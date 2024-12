Travel Hashtag fa tappa a Parigi e Londra a gennaio, in collaborazione con Ita Airways Il 2025 di Travel Hashtag comincia con due eventi di business networking dedicati all’incoming Italia a Parigi e Londra – rispettivamente il 14 e il 16 gennaio -, organizzati in collaborazione con Ita Airways. “Gli appuntamenti di Parigi e Londra – dichiara il presidente e fondatore, Nicola Romanelli (nella foto) -, sono particolarmente attesi dagli operatori italiani, che apprezzano il nostro format per la sua agilità e il suo stile conviviale. Un approccio che consente di connettere domanda e offerta in un contesto elegante, animato da un’audience qualificata e di alto profilo.” “L’Italie, une destination inimitable” è il titolo scelto per il debutto in Francia che si svolgerà all’Hilton Paris Opera e che coinvolgerà i più autorevoli buyer del mercato francese già esperti della destinazione Italia. Tra i partner provenienti dall’Italia: Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori, Minor Hotels, Palazzo di Varignana, Unahotels MH Matera, Palazzo del Duca, San Barbato Resort Spa & Golf, Life Hotels & Resorts, Visit Emilia, Gite in Treno-Trenord, Discovera, Grotte di Castellana, Master Explorer, Martulli Viaggi, Travel Before, Fidenza Outlet Village e Driverso. A Londra, invece, sarà il Great Scotland Yard Hotel – The Unbound Collection by Hyatt ad accogliere una selezione tra i migliori agenti di viaggio e tour operator inglesi per l’evento “Italy, One of a Kind” che coinvolgerà, oltre a Ita, Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori, Serravalle Designer Outlets, Unahotels MH Matera, Palazzo del Duca, San Barbato Resort Spa & Golf, Life Hotels & Resorts, Visit Emilia, Gite in Treno-Trenord, Discovera, Grotte di Castellana, Master Explorer, Martulli Viaggi, Travel Before, Italia Highlights, Relais dei Molini e Driverso. Ita Airways condivide con Travel Hashtag – di cui è partner da tre anni – l’importanza di promuovere l’Italia dai mercati internazionali insieme agli operatori dell’industria del turismo, che possono contare sulla compagnia aerea per lo sviluppo della connettività da e per il mercato italiano. Durante la stagione invernale in corso Ita vola verso 55 destinazioni, tra cui 16 domestiche, 24 internazionali e 15 intercontinentali. Dopo il lancio del nuovo volo diretto Roma-Dubai a fine ottobre e l’inaugurazione della Roma – Bangkok a metà novembre, è previsto per il 20 dicembre prossimo il decollo della Roma-Malé, con cinque frequenze settimanali. Condividi

