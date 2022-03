Travel Hashtag Londra: buona la prima

È finita tra gli applausi, nel primo pomeriggio di ieri, l’edizione londinese di Travel Hashtag, la prima nel Regno Unito, tenutasi presso la prestigiosa location del Granaio di Piccadilly Circus. Una tappa annunciata durante il precedente evento di Abu Dhabi svoltosi lo scorso novembre e mantenuta in agenda dagli organizzatori anche nella fase più acuta di Omicron. Una scelta che si è rivelata vincente: nelle ultime settimane l’Inghilterra ha infatti progressivamente rimosso tutte le restrizioni, consentendo al format di poter essere presentato esattamente come da programma.

Di altissimo profilo il parterre dei relatori coinvolti per l’occasione: da Sir Rocco Forte al Presidente Enit, Giorgio Palmucci, fino a Chris Tarry, advisor tra i più noti a livello globale in ambito aviation. In sala, oltre agli altri speaker (Kevin Stovey di Evinco, Ian Dockreay di Equator Learning e Giuseppe Cianci di booknbook), anche Aldo Melpignano (Borgo Egnazia) e tanti volti noti noti della scena travel & tourism internazionale.

“Essere riusciti, nonostante tutto, a realizzare tre eventi in presenza in meno di quattro mesi (Milano, Abu Dhabi e Londra), è per noi fonte di enorme soddisfazione – spiega Nicola Romanelli, ideatore e presidente di Travel Hashtag -. L’entusiasmo, l’intraprendenza e la grande competenza dei protagonisti del nostro settore testimoniano una volta ancora la capacità di reazione di una travel industry abituata a confrontarsi ciclicamente con emergenze e imprevisti di varia natura, mantenendo un livello di lucidità e una visione prospettica senza eguali”.