ai propri clienti. Travelport sosterrà inoltre la trasformazione tecnologica della compagnia giordana assicurando che l’offerta di prodotti venga fornita agli agenti attraverso l’innovativa piattaforma di vendita al dettaglio Travelport+. Inoltre, Royal Jordanian Airlines e Travelport hanno rinnovato l’accordo di operatore per la distribuzione di Travelport+ da parte di Royal Jordanian Airlines alle agenzie in Giordania. “Nel corso della nostra collaborazione, siamo rimasti colpiti dalla cooperazione e dall’adattabilità che Travelport ha dimostrato come partner. Hanno una solida conoscenza delle nostre esigenze commerciali e hanno lavorato a stretto contatto con noi per raggiungere i nostri obiettivi commerciali, aiutandoci ad elevare ulteriormente il nostro posizionamento come compagnia aerea di riferimento per l’intera regione orientale” ha dichiarato Karim Makhlouf, chief commercial officer di Royal Jordanian. “Il rinnovo dell’accordo di distribuzione con Royal Jordanian Airlines è la prova della loro fiducia nella partnership di lunga data con Travelport”, ha dichiarato David Gomes, head of commercial, Air Partners Emea di Travelport. “Riteniamo che Travelport+ sosterrà costantemente la strategia di crescita della compagnia aerea, fornendo alle agenzie e ai clienti l’accesso alle ultime offerte di viaggio, oltre a una ricerca e a un confronto dei voli più efficienti, con un’esperienza di vendita al dettaglio di viaggi facile, fluida e moderna”. Condividi

