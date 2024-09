TraghettiGDS, focus su trade e funzionalità della piattaforma Ottimizzazione di funzionalità sulla piattaforma e restyling grafico per rendere la stessa ancora più intuitiva. E’ l’innovazione la base dell’attività di TraghettiGDS il cui principale obiettivo è offrire un servizio sempre più efficace e orientato alle esigenze del mercato. Le novità per quanto concerne la piattaforma vanno di pari passo con le azioni nei confronti del trade e le nuove collaborazioni. «Continueremo ad investire nel settore trade – commenta Silvia Cioni, general manager di Prenotazioni 24 – per rafforzare la collaborazione con le agenzie di viaggio. Abbiamo rinnovato il programma di fidelizzazione dedicato agli agenti, offrendo incentivi e premi per le prenotazioni effettuate tramite la nostra piattaforma». «Per il 2025 proseguiremo – aggiunge Cioni – a lavorare sul fronte di nuove collaborazioni con compagnie di navigazione per garantire alle agenzie di viaggio un’offerta ancora più ampia e flessibile, rispondendo alla domanda crescente di nuove destinazioni. Ci concentreremo sull’ampliamento della proposta sul Nord Europa e sulle isole Greche». Condividi

La combinazione di pricing competitivo e l'aumento della domanda in città turistiche e località leisure ha consolidato l'estate con un trend positivo.\r

\r

Dall’anno scorso è stato introdotto il servizio di e-concierge pensato per rendere l'esperienza di soggiorno ancora più comoda e piacevole. Grazie a questa innovativa funzionalità digitale, gli ospiti possono accedere a un'ampia gamma di servizi direttamente dal proprio smartphone o computer. Lo strumento offre la possibilità di effettuare check-in online, richiedere informazioni personalizzate sul soggiorno e accedere a suggerimenti locali su ristoranti, attività e luoghi di interesse nelle vicinanze dell'hotel.\r

\r

Ad oggi B&B Hotels conta 75 hotel sul territorio italiano e più di 850 a livello globale. L’obiettivo è consolidare la posizione sul mercato europeo, puntando a crescere ulteriormente in destinazioni chiave sia nel nostro Paese, sia all’estero. Il gruppo si aspetta di mantenere un tasso di occupazione medio annuo superiore all’80% in Italia​.","post_title":"B&B Hotels, estate positiva grazie alla clientela internazionale","post_date":"2024-09-25T13:30:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727271014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottimizzazione di funzionalità sulla piattaforma e restyling grafico per rendere la stessa ancora più intuitiva. E’ l’innovazione la base dell’attività di TraghettiGDS il cui principale obiettivo è offrire un servizio sempre più efficace e orientato alle esigenze del mercato.\r

\r

Le novità per quanto concerne la piattaforma vanno di pari passo con le azioni nei confronti del trade e le nuove collaborazioni.\r

\r

«Continueremo ad investire nel settore trade – commenta Silvia Cioni, general manager di Prenotazioni 24 - per rafforzare la collaborazione con le agenzie di viaggio. Abbiamo rinnovato il programma di fidelizzazione dedicato agli agenti, offrendo incentivi e premi per le prenotazioni effettuate tramite la nostra piattaforma».\r

\r

«Per il 2025 proseguiremo – aggiunge Cioni - a lavorare sul fronte di nuove collaborazioni con compagnie di navigazione per garantire alle agenzie di viaggio un'offerta ancora più ampia e flessibile, rispondendo alla domanda crescente di nuove destinazioni. Ci concentreremo sull'ampliamento della proposta sul Nord Europa e sulle isole Greche».","post_title":"TraghettiGDS, focus su trade e funzionalità della piattaforma","post_date":"2024-09-25T12:37:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727267838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nell’Anno delle Radici italiane nel mondo e in vista del Giubileo 2025, Aeroporti di Roma ha siglato un memorandum of understanding con la National Italian American Foundation (Niaf) per promuovere nuove esperienze di viaggio tra Italia e Stati Uniti attraverso la piattaforma di prenotazione voli di Adr “FlyandvisitRome.com” e assicurare la migliore accoglienza in arrivo a Roma Fiumicino valorizzando l’eccellenza del “Leonardo da Vinci” e il ruolo della capitale come destinazione turistica di riferimento a livello globale.\r

\r

In una fase di crescita espansiva del traffico intercontinentale sullo scalo di Fiumicino (18% sul 2019 e del 23% sul 2023), l’obiettivo di Aeroporti di Roma è quello di far conoscere ad un più ampio pubblico, anche oltreoceano, le potenzialità della propria piattaforma di prenotazione-voli FlyandvisitRome.com, da poco lanciata, e consentire a tutti i soci della Niaf - organizzazione che rappresenta oltre 20 milioni di cittadini italoamericani residenti negli Stati Uniti - di trovare e acquistare i biglietti più convenienti, integrando il proprio viaggio con uno stop-over, una lunga sosta di almeno 24 ore, nella Capitale.\r

\r

Ma non solo: i soci Niaf oltre a poter prenotare – con il servizio QPass - un appuntamento per effettuare i controlli di sicurezza, potranno usufruire gratuitamente di “Airport in the city”, il servizio di check-in-off-airport che consente di effettuare il check-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva direttamente alla stazione di Roma Termini, per poi ritirarlo direttamente a destinazione, nonché usufruire di sconti e campagne promozionali in corso negli esercizi commerciali dell'aeroporto.\r

\r

«L’Italia e gli Stati Uniti non sono mai stati così vicini - osserva Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma -, con 12 partenze giornaliere sulla tratta Roma-New York fanno dell'aeroporto di Fiumicino il terzo hub in Europa per numero di collegamenti verso la Grande Mela subito dopo Londra e Parigi, e prima di Amsterdam, Francoforte e Madrid, per un totale di 39 partenze giornaliere da Fiumicino verso 16 destinazioni diverse del Nord America, inclusa le nuove rotte Ita Airways per Chicago e Toronto».","post_title":"Aeroporti di Roma: patto con la Niaf per nuovi servizi ed esperienze di viaggio tra Italia e Usa","post_date":"2024-09-25T09:35:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727256951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475222","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si conferma fondamentale il mercato Italia per i brand Sandals e Beaches Resorts. La domanda dalla Penisola si è infatti mantenuta in linea con le aspettative, avendo già praticamente raggiunto oggi i numeri del 2023: “Prevediamo che il 2024 possa chiudersi in positivo, considerando che ci attendono ancora i mesi invernali e le festività natalizie - sottolinea il sales manager Southern Europe del gruppo, Christian Casagrande -. L’andamento delle vendite è stato buono nel periodo autunno-inverno scorso, mentre la stagione estiva ha registrato flussi più stabili, confermando la predilezione del mercato italiano per le mete a lungo raggio”.\r

\r

Il 2024 è stato anche l’anno che ha visto la compagnia impegnata nel lancio di numerose novità. A cominciare dal Sandals Saint Vincent and the Grenadines, inaugurato il 27 marzo sull’isola di Saint Vincent: un resort 2.0 che conferma l’impegno del gruppo a concentrarsi e a capitalizzare la crescente domanda di prodotti lussuosi e all-inclusive, che riflettono e celebrano l’autentico patrimonio e l’esperienza caraibica. “La sfida è reinventare ogni aspetto dell'esperienza degli ospiti, andando oltre il lusso tradizionale\".\r

\r

La compagnia ha piani ambiziosi. Nei prossimi dieci anni intende estendere il proprio portfolio e continua a rinnovare e, in alcuni casi ad ampliare, i resort già esistenti per uniformarli allo standard Sandals 2.0. Due saranno le nuove proprietà in Giamaica, i Sandals Royal Dunn’s River e Beaches Runaway Bay, situati su di un appezzamento di terreno fronte mare, adiacente ai resort di Ocho Rios. Queste diventeranno, insieme al Sandals Dunn’s River, tre proprietà distinte che amplieranno l'offerta in questa zona.\r

\r

A Saint Lucia, sono inoltre previste 25 nuove suite con maggiordomo al Sandals Halcyon Beach e un’espansione che comprende le Oceanfront two-story one bedroom butler Villas con piscina privata al Sandals Regency La Toc, situate sul livello del mare, disposte su due piani e con vista dell’oceano. Il gruppo ha inoltre annunciato l’accelerazione dei piani di espansione del brand Beaches Resorts, trasformando il Sandals Emerald Bay, alle Bahamas, in Beaches Exuma, portando così a quattro il numero degli indirizzi di questo marchio per famiglie.\r

\r

Proseguiranno poi le collaborazioni con i principali partner commerciali del gruppo sul mercato italiano, con programmi di formazione e fam trip, oltre ad eventi live, webinar e alla partecipazione alle principali fiere del settore turistico e wedding. “Le collaborazioni storiche che abbiamo instaurato negli anni con i principali tour operator rimangono solide – conclude Casagrande –. E continuiamo a mantenerle con molte attività di co-marketing. Per gli agenti di viaggio prosegue pure il programma Sell&Go, che consente loro di guadagnare notti gratuite nei nostri resort per ogni vendita effettuata. Investiamo costantemente nella promozione di piattaforme che semplificano il processo di prenotazione, per fornire ai professionisti del comparto un facile accesso a tutti i nostri prodotti”.\r

\r

Il gruppo Sandals sarà presente alla fiera di Rimini al padiglione A3, stand 112, insieme alla compagnia aerea Condor e al Jamaica Tourist Board.","post_title":"L'Italia si conferma mercato fondamentale per Sandals","post_date":"2024-09-25T09:16:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727255776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475202","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Continua a crescere in Italia il mercato delle case vacanza.\r

\r

Per Geco Vacation Rentals, la nuova sfida che va ad ampliare l’attività di Geco nell’ambito delle strutture extra alberghiere, con le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti con un’offerta diversificata, la crescita nel 2025 è del 150 per cento.\r

\r

Un risultato che testimonia la crescente fiducia dei proprietari e dei viaggiatori nei servizi offerti da GeCo che continua a distinguersi per l'eccellenza nella cura degli ospiti e nella valorizzazione delle proprietà e del territorio.\r

\r

Geco Vacation Rentals ha ampiato il suo portafoglio di proprietà in nuove località turistiche rispondendo alla domanda crescente di affitti brevi in aree di alto interesse. Oggi, infatti, più di 800 strutture sul territorio nazionale hanno sposato la filosofia di GeCo, 100 delle quali sono ville extra lusso e tenute di pregio.\r

\r

«Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti quest'anno; questo successo è frutto dell'impegno costante del nostro team – conferma Marco Fabbroni ceo Geco Vacation Rentals - e della nostra capacità di adattarci rapidamente ai cambiamenti e alle richieste del mercato. Continueremo ad investire in tecnologie innovative e nella formazione del nostro personale per offrire un servizio sempre migliore e, grazie all’assistenza che garantiamo 365 giorni all’anno con personale interno dedicato sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, siamo in grado di fornire un servizio personalizzato e arrivare ai potenziali ospiti ovunque essi si trovino. Prodotto, distribuzione e assistenza sono i capisaldi della nostra attività».\r

\r

Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di Geco Vacation Rentals vengono distribuite su diversi canali, dal sito web, ad oltre 80 portali online dedicati al mondo delle case vacanze a più di 200 Tour Operator e Agenzie specializzate che collegandosi alla piattaforma possono finalizzare prenotazioni istantanee.\r

\r

L'obiettivo per il 2025è di superare le 1.000 unità estendendo la presenza in alcune città e regioni italiane quali Liguria, zona dei laghi, Veneto con le dolomiti bellunesi, città d’arte, costiera amalfitana, Sardegna, Calabria, Puglia e Sicilia ma anche nelle vicine Francia (Costa Azzurra) e Croazia dove Geco si è recentemente affacciata.\r

\r

«Geco Vacation Rentals – continua Marco Zanella, general manager di Geco – si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner gestendo completamente le prenotazioni, dalla richiesta al check-in fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi, avvalendosi di un team di professionisti che sono oggi più che mai alla base del successo dell’azienda».","post_title":"Geco Vacation Rentals, affitti turistici in crescita del 150 per cento","post_date":"2024-09-25T08:23:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727252622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto Heathrow di Londra ha scelto le soluzioni di Genetec per innovare ed efficientare tutti i processi aeroportuali, con un piano di investimento pluriennale.\r

\r

Un progetto congiunto che consente al principale scalo britannico di disporre di una visione unificata dei processi aziendali e su larga scala per offrire la massima sicurezza per persone e risorse, aumentare l’efficienza e migliorare l’esperienza dei passeggeri, garantendo al contempo la privacy dei dati e la conformità alle regole di sicurezza informatica.\r

\r

Da Londra Heathrow transitano circa 80 milioni di passeggeri e 14 milioni di tonnellate di merci l’anno. Oltre 76.000 dipendenti lavorano 24 ore su 24 per garantire il regolare funzionamento dell'aeroporto - che occupa un'area di circa 12 km quadrati - inclusa la gestione del flusso di passeggeri, la messa in sicurezza dei locali e il coordinamento di oltre 1.300 decolli e atterraggi giornalieri per 89 diverse compagnie aeree.\r

\r

La collaborazione con Genetec - provider per le tecnologie di sicurezza unificata e pubblica, per la protezione delle procedure e le soluzioni di business intelligence - è nata nel 2016 con l'adozione della soluzione Genetec Security Center per portare tutti i sistemi di sicurezza IP su una sola piattaforma unificata. Dal progetto iniziale che implementava 2.000 telecamere, nel tempo il sistema si è più che quadruplicato in termini di dimensioni, incorporando tutto: telecamere, controllo accessi, tecnologia Lidar, analitiche, riconoscimento delle targhe e altro ancora. Oggi le soluzioni Genetec vengono utilizzate ben oltre la sicurezza fisica: ad esempio per monitorare più di 150 km di nastri trasportatori e per facilitare l'entrata e l'uscita quotidiana di oltre 150.000 veicoli.\r

\r

Genetec Security Center attualmente supporta il lavoro di 90 team in 110 sale di controllo distinte, tutti con esigenze e diritti di accesso differenti e con dashboard personalizzate che consentono ai singoli team e a terze parti - come polizia, agenzie governative, compagnie aeree e attività commerciali - di concentrarsi sui propri compiti specifici.\r

\r

Ad alcuni membri del personale operativo, ad esempio, vengono forniti strumenti per monitorare il flusso dei passeggeri e sono avvisati in modo automatico quando le code ai controlli di sicurezza diventano troppo lunghe. I colleghi informatici, che non vedono i dati delle telecamere, possono accedere alle dashboard sullo stato del sistema per avere informazioni sui dispositivi che sono offline o che richiedono aggiornamenti software/firmware.","post_title":"Heathrow: lo scalo si affida a Genetec per innovare e ottimizzare i processi aeroportuali","post_date":"2024-09-24T13:02:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727182958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475186\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il sales manager Maurizio Vergani, Alessandro Furlotti e il sales & tourism consultant, Agostino-Pari[/caption]\r

\r

Ampliamento del portfolio e restyling del sito per la società di rappresentanza e consulenza Tourism Connection in vista della prossima fiera di Rimini (padiglione C2 - stand 105). “Tre le importanti new entry con cui abbiamo avviato la collaborazione - spiega Alessandro Furlotti, founder & managing director di Tourism Connection- La prima è MacSun Travel, dmc con oltre 15 anni di esperienza, che rappresenta 14 Paesi nei Balcani meridionali e destinazioni limitrofe. Il suo punto di forza è l’attenzione alle esperienze di viaggio personalizzate e di alta qualità con pacchetti turistici completi e personalizzabili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze dei clienti, dai tour culturali alle avventure nella natura\".\r

\r

C'è poi Travel & Taste, fondata nel 2012 per proporre esperienze in Australia e Nuova Zelanda. \"Tutti i programmi di viaggio sono fortemente personalizzati a esclusivo uso del cliente, seguendo le sue aspettative ed esigenze: servizi, sistemazioni, trasporti, esperienze e ogni singolo dettaglio sono quindi valutati con la massima attenzione. Oggi Travel & Taste ha aperto nuove sedi in Malesia, India e Nepal dove sviluppare lo stesso concetto di tailor made\".\r

\r

Infine ParkingMyCar, startup perugina, fondata nel 2019, che consente di cercare, comparare e prenotare parcheggi in aeroporti, stazioni, porti e centri urbani, oltre a gestire tramite app il pagamento delle strisce blu. \"Attualmente presente in oltre 150 località italiane, ha avviato il suo ingresso nel settore camper, sviluppando servizi per facilitare la ricerca e la prenotazione di spazi in aree sosta, aree attrezzate e campeggi in tutta la penisola”.\r

\r

Con 18 collaborazioni all’attivo in ogni angolo del mondo, Tourism Connection fotografa lo stato di salute della travel industry da un punto di vista privilegiato. “Archiviata ormai l’estate possiamo tracciare un bilancio degli ultimi mesi tra riconferme, sorprese e andamenti altalenanti - prosegue Furlotti -. Le migliori performance sicuramente le hanno segnate tutte le destinazioni degli Emirati Arabi con Oman e Dubai in testa. Bene anche Uzbekistan, Tunisia e Marocco. India, Vietnam e Madagascar hanno registrato numeri interessanti, segnali di ripresa per l’area caucasica, altalenante l'oceano Indiano ma con ottime prospettive per fine anno e il 2025”.\r

\r

Dopo 11 anni di attività, il sito di Tourism Connection si presenta infine agli utenti con un layout completamente rinnovato: “Abbiamo deciso di dare una nuova veste al nostro portale, con un restyling che lo rende più moderno e facile da consultare. -conclude il manager -. Tutte le sezioni in costante aggiornamenti, infatti, sono, fruibili in maniera semplice e immediata, oltre a presentare una overview sui servizi offerti e informazioni dettagliate sui partner con cui collaboriamo”.","post_title":"Crescono le partnership di Tourism Connection: due dmc e una piattaforma parking in arrivo","post_date":"2024-09-24T11:30:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727177443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il network Gattinoni dedica le due formazioni più significative l’Academy e le Masterclass agli agenti della rete.\r

Formazioni che si sviluppano su un doppio binario, puntando a rafforzare e far evolvere la professione degli agenti di viaggio.\r

La seconda edizione dell’Academy si prefigge di essere coinvolgente, di generare entusiasmo e spirito di squadra. Il palinsesto prevede 12 appuntamenti online. Ogni lezione si sviluppa nell’arco di tre ore, dalle 10 alle 13, con cadenza settimanale, da settembre a dicembre. Gli agenti sono liberi di iscriversi anche alle singole lezioni; chi completerà il percorso formativo avrà diritto ad essere selezionato per un weekend piacevole e ingaggiante.\r

Le adesioni confermano e incrementano l’interesse suscitato già nella scorsa edizione; attualmente si sono iscritte 420 agenzie, per un totale di oltre 600 agenti, a fronte dei 500 dell’edizione 2023. Tutti gli iscritti, prima di entrare nel vivo della formazione, hanno partecipato a uno speciale evento pre-Academy con Antonella Ferrari network director, Isabella Maggi marketing & communication director, Luca Prandini direttore rete agenzie dirette, durante il quale è stata illustrata una panoramica del ciclo di appuntamenti e dei singoli relatori.\r

\r

Formazione gratuita\r

L’Academy firmata Gruppo Gattinoni è progetto di formazione aperta, completamente gratuita per tutte le agenzie del network e mette a disposizione esperti in discipline specifiche. È un contenitore estremamente ricco di strumenti, un’opportunità di valore offerta come plus a chi appartiene al network.\r

La formazione è fatta in collaborazione con l’ente formatore Traiconet Academy. Oltre a temi come storytelling, tecniche di vendita, gestione dei social e dei contenziosi, si affronteranno argomenti attuali come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in agenzia, i diritti delle persone disabili, la legge sulla privacy e la sostenibilità come leva di marketing. Gli appuntamenti si terranno a partire dal 27 settembre e termineranno l’11 dicembre 2024. Novità di quest’anno, gli agenti potranno sottoporre alla valutazione tematiche che vorrebbero venissero affrontate.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_475167\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Antonella Ferrari[/caption]\r

\r

«Per noi la formazione costante è un valore indispensabile, perché rende i nostri agenti professionisti affidabili e persone evolute -commenta Antonella Ferrari, network director Gattinoni Travel - . Aggiornamenti, competenze trasversali, sono requisiti necessari nel mercato; con un numero così alto di agenzie partner, sentiamo l’esigenza di fornire un apprendimento che coinvolga tutte le funzioni aziendali. Per noi è importante stare vicini concretamente alle agenzie, facilitando strumenti che spaziano dal prodotto alla tecnologia, a consulenze. L’obiettivo è da un lato rafforzare l’identità delle agenzie, dall’altro arricchire di opportunità di valore chi ha scelto il network Gattinoni».\r

Dopo l’edizione precedente, tornano anche le Masterclass, che in questa stagione saranno differenziate in due tipologie di corsi. Advanced: per responsabili di agenzia o agenti che abbiano già un elevato livello di professionalità. Basic o Super Basic: per i nuovi assunti e per coloro che devono maturare la propria expertise.\r

\r

Le Masterclass sono strutturate secondo un doppio criterio.\r

Le agenzie Gattinoni Travel Store beneficeranno di una intera giornata di formazione, che si concentrerà sulla piattaforma di prenotazione online per arrivare a sfruttarne appieno le potenzialità. Le sessioni saranno a Milano, Bologna e Firenze, per un totale di 5 appuntamenti.\r

Alle agenzie affiliate è riservata invece una formazione di due giornate, che, oltre alla parte sulla piattaforma tecnologica, con sessioni di esercitazione e presentazione del customer concierge, approfondirà il prodotto creato o contrattualizzato dal gruppo: travel experience, tour (explore, experience, selected), soggiorni (mare estero, mare Italia, prodotti di tour operator), unitamente a strumenti di marketing e comunicazione. Le Masterclass per le agenzie affiliate si svolgeranno tutte a Milano, nell’hub Gattinoni, per un totale di 4 sessioni.\r

La validità del format ha riscosso il plauso di sponsor, che non faranno mancare il loro sostegno: Bluserena, Flexible Autos, ITA Airways e Visit Malta.\r

\r

","post_title":"Gattinoni: parte la formazione per gli agenti del network","post_date":"2024-09-24T10:38:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727174289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entro fine anno tutte le piattaforme di prenotazione Glamour, Vola Glamour e Viaggia Glamour, daranno la possibilità alle agenzie di viaggio di svolgere i pagamenti attraverso Travel Ledger. Nuova partnership dell'operatore toscano con la società specializzata nelle gestione delle transazioni e della rendicontazione b2b per l'industria del turismo. Le adesioni per le adv saranno ufficialmente aperte in occasione della prossima fiera di Rimini. \r

\r

Grazie a questa partnership, gli agenti affiliati a Glamour potranno così non solo prenotare e pagare in tempo reale le pratiche e i biglietti relativi ai programmi del to, ma anche accedere a un'ampia rete di fornitori già presenti su Travel Ledger. Questa innovazione consentirà di gestire tutti i pagamenti b2b da un unico conto bancario digitale, semplificando i processi finanziari quotidiani e migliorando l'efficienza operativa.\r

\r

\"Travel Ledger ha già dimostrato la sua efficacia nella gestione di volumi significativi in altri mercati europei per quanto riguarda i pagamenti b2b - spiega il direttore generale di Glamour, Nicola Bonacchi -. La piattaforma non solo offre a noi, ma anche ai nostri agenti, la possibilità di automatizzare l’intero processo di pagamento tramite bonifici immediati, consentendo a entrambe le parti di ridurre i costi bancari e risparmiare tempo.\"","post_title":"Nuova partnership Glamour - Travel Ledger per la gestione dei pagamenti delle adv","post_date":"2024-09-24T10:11:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727172709000]}]}}