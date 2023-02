Tove: la grande festa per gli adv alla Maison Milano

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439364 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La quinta edizione del Travel Open Village Evolution si è conclusa con un'affluenza record di agenzie di viaggio. Più di 300 adv hanno affollato la sala del Meliá Milano nei due giorni della manifestazione. Palpabile la soddisfazione degli espositori che sono riusciti a presentare i propri prodotti ad agenti interessati a venderli e a promuoverli. Il successo della manifestazione nasce anche dal desideri di incontro del mercato turistico. Proprio in una stagione che sembra quella della ripresa definitiva del turismo. "Siamo molto soddisfatti della riuscita dell'evento - ha affermato Daniela Battaglioni ceo del Gruppo Travel -. E posso anticipare che siamo già in pista per l'organizzazione del prossimo Tove 2024". Guarda la Media Gallery Foto del Travel Open Village Party che si è svolto ieri sera presso Maison Milano. [gallery ids="439397,439394,439391,439398,439392,439393,439395,439396,439400,439401,439402,439403"] [post_title] => Grande successo per il Tove. Più di 300 agenzie nei due giorni di evento [post_date] => 2023-02-14T10:44:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676371482000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Jordanian punta dritto sull'estate italiana: "Attendiamo un vero e proprio balzo in avanti della domanda per la Giordania - afferma Ramzi Zawaideh, area manager Italy & Malta della compagnia aerea -, l'advance booking attuale dall'Italia è molto positivo. L'operativo prevede che gli attuali cinque voli settimanali sulla Roma-Amman salgano a sei dal prossimo aprile; sulla rotta da Milano Malpensa, inaugurata lo scorso anno, manteniamo le tre frequenze alla settimana, ma nel picco estivo potrebbero aumentare". La compagnia conferma una vicinanza molto stretta con gli operatori italiani, garantendo loro "massima flessibilità in risposta alle diverse esigenze della clientela, anche sul fronte corporate ed incentive". Positivi i risultati dal mercato Italia, "con load factor medi compresi tra l'80 e l'85%" mentre per l'anno in corso si punta "a superare, a livello globale, i numeri del 2019". Non mancano infine i progetti di espansione del network internazionale "con particolare attenzione verso gli Stati Uniti, dove potrebbe aprire la quarta destinazione - al fianco di quelle già attive su Chicago, New York e Detroit - già nel 2023; e questo anche in considerazione del parallelo piano di rinnovo della flotta: 20 nuovi aeromobili circa a partire dal 2024 con le consegne che termineranno nell'arco dei prossimi cinque anni, la maggior parte A320neo ma anche Embraer destinati ai collegamenti regionali in Medio Oriente e Boeing 787 per il lungo raggio". [post_title] => Royal Jordanian: "Balzo in avanti della domanda. Advance booking positivo dall'Italia" [post_date] => 2023-02-14T10:00:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676368854000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439190" align="alignleft" width="300"] Il deserto del Mangystau[/caption] Quattro viaggi in partenza tra aprile e maggio, all’insegna della cultura e della scoperta. Kel 12 mette a scaffale altrettante proposte inusuali per viaggiare in destinazioni mai visitate prima, ma non necessariamente dall'altra parte del mondo. L'Antica Tracia è quindi protagonista di un itinerario che si snoda fra Bulgaria Grecia e Turchia. Un'area che è stata culla del misterioso regno dei Traci, dove sono giunti greci, persiani, macedoni, romani, bizantini e ottomani. Il tour tocca due nazioni e comprende la visita di ben sette patrimoni Unesco. L'itinerario è di 11 giorni, minimo dieci, massimo 16 partecipanti. Partenze 6 aprile e 25 maggio, da euro 2.880. Bazar Madrase e storie dell’antica Sogdiana è invece il tema di un viaggio che tocca Uzbekistan e Tagikistan. L’Asia Centrale è stata per secoli dimenticata dallo sviluppo e dalle cronache mondiali: mausolei silenziosi, moschee finemente decorate, i bazar con i loro odori di spezie, i sorrisi e i vestiti colorati della gente... Il cuore del continente più grande del mondo è qui, è vivo e ci riporta subito nella leggenda: lungo la via della Seta e, prima ancora, sulle orme di Alessandro Magno. Tour di 13 giorni, minimo otto massimo 16 partecipanti. Partenze 19 aprile e 22 maggio, da euro 3.600. Il pacchetto Spedizione nel deserto del Mangystau riguarda poi il Kazakistan. Si tratta di un viaggio in fuoristrada in un'area che si estende a est del mar Caspio nel parte sud-occidentale del Paese: un labirinto di gole, di bianche formazioni rocciose, di moschee sotterranee e di antiche necropoli. In passato attraverso queste terre deserte correva una diramazione della via della Seta. Spedizione in 4x4, nove giorni in hotel, yurta e tenda. Minimo otto massimo 12 partecipanti. Partenze 20 e 27 maggio, da euro 3.050. Infine il Sacro e il bello, da Gerusalemme a Petra si presenta come un'indagine colta sul rapporto fra trascendenza ed estetica. Nella cosiddetta terra Santa, tra Israele e Giordania, il millenario sodalizio tra materia e spiritualità si rinnova senza fine permeando tutto. Il sacro e il bello diventano definizione precisa di quei rapporti tra religioni e arte che si sono tessuti nei secoli, dando vita a forme architettoniche diventate patrimonio dell’intera umanità. Ancora oggi l’Oriente e l’Occidente, anche quello più laicizzato, trovano qui il modo per stupirsi di un connubio forse irripetibile. Tour di 12 giorni, minimo 10, massimo 16 partecipanti. Partenza 17 maggio, da euro 5.150. [post_title] => Kel 12: proposte inusuali per viaggi inediti senza andare dall'altra parte del mondo [post_date] => 2023-02-14T09:40:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676367656000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439304 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => GNV annuncia, in occasione della BIT di Milano, la promozione di San Valentino: a coloro che prenotano un biglietto tra martedì 14 e venerdì 17 febbraio verrà riconosciuto uno sconto fino al 40%. La promozione è valida per i viaggi in programma da febbraio fino a settembre 2023 su tutti i collegamenti operati dalla Compagnia. La giornata degli innamorati sarà quindi il primo di 4 giorni di sconti fino al 40% offerti da GNV, una promo che consente ai passeggeri di partire per l’estate ad un prezzo vantaggioso programmando con anticipo il proprio viaggio in traghetto. Tra le linee alle quali potrà essere applicato lo sconto sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna dove la compagnia opera con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla Genova-Torres; in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico. Rientrano nella promozione anche le altre destinazioni della Compagnia il Marocco dove sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Almeria-Nador; l’Albania con la linea Bari-Durazzo; infine la Tunisia con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi. Saranno escluse dalla promozione le linee per le Baleari che, per viaggi fino a settembre, nelle stesse giornate (da martedì 14 a venerdì 17 febbraio) godranno di una promozione dedicata: i primi 5.000 posti saranno prenotabili con tariffe agevolare, a partire da €30,90. [post_title] => GNV lancia la promozione per San Valentino: fino al 40% di sconto sulle prenotazioni [post_date] => 2023-02-13T12:00:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676289640000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439237 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Una domanda decisamente elevata, che segue i risultati positivi della stagione invernale e conferma il recupero dell'industria turistica egiziana post pandemia, che a livello globale nel 2022 si è avvicinata ai livelli del 2019": Amr Elkady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, guarda con particolare ottimismo alla prossima stagione, forte del rapido recupero messo a segno dal Paese grazie "al supporto del governo al comparto turistico, tanto fondamentale per l'economia - rappresenta circa il 20% circa del Pil nazionale - ma soprattutto un traino per l'intero Paese considerato l'indotto legato al turismo". Focus 2023 saranno quattro segmenti di turismo: "Famiglie, culturale, spiagge e relax e una combinazione degli ultimi due; a questi si affiancheranno altre nicchie di mercato, dall'avventura allo sport". In parallelo le campagne di promozione: "Una brand campaign per la destinazione Egitto, una dedicata alle singole destinazioni, in primis Sharm El Sheikh abbinato a S. Caterina; e poi la costa nord-occidentale, e l'oasi di Siwa". Obiettivo dichiarato a livello globale "un aumento del +30% in termini di arrivi rispetto al 2022, sfidante ma raggiungibile in particolare per alcuni mercati come l'Italia, che già l'anno scorso aveva recuperato al 50% dei numeri 2019". Nel mirino delle iniziative dell'ente ci sono i mercati strategici, Europa davanti a tutti con "Italia, Germania, Regno Unito, Russia - che resta un bacino fondamentale per l'Egitto -, Francia, Spagna e Polonia e Repubblica Ceca. In parallelo anche mercati quali Stati Uniti, Arabia Saudiata, India, Giappone e Cina: da quest'ultima, in particolare, ci attendiamo grandi performance considerata la recente riapertura al turismo ad un numero limitato di destinazioni, l'Egitto è una di queste". [post_title] => L'Egitto brucia le tappe e punta ad un +30% di arrivi nel 2023 [post_date] => 2023-02-13T10:30:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676284238000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Norvegia punta i riflettori su Bodo che nel 2024 sarà Capitale europea della cultura, prima città a nord del Circolo Polare Artico a detenere il prestigioso titolo. La Norvegia ha recentemente svelato alcuni degli highlights del programma di Bodø2024 che prevede oltre 600 eventi in tutta la contea del Nordland. Bodø2024 si aprirà ufficialmente il 3 febbraio del prossimo anno con una grande produzione che si svolgerà nel porto interno di Bodø, che si prevede vedrà la partecipazione di oltre 20.000 spettatori. Complessivamente gli organizzatori puntano ad attrarre oltre 500.000 visitatori a Bodø e nel Nordland durante l'anno della Capitale europea della cultura. Sarà la festa più lunga del mondo, sia in termini di tempo che di area coperta: la contea di Nordland si estende per oltre 800 km da nord a sud. E i festeggiamenti dureranno un anno intero. Tra i numerosi appuntamenti di spicco figurano il primo festival al mondo 100% sostenibile; l'unica biennale di land art in Europa; un falò di mezza estate; una trilogia teatrale Sámi; un festival della libertà; un viaggio storico lungo la Nordland Railway; un concerto in una grotta sommersa; una scultura alta 10 metri in mare; una mostra che esplora il lato oscuro del premio Nobel Knut Hamsun; un museo pop-up Sámi; roadshow e festival del cibo artico; il primo festival della luce del Nordland e molto altro ancora. [post_title] => La Norvegia accende i riflettori su Bodo, Capitale europea della cultura 2024 [post_date] => 2023-02-13T10:15:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676283342000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439174 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un crollo totale degli arrivi turistici: l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha naturalmente bloccato l'industria turistica del paese, portando ad un calo del 96% degli arrivi. Secondo i dati riferiti dall'Associazione degli operatori turistici della Russia (Ator), che cita i numeri dei servizi di guardia di frontiera, nel 2022 sono entrati nel Paese solo 200.100 turisti stranieri, in pratica oltre 25 volte in meno rispetto al 2019, quando la cifra superava i 5 milioni di persone. "Le ragioni sono ovvie – si legge in un comunicato di Ator ripreso da L’Echo Touristique -: la chiusura dello spazio aereo tra la Russia e la maggior parte dei Paesi europei e l'impossibilità di utilizzare in Russia le carte Visa e Mastercard emesse da banche straniere". Il numero di turisti stranieri in Russia dell’anno scorso è addirittura molto inferiore ai livelli registrati nel 2020 (335.800 visitatori) e nel 2021 (288.300), due anni segnati dalle severe restrizioni ai viaggi in tutto il mondo a causa del Covid. Gli stessi dati mostrano anche come tedeschi, turchi e iraniani siano stati i tre mercati più importanti per numero di arrivi in Russia; nel caso dei tedeschi, il totale non ha superato i 25.400 turisti, un numero 20 volte inferiore a quello del 2019, quando più di mezzo milione di turisti tedeschi entrarono in Russia. Praticamente assenti, infine, i turisti cinesi a causa dell'impossibilità di lasciare il loro Paese dove dai primi mesi del 2020 erano in vigore restrizioni sanitarie draconiane a causa del Covid. [post_title] => Russia: crollo del 96% per il numero degli arrivi internazionali nel 2022 [post_date] => 2023-02-13T10:00:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676282429000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439167 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per la Sun Princess. Manca infatti ormai meno di un anno per la crociera di debutto della nuova unità Princess Cruises, previsto per l'8 febbraio 2024. La nave trascorrerà la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo, per poi trasferirsi a Fort Lauderdale, dove inizierà un ciclo di crociere ai Caraibi. La Sun Princess è attualmente in fase di costruzione presso gli stabilimenti di Monfalcone di Fincantieri. Una volta completata, con la sua stazza lorda di 175 mila tonnellate e una capacità di 4.300 passeggeri, sarà l'unità più grande mai realizzata per Princess. Tra le novità a bordo, The Dome: un area di intrattenimento ispirata alle terrazze di Santorini. “E le vendite per la stagione inaugurale 2024 di Sun Princess sono aperte. Non solo per le prime tre partenze, come annunciato lo scorso settembre, ma per tutti gli itinerari nel Mediterraneo e nei Caraibi della stagione inaugurale”, rivela in una nota Gioco Viaggi, agente per l’italia delle love boat Princess Cruises. [post_title] => Manca meno di un anno alla crociera inaugurale della Sun Princess [post_date] => 2023-02-13T09:20:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676280006000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più di cento agenzie di viaggio hanno affollato ieri la prima giornata della quinta edizione del Travel Open Village Evolution, al Meliá Milano. Grande la soddisfazione sia fra gli espositori che fra gli agenti che hanno lavorato per l'intera giornata. La manifestazione già da subito ha mostrato il suo carattere: business e divertimento. Tutti gli espositori lavorano con le agenzie di viaggio che si sono presentate nell'albergo milanese già dalle nove e mezzo di mattina. Una prima giornata che si è dimostrata interessante e operativa in un mercato che desidera il colloquio e la conoscenza dei prodotti da vendere. Oggi la seconda giornata che si è aperta con la conferenza dal titolo "Il Ritorno in Tunisia a bordo di Msc Grandiosa" tenuto da Msc Crociere ed Ente Nazionale Tunisino per il Turismo e che si concluderà con il Travel Open Village Party! [gallery ids="439249,439250,439251,439252,439253,439254,439255,439257,439258,439259,439260,439261,439262,439263,439264,439265,439266,439268,439269,439270,439271,439272,439273,439274,439275,439276,439277,439278,439279,439280"] Guarda la Media Gallery [post_title] => Più di 100 agenzie nel primo giorno del Tove [post_date] => 2023-02-13T09:20:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676280004000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tove la grande festa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":43,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2180,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439364","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

La quinta edizione del Travel Open Village Evolution si è conclusa con un'affluenza record di agenzie di viaggio. Più di 300 adv hanno affollato la sala del Meliá Milano nei due giorni della manifestazione. \r

\r

Palpabile la soddisfazione degli espositori che sono riusciti a presentare i propri prodotti ad agenti interessati a venderli e a promuoverli.\r

\r

Il successo della manifestazione nasce anche dal desideri di incontro del mercato turistico. Proprio in una stagione che sembra quella della ripresa definitiva del turismo. \r

\r

\"Siamo molto soddisfatti della riuscita dell'evento - ha affermato Daniela Battaglioni ceo del Gruppo Travel -. E posso anticipare che siamo già in pista per l'organizzazione del prossimo Tove 2024\".\r

\r

Guarda la Media Gallery\r

\r

Foto del Travel Open Village Party che si è svolto ieri sera presso Maison Milano. \r

\r

[gallery ids=\"439397,439394,439391,439398,439392,439393,439395,439396,439400,439401,439402,439403\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Grande successo per il Tove. Più di 300 agenzie nei due giorni di evento","post_date":"2023-02-14T10:44:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1676371482000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Jordanian punta dritto sull'estate italiana: \"Attendiamo un vero e proprio balzo in avanti della domanda per la Giordania - afferma Ramzi Zawaideh, area manager Italy & Malta della compagnia aerea -, l'advance booking attuale dall'Italia è molto positivo. L'operativo prevede che gli attuali cinque voli settimanali sulla Roma-Amman salgano a sei dal prossimo aprile; sulla rotta da Milano Malpensa, inaugurata lo scorso anno, manteniamo le tre frequenze alla settimana, ma nel picco estivo potrebbero aumentare\". \r

\r

La compagnia conferma una vicinanza molto stretta con gli operatori italiani, garantendo loro \"massima flessibilità in risposta alle diverse esigenze della clientela, anche sul fronte corporate ed incentive\".\r

\r

Positivi i risultati dal mercato Italia, \"con load factor medi compresi tra l'80 e l'85%\" mentre per l'anno in corso si punta \"a superare, a livello globale, i numeri del 2019\".\r

\r

Non mancano infine i progetti di espansione del network internazionale \"con particolare attenzione verso gli Stati Uniti, dove potrebbe aprire la quarta destinazione - al fianco di quelle già attive su Chicago, New York e Detroit - già nel 2023; e questo anche in considerazione del parallelo piano di rinnovo della flotta: 20 nuovi aeromobili circa a partire dal 2024 con le consegne che termineranno nell'arco dei prossimi cinque anni, la maggior parte A320neo ma anche Embraer destinati ai collegamenti regionali in Medio Oriente e Boeing 787 per il lungo raggio\".","post_title":"Royal Jordanian: \"Balzo in avanti della domanda. Advance booking positivo dall'Italia\"","post_date":"2023-02-14T10:00:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676368854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439190\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il deserto del Mangystau[/caption]\r

\r

Quattro viaggi in partenza tra aprile e maggio, all’insegna della cultura e della scoperta. Kel 12 mette a scaffale altrettante proposte inusuali per viaggiare in destinazioni mai visitate prima, ma non necessariamente dall'altra parte del mondo.\r

L'Antica Tracia è quindi protagonista di un itinerario che si snoda fra Bulgaria Grecia e Turchia. Un'area che è stata culla del misterioso regno dei Traci, dove sono giunti greci, persiani, macedoni, romani, bizantini e ottomani. Il tour tocca due nazioni e comprende la visita di ben sette patrimoni Unesco. L'itinerario è di 11 giorni, minimo dieci, massimo 16 partecipanti. Partenze 6 aprile e 25 maggio, da euro 2.880.\r

\r

Bazar Madrase e storie dell’antica Sogdiana è invece il tema di un viaggio che tocca Uzbekistan e Tagikistan. L’Asia Centrale è stata per secoli dimenticata dallo sviluppo e dalle cronache mondiali: mausolei silenziosi, moschee finemente decorate, i bazar con i loro odori di spezie, i sorrisi e i vestiti colorati della gente... Il cuore del continente più grande del mondo è qui, è vivo e ci riporta subito nella leggenda: lungo la via della Seta e, prima ancora, sulle orme di Alessandro Magno. Tour di 13 giorni, minimo otto massimo 16 partecipanti. Partenze 19 aprile e 22 maggio, da euro 3.600.\r

\r

Il pacchetto Spedizione nel deserto del Mangystau riguarda poi il Kazakistan. Si tratta di un viaggio in fuoristrada in un'area che si estende a est del mar Caspio nel parte sud-occidentale del Paese: un labirinto di gole, di bianche formazioni rocciose, di moschee sotterranee e di antiche necropoli. In passato attraverso queste terre deserte correva una diramazione della via della Seta. Spedizione in 4x4, nove giorni in hotel, yurta e tenda. Minimo otto massimo 12 partecipanti. Partenze 20 e 27 maggio, da euro 3.050.\r

\r

Infine il Sacro e il bello, da Gerusalemme a Petra si presenta come un'indagine colta sul rapporto fra trascendenza ed estetica. Nella cosiddetta terra Santa, tra Israele e Giordania, il millenario sodalizio tra materia e spiritualità si rinnova senza fine permeando tutto. Il sacro e il bello diventano definizione precisa di quei rapporti tra religioni e arte che si sono tessuti nei secoli, dando vita a forme architettoniche diventate patrimonio dell’intera umanità. Ancora oggi l’Oriente e l’Occidente, anche quello più laicizzato, trovano qui il modo per stupirsi di un connubio forse irripetibile. Tour di 12 giorni, minimo 10, massimo 16 partecipanti. Partenza 17 maggio, da euro 5.150.\r

\r

","post_title":"Kel 12: proposte inusuali per viaggi inediti senza andare dall'altra parte del mondo","post_date":"2023-02-14T09:40:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676367656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"GNV annuncia, in occasione della BIT di Milano, la promozione di San Valentino: a coloro che prenotano un biglietto tra martedì 14 e venerdì 17 febbraio verrà riconosciuto uno sconto fino al 40%. La promozione è valida per i viaggi in programma da febbraio fino a settembre 2023 su tutti i collegamenti operati dalla Compagnia. La giornata degli innamorati sarà quindi il primo di 4 giorni di sconti fino al 40% offerti da GNV, una promo che consente ai passeggeri di partire per l’estate ad un prezzo vantaggioso programmando con anticipo il proprio viaggio in traghetto.\r

Tra le linee alle quali potrà essere applicato lo sconto sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna dove la compagnia opera con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla Genova-Torres; in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico. Rientrano nella promozione anche le altre destinazioni della Compagnia il Marocco dove sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Almeria-Nador; l’Albania con la linea Bari-Durazzo; infine la Tunisia con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.\r

Saranno escluse dalla promozione le linee per le Baleari che, per viaggi fino a settembre, nelle stesse giornate (da martedì 14 a venerdì 17 febbraio) godranno di una promozione dedicata: i primi 5.000 posti saranno prenotabili con tariffe agevolare, a partire da €30,90.\r

","post_title":"GNV lancia la promozione per San Valentino: fino al 40% di sconto sulle prenotazioni","post_date":"2023-02-13T12:00:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676289640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Una domanda decisamente elevata, che segue i risultati positivi della stagione invernale e conferma il recupero dell'industria turistica egiziana post pandemia, che a livello globale nel 2022 si è avvicinata ai livelli del 2019\": Amr Elkady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, guarda con particolare ottimismo alla prossima stagione, forte del rapido recupero messo a segno dal Paese grazie \"al supporto del governo al comparto turistico, tanto fondamentale per l'economia - rappresenta circa il 20% circa del Pil nazionale - ma soprattutto un traino per l'intero Paese considerato l'indotto legato al turismo\". \r

\r

Focus 2023 saranno quattro segmenti di turismo: \"Famiglie, culturale, spiagge e relax e una combinazione degli ultimi due; a questi si affiancheranno altre nicchie di mercato, dall'avventura allo sport\". In parallelo le campagne di promozione: \"Una brand campaign per la destinazione Egitto, una dedicata alle singole destinazioni, in primis Sharm El Sheikh abbinato a S. Caterina; e poi la costa nord-occidentale, e l'oasi di Siwa\". \r

\r

Obiettivo dichiarato a livello globale \"un aumento del +30% in termini di arrivi rispetto al 2022, sfidante ma raggiungibile in particolare per alcuni mercati come l'Italia, che già l'anno scorso aveva recuperato al 50% dei numeri 2019\".\r

\r

Nel mirino delle iniziative dell'ente ci sono i mercati strategici, Europa davanti a tutti con \"Italia, Germania, Regno Unito, Russia - che resta un bacino fondamentale per l'Egitto -, Francia, Spagna e Polonia e Repubblica Ceca. In parallelo anche mercati quali Stati Uniti, Arabia Saudiata, India, Giappone e Cina: da quest'ultima, in particolare, ci attendiamo grandi performance considerata la recente riapertura al turismo ad un numero limitato di destinazioni, l'Egitto è una di queste\".","post_title":"L'Egitto brucia le tappe e punta ad un +30% di arrivi nel 2023","post_date":"2023-02-13T10:30:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676284238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Norvegia punta i riflettori su Bodo che nel 2024 sarà Capitale europea della cultura, prima città a nord del Circolo Polare Artico a detenere il prestigioso titolo. La Norvegia ha recentemente svelato alcuni degli highlights del programma di Bodø2024 che prevede oltre 600 eventi in tutta la contea del Nordland.\r

\r

Bodø2024 si aprirà ufficialmente il 3 febbraio del prossimo anno con una grande produzione che si svolgerà nel porto interno di Bodø, che si prevede vedrà la partecipazione di oltre 20.000 spettatori. Complessivamente gli organizzatori puntano ad attrarre oltre 500.000 visitatori a Bodø e nel Nordland durante l'anno della Capitale europea della cultura. Sarà la festa più lunga del mondo, sia in termini di tempo che di area coperta: la contea di Nordland si estende per oltre 800 km da nord a sud. E i festeggiamenti dureranno un anno intero.\r

\r

Tra i numerosi appuntamenti di spicco figurano il primo festival al mondo 100% sostenibile; l'unica biennale di land art in Europa; un falò di mezza estate; una trilogia teatrale Sámi; un festival della libertà; un viaggio storico lungo la Nordland Railway; un concerto in una grotta sommersa; una scultura alta 10 metri in mare; una mostra che esplora il lato oscuro del premio Nobel Knut Hamsun; un museo pop-up Sámi; roadshow e festival del cibo artico; il primo festival della luce del Nordland e molto altro ancora.","post_title":"La Norvegia accende i riflettori su Bodo, Capitale europea della cultura 2024","post_date":"2023-02-13T10:15:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676283342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439174","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un crollo totale degli arrivi turistici: l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha naturalmente bloccato l'industria turistica del paese, portando ad un calo del 96% degli arrivi. Secondo i dati riferiti dall'Associazione degli operatori turistici della Russia (Ator), che cita i numeri dei servizi di guardia di frontiera, nel 2022 sono entrati nel Paese solo 200.100 turisti stranieri, in pratica oltre 25 volte in meno rispetto al 2019, quando la cifra superava i 5 milioni di persone.\r

\r

\"Le ragioni sono ovvie – si legge in un comunicato di Ator ripreso da L’Echo Touristique -: la chiusura dello spazio aereo tra la Russia e la maggior parte dei Paesi europei e l'impossibilità di utilizzare in Russia le carte Visa e Mastercard emesse da banche straniere\".\r

\r

Il numero di turisti stranieri in Russia dell’anno scorso è addirittura molto inferiore ai livelli registrati nel 2020 (335.800 visitatori) e nel 2021 (288.300), due anni segnati dalle severe restrizioni ai viaggi in tutto il mondo a causa del Covid.\r

\r

Gli stessi dati mostrano anche come tedeschi, turchi e iraniani siano stati i tre mercati più importanti per numero di arrivi in Russia; nel caso dei tedeschi, il totale non ha superato i 25.400 turisti, un numero 20 volte inferiore a quello del 2019, quando più di mezzo milione di turisti tedeschi entrarono in Russia.\r

\r

Praticamente assenti, infine, i turisti cinesi a causa dell'impossibilità di lasciare il loro Paese dove dai primi mesi del 2020 erano in vigore restrizioni sanitarie draconiane a causa del Covid.","post_title":"Russia: crollo del 96% per il numero degli arrivi internazionali nel 2022","post_date":"2023-02-13T10:00:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676282429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per la Sun Princess. Manca infatti ormai meno di un anno per la crociera di debutto della nuova unità Princess Cruises, previsto per l'8 febbraio 2024. La nave trascorrerà la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo, per poi trasferirsi a Fort Lauderdale, dove inizierà un ciclo di crociere ai Caraibi.\r

\r

La Sun Princess è attualmente in fase di costruzione presso gli stabilimenti di Monfalcone di Fincantieri. Una volta completata, con la sua stazza lorda di 175 mila tonnellate e una capacità di 4.300 passeggeri, sarà l'unità più grande mai realizzata per Princess. Tra le novità a bordo, The Dome: un area di intrattenimento ispirata alle terrazze di Santorini. “E le vendite per la stagione inaugurale 2024 di Sun Princess sono aperte. Non solo per le prime tre partenze, come annunciato lo scorso settembre, ma per tutti gli itinerari nel Mediterraneo e nei Caraibi della stagione inaugurale”, rivela in una nota Gioco Viaggi, agente per l’italia delle love boat Princess Cruises.\r

\r

","post_title":"Manca meno di un anno alla crociera inaugurale della Sun Princess","post_date":"2023-02-13T09:20:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676280006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più di cento agenzie di viaggio hanno affollato ieri la prima giornata della quinta edizione del Travel Open Village Evolution, al Meliá Milano. Grande la soddisfazione sia fra gli espositori che fra gli agenti che hanno lavorato per l'intera giornata.\r

\r

La manifestazione già da subito ha mostrato il suo carattere: business e divertimento. Tutti gli espositori lavorano con le agenzie di viaggio che si sono presentate nell'albergo milanese già dalle nove e mezzo di mattina. \r

\r

Una prima giornata che si è dimostrata interessante e operativa in un mercato che desidera il colloquio e la conoscenza dei prodotti da vendere. \r

\r

Oggi la seconda giornata che si è aperta con la conferenza dal titolo \"Il Ritorno in Tunisia a bordo di Msc Grandiosa\" tenuto da Msc Crociere ed Ente Nazionale Tunisino per il Turismo e che si concluderà con il Travel Open Village Party!\r

\r

[gallery ids=\"439249,439250,439251,439252,439253,439254,439255,439257,439258,439259,439260,439261,439262,439263,439264,439265,439266,439268,439269,439270,439271,439272,439273,439274,439275,439276,439277,439278,439279,439280\"]\r

\r

\r

\r

Guarda la Media Gallery\r

\r

","post_title":"Più di 100 agenzie nel primo giorno del Tove","post_date":"2023-02-13T09:20:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1676280004000]}]}}