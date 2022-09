Travel Hashtag sbarca a New York il prossimo 28 settembre

Sarà New York a ospitare il 28 settembre la prossima tappa internazionale di Travel Hashtag, l’evento-conferenza itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari che si delineeranno nel prossimo futuro relativamente all’industria del turismo. Dopo Abu Dhabi, Londra e Dubai, a fine settembre sarà quindi il turno della Grande mela. Agenti di viaggi, tour operator e giornalisti travel newyorkesi si ritroveranno presso il The Michelangelo a Manhattan per condividere i trend della scena incoming Italia.

#unmissableitaly è perciò l’hashtag scelto per questa settima edizione, che includerà una conferenza dal titolo Italy beyond the usual tourist spots e che coinvolgerà relatori d’eccezione provenienti anche dalla Penisola, tra cui Giorgio Palmucci (consigliere del ministro del Turismo), Francesco Brazzini (marketing manager Enit Usa & Mexico), Antonio Nicoletti (direttore generale Apt Basilicata), Gianluca Galimberti (sindaco di Cremona), Daniele Rutigliano (director of tourism & business development di Scalo Milano Outlet & More), oltre a Pierfrancesco Carino e Roberto Cuesta (rispettivamente vice president international sales e country manager Usa & Canada di Ita Airways, official carrier della settima edizione di Travel Hashtag).

“Siamo davvero grati nei confronti di Enit e Ita Airways per l’opportunità di condividere il debutto del nostro evento di networking negli Usa – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. Soprattutto in un momento di incertezza geopolitica come questo, è importante che il mondo del turismo abbia occasioni di incontro a tema che possano favorire concretamente lo sviluppo di relazioni strategiche e nuove opportunità di business”.

“Condividere riflessioni e proposte sulle aspettative e i comportamenti dei viaggiatori conduce verso nuovi traguardi in una dimensione accrescitiva della frequentazione turistica in termini sia numerici, sia qualitativi – aggiunge l’amministratore delegato Enit, Roberta Garibaldi -. Percorsi di sviluppo turistico differenti e differenziati richiedono format come quello di Travel Hashtag per implementare le connessioni di valore tra i principali decision-maker del comparto turistico a livello globale e locale. Abbiamo davanti a noi l’opportunità di grandi eventi già in agenda per attivare collaborazioni sempre più performanti”.