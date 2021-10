Travel Software – Easy-ADV: il primo gestionale Windows 11 ready

Informazione PR

Diventare il prodotto di riferimento per il 2022. E’ questo l’obiettivo della nuova release del gestionale Easy ADV di Travel Software, ulteriormente evoluto dal punto di vista architetturale (multi browser) e, soprattutto, già compatibile con Windows 11. Stare sempre un passo avanti con la tecnologia e tutelare l’investimento dei propri clienti è infatti la mission di Travel Software Srl, che non ha mai interrotto la ricerca e lo sviluppo mirate alla crescita e al miglioramento dei propri prodotti. Da sempre Travel Software fornisce un’offerta all’avanguardia ideale per tutte le Agenzie alla ricerca di un software semplice, efficace e soprattutto efficiente.

“Nonostante il perdurare delle restrizioni e dell’incertezza – spiega l’amministratore unico di Travel Software, Marco Gozzi – ci stiamo organizzando per incontrare le agenzie, i to e i Partner in ogni regione per presentare le novità entro gennaio 2022. Gli agenti di viaggio hanno bisogno di strumenti semplici e completi, oltre che di consulenza in area normativa e amministrativa. Noi ci siamo e siamo pronti a dare tutto il supporto necessario. C’è infatti ancora troppa confusione e poca sostanza (prodotto da vendere), ma la domanda è in forte crescita ed è bene essere pronti e preparati per cogliere le occasioni che si presenteranno con la ripartenza. Se è vero che siamo diventati più digitali allora è il caso di scegliere i giusti strumenti perché semplicemente “essere passati alla fibra” non è esattamente quello che si intende con digitalizzazione”.