Travel Vip Day in Slovenia: workshop degli agenti nella tenuta di Lipica Grande successo per il Travel Vip Day che si sta tenendo in questi giorni in Slovenia. Oggi, nella seconda giornata, gli agenti di viaggio partecipanti sono stati coinvolti in un workshop in cui incontrare e conoscere gli operatori sloveni per confrontarsi sulle tante opportunità di turismo offerte dalla destinazione. La giornata seguirà con degustazioni, visita alle scuderie, un coinvolgente spettacolo dei cavalli Lipizzani all’interno della più grande scuderia del mondo di questa razza e una affascinante cena di gala. “La Slovenia è attenta alle nuove istanze del turismo mondiale – spiega Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia – proponendo un’offerta ricca e variegata che va dal turismo balneare a quello termale, rispondendo comunque con forza anche alla crescente domanda di turismo outdoor ed esperienziale, con un approccio sempre green e sostenibile”. Il Travel Open Day vedrà gli agenti immersi in un programma di incontri e occasioni di scoperta del territorio circostante, in particolare della destinazione Lipica, a soli 15 minuti da Trieste, in una tenuta di 300 ettari e oltre 400 anni di storia. “Finalmente abbiamo l’opportunità di presentare i nostri prodotti e le nostre strategie agli operatori italiani in loco – spiega Aaron Uazeua, business development e sales manager Lipica -, sperando di aprire nuovi e interessanti canali di vendita e tornare presto ai numeri precedenti il 2019″. Attualmente, considerando il periodo gennaio-agosto, gli arrivi sono al 70% rispetto ai numeri di 3 anni fa, “ma il nostro obiettivo non sono i grandi numeri – precisa Uazeua – ma un turismo di qualità, attento alla sostenibilità, inclusivo e che privilegi le comunità locali, per questo vogliamo lavorare in maniera virtuosa con gli agenti di viaggio italiani“.









Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433215 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riparte il turismo e, con esso, la voglia di shopping tourism in Italia, con Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito tra i principali mercati internazionali per l’incoming del nostro Paese e una spesa media pro-capite giornaliera di 100 euro. È la fotografia scattata da Risposte Turismo e presentata oggi a Venezia nell’ambito della tappa inaugurale di Shopping Tourism – il forum italiano, appuntamento dedicato agli operatori dello shopping ideato dalla stessa Risposte Turismo e organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio e con Mastercard e Land of Fashion Villages main sponsor. La nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor contiene quindi un’inedita indagine su un campione rappresentativo di 300 turisti stranieri (provenienti da Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito), di cui la metà viaggiatori che hanno nello shopping la motivazione prevalente del viaggio. E tra i fattori che influenzano maggiormente la scelta della destinazione spiccano, dopo sconti, saldi e promozioni (60%), l’offerta commerciale della destinazione (34%), i servizi a disposizione (trasporti ma anche app dedicate e mappe, 32%), la vicinanza ad attrazione / luoghi da visitare (29%) e la presenza di produzioni tipiche/prodotti particolari o unici (27%). Tra le prime città menzionate quali mete in cui si sono realizzati i viaggi per shopping figura poi Milano assieme a Londra, New York e Parigi, mentre nelle città top of mind si inseriscono, oltre alle appena citate, anche Los Angeles, Barcellona, Madrid e Roma. Della parte del campione di intervistati riferita a chi dichiara di non aver mai viaggiato con lo shopping quale motivazione principale, il 14% ha indicato nel fare acquisti una delle attività prevalenti nel corso del soggiorno, dimostrando dunque la forza generale del binomio turismo e shopping tra la domanda. Focus Venezia Da un’ulteriore indagine effettuata su oltre 80 negozi a Venezia, tre clienti su quattro sono turisti e i livelli di vendita a fine anno saranno molto simili a quelli del 2019. Tra i viaggiatori stranieri maggiormente presenti nei negozi in città prevalgono gli statunitensi (32%), seguiti da francesi (25%), tedeschi (22%) e inglesi (8%). Inoltre, circa un terzo dei negozi intervistati sottolinea come, rispetto al 2019, le abitudini del turista siano cambiate: oggi si richiedono prodotti originali o personalizzati creati da artigiani locali e si vuole vivere nuove esperienze come quella di incontrare i produttori, così come si cerca l’ottimizzazione delle spedizioni di acquisti nei luoghi di vendita, sebbene una parte della clientela turistica esprima oggi un minore potere d’acquisto. Per quanto riguarda quindi le vendite ai turisti, nove negozianti su dieci sottolineano ottime prospettive per il 2023. Pur con un 64% di negozi che dispone di servizio e-commerce (prevalentemente tramite proprio sito), oltre sei su dieci puntano ancora sulla vendita in negozio. «Lo shopping tourism in Italia beneficia della ripresa dei viaggi, anche internazionali, con vantaggi per l’offerta commerciale delle destinazioni così come per altre componenti dei sistemi economici locali - ha sottolineato Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Per sfruttare questa opportunità, gli operatori dovranno dimostrare di essere aggiornati e sensibili rispetto alle richieste e preferenze dei turisti, in particolare di quelli che si muovono proprio per fare acquisti nelle destinazioni visitate, e si aspettano di poter acquisire valore, in termini di conoscenza, informazioni, intrattenimento, dall’esperienza che vivranno. I primi risultati dello Shopping Tourism Italian Monitor hanno evidenziato come, in particolare nelle città meta di consistenti flussi turistici, i titolari di punti vendita, non solo quelli appartenenti a catene e grandi marchi, si stiano attrezzando al meglio per rispondere a queste richieste. Serve però uno sforzo in più, come sistema-destinazione, per inquadrare meglio questo fenomeno, comprenderne le potenzialità e adattare l’intera offerta ricettiva a questo segmento di domanda in crescita». [post_title] => Risposte Turismo: Milano meta preferita dello shopping tourism insieme a Londra, Parigi e New York [post_date] => 2022-10-28T13:21:29+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666963289000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la presentazione dei primi dettagli della Icon of the Seas, Royal Caribbean International apre le prenotazioni per la nuova ammiraglia della flotta. I viaggiatori possono quindi già mettere in calendario un viaggio ai Caraibi, scegliendo tra 28 tipi di soluzioni di soggiorno differenti. A loro disposizione, una volta salpati, ancora più spazio a bordo, opzioni di scelta e vedute sull'oceano: 14 sono, infatti, le nuove tipologie di sistemazione, dalle camere standard alle suite, con ancora più opzioni per le famiglie (come i Family infinite oceanview balconies e le Surfside family suite), gli affacci nelle Panoramic oceanviews, nelle Sunset suite e in altre soluzioni abitative, nonché dimensioni più ampie in ogni categoria. In navigazione da gennaio 2024, la prima nave della classe Icon effettuerà tutto l'anno itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera toccherà l'isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas, e un mix di destinazioni come Cozumel, in Messico, Philipsburg, a St. Maarten, e Roatan, in Honduras. [post_title] => Royal Caribbean apre le prenotazioni per la Icon of the Seas [post_date] => 2022-10-28T12:53:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666961634000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità importante per il brand di parchi in quota Movimënt. In Alta Badia aprirà infatti il prossimo 2 dicembre il nuovo Movi Family Apart-Hotel, il primo nella regione. Un'iniziativa che punta a conquistare il segmento strategico delle famiglie con una proposta su misura delle loro esigenze. Il consorzio Skicarosello Corvara, a cui fa capo Movimënt, ha sviluppato il marchio Mmh (Movimënt Hospitality), appositamente per gestire la nuova struttura, porta di ingresso, in estate come in inverno, per le proposte del parco. L'hotel rappresenta un massiccio investimento per una realtà che si sta specializzando nell’accoglienza dei bambini, creando un format disegnato intorno alle loro esigenze e a quelle dei genitori. Lo studio di architettura Kostnerarchitektur è quindi intervenuto sull’ex residence Vallon, trasformandolo in un complesso su tre piani, dotato di 33 appartamenti per famiglie completi di ogni comfort, cucina compresa. Un family apart-hotel sostenibile, dotato di certificazione Casa Clima A ed edificio Nzeb, vale a dire una struttura che, a causa delle sue caratteristiche, ha consumi energetici quasi azzerati. All’interno trovano posto anche una sala giochi di 250 metri quadrati, un Acqua fan world con sauna family, un’area wellness riservata agli adulti, un giardino con parco giochi e molto altro. Le famiglie possono rilassarsi e godersi il tempo insieme, approfittando anche di animazioni, laboratori e attività organizzati. Grazie a un'app sviluppata appositamente per Mmh, gli ospiti potranno inoltre trovare il frigorifero pieno di prelibatezze già al loro arrivo, ordinando la spesa prima della partenza. Una volta arrivati a Corvara, dal proprio appartamento inoltre si può, sempre tramite app, ordinare presso quattro ristoranti di zona, scoprendo ricette e proposte di un territorio conosciuto per la cucina gourmet. [post_title] => In Alta Badia apre il Movi Family Apart-Hotel, porta d'ingresso al parco in quota Movimënt [post_date] => 2022-10-28T12:43:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666960990000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha coinvolto oltre 30 agenzie la tappa bergamasca del roadshow Strike back che i brand tour operating di casa Uvet, Settemari, Amo il Mondo e Jump, hanno organizzato in collaborazione con Tourism Australia lo scorso 20 ottobre. La serata ha segnato tra l'altro il debutto ufficiale del nuovo responsabile commerciale Uvet Viaggi Turismo-area leisure, Leonardo Rosatelli: “Bergamo è stata la tappa iniziale di un tour che toccherà altre città del Nord Italia, organizzate per lo più, in collaborazione con alcuni partner storici della nostra programmazione. Durante gli Strike presenteremo le sette novità di programmazione di Amo il Mondo, il piano di rilancio di Jump e il nuovo format di animazione Settemari Play che, con una formula innovativa, unisce servizi di intrattenimento smart già previsti dal normale programma con appuntamenti on demand richiesti dai clienti, al fine di personalizzare la propria esperienza di viaggio”. In accordo con la nuova strategia di rivoluzione digitale che Uvet ha intrapreso ormai da qualche anno, anche la nuova politica commerciale 4.0 dei to di casa Uvet sarà oggetto di intervento: “Il processo di vendita va adattato alla rivoluzione digitale che la pandemia ha innescato – ha aggiunto Rosatelli -. Uno dei principi fondamentali è dare a clienti e prospect ciò di cui hanno bisogno, per prenotare una vacanza nel momento, nel luogo e con il canale più consono alla soddisfazione dei propri bisogni. In questa nuova era il consumatore utilizza sempre di più i motori di ricerca e i social media per ricevere informazioni sulla propria vacanza. Ed è in quel luogo, florido terreno di pesca, che agenzie e tour operator dovranno continuare a nutrire i consumatori, con informazioni sempre più dettagliate fino a quando non saranno pronti ad acquistare la propria vacanza”. Velocità nella restituzione dei preventivi, efficacia comunicativa, efficienza nell’esecuzione dei servizi turistici, gratificazione nel business attraverso cash back e campagne di membership rewards: queste sono dunque le parole chiave della nuova politica commerciale di Settemari, Amo il Mondo e Jump. I to diretti da Beppe Pellegrino incontreranno ancora il trade il 16 novembre a Milano (in partnership con British Airways), il 23 novembre a Torino e il 29 novembre a Verona (in collaborazione con il Jordan Tourism Boad); seguiranno altre date in altre città. [post_title] => Settemari, Amo il Mondo e Jump Strike back. Al workshop di Bergamo il debutto di Rosatelli [post_date] => 2022-10-28T10:56:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666954561000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Elta, European Lgbtq+ Travel Alliance, la nuova associazione nata durante la 38esima Convention Globale Iglta sui viaggi Lgbtq a Milano. Con sede a Bruxelles, l'obiettivo è quello di promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione per collaborare con le istituzioni europee sostenendo le aziende e le destinazioni locali. L'Elta è stata fondata dall'Aitgl - Ente Italiano per il Turismo Lgbtq e vi hanno già aderito Visit Brusselles e l'Enit. "I diritti, come la democrazia e la libertà, non devono mai essere dati per scontati – ha affermato Alessio Virgili, presidente Aitgl - molte battaglie del passato ci hanno permesso di ottenere successi in termini di libertà di aborto, diritti civili, eutanasia e altro. Spesso abbiamo avuto il mondo imprenditoriale dalla nostra parte: è nostra responsabilità, utilizzando qualsiasi strumento a nostra disposizione, difendere queste conquiste”. Elta adotterà il primo programma di accreditamento e certificazione internazionale QueerVadis Certified convalidato dall'ente di certificazione internazionale Rina. Ad aprire la kermesse milanese, è stata la terza edizione del QPrize 2022, premio italiano riconosciuto alle realtà turistiche che si impegnano per un’ospitalità inclusiva, promosso da Quiiky Magazine con il patrocinio di Aitgl. L’evento ha visto come sponsor principale Ita Airways, Rina e Martini. “Il premio QPrize viene conferito dalla rivista Quiiky Magazine, per incoraggiare le imprese a rivolgersi a questa importante community internazionale, qualsiasi sia il prodotto o la campagna attivata. - afferma Andrea Cosimi, direttore di Quiiky Magazine – In questa particolare occasione il premio assume ancora più valore divenendo, per le aziende che lo ricevono, una vetrina della migliore economia italiana di fronte al mondo”. Nella serata, il conferimento speciale è stato dedicato a Ita Airways, Rina, Best Western, Sea Milano e Ente del Turismo Thailandese, per essersi distinte nel rispetto dei valori di diversità, equità, inclusione e sostenibilità sociale. “La sostenibilità sociale è ormai un tema irrinunciabile dell’agenda europea – ha ribadito Alessio Virgili, presidente del Comitato Promotore Iglta 2022 e ceo del gruppo Sonders&Beach – un’ospitalità inclusiva non è scontata. La mia battaglia personale, come imprenditore, e come attivista, è riferita alla comunità Lgbtq+, ma è integrata con la ricchezza che ci offre qualsiasi diversità. Nel 2002 ho iniziato fondando un’azienda su questa opportunità per arrivare oggi a presiedere un gruppo italiano di respiro internazionale Nel 2010 ho iniziato un percorso per portare in Italia la Convention Mondiale Iglta sul turismo Lgbtq tra mille ostacoli. Ho voluto fortemente questo evento per lanciare un messaggio ai milioni di viaggiatori Lgbtq +: questo è un Paese accogliente. Proporre il valore di questo segmento dal punto di vista etico ma anche economico”. [gallery ids="433176,433175,433173,433172"] [post_title] => Nasce in Italia Elta, la fondazione europea turismo Lgbtq [post_date] => 2022-10-28T10:43:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666953792000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433107 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Travel Open Day oggi ha fatto tappa a Trieste. L'evento, che da anni ormai catalizza l'attenzione di operatori e agenzie di viaggi per le occasioni di business e di formazione offerte, si è svolto presso l'NH Hotel Trieste, dalle 9 alle 15.30. Una mezza giornata di lavori durante la quale gli agenti di viaggio accorsi hanno potuto partecipare ad animati workshop e seguire la presentazione di MSC Crociere con la descrizione di tutte le novità di prodotto per l'inverno e per il 2023, oltre alle strategie di fidelizzazione nei confronti del canale agenziale messe in campo dalla compagnia. Vincitrice del regalo messo in palio da Deutsche Hospitality è Elena Castellani di Filovia Viaggi. L'evento sarà seguito da un ulteriore imperdibile appuntamento pensato dal Gruppo Travel per le agenzie di viaggio. Fino al 29 ottobre, infatti, la Slovenia accoglie il Travel Vip Day, che permetterà agli agenti di viaggio italiani di incontrare e conoscere gli operatori sloveni sul loro territorio e confrontarsi sulle tante opportunità di turismo offerte dalla destinazione. Durante la tre giorni, sono previsti momenti di business, formazione e scoperta delle bellezze del territorio di Lipica, con visite alle scuderie e l'affascinante spettacolo dei cavalli Lipizzani. Gli espositori del TOD di Trieste: Galleria immagini: [gallery ids="433115,433116,433117,433118,433119,433120,433121,433122,433123,433124,433125,433126,433127,433128,433129,433130,433131,433132,433133,433134,433135"] [post_title] => Il Travel Open Day a Trieste: le novità per le agenzie di viaggio [post_date] => 2022-10-27T15:16:00+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666883760000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433082 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates celebra il prossimo 3 novembre i primi sette anni di attività a Bologna. In questo periodo la compagnia aerea ha trasportato più di 804.000 passeggeri su oltre 3.200 voli da e per il Marconi. Si tratta di uno dei quattro punti strategici di Emirates nel nostro Paese insieme a Roma, Milano e Venezia. Un traguardo importante per la compagnia aerea, che rafforza nuovamente la sua partnership con l'Italia a pochi mesi dal 2 agosto, quando ha festeggiato i 30 anni di servizio a Roma. Ancora oggi Emirates è l'unica compagnia che opera una rotta diretta da Bologna a Dubai ed è il naturale connettore di merci e persone dalla Via Emilia (da Piacenza a Rimini) verso l'estero. In questi mesi, la compagnia aerea è tornata a volare a pieno regime su Bologna: il volo Bologna - Dubai di Emirates opera 5 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) attraverso un Boeing 777 che include 8 posti in prima classe, 42 in business class e 304 in economy. "In tutti questi anni, ci siamo costantemente impegnati con la città - ha affermato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia - per offrire un'ampia gamma di destinazioni che potessero facilitare i viaggi d'affari per le piccole e medie imprese verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo e, al tempo stesso, abbiamo lavorato per implementare le destinazioni preferite dai turisti che, da Bologna, possono raggiungere mete esotiche e scoprire nuove culture. Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri alzando sempre di più l'asticella in termini di comfort, servizio e qualità”. “Dal loro primo volo nel novembre 2015, la nostra partnership è diventata sempre più forte - ha aggiunto Nazareno Ventola, ceo e md del Marconi - migliorando significativamente la connettività aerea intercontinentale da Bologna verso il resto del mondo, a vantaggio del nostro bacino di 11 milioni di residenti e con un prezioso impatto sulla nostra economia locale. Condividiamo anche con Emirates la visione di un futuro dell'aviazione sostenibile e siamo entusiasti di consolidare ancora di più la nostra partnership in futuro”. [post_title] => Emirates celebra il connubio con Bologna: 7 anni di attività e oltre 804.000 passeggeri [post_date] => 2022-10-27T11:40:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666870826000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valorizzare in chiave turistica il patrimonio culturale di Luni e promuovere le attività economiche del territorio puntando su un marketing digitale strutturato. Con questo obiettivo è stata ufficializzata l’intesa tra Camera di Commercio e Comune di Luni: a firmare l’accordo operativo il vice presidente vicario della Camera di Commercio, Davide Mazzola, e il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri. L’intesa tra Camera di Commercio e Comune ha l’Unesco come elemento di raccordo: la Camera di Commercio fa infatti parte della rete nazionale Mirabilia (network camerale che promuove i territori con patrimoni Unesco meno battuti dal turismo di massa) mentre il Comune di Luni fa parte dal 2021 della Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano - Programma Unesco ‘Men and Biosfere’. Partendo da questo legame, ente camerale e amministrazione comunale – già insieme lo scorso anno alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - hanno deciso di avviare un percorso condiviso per strutturare azioni ed iniziative di promozione. «La Camera di Commercio – spiega il vice presidente Davide Mazzola – ha, tra i propri compiti, lo sviluppo dell’offerta turistica. Mirabilia, da anni, ci vede impegnati nella promozione di itinerari innovativi legati al patrimonio Unesco del territorio. L’accordo triennale con Luni, per il quale mettiamo a disposizione risorse per 26 mila euro, è un ulteriore tassello in questa direzione: valorizzare una destinazione culturale meno conosciuta ma dalle grandi potenzialità traguardando – prosegue - ricadute positive per l’intera economia locale. Tra le azioni previste dall’accordo, una strategia di marketing digitale col coinvolgimento diretto di tutti gli operatori della filiera del turismo. Le nostre competenze – conclude Mazzola - sono inoltre a disposizione dell’amministrazione per favorire l’accesso a bandi del Pnrr». «Ringraziamo la Camera di Commercio – commenta il sindaco Alessandro Silvestri - per averci affiancato in questa sfida per la valorizzazione del nostro territorio: la prospettiva è quella di attirare visitatori con benefiche ricadute economiche sul territorio, sugli operatori, sulle imprese. Siamo orgogliosi – aggiunge - per avere effettuato questa importante sinergia, che premia anche la nostra scelta di coinvolgere realtà del nostro territorio su progetti di alto profilo. Abbiamo puntato sulla zona archeologica di Luni ed in particolare sull’anfiteatro, e la risposta di Camera di Commercio è stata pronta e concreta, e ciò costituisce il miglior riconoscimento della bontà delle nostre scelte ed il miglior incentivo ad andare avanti su questa strada». [post_title] => Luni, al via la promozione turistica della Splendida Civitas insieme alla Camera di Commercio [post_date] => 2022-10-27T10:03:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666865007000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono aperte le prenotazioni per l’Hotel Sansicario Majestic, 4 stelle firmato Bluserena: situato a pochi chilometri da Sestriere, l'albergo sorge a 1.700 metri di altitudine nel comprensorio sciistico della Vialattea. A partire dal 23 dicembre la struttura family friendly tornerà quindi ad accogliere gli ospiti con camere a misura di famiglia, ristorante, piscina riscaldata, palestra, spa e animazione per tutte le età. Grande attenzione anche all’intrattenimento dei più piccoli, con un’ampia proposta di attività ludico-creative, giochi e laboratori nei club Serenino (tre-dieci anni) e SerenUp (11-14 anni). Ma la vacanza in montagna fa rima soprattutto con attività sulla neve: nel momento dello sport i bambini sono in mano al servizio di accompagnamento alla scuola sci con assistenza fin dalla vestizione. Dopo aver provato le piste, il divertimento continua nei due parchi giochi sulla neve, di cui uno con campo scuola. Nel frattempo, i genitori possono approfittare di una delle 249 piste, con diversi livelli di difficoltà, e dei 70 impianti di risalita che il comprensorio offre. Per un soggiorno senza stress, si può acquistare direttamente in hotel lo skipass e noleggiare l’attrezzatura che viene poi consegnata sulle piste. Gli ospiti, inoltre, hanno accesso a ski box riservati e gratuiti vicino agli impianti. L’hotel è ideale anche per le coppie che cercano una pausa rigenerante nell'atmosfera intima della montagna: dopo una mattinata sulle piste, possono lasciarsi coccolare da uno dei diversi trattamenti del centro benessere (massaggi, vasche idromassaggio Jacuzzi, saune, bagno turco, docce emozionali), oppure rilassarsi nella piscina coperta riscaldata. Disponibile pure una palestra attrezzata. Le alternative non mancano anche per i non sciatori, che possono esplorare i dintorni a piedi, partecipando a passeggiate organizzate tra boschi e cime innevate in compagnia degli animatori. Il divertimento prosegue infine la sera con spettacoli per godersi appieno lo spirito delle feste in compagnia: dal cabaret al varietà allo show pensato per i più piccoli, per finire con giochi, balli, feste e piano bar. [post_title] => Aperte le prenotazioni per il 4 stelle Sansicario Majestic firmato Bluserena [post_date] => 2022-10-27T09:30:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666863035000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travel vip day in slovenia workshop e attivita degli agenti nella tenuta di lipica" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":231,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2144,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433215","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riparte il turismo e, con esso, la voglia di shopping tourism in Italia, con Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito tra i principali mercati internazionali per l’incoming del nostro Paese e una spesa media pro-capite giornaliera di 100 euro. È la fotografia scattata da Risposte Turismo e presentata oggi a Venezia nell’ambito della tappa inaugurale di Shopping Tourism – il forum italiano, appuntamento dedicato agli operatori dello shopping ideato dalla stessa Risposte Turismo e organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio e con Mastercard e Land of Fashion Villages main sponsor.\r

\r

La nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor contiene quindi un’inedita indagine su un campione rappresentativo di 300 turisti stranieri (provenienti da Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito), di cui la metà viaggiatori che hanno nello shopping la motivazione prevalente del viaggio. E tra i fattori che influenzano maggiormente la scelta della destinazione spiccano, dopo sconti, saldi e promozioni (60%), l’offerta commerciale della destinazione (34%), i servizi a disposizione (trasporti ma anche app dedicate e mappe, 32%), la vicinanza ad attrazione / luoghi da visitare (29%) e la presenza di produzioni tipiche/prodotti particolari o unici (27%). Tra le prime città menzionate quali mete in cui si sono realizzati i viaggi per shopping figura poi Milano assieme a Londra, New York e Parigi, mentre nelle città top of mind si inseriscono, oltre alle appena citate, anche Los Angeles, Barcellona, Madrid e Roma. Della parte del campione di intervistati riferita a chi dichiara di non aver mai viaggiato con lo shopping quale motivazione principale, il 14% ha indicato nel fare acquisti una delle attività prevalenti nel corso del soggiorno, dimostrando dunque la forza generale del binomio turismo e shopping tra la domanda.\r

\r

Focus Venezia\r

\r

Da un’ulteriore indagine effettuata su oltre 80 negozi a Venezia, tre clienti su quattro sono turisti e i livelli di vendita a fine anno saranno molto simili a quelli del 2019. Tra i viaggiatori stranieri maggiormente presenti nei negozi in città prevalgono gli statunitensi (32%), seguiti da francesi (25%), tedeschi (22%) e inglesi (8%). Inoltre, circa un terzo dei negozi intervistati sottolinea come, rispetto al 2019, le abitudini del turista siano cambiate: oggi si richiedono prodotti originali o personalizzati creati da artigiani locali e si vuole vivere nuove esperienze come quella di incontrare i produttori, così come si cerca l’ottimizzazione delle spedizioni di acquisti nei luoghi di vendita, sebbene una parte della clientela turistica esprima oggi un minore potere d’acquisto. Per quanto riguarda quindi le vendite ai turisti, nove negozianti su dieci sottolineano ottime prospettive per il 2023. Pur con un 64% di negozi che dispone di servizio e-commerce (prevalentemente tramite proprio sito), oltre sei su dieci puntano ancora sulla vendita in negozio.\r

\r

«Lo shopping tourism in Italia beneficia della ripresa dei viaggi, anche internazionali, con vantaggi per l’offerta commerciale delle destinazioni così come per altre componenti dei sistemi economici locali - ha sottolineato Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Per sfruttare questa opportunità, gli operatori dovranno dimostrare di essere aggiornati e sensibili rispetto alle richieste e preferenze dei turisti, in particolare di quelli che si muovono proprio per fare acquisti nelle destinazioni visitate, e si aspettano di poter acquisire valore, in termini di conoscenza, informazioni, intrattenimento, dall’esperienza che vivranno. I primi risultati dello Shopping Tourism Italian Monitor hanno evidenziato come, in particolare nelle città meta di consistenti flussi turistici, i titolari di punti vendita, non solo quelli appartenenti a catene e grandi marchi, si stiano attrezzando al meglio per rispondere a queste richieste. Serve però uno sforzo in più, come sistema-destinazione, per inquadrare meglio questo fenomeno, comprenderne le potenzialità e adattare l’intera offerta ricettiva a questo segmento di domanda in crescita».","post_title":"Risposte Turismo: Milano meta preferita dello shopping tourism insieme a Londra, Parigi e New York","post_date":"2022-10-28T13:21:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666963289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la presentazione dei primi dettagli della Icon of the Seas, Royal Caribbean International apre le prenotazioni per la nuova ammiraglia della flotta. I viaggiatori possono quindi già mettere in calendario un viaggio ai Caraibi, scegliendo tra 28 tipi di soluzioni di soggiorno differenti. A loro disposizione, una volta salpati, ancora più spazio a bordo, opzioni di scelta e vedute sull'oceano: 14 sono, infatti, le nuove tipologie di sistemazione, dalle camere standard alle suite, con ancora più opzioni per le famiglie (come i Family infinite oceanview balconies e le Surfside family suite), gli affacci nelle Panoramic oceanviews, nelle Sunset suite e in altre soluzioni abitative, nonché dimensioni più ampie in ogni categoria.\r

\r

In navigazione da gennaio 2024, la prima nave della classe Icon effettuerà tutto l'anno itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera toccherà l'isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas, e un mix di destinazioni come Cozumel, in Messico, Philipsburg, a St. Maarten, e Roatan, in Honduras.\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean apre le prenotazioni per la Icon of the Seas","post_date":"2022-10-28T12:53:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666961634000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità importante per il brand di parchi in quota Movimënt. In Alta Badia aprirà infatti il prossimo 2 dicembre il nuovo Movi Family Apart-Hotel, il primo nella regione. Un'iniziativa che punta a conquistare il segmento strategico delle famiglie con una proposta su misura delle loro esigenze. Il consorzio Skicarosello Corvara, a cui fa capo Movimënt, ha sviluppato il marchio Mmh (Movimënt Hospitality), appositamente per gestire la nuova struttura, porta di ingresso, in estate come in inverno, per le proposte del parco. L'hotel rappresenta un massiccio investimento per una realtà che si sta specializzando nell’accoglienza dei bambini, creando un format disegnato intorno alle loro esigenze e a quelle dei genitori.\r

\r

Lo studio di architettura Kostnerarchitektur è quindi intervenuto sull’ex residence Vallon, trasformandolo in un complesso su tre piani, dotato di 33 appartamenti per famiglie completi di ogni comfort, cucina compresa. Un family apart-hotel sostenibile, dotato di certificazione Casa Clima A ed edificio Nzeb, vale a dire una struttura che, a causa delle sue caratteristiche, ha consumi energetici quasi azzerati.\r

\r

All’interno trovano posto anche una sala giochi di 250 metri quadrati, un Acqua fan world con sauna family, un’area wellness riservata agli adulti, un giardino con parco giochi e molto altro. Le famiglie possono rilassarsi e godersi il tempo insieme, approfittando anche di animazioni, laboratori e attività organizzati. Grazie a un'app sviluppata appositamente per Mmh, gli ospiti potranno inoltre trovare il frigorifero pieno di prelibatezze già al loro arrivo, ordinando la spesa prima della partenza. Una volta arrivati a Corvara, dal proprio appartamento inoltre si può, sempre tramite app, ordinare presso quattro ristoranti di zona, scoprendo ricette e proposte di un territorio conosciuto per la cucina gourmet.","post_title":"In Alta Badia apre il Movi Family Apart-Hotel, porta d'ingresso al parco in quota Movimënt","post_date":"2022-10-28T12:43:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666960990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha coinvolto oltre 30 agenzie la tappa bergamasca del roadshow Strike back che i brand tour operating di casa Uvet, Settemari, Amo il Mondo e Jump, hanno organizzato in collaborazione con Tourism Australia lo scorso 20 ottobre. La serata ha segnato tra l'altro il debutto ufficiale del nuovo responsabile commerciale Uvet Viaggi Turismo-area leisure, Leonardo Rosatelli: “Bergamo è stata la tappa iniziale di un tour che toccherà altre città del Nord Italia, organizzate per lo più, in collaborazione con alcuni partner storici della nostra programmazione. Durante gli Strike presenteremo le sette novità di programmazione di Amo il Mondo, il piano di rilancio di Jump e il nuovo format di animazione Settemari Play che, con una formula innovativa, unisce servizi di intrattenimento smart già previsti dal normale programma con appuntamenti on demand richiesti dai clienti, al fine di personalizzare la propria esperienza di viaggio”.\r

\r

In accordo con la nuova strategia di rivoluzione digitale che Uvet ha intrapreso ormai da qualche anno, anche la nuova politica commerciale 4.0 dei to di casa Uvet sarà oggetto di intervento: “Il processo di vendita va adattato alla rivoluzione digitale che la pandemia ha innescato – ha aggiunto Rosatelli -. Uno dei principi fondamentali è dare a clienti e prospect ciò di cui hanno bisogno, per prenotare una vacanza nel momento, nel luogo e con il canale più consono alla soddisfazione dei propri bisogni. In questa nuova era il consumatore utilizza sempre di più i motori di ricerca e i social media per ricevere informazioni sulla propria vacanza. Ed è in quel luogo, florido terreno di pesca, che agenzie e tour operator dovranno continuare a nutrire i consumatori, con informazioni sempre più dettagliate fino a quando non saranno pronti ad acquistare la propria vacanza”.\r

\r

Velocità nella restituzione dei preventivi, efficacia comunicativa, efficienza nell’esecuzione dei servizi turistici, gratificazione nel business attraverso cash back e campagne di membership rewards: queste sono dunque le parole chiave della nuova politica commerciale di Settemari, Amo il Mondo e Jump. I to diretti da Beppe Pellegrino incontreranno ancora il trade il 16 novembre a Milano (in partnership con British Airways), il 23 novembre a Torino e il 29 novembre a Verona (in collaborazione con il Jordan Tourism Boad); seguiranno altre date in altre città.","post_title":"Settemari, Amo il Mondo e Jump Strike back. Al workshop di Bergamo il debutto di Rosatelli","post_date":"2022-10-28T10:56:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666954561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Elta, European Lgbtq+ Travel Alliance, la nuova associazione nata durante la 38esima Convention Globale Iglta sui viaggi Lgbtq a Milano. Con sede a Bruxelles, l'obiettivo è quello di promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione per collaborare con le istituzioni europee sostenendo le aziende e le destinazioni locali.\r

L'Elta è stata fondata dall'Aitgl - Ente Italiano per il Turismo Lgbtq e vi hanno già aderito Visit Brusselles e l'Enit. \"I diritti, come la democrazia e la libertà, non devono mai essere dati per scontati – ha affermato Alessio Virgili, presidente Aitgl - molte battaglie del passato ci hanno permesso di ottenere successi in termini di libertà di aborto, diritti civili, eutanasia e altro. Spesso abbiamo avuto il mondo imprenditoriale dalla nostra parte: è nostra responsabilità, utilizzando qualsiasi strumento a nostra disposizione, difendere queste conquiste”. Elta adotterà il primo programma di accreditamento e certificazione internazionale QueerVadis Certified convalidato dall'ente di certificazione internazionale Rina.\r

Ad aprire la kermesse milanese, è stata la terza edizione del QPrize 2022, premio italiano riconosciuto alle realtà turistiche che si impegnano per un’ospitalità inclusiva, promosso da Quiiky Magazine con il patrocinio di Aitgl. L’evento ha visto come sponsor principale Ita Airways, Rina e Martini. “Il premio QPrize viene conferito dalla rivista Quiiky Magazine, per incoraggiare le imprese a rivolgersi a questa importante community internazionale, qualsiasi sia il prodotto o la campagna attivata. - afferma Andrea Cosimi, direttore di Quiiky Magazine – In questa particolare occasione il premio assume ancora più valore divenendo, per le aziende che lo ricevono, una vetrina della migliore economia italiana di fronte al mondo”.\r

Nella serata, il conferimento speciale è stato dedicato a Ita Airways, Rina, Best Western, Sea Milano e Ente del Turismo Thailandese, per essersi distinte nel rispetto dei valori di diversità, equità, inclusione e sostenibilità sociale.\r

“La sostenibilità sociale è ormai un tema irrinunciabile dell’agenda europea – ha ribadito Alessio Virgili, presidente del Comitato Promotore Iglta 2022 e ceo del gruppo Sonders&Beach – un’ospitalità inclusiva non è scontata. La mia battaglia personale, come imprenditore, e come attivista, è riferita alla comunità Lgbtq+, ma è integrata con la ricchezza che ci offre qualsiasi diversità. Nel 2002 ho iniziato fondando un’azienda su questa opportunità per arrivare oggi a presiedere un gruppo italiano di respiro internazionale Nel 2010 ho iniziato un percorso per portare in Italia la Convention Mondiale Iglta sul turismo Lgbtq tra mille ostacoli. Ho voluto fortemente questo evento per lanciare un messaggio ai milioni di viaggiatori Lgbtq +: questo è un Paese accogliente. Proporre il valore di questo segmento dal punto di vista etico ma anche economico”.\r

[gallery ids=\"433176,433175,433173,433172\"]","post_title":"Nasce in Italia Elta, la fondazione europea turismo Lgbtq","post_date":"2022-10-28T10:43:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666953792000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Travel Open Day oggi ha fatto tappa a Trieste. L'evento, che da anni ormai catalizza l'attenzione di operatori e agenzie di viaggi per le occasioni di business e di formazione offerte, si è svolto presso l'NH Hotel Trieste, dalle 9 alle 15.30.\r

Una mezza giornata di lavori durante la quale gli agenti di viaggio accorsi hanno potuto partecipare ad animati workshop e seguire la presentazione di MSC Crociere con la descrizione di tutte le novità di prodotto per l'inverno e per il 2023, oltre alle strategie di fidelizzazione nei confronti del canale agenziale messe in campo dalla compagnia.\r

\r

\r

\r

\r

Vincitrice del regalo messo in palio da Deutsche Hospitality è Elena Castellani di Filovia Viaggi.\r

\r

L'evento sarà seguito da un ulteriore imperdibile appuntamento pensato dal Gruppo Travel per le agenzie di viaggio.\r

\r

Fino al 29 ottobre, infatti, la Slovenia accoglie il Travel Vip Day, che permetterà agli agenti di viaggio italiani di incontrare e conoscere gli operatori sloveni sul loro territorio e confrontarsi sulle tante opportunità di turismo offerte dalla destinazione.\r

\r

Durante la tre giorni, sono previsti momenti di business, formazione e scoperta delle bellezze del territorio di Lipica, con visite alle scuderie e l'affascinante spettacolo dei cavalli Lipizzani.\r

\r

Gli espositori del TOD di Trieste:\r

\r

Galleria immagini:\r

\r

[gallery ids=\"433115,433116,433117,433118,433119,433120,433121,433122,433123,433124,433125,433126,433127,433128,433129,433130,433131,433132,433133,433134,433135\"]","post_title":"Il Travel Open Day a Trieste: le novità per le agenzie di viaggio","post_date":"2022-10-27T15:16:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666883760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Emirates celebra il prossimo 3 novembre i primi sette anni di attività a Bologna. In questo periodo la compagnia aerea ha trasportato più di 804.000 passeggeri su oltre 3.200 voli da e per il Marconi. Si tratta di uno dei quattro punti strategici di Emirates nel nostro Paese insieme a Roma, Milano e Venezia. Un traguardo importante per la compagnia aerea, che rafforza nuovamente la sua partnership con l'Italia a pochi mesi dal 2 agosto, quando ha festeggiato i 30 anni di servizio a Roma.\r

Ancora oggi Emirates è l'unica compagnia che opera una rotta diretta da Bologna a Dubai ed è il naturale connettore di merci e persone dalla Via Emilia (da Piacenza a Rimini) verso l'estero.\r

In questi mesi, la compagnia aerea è tornata a volare a pieno regime su Bologna: il volo Bologna - Dubai di Emirates opera 5 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) attraverso un Boeing 777 che include 8 posti in prima classe, 42 in business class e 304 in economy. \r

\"In tutti questi anni, ci siamo costantemente impegnati con la città - ha affermato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia - per offrire un'ampia gamma di destinazioni che potessero facilitare i viaggi d'affari per le piccole e medie imprese verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo e, al tempo stesso, abbiamo lavorato per implementare le destinazioni preferite dai turisti che, da Bologna, possono raggiungere mete esotiche e scoprire nuove culture. Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri alzando sempre di più l'asticella in termini di comfort, servizio e qualità”.\r

“Dal loro primo volo nel novembre 2015, la nostra partnership è diventata sempre più forte - ha aggiunto Nazareno Ventola, ceo e md del Marconi - migliorando significativamente la connettività aerea intercontinentale da Bologna verso il resto del mondo, a vantaggio del nostro bacino di 11 milioni di residenti e con un prezioso impatto sulla nostra economia locale. Condividiamo anche con Emirates la visione di un futuro dell'aviazione sostenibile e siamo entusiasti di consolidare ancora di più la nostra partnership in futuro”.","post_title":"Emirates celebra il connubio con Bologna: 7 anni di attività e oltre 804.000 passeggeri","post_date":"2022-10-27T11:40:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666870826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Valorizzare in chiave turistica il patrimonio culturale di Luni e promuovere le attività economiche del territorio puntando su un marketing digitale strutturato. Con questo obiettivo è stata ufficializzata l’intesa tra Camera di Commercio e Comune di Luni: a firmare l’accordo operativo il vice presidente vicario della Camera di Commercio, Davide Mazzola, e il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri.\r

\r

L’intesa tra Camera di Commercio e Comune ha l’Unesco come elemento di raccordo: la Camera di Commercio fa infatti parte della rete nazionale Mirabilia (network camerale che promuove i territori con patrimoni Unesco meno battuti dal turismo di massa) mentre il Comune di Luni fa parte dal 2021 della Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano - Programma Unesco ‘Men and Biosfere’. Partendo da questo legame, ente camerale e amministrazione comunale – già insieme lo scorso anno alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - hanno deciso di avviare un percorso condiviso per strutturare azioni ed iniziative di promozione.\r

\r

«La Camera di Commercio – spiega il vice presidente Davide Mazzola – ha, tra i propri compiti, lo sviluppo dell’offerta turistica. Mirabilia, da anni, ci vede impegnati nella promozione di itinerari innovativi legati al patrimonio Unesco del territorio. L’accordo triennale con Luni, per il quale mettiamo a disposizione risorse per 26 mila euro, è un ulteriore tassello in questa direzione: valorizzare una destinazione culturale meno conosciuta ma dalle grandi potenzialità traguardando – prosegue - ricadute positive per l’intera economia locale. Tra le azioni previste dall’accordo, una strategia di marketing digitale col coinvolgimento diretto di tutti gli operatori della filiera del turismo. Le nostre competenze – conclude Mazzola - sono inoltre a disposizione dell’amministrazione per favorire l’accesso a bandi del Pnrr».\r

\r

«Ringraziamo la Camera di Commercio – commenta il sindaco Alessandro Silvestri - per averci affiancato in questa sfida per la valorizzazione del nostro territorio: la prospettiva è quella di attirare visitatori con benefiche ricadute economiche sul territorio, sugli operatori, sulle imprese. Siamo orgogliosi – aggiunge - per avere effettuato questa importante sinergia, che premia anche la nostra scelta di coinvolgere realtà del nostro territorio su progetti di alto profilo. Abbiamo puntato sulla zona archeologica di Luni ed in particolare sull’anfiteatro, e la risposta di Camera di Commercio è stata pronta e concreta, e ciò costituisce il miglior riconoscimento della bontà delle nostre scelte ed il miglior incentivo ad andare avanti su questa strada».\r

\r

","post_title":"Luni, al via la promozione turistica della Splendida Civitas insieme alla Camera di Commercio","post_date":"2022-10-27T10:03:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666865007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte le prenotazioni per l’Hotel Sansicario Majestic, 4 stelle firmato Bluserena: situato a pochi chilometri da Sestriere, l'albergo sorge a 1.700 metri di altitudine nel comprensorio sciistico della Vialattea. A partire dal 23 dicembre la struttura family friendly tornerà quindi ad accogliere gli ospiti con camere a misura di famiglia, ristorante, piscina riscaldata, palestra, spa e animazione per tutte le età. Grande attenzione anche all’intrattenimento dei più piccoli, con un’ampia proposta di attività ludico-creative, giochi e laboratori nei club Serenino (tre-dieci anni) e SerenUp (11-14 anni).\r

\r

Ma la vacanza in montagna fa rima soprattutto con attività sulla neve: nel momento dello sport i bambini sono in mano al servizio di accompagnamento alla scuola sci con assistenza fin dalla vestizione. Dopo aver provato le piste, il divertimento continua nei due parchi giochi sulla neve, di cui uno con campo scuola. Nel frattempo, i genitori possono approfittare di una delle 249 piste, con diversi livelli di difficoltà, e dei 70 impianti di risalita che il comprensorio offre. Per un soggiorno senza stress, si può acquistare direttamente in hotel lo skipass e noleggiare l’attrezzatura che viene poi consegnata sulle piste. Gli ospiti, inoltre, hanno accesso a ski box riservati e gratuiti vicino agli impianti.\r

\r

L’hotel è ideale anche per le coppie che cercano una pausa rigenerante nell'atmosfera intima della montagna: dopo una mattinata sulle piste, possono lasciarsi coccolare da uno dei diversi trattamenti del centro benessere (massaggi, vasche idromassaggio Jacuzzi, saune, bagno turco, docce emozionali), oppure rilassarsi nella piscina coperta riscaldata. Disponibile pure una palestra attrezzata. Le alternative non mancano anche per i non sciatori, che possono esplorare i dintorni a piedi, partecipando a passeggiate organizzate tra boschi e cime innevate in compagnia degli animatori. Il divertimento prosegue infine la sera con spettacoli per godersi appieno lo spirito delle feste in compagnia: dal cabaret al varietà allo show pensato per i più piccoli, per finire con giochi, balli, feste e piano bar.","post_title":"Aperte le prenotazioni per il 4 stelle Sansicario Majestic firmato Bluserena","post_date":"2022-10-27T09:30:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666863035000]}]}}