Travel tecnolology: il successo parte da un viaggio seamless La tecnologia applicata al settore dei viaggi in un mix chiave che influenzerà gli scenari del futuro del turismo. Investire in questa direzione oggi è una priorità. Marco Franzese sales manager, corporation di Amadeus come vi siano tre macro aree d’intervento nel travel e nel corporate travel: “l’accelerazione nella trasformazione digitale che vedrà una corsa all’innovazione di tutte le aziende, l’esperienza che il nuovo corporate travel richiede nel nuovo ambito di lavoro dai diversi strumenti di viaggio tra cui le piattaforme zoom per i meeting, la sostenibilità, cambiata all’approccio con le nuove generazioni, nuova tipologia di offerta legata alla nuova mobilità e a una nuova sensibilità legata ai costi. – e prosegue – Non siamo ancora al passo con gli standard, la trasformazione digitale è ancora in itinere. L’ecosistema del viaggio è vasto e complesso, si parla di coworking, di transfer, di visita al museo per il giorno extra viaggio. Il viaggio corporate deve includere tutto e oggi è possibile grazie all’ecosistema tecnologico, nostro grande partner”. Nasce quindi l’esigenza di introdurre anche un change management e un social capital come insieme delle nostre relazioni per costruire il prodotto turistico. E la travel tecnology chiama in campo vari attori che partecipino all’ecosistema del viaggio. Il viaggiatore durante il viaggio è in una situazione di vulnerabilità, non essendo a casa propria. Un’intelligence accurata e tempestiva basata sulla tecnologia entra a supporto del viaggiatore. E così che si parla di “permacrisi”, una crisi permanente pre travel propedeutica a prevenire la crisi eventuale su l’on travel. International Sos partecipa negli aspetti della sicurezza e sanità del travel corporate. “Nell’intelligence si fa moltissimo ricorso alla tecnologia e soprattutto in quelle aree del mondo che vivono situazioni delicate. – afferma Franco Fantozzi senior security advisor – Lo scopo è quello di fornire al nostro viaggiatore strumenti tecnologici, app, tools per essere assistito con affidabilità. Viviamo anche in un’incertezza informativa. Ma la tecnologia ha una rete informativa di più fonti. Il viaggiatore deve essere preparato, formato e tutelato prima della partenza”. Andrea Faliva country manager Italia di BizAway spiega che la tecnologia ci consente di fornire un servizio molto più efficiente, flessibile, semplice, veloce e a costi inferiori. Tariffe “La tariffa flessibile sembra sia diventata una necessità, non più un’opzione che però implica un pari aumento dei costi. Un’altra sfida di oggi è anche il contenimento dei costi. Il saving non è più solo ricerca della tariffa migliore ma è la capacità di saper vendere i costi aggiuntivi. Questo richiede un ulteriore flusso di dati. In questo contesto le aziende devono contare inoltre su policy più snelle, tenendo presente che anche queste ormai hanno breve durata ed ocorre essere pronti a saper leggere per tempo impatti come costo carburante e costo energetico. La tecnologia deve poter consentire all’azienda di fare un’analisi puntuale. Il viaggio del futuro sarà sempre più consapevole”. E Gabriele Graziani country manager Italia di Rate Hawak aggiunge ulteriori elementi all’analisi: “Qualche anno fa avere accesso alla tariffa più competitiva significava recuperare la vendita. Oggi gli ambiti sfidanti sono l’ottimizzazione del tempo, la riduzione dei rischi, l’accesso e la valorizzazione del prodotto. I l tempo di una prenotazione è molto limitato e il primo ambito sfidante è la capacità di mettere tutto il prodotto possibile insieme e cercare di erogarlo in un’unica soluzione con tutte le diverse combinazioni. In base alle richieste del viaggiatore, che sono molteplici, poterle smaltire. La tecnologia poi ci aiuta a calcolare i valori di rischio in ambito di pre viaggio e nel back office nel gestionale. Il pagamento, infine, non deve essere un problema, la tecnologia in questo caso è un valore aggiunto. L’operatore online deve fornire quante più soluzioni possibili”.

